ট্রাম্প ইমিগ্রেশন টিম একবারে শেলভড নির্বাসন মামলাগুলি পুনরুদ্ধার করে

এক দশক আগে, যিশু আদন রিকো স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এটি তখনই যখন চিনো উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, একজন স্বপ্নদ্রষ্টা, একজন ইমিগ্রেশন বিচারক শিখেছিলেন যে তার নির্বাসন কার্যক্রমে কার্যকরভাবে শেল্ড করেছিলেন। ২ বছর বয়সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসা মারিয়া টরেসকেও অভিবাসন বিচারক কর্তৃক বিরতি দিয়েছিলেন কারণ তিনি সম্প্রতি মার্কিন নাগরিককে বিয়ে করেছিলেন।
তবুও মাত্র আট সপ্তাহ আগে, আদন রিকো – এখন ২৯ বছর বয়সী একটি নতুন সন্তানের সাথে বিবাহিত – আবিষ্কার করেছেন যে ট্রাম্প প্রশাসন তার নির্বাসন মামলাটি পুনরুদ্ধার করেছে, যদিও তিনি কমপক্ষে চারবার তার ডিএসিএর স্থিতি পুনর্নবীকরণ করেছেন। টরেস শিখেছিলেন যে তিনি তার গ্রিন কার্ডের সাক্ষাত্কারের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সাথে সাথে সরকার তার মামলা ফিরিয়ে আনতে চায়।
তিনি বলেন, “আমরা যা করি তা যাই হোক না কেন, আমরা স্কুলে, আমাদের চাকরিতে এবং আমাদের পরিবারগুলির সাথে যতই যাই না কেন, এটি কোনও ব্যাপার নয় It এটি সবই একটি থ্রেডে ঝুলছে,” তিনি বলেছিলেন।
আদন রিকো এবং টরেস এমন হাজার হাজার অভিবাসীদের মধ্যে রয়েছেন যারা এই ধারণার চারপাশে জীবন তৈরি করেছেন তারা আটক এবং নির্বাসন থেকে নিরাপদ। এখন তারা হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের হাতে এই হুমকির মুখোমুখি, যা অভিবাসন প্রয়োগের পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য প্রশাসনিকভাবে বন্ধ মামলাগুলিকে নতুন জীবন দিচ্ছে।
কিছু আইনজীবী রিক্যালেন্ডারকে কয়েক ডজন গতি পেয়েছেন – পুরানো মামলাগুলি পুনরায় খোলার প্রথম পদক্ষেপ। আইনজীবীরা যদি এই গতিগুলির বিরোধিতা করতে সফল না হন তবে অভিবাসীরা আদালতগুলিতে ফিরে যেতে পারে যে সাম্প্রতিক মাসগুলিতে গ্রেপ্তারের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।
“10 বছর কেটে গেছে,” আদন রিকো বলেছিলেন। “এবং হঠাৎ করেই আমাদের জীবন আবারও আটকে আছে, এই লোকদের করুণায় যারা মনে করে যে আমার এখানে থাকার কোনও অধিকার নেই।”
পুরানো কার্যক্রম পুনরায় চালু করার জন্য সরকারের চাপ সম্পর্কে জানতে চাইলে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি মুখপাত্র ট্রিসিয়া ম্যাকলফ্লিন প্রশাসনের নীতিমালার পরিবর্তনের বিষয়ে প্রশ্নগুলি সমাধান করতে বা প্রক্রিয়া সম্পর্কে অ্যাটর্নিদের অভিযোগের প্রতিক্রিয়া জানাতে অস্বীকার করেছিলেন। তিনি অন্যের মতো একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছেন তিনি মিডিয়াতে অফার করেছেন ইমিগ্রেশন জিজ্ঞাসাবাদে।
“বিডেন অপরাধীদের সহ কয়েক মিলিয়ন অবৈধ এলিয়েনকে দেশে মুক্তি দিতে বেছে নিয়েছিলেন এবং তাদের মামলাগুলি অনির্দিষ্টকালের জন্য বিলম্ব করতে এবং তাদেরকে অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে থাকার অনুমতি দেওয়ার জন্য প্রসিকিউরিয়াল বিচক্ষণতা ব্যবহার করেছিলেন।” “এখন, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এবং সেক্রেটারি নোম আইন অনুসরণ করছেন এবং এই অবৈধ এলিয়েনদের অপসারণের কার্যক্রম পুনরায় শুরু করছেন এবং তাদের মামলাগুলি একজন বিচারক শুনেছেন তা নিশ্চিত করছেন।”
এই কার্যনির্বাহী পরিচালনা করা অ্যাটর্নিরা বলছেন যে সরকার মামলাগুলি ড্রেজ করে আদালত ও অভিবাসন আইনজীবীদের অপ্রতিরোধ্য করছে, যার মধ্যে অনেকগুলি এক দশক বা তার বেশি পুরানো। এর মধ্যে বেশ কয়েকটিতে ক্লায়েন্ট বা তাদের মূল আইনজীবী মারা গেছেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে, অভিবাসীরা আইনী মর্যাদা পেয়েছে এবং সরকার তাদের বিরুদ্ধে নির্বাসন কার্যক্রম পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করছে তা জানতে পেরে অবাক হয়েছিল।
১৯ 1970০ এর দশক থেকে, ইমিগ্রেশন বিচারকরা তাদের ডকেটে বিশাল ব্যাকলগটি সহজ করার জন্য এবং আরও জরুরি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য প্রশাসনিকভাবে নির্বাসন কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছেন। চালাকি মূলত একটি মামলা স্থগিত করেছিল, তবে আদালত এবং অভিবাসী উইগল কক্ষ উভয়কেই পুরোপুরি বরখাস্ত করেনি। ধারণাটি ছিল যে অভিবাসীরা অন্য ধরণের স্বস্তির অনুসরণ করতে পারে যেমন কষ্ট মওকুফ বা স্থগিত মর্যাদা। প্রয়োজনে সরকার মামলাটি আবার খুলতে পারে।
দেশজুড়ে, ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নিরা হোমল্যান্ড সিকিউরিটির কার্যালয় কর্তৃক প্রিন্সিপাল লিগ্যাল অ্যাডভাইজার অফ কেসস কেসস কেসগুলি পুনরুদ্ধার করার জন্য অনুরোধের ঝাঁকুনি পেয়েছে। অ্যাটর্নিরা বলছেন, গতিগুলি ভাষায় অনুরূপ প্রদর্শিত হয় এবং এমন কোনও পরিবর্তনের বিশ্লেষণ বা রেফারেন্সের অভাব রয়েছে যা সিদ্ধান্তকে উত্সাহিত করে। তাদের গতিতে, ট্রাম্প প্রশাসনের আইনজীবীরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে লক্ষ্যবস্তু অভিবাসীদের গ্রিন কার্ড দেওয়া হয়নি এবং তাই এখানে থাকার আইনী মর্যাদা নেই।
গতিগুলি ইমিগ্রেশন বিচারকদের তাদের বিবেচনার বিষয়টি পুনরুদ্ধার করতে এবং বিবেচনা করে যে কোনও ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে বা মুলতুবি আবেদনের “চূড়ান্ত ফলাফল বা সাফল্যের সম্ভাবনা” তা বিবেচনা করার আহ্বান জানিয়েছে।
ফেডারেল বা রাজ্য আদালতে মামলা থেকে অভিবাসন কার্যক্রমকে যা আলাদা করে তা হ’ল আইনজীবী এবং বিচারকরা উভয়ই বিচার বিভাগের শাখা নয়, কার্যনির্বাহী শাখার অংশ। তারা সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোম এবং অ্যাটিকে উত্তর দেয়। জেনারেল পাম বন্ডি যথাক্রমে।
এই গতিগুলির বিরোধিতা জমা দেওয়ার জন্য অ্যাটর্নি এবং ক্লায়েন্টরা ঘড়ির বিরুদ্ধে দৌড়াদৌড়ি করছে। অনেকে মূলত বেসরকারী তদন্তকারী হয়ে উঠেছে, তারা বছরের পর বছর দেখেনি এমন ক্লায়েন্টদের ট্র্যাক করে। অবসরপ্রাপ্ত অন্যান্য অ্যাটর্নিরা তাদের ক্লায়েন্টের মামলাটি তুলতে অন্যান্য ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নিদের দিকে তাকিয়ে আছেন।
মিনিয়াপলিসের উইলসন ল গ্রুপের ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নি ডেভিড এল উইলসন বলেছেন, “আদালত এই গতিতে ডুবে যাচ্ছে কারণ আমরা এগুলিকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছি।” তিনি প্রথম মে মাসের শেষে 25 টি সরকারী গতির একটি ব্যাচ পেয়েছিলেন – এবং তারপরে তারা প্রতি কয়েক সপ্তাহে আসতে থাকে। একটি মামলায় এল সালভাদোরের একজন ক্লায়েন্টকে জড়িত ছিল যাকে অস্থায়ী সুরক্ষিত মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল এবং যার মামলাটি ২০০ 2006 সালে প্রশাসনিকভাবে বন্ধ ছিল।
অভ্যন্তরীণ সাম্রাজ্যের এইচভিএসি টেকনিশিয়ান হিসাবে অধ্যয়নরত একজন নতুন বাবা আদন রিকো হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে সরকার নির্বাসন কার্যক্রম পুনরুদ্ধার করতে চাইছে।
মূলত তাকে প্রতিনিধিত্বকারী অ্যাটর্নি মারা গেছেন। “যদি এটি তার মেয়েকে কল করার জন্য না হয় তবে আমি কখনই জানতে পারতাম না যে আমার মামলাটি আবার খোলা হয়েছে,” তিনি বলেছিলেন। “হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ আমাকে কখনই কিছু প্রেরণ করেনি।”
তাঁর নতুন অ্যাটর্নি, প্যাট্রিসিয়া কোরেলস বলেছেন, আডান রিকোর জন্য শৈশব আগমনকারী স্ট্যাটাসের জন্য মুলতুবি অ্যাকশন 2027 অবধি নবায়নের জন্য আসে না এবং এটি নির্বাসন কার্যক্রমকে অস্বীকার করে। তবে প্রায় এক ডজন গতি অর্জনকারী কোরালেস বলেছেন যে এটি প্রদর্শিত হয় যে সরকারও বেঁচে আছে কিনা, তাদের অভিবাসনের অবস্থা খুব কম কিনা তাও সরকার পরীক্ষা করছে না।
তার অন্যতম মামলা হ’ল নির্মাণকর্মী হেলারিও রোমেরো আর্কিনিয়েগা। সাত বছর আগে, একজন বিচারক প্রশাসনিকভাবে রোমেরো আরকিনিয়েগার জন্য নির্বাসন কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছিলেন, যখন তাকে ধাতব ছিটিয়ে মাথায় মারাত্মকভাবে মারধর করা হয়েছিল এবং অপরাধের শিকারদের জন্য ভিসার জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন।
এই বছর, সরকারী কর্মকর্তারা ছয় মাস আগে মারা গেলেও নির্মাণ শ্রমিকের বিরুদ্ধে নির্বাসন কার্যক্রম ফিরিয়ে আনার জন্য একটি প্রস্তাব দায়ের করেছিলেন।
“তারা তাদের বাড়ির কাজ করে না,” কোরালেস সরকারী আইনজীবীদের সম্পর্কে বলেছিলেন। “তারা যেভাবে এই গতিগুলি পুনরায় ক্যালেন্ডারকে পরিচালনা করছে তাতে তারা খুব অবহেলা” “
আদালত এতটাই অভিভূত হওয়ায় কিছু অ্যাটর্নিরা তাদের বিরোধী গতি দাখিল করার দক্ষতায় বিলম্বের কথা জানিয়েছেন।
ব্যাকলগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, ইমিগ্রেশন রিভিউ এক্সিকিউটিভ অফিস হিসাবে পরিচিত ফেডারেল ইমিগ্রেশন কোর্টের মুখপাত্র ক্যাথরিন ম্যাটিংলি, নিশ্চিত করেছেন যে আদালত “এই প্রস্তাবটির প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করার আগে অবশ্যই অন্তর্নিহিত প্রাথমিক প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে হবে।”
কিছু অভিবাসী এখন আইনী লিম্বোতে তাদের গ্রিন কার্ড অ্যাপ্লিকেশনগুলি চূড়ান্ত করার থেকে কয়েক ধাপ দূরে ছিল।
এলএ কাউন্টির বাসিন্দা এবং দুজনের মা মারিয়া টরেস বলেছিলেন যে তাঁর পরিবার যখন তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে এসেছিল তখন তিনি মাত্র ২ বছর বয়সী ছিলেন। তিনি অনিবন্ধিত হয়ে বেড়ে ওঠেন, এবং যখন শৈশবকালীন আগমন কর্মসূচির জন্য মুলতুবি অ্যাকশন উপলব্ধ হয়ে যায়, তখন কাজের অনুমোদনের জন্য প্রয়োগ করা হয়।
তবে 2019 সালে, 21 বছর বয়সে, তাকে একটি অপকর্মের ডিইউআইয়ের সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, যা তাকে নির্বাসন কার্যক্রমে রাখে। তিনি ক্লাস নিয়েছিলেন এবং তার টিকিট দিয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে নির্বাসন কার্যক্রম খোলা থাকায়, তিনি 2022 সালে তার স্বামী, একজন মার্কিন নাগরিকের মাধ্যমে ভিসা চেয়েছিলেন এমন সময় তিনি তার মামলাটি বন্ধ করতে সক্ষম হন।
তার ভিসা অনুমোদিত হয়েছিল, এবং মাত্র একটি সাক্ষাত্কারের অ্যাপয়েন্টমেন্টের সাথে টরেস যখন তার অ্যাটর্নি অফিসের কাছ থেকে একটি কল পেয়েছিল তখন তিনি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে সরকার তার বিরুদ্ধে নির্বাসন কার্যক্রম পুনরায় চালু করতে চায়।
“আমি কেবল আমার হৃদয় ডুবে অনুভব করেছি এবং আমি কাঁদতে শুরু করেছি,” তিনি বলেছিলেন। তার অ্যাটর্নি মামলার পুনর্বিবেচনার বিরোধিতা করে একটি প্রস্তাব জমা দিয়েছেন এবং তারা বিচারক কীভাবে শাসন করবেন তা শোনার জন্য অপেক্ষা করছেন। এরই মধ্যে, তিনি বলেছিলেন, তিনি আশাবাদী যে তার আগে তার অনুমোদিত ভিসার জন্য তার চূড়ান্ত সাক্ষাত্কারটি থাকবে।
ভ্যান নুইসের ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নি মেরিয়েলা কারাভেটা বলেছেন যে জুনের গোড়ার দিকে, তার প্রায় ৩০ জন ক্লায়েন্টকে তাদের মামলাগুলি পুনরায় খোলার জন্য সরকারী গতিতে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে।
আইন অনুসারে, তাকে 10 দিনের মধ্যে উত্তর দিতে হবে। তার অর্থ তাকে ক্লায়েন্টকে সন্ধান করতে হবে, যিনি হয়তো রাষ্ট্রের বাইরে চলে এসেছেন।
ফেডারেল সরকারকে তার নির্বাসন কোটা পূরণের প্রয়াসে ফেডারেল সরকারকে বন্যার অভিযোগে ফেডারেল সরকারকে বন্যার অভিযোগে ফেডারেল সরকারকে বন্যার অভিযোগে ফেডারেল সরকারকে বন্যার অভিযোগ করা হয়েছে। “
“লোকেরা যথাযথ প্রক্রিয়া পাচ্ছে না,” তিনি বলেছিলেন। “এটি ক্লায়েন্টের কাছে খুব অন্যায় কারণ এই মামলাগুলি 10 বছর ধরে ঘুমাচ্ছে।”
কারাভেটা কিছু বিচারককে সরকারী গতি অস্বীকার করতে রাজি করেছেন কারণ ক্লায়েন্টরা আইনত দেশে থাকার উপায় খুঁজছেন। মুষ্টিমেয় ক্ষেত্রে, তিনি তার ক্লায়েন্টদের কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হননি।
সরকার মামলাগুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য অ্যাটর্নিদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে না, প্রয়োজন, তিনি যোগ করেছেন। “এটি সবার জন্য অনেক সময় সাশ্রয় করবে,” তিনি বলেছিলেন। তার ক্লায়েন্টদের ইউ-ভিসা থাকতে পারে, যা এমন অভিবাসীদের স্বস্তি দেয় যারা অপরাধের শিকার হয়েছে এবং যারা তদন্তকারী বা প্রসিকিউটরদের সহায়তা করে। তবে সরকারের গতিগুলি বলে, “এই লোকেরা তাদের অবস্থানকে বৈধ করার জন্য কিছুই করেনি, আমাদের একটি চূড়ান্ত সমাধান প্রয়োজন।”
প্রাক্তন ফেডারেল ইমিগ্রেশন জজ এবং ফেয়ারের উপ -নির্বাহী পরিচালক ম্যাট ওব্রায়েন বলেছেন, যে কঠোর ইমিগ্রেশন আইনের পক্ষে পরামর্শদাতা, ট্রাম্প প্রশাসন “ইমিগ্রেশন এবং জাতীয়তা আইনকে কংগ্রেস যেভাবে লিখেছেন সেভাবে প্রয়োগ করছে।”
তিনি প্রশ্ন করেছিলেন যে কেন অ্যাটর্নিরা মামলাগুলি পুনরুদ্ধার করার বিষয়ে অভিযোগ করছেন, “এটি অন্য কোনও আদালতে মামলা পুনরায় খোলার প্রস্তাবের অনুরূপ।”
তবুও অনেক অভিবাসীর ক্ষেত্রে যাদের মামলাগুলি পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে, ঝুঁকি বেশি। বিচারকদের মামলাগুলি পুনরায় খোলার গতি অস্বীকার করার বিচক্ষণতা রয়েছে এবং কিছু পরিস্থিতিতে এটি করেছেন, অ্যাটর্নিরা বলছেন। তবে অভিবাসী বা তাদের আইনজীবীর বিরোধিতা না থাকলে বিচারকরাও সরকারের অনুরোধ অনুমোদন করেছেন।
এই মুহুর্তে, কেসগুলি ক্যালেন্ডারে রাখা হয়। যদি এটি নির্ধারিত হয়, এবং অভিবাসীরা আদালতে উপস্থিত না হয় তবে শেষ পর্যন্ত তাদের “অনুপস্থিতিতে” শাসিত হতে পারে, যা তাদের তাত্ক্ষণিক নির্বাসনকে দুর্বল করে তুলবে এবং বছরের পর বছর ধরে আইনত দেশে প্রবেশ করতে তাদের নিষেধ করবে।
অনেক অভিবাসন আইনজীবী এবং প্রাক্তন আধিকারিকদের বলছেন, এটি সমস্ত নির্বাসন সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্যে ট্রাম্প প্রশাসনের লক্ষ্যের সাথে খাপ খায়।
ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের প্রাক্তন চিফ অফ স্টাফ জেসন হাউজার বলেছেন, “তারা যে লোকেরা অপসারণ করতে পারে এবং তাদের দেশ থেকে সরিয়ে দিতে পারে তাদের পক্ষে সবচেয়ে বড় পুল পাচ্ছে।” “এবং এ থেকে যে পথে দাঁড়িয়ে আছে তা হ’ল ইমিগ্রেশন সিস্টেমের একটি কার্যনির্বাহী প্রক্রিয়া।”
এপ্রিলে, ইমিগ্রেশন রিভিউ এক্সিকিউটিভ অফিসের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক স্যারস ই ওভেন প্রশাসনিক বন্ধের ব্যবহারের সমালোচনা করে একটি মেমো জারি করেছিলেন, এটিকে “বেনিফিট সহ একটি ডি ফ্যাক্টো অ্যামনেস্টি প্রোগ্রাম” হিসাবে উল্লেখ করেছেন কারণ এটি কাজের অনুমোদন এবং নির্বাসন সুরক্ষা সরবরাহ করে। প্রাক্তন ইমিগ্রেশন বিচারক ওভেন পূর্ববর্তী বিডেন প্রশাসনের নির্দেশিকাটি প্রত্যাহার করেছিলেন যা প্রশাসনিক বন্ধের জন্য আরও সক্রিয় পদ্ধতির প্রস্তাব দেয়।
ওভেন বলেছিলেন যে, এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় ৩ 37৯,০০০ মামলা এখনও ইমিগ্রেশন কোর্টে প্রশাসনিকভাবে বন্ধ ছিল এবং তাদেরকে আদালত ব্যবস্থার ৪ মিলিয়ন মামলার ব্যাকলগের অবদানকারী কারণ হিসাবে উল্লেখ করেছে।
লস অ্যাঞ্জেলেস এবং সান দিয়েগোতে ইমিগ্রেশন কোর্টে, অ্যাটর্নিরা ইতিমধ্যে অভিবাসন বিচারকদের সামনে এই মামলাগুলি আসতে দেখছেন। অনেক ক্লায়েন্ট আবার আদালতে টেনে নিয়ে যাওয়ার কারণে শোক ও হতাশাকে প্রকাশ করেছেন।
শেরম্যান ওকস অ্যাটর্নি এডগার্ডো কুইন্টানিলা সম্প্রতি প্রায় ৪০ টি মামলা দেখেছেন, এতে ২০১০ এর দশকের কিছু ডেটিং সহ। তিনি বলেছিলেন, ক্লায়েন্টরা কেবল সরকারের আইনী কৌশল দ্বারা নয়, আজকাল একটি ফেডারেল ভবনে প্রবেশের সম্ভাবনা দ্বারা শঙ্কিত।
তিনি বলেন, “সর্বদা আশঙ্কা রয়েছে যে তারা আদালতে যাওয়ার সময় তাদের গ্রেপ্তার করা যেতে পারে। “সবকিছু চলার সাথে সাথে এটি একটি যুক্তিসঙ্গত ভয়” “