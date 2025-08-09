You are Here
ট্রাম্প ইউসিএলএ গাজা বিক্ষোভের কারণে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 1 বি দাবি করেছেন
ট্রাম্প ইউসিএলএ গাজা বিক্ষোভের কারণে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 1 বি দাবি করেছেন

লস অ্যাঞ্জেলস – মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার ক্যালিফোর্নিয়ার মর্যাদাপূর্ণ ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার সিস্টেম থেকে এক বিশাল $ 1 বিলিয়ন জরিমানার দাবি জানিয়েছিলেন, কারণ প্রশাসন গাজার সাথে সম্পর্কিত ২০২৪ সালের শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদে ইউসিএলএর প্রতিক্রিয়াতে বিরোধীতার দাবিকে ঠেলে দিয়েছে।

এই চিত্রটি, যা কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সমাবেশের অনুরূপ ফেডারেল অভিযোগগুলি নিষ্পত্তি করার জন্য অর্থ প্রদান করতে সম্মত হয়েছে তার পাঁচগুণ বেশি, ইউসি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাকে “সম্পূর্ণ ধ্বংস” করবে, এক প্রবীণ কর্মকর্তা জানিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতি জেমস মিলিকেন, যিনি লস অ্যাঞ্জেলেস ভিত্তিক ইউসিএলএ সহ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সিস্টেম তৈরি করে এমন 10 টি ক্যাম্পাসের তদারকি করেন, বলেছেন পরিচালকরা শুক্রবার 1 বিলিয়ন ডলার চাহিদা পেয়েছিলেন এবং এটি পর্যালোচনা করছেন।

“একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে, আমরা করদাতাদের সম্পদের স্টুয়ার্ড এবং এই স্কেলটির অর্থ প্রদান আমাদের দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থাকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেবে পাশাপাশি আমাদের শিক্ষার্থী এবং সমস্ত ক্যালিফোর্নিয়াদের উপর দুর্দান্ত ক্ষতি করতে পারে,” তিনি বলেছিলেন।

“এই মহান জাতি জুড়ে আমেরিকানরা ইউসিএলএ এবং ইউসি সিস্টেমের গুরুত্বপূর্ণ কাজের উপর নির্ভর করে প্রযুক্তি এবং চিকিত্সা থেরাপির জন্য যা জীবন বাঁচায়, মার্কিন অর্থনীতি বৃদ্ধি করে এবং আমাদের জাতীয় সুরক্ষা রক্ষা করে।”

মিডিয়া রিপোর্টে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে সরকার কিস্তিতে অর্থ চায় এবং ইহুদি শিক্ষার্থীদের এবং অভিযোগ করা বৈষম্য দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ অন্যদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে দাবি তহবিলকে $ 172 মিলিয়ন ডলার দেওয়ার দাবি করছে।

ইউসি সিস্টেম, যে স্কুলগুলি নিয়মিতভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেরা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে স্থান দেয়, ইতিমধ্যে ট্রাম্প প্রশাসনের আরও অর্ধ-বিলিয়ন ডলারের চেয়ে বেশি অর্ধ-বিলিয়ন ডলারের বেশি স্থিরতা রয়েছে যা কেবলমাত্র ইউসিএলএ-তে চিকিত্সা ও বিজ্ঞান অনুদানের জন্য।

পুলিশ প্যাট্রোল যখন কর্মীরা ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, লস অ্যাঞ্জেলেস (ইউসিএলএ) ক্যাম্পাসে ইস্রায়েল বিরোধী গ্রাফিটি পরিষ্কার করে পুলিশ-প্যালেস্তিনিপন্থী বিক্ষোভকারীদের, ২ মে, ২০২৪ সালে উচ্ছেদ করার পরে। (ফ্রেডেরিক জে। ব্রাউন/এএফপি)

এই পদক্ষেপটি কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাড়ের জন্য ব্যবহৃত হোয়াইট হাউস একই জাতীয় প্লেবুক অনুসরণ করে বলে মনে হচ্ছে এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঁকানোর জন্য ব্যবহার করার চেষ্টা করছে।

কলম্বিয়ার চুক্তিতে অন্যান্য ছাড়ের মধ্যে ভর্তি বা নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বিবেচনা করা থেকে বিরত থাকা নিয়মগুলি মেনে চলার প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

প্যালেস্টাইনের সমর্থক বিক্ষোভ ২০২৪ সালে কয়েক ডজন মার্কিন ক্যাম্পাসকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল, পুলিশ ক্র্যাকডাউন এবং জনতার সহিংসতা শিক্ষার্থীদের শিবিরগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল, কলম্বিয়া থেকে ইউসিএলএ পর্যন্ত, তত্কালীন রাষ্ট্রপতি জো বিডেন বলেছিলেন যে “আদেশ অবশ্যই প্রাধান্য পেয়েছে।”

হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ট্রাম্পের দর্শনীয় স্থানগুলিতে রয়েছে।

তাঁর মেক আমেরিকা গ্রেট অ্যাগেইন (মাগা) আন্দোলন একাডেমিয়াকে অভিজাত, অত্যধিক উদারপন্থী এবং ট্রাম্প সমর্থকদের মধ্যে জনপ্রিয় ধরণের জাতি-জাতীয়তাবাদের সাথে বৈরী হিসাবে বিবেচনা করে।

The $1 billion demand of UCLA came the day after California Governor Gavin Newsom, who frequently spars with Trump, said the UC should not give in to the president’s demands.

ইউসি বোর্ডে বসে থাকা নিউজম বলেছিলেন, “সঠিক এবং ভুল আছে, এবং আমরা সঠিক কাজটি করব।”

তিনি সাংবাদিকদের বলেন, “এটি আমাদের প্রতিযোগিতার বিষয়ে It’s এটি এই দেশের ভাগ্য এবং ভবিষ্যতের বিষয়ে It’s এটি আমাদের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে।

“আমি তাদের সঠিক কাজটি করতে উত্সাহিত করার জন্য আমার ক্ষমতায় সমস্ত কিছু করব এবং তাদের হাঁটুর উপর বাঁকানো অন্য কোনও আইন সংস্থা না হয়ে, অন্য একটি সংস্থা যা তাদের আত্মা বা অন্য কোনও সংস্থা বিক্রি করে যা একটি শর্টকাট নেয় এবং শক্ত অধিকারের বিপরীতে সহজ ভুল গ্রহণ করে।”

