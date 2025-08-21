You are Here
ট্রাম্প ইস্রায়েল, আফগানিস্তানের উদ্ধৃতি দিয়ে আরও আইসিসির কর্মকর্তাদের নিষেধাজ্ঞা জানিয়েছেন
ট্রাম্প ইস্রায়েল, আফগানিস্তানের উদ্ধৃতি দিয়ে আরও আইসিসির কর্মকর্তাদের নিষেধাজ্ঞা জানিয়েছেন

ওয়ার্ল্ড ব্রিফ এ ফিরে স্বাগতম, যেখানে আমরা প্রসারণের দিকে তাকিয়ে আছি আমাদের আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাগুলি, চাইনিজ রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংয়ের বিরল ভ্রমণ তিব্বতএবং শর্তাবলী আমি বাণিজ্য চুক্তি।

‘সুস্পষ্ট আক্রমণ’

বুধবার ট্রাম্প প্রশাসন আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতের (আইসিসি) এর বিরুদ্ধে দু’জন প্রসিকিউটর এবং দু’জন বিচারকসহ চার কর্মকর্তাকে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে তার ক্রুসেডকে আরও তীব্র করে তুলেছে।

নতুন মার্কিন নিষেধাজ্ঞাগুলি হেগ-ভিত্তিক আদালতের বিরুদ্ধে ট্রাম্প প্রশাসনের চলমান প্রচারের সম্প্রসারণের পরিমাণ, যা হ’ল বিশ্বের প্রথম গ্লোবাল ওয়ার ক্রাইমস ট্রাইব্যুনাল

নিষেধাজ্ঞাগুলির ঘোষণায়, স্টেট ডিপার্টমেন্ট আইসিসির “হিসাবে বর্ণনা করেছে তার বিপরীতে যা”সীমালঙ্ঘন”মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের মার্কিন কর্মীদের সম্পর্কে আদালতের পূর্বের তদন্ত এবং শীর্ষ ইস্রায়েলি কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতি দিয়ে।

আইসিসি “জাতীয় সার্বভৌমত্বকে অবহেলা করে এবং আমেরিকান ও ইস্রায়েলি নাগরিকদের তদন্ত, গ্রেপ্তার, আটক ও মামলা করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে আইনজীবিদের সহজতর করে চলেছে,” মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এ -তে বলেছেন, এক্স পোস্ট বুধবার। “আমরা আমেরিকান ও ইস্রায়েলিদের বিরুদ্ধে আইসিসির নৈতিকভাবে দেউলিয়া এবং আইনত ভিত্তিহীন পদক্ষেপের জন্য দায়ীদের দায়বদ্ধ করে রাখব।”

ট্রাম্পের অফিসে ফিরে আসার পর থেকে চারটি লক্ষ্যবস্তু ব্যক্তি প্রথম আইসিসির কর্মকর্তা নন যে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি হন। এই বছরের শুরুর দিকেআমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আদালতের প্রধান প্রসিকিউটর এবং আরও চার বিচারককেও অনুমোদন দিয়েছে, হিমশীতল তাদের যে কোনও মার্কিন সম্পদ এবং তাদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ থেকে নিষেধাজ্ঞা।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে গরুর মাংস আন-ব্যাকড আদালত অফিসে তার প্রথম মেয়াদে ফিরে আসে। সময় প্রথম ট্রাম্প রাষ্ট্রপতিআইসিসি আফগানিস্তানে মার্কিন সেনা ও গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের দ্বারা সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে তদন্ত শুরু করেছে – ট্রাম্পকে উত্সাহিত করা এবং প্রাথমিক ছদ্মবেশে ছড়িয়ে পড়ে আমাদের নিষেধাজ্ঞার রাউন্ড

ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে আইসিসির সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলি কেবল আগুনে আরও জ্বালানী যুক্ত করেছে। গত বছর, আদালত শীর্ষ ইস্রায়েলি এবং হামাস কর্মকর্তাদের জন্য নেতানিয়াহু সহ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে – অভিযোগ করা যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগ এনে। নেতানিয়াহু তাঁর পক্ষে এই অভিযোগগুলিকে “অযৌক্তিক ও মিথ্যা” বলে অভিহিত করেছেন।

যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইস্রায়েল উভয়ই ২০০২ সালের রোম সংবিধিকে অনুমোদন দেয়নি, যা আইসিসিকে অন্তর্ভুক্ত করে, ট্রাম্প প্রশাসন রয়েছে অভিযুক্ত মার্কিন সার্বভৌমত্বের লঙ্ঘন করার চেষ্টা আদালত। তবে আফগানিস্তান এবং ফিলিস্তিনি অঞ্চল উভয়ই রোম সংবিধিতে অংশ নিয়েছে, যা আইসিসি বলেছে যে তাদের সীমানায় অভিযুক্ত অপরাধগুলি তদন্ত করার জন্য এটি অনুমোদন দিয়েছে।

আইসিসি সর্বশেষ নিষেধাজ্ঞার নিন্দা জানিয়েছে, তাদের “ক সুস্পষ্ট আক্রমণ নিরপেক্ষ বিচার বিভাগের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে। ”

“আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান এবং তাদের কর্মীদের বিরুদ্ধে মার্কিন প্রতিশোধের নিরলস তীব্রতা অবশ্যই থামাতে হবে,” জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান ভোলকার টার্ক বৃহস্পতিবার। “জাতীয়, আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিচারক ও প্রসিকিউটরদের মঞ্জুরি দেওয়া, আন্তর্জাতিক আইন মান অনুসারে তাদের ম্যান্ডেট পূরণের জন্য, এটি আইনের শাসনের উপর আক্রমণ এবং ন্যায়বিচারকে সংশোধন করা।”

আমরা যা অনুসরণ করছি

আঁটসাঁট গ্রিপ। চীনা রাষ্ট্রপতি শি জিনপিং একটি তিব্বতে বিরল ভ্রমণ এই সপ্তাহে তিব্বতের প্রতিযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানের 60 তম বার্ষিকী উপলক্ষে একটি হিসাবে চাইনিজ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল। দু’দিনের এই ট্রিপটি বেইজিংয়ের গ্রিপকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহুর্তে আরও শক্ত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল: 14 তম দালাই লামা, নির্বাসিত বৌদ্ধ এবং তিব্বতের আধ্যাত্মিক নেতাসম্প্রতি পরিণত 90 এবং নিশ্চিত করেছেন যে তাঁর একজন উত্তরসূরি থাকবে “Tradition তিহ্য অনুসারে। ” এটি সম্ভবত একটি জন্য পথ প্রশস্ত করবে উত্তরাধিকার লড়াই বেইজিংয়ের সাথে, যা যুক্তি দেয় শুধুমাত্র চীন পরবর্তী তিব্বতি বৌদ্ধ নেতা নির্বাচন করতে পারেন।

লাসায়, শি কর্মকর্তাদের বলেছিলেন যে তিব্বতি বৌদ্ধধর্মকে অবশ্যই তৈরি করতে হবে চীনের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং বলেছিল যে তিব্বতীয়রা আরও বেশি ব্যবহার করতে হবে স্ট্যান্ডার্ড চাইনিজ। “তিব্বতি বিষয়গুলি হ’ল চীনের অভ্যন্তরীণ বিষয়, এবং কোনও বাহ্যিক বাহিনীকে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি নেই,” লাসায় একটি জনতার কাছে ঘোষণা করা চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ওয়াং হানিং। “মাতৃভূমিকে বিভক্ত করার এবং তিব্বতে স্থিতিশীলতা হ্রাস করার সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার জন্য ধ্বংসপ্রাপ্ত।”

নতুন বাণিজ্য শর্তাদি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন ঘোষণা করার প্রায় এক মাস পরে তারা একটি আঘাত করেছে বাণিজ্য চুক্তিচুক্তির সঠিক শর্তাদি প্রকাশিত হচ্ছে। জুলাইয়ে, দুজনেই দলগুলি সম্মত ইইউ বিস্তৃতভাবে 15 শতাংশ শুল্কের হারের মুখোমুখি হবে, কমপক্ষে $ 600 বিলিয়ন বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হবে এবং মার্কিন শক্তি ক্রয় $ 750 বিলিয়ন ডলার করে।

বৃহস্পতিবার, আরও আলোচনার পরে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় কর্মকর্তারা আরও বিশদ ঘোষণা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, ইউরোপের ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরে শুল্কগুলি হবে না 15 শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে বা অন্যান্য ইইউ-প্রশস্ত শুল্কগুলিতে যুক্ত করুন। একবার ব্রাসেলস শিল্প শুল্কের হার হ্রাস করার জন্য আইনটি প্রবর্তন করে, ক 15 শতাংশ শুল্ক ইউরোপীয় অটো এবং ইউএস-বদ্ধ অটো অংশগুলির জন্যও লাথি মারবে।

ইইউ ট্রেড কমিশনার মারোস সেফকোভিক “এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে কোনও অংশীদারকে প্রসারিত করেছে এটি সবচেয়ে অনুকূল বাণিজ্য চুক্তি সাংবাদিকদের বলেছে বৃহস্পতিবার। “গাড়ি, ফার্মাসিউটিক্যালস, সেমিকন্ডাক্টর এবং কাঠ সহ কৌশলগত শিল্প সহ বিস্তৃত খাতগুলি বিস্তৃত খাতগুলি এই ক্যাপটি থেকে উপকৃত হবে।”

আশ্রয় চাই। বুধবার গুয়াতেমালা জারি করেছে অস্থায়ী মানবিক অবস্থা মেক্সিকোতে সংগঠিত অপরাধ এবং কার্টেল সহিংসতা পালিয়ে যাওয়া 161 জনকে। গুয়াতেমালান ইমিগ্রেশন ইনস্টিটিউট অনুসারে 161 মেক্সিকানদের মধ্যে 39 পরিবার এবং 69 জন শিশু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং ভাড়া নেওয়া বাড়ি, অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রগুলিতে বা আত্মীয়স্বজনদের দ্বারা রাখা হবে। গুয়াতেমালা দীর্ঘদিন ধরে বিদেশে আশ্রয় ও সুরক্ষা চেয়ে মেক্সিকানদের জন্য একটি গন্তব্য; গত জুলাইয়ে প্রায় 600০০ মেক্সিকান গুয়াতেমালার জন্য তাদের দেশ পালিয়ে গেছে।

কিছু মেক্সিকান কর্মকর্তা আছে ধারণা প্রত্যাখ্যান অপরাধের ফলে এই ব্যক্তিরা দেশে পালিয়ে যাচ্ছেন। এক্স -এর একটি পোস্টে, মেক্সিকান সীমান্ত রাজ্য চিয়াপাসের গভর্নর এডুয়ার্ডো রামরেজ দাবি করেছেন, প্রমাণ ছাড়াই, ১ 16১ মেক্সিকান গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্কিত যারা ফৌজদারি অভিযোগের মুখোমুখি হচ্ছে।

রামরেজ লিখেছেন, “প্রতিবেশী দেশ গুয়াতেমালায় পরিচালিত সংগঠিত অপরাধটি আমাদের জননিরাপত্তা কৌশলকে বঞ্চিত করতে চায় যা চিয়াপাসে প্রশান্তি ও সামাজিক শান্তি দিয়েছে,” রামরেজ লিখেছেন। “আমি স্পষ্টভাবে সেই সত্যটি অস্বীকার করি।”

প্রতিক্রিয়া এবং শেষ

গত সপ্তাহের অ্যাঙ্করেজে অত্যন্ত দেখা ট্রাম্প-পুটিন শীর্ষ সম্মেলনের সময়, রাশিয়া একজন আলাস্কার মানুষকে একটি অস্বাভাবিক উপহার দিয়েছে উপস্থিত: একটি $ 22,000 ইউরাল মোটরসাইকেল। অবসরপ্রাপ্ত ফায়ার ইন্সপেক্টর মার্ক ওয়ারেন আগস্টের শুরুর দিকে রাশিয়ান টেলিভিশন ক্রুর মুখোমুখি হওয়ার সময় তার নিজের ইউরাল বাইকে কাজ চালাচ্ছিলেন। ওয়ারেন নতুন অংশগুলি কেনার পক্ষে কতটা শক্ত ছিল তা ভাগ করে নেওয়ার পরে, তার সাক্ষাত্কারটি রাশিয়ায় ভাইরাল হয়েছিল-এবং পরে তিনি শিখেছিলেন যে তিনি শীঘ্রই একটি ব্র্যান্ড-নতুন বাইক পাবেন। এই সংবাদটি ওয়ারেনকে বিস্মিত করেছিল, যিনি ভেবেছিলেন এটি কোনও কেলেঙ্কারী হতে পারে। “আমি আমার চোয়াল ফেলে দিয়েছি,” তিনি বলেছিলেন। “আমি গিয়েছিলাম, ‘আপনি আমাকে রসিকতা করছেন।’ ‘” তবে তারা গুরুতর ছিল – যতক্ষণ না তিনি কোনও ছবি, সাক্ষাত্কার এবং ক্যামেরাম্যানের প্রথম যাত্রায় নথিপত্রের বিষয়ে সম্মত হন।

