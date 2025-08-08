ট্রাম্প ইউসিএলএর বিরুদ্ধে $ 1 বিলিয়ন ডলার জরিমানা চেয়েছেন। নিউজম বলেছে ‘আমরা মামলা করব,’ এটিকে চাঁদাবাজি বলে অভিহিত করছি

ট্রাম্প প্রশাসন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ইউসিএলএকে হিমশীতল অনুদানের তহবিল পুনরুদ্ধারের বিনিময়ে ফেডারেল বিরোধীতার অভিযোগগুলি নিষ্পত্তি করার জন্য $ 1 বিলিয়ন ডলার জরিমানা দেওয়ার দাবি করার কয়েক ঘন্টা পরে, গভর্নর গ্যাভিন নিউজম এই প্রস্তাবটিকে “চাঁদাবাজি” বলে অভিহিত করেছেন এবং বলেছেন যে রাষ্ট্রটি দেশের প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা রক্ষার জন্য আদালতে যাবে।
“আমরা মামলা করব,” নিউজম সেই রাজ্যে বিতর্কিত রিপাবলিকান পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ক্যালিফোর্নিয়ার প্রচেষ্টার বিষয়ে টেক্সাসের বিধায়কদের সাথে এক সংবাদ সম্মেলনের সময় বলেছিলেন।
রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প “আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করে” একাডেমিক স্বাধীনতা নিঃশব্দ করার চেষ্টা করছেন “, নিউজম আরও বলেছেন, তিনি” লম্বা হয়ে দাঁড়াবেন এবং এর বিরুদ্ধে পিছনে চাপবেন, এবং আমি বিশ্বাস করি যে ক্যালিফোর্নিয়ার আইনসভার প্রতিটি সদস্যও একইভাবে অনুভব করছেন। “
ফেডারেল সরকার শুক্রবার বলেছে যে ইউসির উচিত কিস্তিতে বিলিয়ন ডলারের জরিমানা জরিমানা এবং ইহুদি শিক্ষার্থীদের এবং নাগরিক অধিকার আইনের সপ্তম শিরোনাম লঙ্ঘনের অভিযোগে ক্ষতিগ্রস্থ অন্যান্য ব্যক্তিদের জন্য তহবিলের জন্য $ 172 মিলিয়ন ডলার অবদান রাখা উচিত। সংবিধানে ইহুদি এবং ইস্রায়েলি পরিচয় সহ জাতি, রঙ, ধর্ম, লিঙ্গ, জাতীয় উত্স সম্পর্কিত অবৈধ বৈষম্যকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
এছাড়াও, ট্রাম্প প্রশাসন ক্যাম্পাসের পরিবর্তনগুলি বিক্ষোভ, ভর্তি, খেলাধুলা ও আবাসন ক্ষেত্রে লিঙ্গ পরিচয়, জাতিগত বা নৃগোষ্ঠীর জন্য বৃত্তি বিলুপ্তকরণ এবং চুক্তির উপর একটি বাইরের মনিটরের কাছে জমা দেওয়ার দাবি জানিয়েছিল, এই প্রস্তাবটি পর্যালোচনা করেছেন এমন চারজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন।
নিউজম বলেছিলেন, “তিনি আমাদের বিডিং না করে এক বিলিয়ন ডলারের জরিমানা দিয়ে চাঁদাবাজি দিয়ে আমাদের হুমকি দিয়েছেন।”
তিনি বলেন, “আমরা এই অসাধারণ সরকারী প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক স্বাধীনতার উপর এই ধরণের আক্রমণে জড়িত থাকব না। আমরা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি পছন্দ করি না,” তিনি বলেছিলেন।
গভর্নর ইউসিএলএর মুখোমুখিদের অনুরূপ অভিযোগের বিষয়ে কলম্বিয়া এবং ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে সুরক্ষিত ট্রাম্প প্রশাসনকে বিতর্কিত ও ব্যয়বহুল চুক্তির কথা উল্লেখ করেছেন বলে মনে হয়, জনসাধারণের বক্তব্যে একদিন আগে নিউজম সমালোচনা করেছিলেন।
শুক্রবার এক বিবৃতিতে যে ইউসি শর্তাদি “পর্যালোচনা” করছে, ইউসি প্রেসিডেন্ট জেমস বি মিলিকেন, যিনি ইউসিএলএর অন্তর্ভুক্ত 10-ক্যাম্পাস সিস্টেমের তদারকি করেন, তিনিও এই দাবিটি প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে মনে হয়েছিল।
মিলিকেন বলেছিলেন, “একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে আমরা করদাতাদের সংস্থার স্টুয়ার্ড এবং এই স্কেলটির অর্থ প্রদান আমাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেবে পাশাপাশি আমাদের শিক্ষার্থী এবং সমস্ত ক্যালিফোর্নিয়াদের উপর দুর্দান্ত ক্ষতি করতে পারে।” “এই মহান জাতি জুড়ে আমেরিকানরা ইউসিএলএ এবং ইউসি সিস্টেমের গুরুত্বপূর্ণ কাজের উপর নির্ভর করে প্রযুক্তি এবং চিকিত্সা থেরাপির জন্য যা জীবন বাঁচায়, মার্কিন অর্থনীতি বৃদ্ধি করে এবং আমাদের জাতীয় সুরক্ষা রক্ষা করে।”
ইউসি রেজেন্টস চেয়ারম্যান জ্যানেট রিলি টাইমসকে বলেছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়টি এখনও ট্রাম্প প্রশাসনের সাথে আলোচনা করতে ইচ্ছুক ছিল তবে “অগ্রহণযোগ্য” শর্তে নয়।
রিলি বলেছিলেন, “ইউসিএলএর কাছ থেকে ১ বিলিয়ন ডলারের অর্থ প্রদানের চাহিদা, বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্যবোধের সাথে বিরোধিতা করে এমন শর্তগুলির সাথে এবং এটি অগ্রহণযোগ্য,” রিলি এটিকে একটি “আর্থিক বোঝা” হিসাবে বর্ণনা করে যা আমাদের শিক্ষার্থী, গবেষণা, আমাদের রোগীদের এবং ক্যালিফোর্নিয়ার জনগণের জন্য বিপর্যয়কর হবে।
রিলি বলেছিলেন, “বিশ্ববিদ্যালয়টি ফেডারেল সরকারের সাথে একটি গঠনমূলক এবং ভাল বিশ্বাস সংলাপে জড়িত থাকতে ইচ্ছুক রয়ে গেছে তবে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদা আমাদের প্রতিষ্ঠানের অখণ্ডতা এবং মূল্যবোধ রক্ষায় দৃ firm ়ভাবে দাঁড়াবে,” রিলি বলেছিলেন।
ইউসিএলএর চ্যান্সেলর জুলিও ফ্রেঙ্কের একজন মুখপাত্র টাইমসকে মিলিকেনের বক্তব্যকে উল্লেখ করেছেন। ফেডারেল আলোচনাগুলি একটি ইউসি-বিস্তৃত স্তরে পরিচালিত হচ্ছে।
ইউসিএলএকে হিমায়িত মেডিকেল এবং সায়েন্স অনুদান তহবিলগুলিতে কীভাবে 584 মিলিয়ন ডলার পুনরুদ্ধার করা যায় তা নিয়ে ইউসি ঝাঁপিয়ে পড়ছে। যদি এই চুক্তিটি গৃহীত হয়, তবে এটি একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ট্রাম্প প্রশাসনের মধ্যে বৃহত্তম বন্দোবস্ত হবে, এটি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় গত মাসে যে 221 মিলিয়ন ডলার চুক্তি ঘোষণা করেছিল তা ছাড়িয়ে গেছে। হার্ভার্ডও রয়েছে একটি নিষ্পত্তি বিবেচনা একটি বিশাল জরিমানা জড়িত।
ট্রাম্প প্রশাসনের সাথে আলোচনায় জড়িত ইউসি কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন বলেছেন, “আমরা এর সাথে কখনই সম্মত হব না।” “এটি ইউসিএলএতে হিমায়িত হওয়ার চেয়ে বেশি অর্থ। সুতরাং কীভাবে এটি অর্থবোধ করে?”
তবে অন্য একজন প্রবীণ ইউসি কর্মকর্তা বলেছেন যে চিত্রটি যদি ইউসি চূড়ান্তভাবে এতে সম্মত নাও হতে পারে তবে এটি সিস্টেম জুড়ে সমস্ত ফেডারেল তদন্তের সমাধান করে তবে চিত্রটি বোধগম্য ছিল। ফেডারেল প্রস্তাবনা কেবলমাত্র ইউসিএলএর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, সমস্ত ক্যাম্পাস নয়।
যে কোনও অর্থ প্রদান গভীর-নীল ক্যালিফোর্নিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজ্য নেতাদের জন্য রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা হবে, যেখানে ট্রাম্পের নীতিগুলি অত্যন্ত অপ্রিয়। এক বিলিয়ন ডলার এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থার জন্য আর্থিক বোঝা হবে যা ইতিমধ্যে একটি ভাড়া নেওয়ার হিমশীতল, বাজেটের চেঁচামেচি, স্থগিত রাষ্ট্রীয় তহবিল এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছাঁটাইয়ের মুখোমুখি হচ্ছে।
ইউসি এবং স্বতন্ত্র ক্যাম্পাসগুলি ভর্তিগুলিতে জাতি ব্যবহারের অভিযোগ, ইহুদিদের বিরুদ্ধে কর্মসংস্থান বৈষম্য, ইহুদি শিক্ষার্থীদের নাগরিক অধিকারের অভিযোগ এবং বিদেশী অনুদানের অনুপযুক্ত প্রতিবেদনের অভিযোগের একাধিক ফেডারেল তদন্তের অধীনে রয়েছে।
ইউসিএলএ যে কোনও ইউসি বা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারের কাছ থেকে সর্বাধিক অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছে, তাদের মধ্যে অনেকেই ২০২৪ সালের প্যালেস্তিনিপন্থী শিবিরের সাথে জড়িত।
গাজায় ইস্রায়েলের যুদ্ধের সাথে জড়িত অস্ত্র সংস্থাগুলি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যর্থ করার দাবি করা এই শিবিরটি গত বসন্তে রাতারাতি একটি হিংসাত্মক হামলায় টার্গেট করা হয়েছিল এবং পরে ইস্রায়েলপন্থী ইহুদি শিক্ষার্থীদের দ্বারা ফেডারেল মামলা দায়ের করা হয়েছিল। শিক্ষার্থীরা, একজন অধ্যাপকের সাথে ইউসিএলএকে শিবিরটি বন্ধ না করে বিরোধীতা সক্ষম করার জন্য অভিযুক্ত করেছিল, যে বাদীরা বলেছিলেন যে ক্যাম্পাসের পথ থেকে ইস্রায়েলপন্থী ইহুদিদের অবরুদ্ধ করেছে। ইউসিএলএ ইহুদি অলাভজনকদের অনুদান হিসাবে $ 2 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি সহ .4.৪৫ মিলিয়ন ডলারে মামলাটি নিষ্পত্তি করেছে।
ট্রাম্প প্রশাসনের শুক্রবারের অফারটি ফেডারেল তহবিল পুনরুদ্ধার করতে এবং ইহুদি ও ইস্রায়েলি শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে নাগরিক অধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগগুলি সমাধান করার জন্য কলম্বিয়া এবং ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাথে যে চুক্তিতে পৌঁছেছিল তাদের অনুরূপ প্লেবুক অনুসরণ করে।
ট্রাম্প বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে রিমেক করতে চান, যাকে তিনি উদারপন্থা এবং ইস্রায়েল বিরোধী মনোভাবের হটবেডস বলেছেন। তার দ্বিতীয় মেয়াদ চলাকালীন, ফেডারেল এজেন্সিগুলি লিঙ্গ, এলজিবিটিকিউ+ ইস্যু সম্পর্কিত ফেডারেল মেডিকেল এবং বিজ্ঞান অনুদানগুলিতে বা ক্যাম্পাসগুলির প্রতিক্রিয়াতে বিলিয়ন বিলিয়ন বিলিয়নকে স্থগিত বা বাতিল করেছে, এতে এটি বিরোধী বলে অভিযোগ করেছে। হোয়াইট হাউস হোয়াইট এবং এশিয়ান আমেরিকানদের বিরুদ্ধে অবৈধ বৈষম্য হিসাবে ক্যাম্পাসের বৈচিত্র্য কর্মসূচি এবং ভর্তির অনুশীলনগুলিতে আক্রমণ করেছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতারা এই ধারণাটিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন যে চিকিত্সা গবেষণা কাটা ইহুদিদের রক্ষা করতে সহায়তা করে। ইউসিএলএ চ্যান্সেলর ফ্রেঙ্ক এই সপ্তাহে একটি ক্যাম্পাসের একটি চিঠিতে বলেছেন, “জীবন রক্ষাকারী গবেষণাকে নষ্ট করার এই সুদূরপ্রসারী জরিমানা কোনও কথিত বৈষম্য মোকাবেলায় কিছুই করে না।”
ইউসিএলএ -তে, ট্রাম্পের দাবিতে জাতি বা জাতিগততার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা, সরকারের সাথে ভর্তির তথ্য ভাগ করে নেওয়া এবং ক্যাম্পাসের প্রতিবাদ বিধিগুলিতে পরিবর্তনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা বৃত্তির সমাপ্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসনও প্রস্তাব দিচ্ছে যে ইউসিএলএ স্বাস্থ্য এবং মেডিকেল স্কুল হিজড়া লোকদের জন্য লিঙ্গ-নিশ্চিতকরণ যত্ন বন্ধ করে দেয়।
ট্রাম্প প্রশাসন কর্তৃক আহ্বান জানানো কিছু ক্ষেত্রে ইউসি ইতিমধ্যে অনুশীলনগুলি ওভারহুল করেছে – প্রতিবাদ শিবিরগুলিতে নিষেধাজ্ঞা এবং নিয়োগের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য বিবৃতি বিলুপ্তকরণ সহ।
ট্রাম্প প্রশাসন আরও বলছে যে তারা চুক্তির তদারকি করতে বাইরের মনিটর চায়।
নিউজম বলেছিল যে ইউসিকে ট্রাম্পের কাছে “তাদের হাঁটুতে” বাঁকানো উচিত নয় বলে একদিন পরে এই প্রস্তাবটি এসেছিল। ডেমোক্র্যাট নিউজম নিজেকে জাতীয় ট্রাম্পবিরোধী ব্যক্তিত্ব হিসাবে তৈরি করেছেন এবং ২০২৮ সালে একটি রাষ্ট্রপতি পদে বিবেচনা করছেন।
মিলিকেন পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থা – যিনি কেবল গত সপ্তাহে তাঁর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন – এবং রিজেন্টস বোর্ড, রাজ্য সংবিধানের অধীনে স্বাধীন। তবে গভর্নর রেজেন্টদের উপর রাজনৈতিক দমন করতে পারেন, যার সদস্য তিনি নিয়োগ করেন। নিউজমও বোর্ডে একটি প্রাক্তন অফিসিয়ো আসন রাখে।
কালিম লস অ্যাঞ্জেলেস এবং ওয়াশিংটন থেকে উইলারের কাছ থেকে জানিয়েছেন। স্যাক্রামেন্টোতে টাইমস স্টাফ রাইটার ট্যারিন লুনা এবং লস অ্যাঞ্জেলেসে সীমা মেহতা এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।