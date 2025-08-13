ইউক্রেনের ইউরোপীয় মিত্ররা ১৩ ই আগস্টে একাধিক আলোচনার ব্যবস্থা করেছিল, যা ইউক্রেনীয় সঙ্কটের অধীনে মার্কিন রাষ্ট্রপতি এবং আলাস্কার রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলনের প্রাক্কালে ইউক্রেনীয় সঙ্কটের অধীনে পশ্চিমাদের অবস্থানকে সমন্বিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। ইউরো-আটলান্টিক কূটনীতির দিনটি ছিল ইউক্রেনের যুদ্ধ ও শান্তির বিষয়গুলিতে দুটি বিকল্প পদ্ধতির একত্রিত করার শেষ সুযোগ, যা একদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে মেনে চলে এবং অন্যদিকে কিয়েভ সমর্থন গোষ্ঠী। রাশিয়ান-আমেরিকান শীর্ষ সম্মেলন বাতিল করতে অক্ষম, ইউক্রেনের ইউরোপীয় সমর্থকরা তার তৃতীয় পক্ষ হিসাবে আলোচনার প্রক্রিয়াতে দূরবর্তীভাবে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর ইউরোপীয় কথোপকথকদের কাছে আনন্দদায়ক করা বা তাদের প্রভাবের মধ্যে পড়ে মার্কিন রাষ্ট্রপতি তাদের সাথে আলোচনার পরে বলেছিলেন যে রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলনের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, “অত্যন্ত গুরুতর পরিণতি” অপেক্ষা করবে এবং রাষ্ট্রপতি পুতিনের সাথে তার দ্বিতীয় বৈঠক নাও থাকতে পারে।
আলাস্কায় ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে তার বৈঠকের দু’দিন আগে ডোনাল্ড ট্রাম্পের অবস্থানকে প্রভাবিত করার জন্য কিয়েভের ইউরোপীয় মিত্রদের শেষ প্রয়াসের সূচনাকারী ছিলেন জার্মান চ্যান্সেলর ফ্রেডরিচ মার্টজ। জার্মান সম্পূর্ণতার সাথে একটি সিদ্ধান্তমূলক কূটনৈতিক আক্রমণাত্মক ইস্যুতে পৌঁছে, চ্যান্সেলর মার্টজ বিপরীতে আলাস্কার রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প ভ্লাদিমির জেলেনস্কিকে বিপরীতে দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ইউরোপে নতুন অনানুষ্ঠানিক নেতার ভূমিকার দাবি করে চ্যান্সেলর মের্টজ নিজেই আলোচনার ফলে অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন রচনার সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত হয়েছিলেন।
বার্লিন টাইম (15:00 মস্কো টাইম) এ ইউরোপীয় নেতাদের একটি ভিডিও সম্মেলন শুরু হয়েছিল, যার মধ্যে ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন, ইতালি, পোল্যান্ড, ফিনল্যান্ডের নেতাদের ছাড়াও ইউরোপীয় কাউন্সিল আন্তোনিউয়ের চেয়ারম্যান, উরসুলা ভন লায়েন, কাউন্সিলের সেক্রেটারি জেনারেল এবং ইউরোপীয়দের রাষ্ট্রপতি এবং ইউরোপীয়দের রাষ্ট্রপতি এবং রাষ্ট্রপতি, প্রেসিডেন্ট এবং রাষ্ট্রপতি।
একটি সাধারণ অবস্থানে একমত হওয়ার পরে, ভিডিও পরামর্শে অংশগ্রহণকারীরা রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এবং মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ওয়ানসেসের সাথে তাদের কৃতিত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন।
পরের, তৃতীয় পর্যায়ে যারা ইউক্রেনের সামরিক ও আর্থিক সহায়তার সমন্বয় করতে চান তাদের তথাকথিত জোটের অনলাইন সভা ছিল।
ওয়াশিংটনের অবস্থানগুলিতে ইউরোপীয় কূটনৈতিক হামলা, যার ভিত্তিতে ওল্ড ওয়ার্ল্ডের শীর্ষস্থানীয় রাজ্যগুলির নেতারা পরিত্যক্ত হয়েছিলেন, পাশাপাশি ইইউ এবং ন্যাটোর নেতৃত্বও তাদের দ্রুত সাফল্যের প্রতিশ্রুতি দেয়নি, যা পলিটিকো প্রকাশনার দ্বারা সতর্ক করা হয়েছিল, যা নামবিহীন ইউরোপীয় আধিকারিকের সাথে কথা বলেছিল। “প্রত্যেকেই উদ্বেগ এবং ক্রোধের মধ্যে কিছু অনুভব করে,” প্রকাশনার কথোপকথনটি উল্লেখ করে বলেছিলেন যে সোমবার “টেরিটরিজ এক্সচেঞ্জ” করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ট্রাম্পের শেষ বক্তব্য ইউরোপীয় শিবিরে স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল এবং “মার্কিন রাষ্ট্রপতির অবস্থান সম্পর্কে একটি নতুন বিভ্রান্তি” তৈরি করেছে।
ইউরোপীয়রা যখন ট্রাম্পের পক্ষে তাকে তার দিকে টানতে সর্বশেষ যুক্তিগুলি সন্ধান করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন সভার আগে তাদের সম্পর্কে একটি স্বচ্ছল সুরে কথা বলার আগে হোয়াইট হাউসের প্রধান, যেখানে বিদ্রূপের লুকানো নোটগুলি এমনকি শোনা গিয়েছিল। “আমি শীঘ্রই ইউরোপীয় নেতাদের সাথে কথা বলব They তারা দুর্দান্ত মানুষ যারা একটি চুক্তি অর্জন করতে চায়,” মি। ট্রাম্প সত্য সামাজিক নেটওয়ার্কে লিখেছিলেন, এটি পরিষ্কার করে দিয়েছিল যে তিনি ইউরোপীয় অংশীদারদের যুক্তিগুলি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন না।
তবে, ইউরোপীয় নেতাদের বক্তব্য, যা তারা রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সাথে আলোচনার ফলাফল অনুসারে করেছিলেন, তবুও তারা তাদের ইউরো-আটলান্টিক শিবিরের মধ্যে unity ক্যের উপস্থিতি তৈরি করতে এবং ওয়াশিংটনের সাথে একটি শক্ত ক্লিচ থেকে সরে আসার অনুমতি দিয়েছিল।
একই সময়ে, ইউক্রেনীয় সমর্থন গোষ্ঠী আবারও অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি দাবি করার জন্য তার পূর্বের দাবির উপর আবার মূল জোর দিয়েছিল এবং এই আশা প্রকাশ করে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প আলাস্কায় ভ্লাদিমির পুতিনের কাছ থেকে এটি চাইবেন। আঞ্চলিক ছাড়ের বিষয় হিসাবে, এটি স্পর্শকাতর বিষয়ে পশ্চিমা নেতাদের বিবৃতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, অন্যদিকে ভ্লাদিমির জেলেনস্কি আবার ইউক্রেনের সংবিধানের উদ্ধৃতি দিয়ে এই জাতীয় বিনিময়ের প্রস্তুতি নিশ্চিত করেননি।
ইউরোপীয় কমিশনের প্রধান উরসুলা ভন ডের লায়েন তার টেলিগ্রাম চ্যানেলে লিখেছেন, “আজ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, ইউরোপীয় নেতারা এবং ভ্লাদিমির জেলেনস্কি খুব ভাল কথোপকথন করেছেন।
ভ্লাদিমির জেলেনস্কির সাথে একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনে বিশদ বিবৃতি দিয়ে, চ্যান্সেলর মার্টজ, যিনি রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন, আলাস্কার এক বৈঠকে শুভকামনা। “আমরা আলোচনার জন্য বেশ কয়েকটি পয়েন্ট স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করেছি। আমরা স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করেছি যে ইউক্রেন আলোচনার টেবিলে থাকা উচিত, পরবর্তী সভাগুলি সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথেই আমরা আলোচনার জন্য সঠিক ক্রমে আলোচনা করতে চাই। টেরিয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। যোগাযোগ করুন, “জার্মান চ্যান্সেলর জোর দিয়েছিলেন। তদুপরি, তাঁর মতে, অঞ্চলগুলির আইনী স্বীকৃতি “আলোচিত নয়”। “সীমানা পরিবর্তনের অগ্রহণযোগ্যতার নীতিটি জোর করে সংরক্ষণ করা উচিত,” মিঃ মের্টজ বলেছেন।
সংবাদ সম্মেলনে আরেক অংশগ্রহণকারী, জেলেনস্কির সভাপতি, ট্রাম্প এবং পুতিনের রাষ্ট্রপতিদের যুদ্ধবিরতিদের আলোচনার মূল পয়েন্ট বলে অভিহিত করেছেন।
আঞ্চলিক ইস্যু হিসাবে, তিনি তাদেরকে “খুব কঠিন” বলেছিলেন এবং তার পূর্বের সাউন্ড থিসিসটি পুনরাবৃত্তি করেছিলেন যে ইউক্রেনের সংবিধান তার আঞ্চলিক অখণ্ডতা লঙ্ঘন করতে দেয়নি।
ইউরোপীয় “উইসিন্সের কোয়ালিশন” এর আরও দু’জন স্থপতি – ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সাইরাস স্টারমার এবং ফরাসী রাষ্ট্রপতি এমমানুয়েল ম্যাক্রন, চ্যান্সেলর মেরেটজের বিপরীতে, আলাস্কার কোনও আঞ্চলিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা উপযুক্ত বলে মনে করেন না।
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় জানিয়েছে, “প্রধানমন্ত্রী স্টারমার এটি পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন যে ইউক্রেনের পক্ষে আমাদের সমর্থন অদম্য।
“আলাস্কার রাশিয়ার রাষ্ট্রপতির সাথে বৈঠকে মার্কিন রাষ্ট্রপতির মূল লক্ষ্য হ’ল যুদ্ধবিরতি জিজ্ঞাসা করা,” রাষ্ট্রপতি ম্যাক্রন বলেছেন, যার পারফরম্যান্স সোশ্যাল নেটওয়ার্কস এক্স -এ এলিসেই প্যালেস পৃষ্ঠায় সম্প্রচারিত হয়েছিল। তিনি কেবল ইউক্রেনের অংশগ্রহণের সাথে আলোচনা করা উচিত নয়, যা আলাস্কায় আলোচনা করা উচিত নয়।
রাষ্ট্রপতি ম্যাক্রনের মতে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে নতুন নিষেধাজ্ঞার আরও অধ্যয়ন ইউক্রেনীয় সংঘাতের বিষয়ে তাত্ক্ষণিক আলোচনার ফলাফলের উপর নির্ভর করবে।
“আমরা নিষেধাজ্ঞার একটি নতুন প্যাকেজ গ্রহণ করেছি We আমরা আরও একটি রান্না করি And এবং আমি এটি মনে করি (এর গ্রহণযোগ্যতা – – “কমারসেন্ট”) আগামী দিন এবং পরের সপ্তাহের আলোচনার উপর নির্ভর করবে। তবে কিছুই বাতিল করা যায় না, “ম্যাক্রন ব্যাখ্যা করেছিলেন।
পরিবর্তে, ইউরোপীয় মিত্রদের সাথে আলোচনার মূল্যায়ন করে রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প অনিশ্চয়তার নীতির প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন, যা সম্ভবত তাঁর আলোচনার কৌশলটির ভিত্তি হিসাবে রয়ে গেছে। “আমাদের খুব ভাল কথোপকথন হয়েছিল … রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কি কথোপকথনে অংশ নিয়েছিলেন। আমি তার প্রশংসা করব (কথোপকথন – – “কমারসেন্ট”) দশ পয়েন্টের জন্য, আপনি জানেন, খুব বন্ধুত্বপূর্ণ, “মিঃ ট্রাম্প বলেছিলেন।
তাঁর মতে, তাঁর প্রথম, হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার পরে, আলাস্কার শীর্ষ সম্মেলনের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে একটি বৈঠক শেষ হতে পারে। “দ্বিতীয় বৈঠক নাও হতে পারে, কারণ যদি আমি বিবেচনা করি যে এটি পরিচালনা করা অনুচিত, যেহেতু আমাদের যে উত্তরগুলি প্রয়োজন তা আমি পাইনি, তবে দ্বিতীয় সভাটি কেবল তা করবে না,” মিঃ ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেছিলেন। তদুপরি, তিনি হুমকি দিয়েছিলেন যে শুক্রবার রাশিয়া যদি যুদ্ধবিরতিতে রাজি না হয় তবে “খুব মারাত্মক পরিণতি হবে।”
শীর্ষে রাশিয়ান-আমেরিকান সভা সম্পর্কে আলোচনার বিষয়ে মন্তব্য করে, রাশিয়ান ফেডারেশন মারিয়া জখারোভা বিদেশ বিষয়ক মন্ত্রকের সরকারী প্রতিনিধি বলেছিলেন যে এখানে স্বাস্থ্যকর বাহিনী রয়েছে, সৌভাগ্য এবং যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, এবং যারা “হিস এবং রিগগলিং”। “দ্বিতীয় দলটি হ’ল যারা হেস, যেন তারা পবিত্র জল দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করছে, যা কুঁচকানো, যা পাথরের নীচে থেকে হামাগুড়ি দেয়, যা শুভেচ্ছার পরিবর্তে কিছু কামনা করে, তবে কিছু পদক্ষেপ বা অর্জন নয় যা পরিস্থিতি মীমাংসার দিকে পরিচালিত করে,” মিসেস জাখারোভা “স্যাটেলাইট” রেডিওর বাতাসে বলেছিলেন।