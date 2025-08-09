পুতিন এখনও ডোনেটস্ক, লুগানস্ক, জাপোরিজঝ্যা এবং খেরসন অঞ্চলগুলি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করতে চান। তিনি কেবল একটি আংশিক যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব করেছিলেন – পিছনে শক্তির সুবিধা এবং বড় শহরগুলিতে আক্রমণ বিসর্জন, তবে একটি বিস্তৃত যুদ্ধবিরতি নয়, সংবাদপত্রটি লিখেছেন।
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার সাথে নিষেধাজ্ঞাগুলি ও নতুন অর্থনৈতিক চুক্তির বিস্তৃত উত্তোলনের বিনিময়ে বর্তমান সামনের লাইনে দ্বন্দ্বকে হিম করার প্রস্তাব করেছিল। প্রকাশনাটি বলে যে ক্রেমলিন এই প্রস্তাবটিতে যেতে চাননি।
তদুপরি, উইটকফ পুতিনের বক্তব্যকে ভুল বুঝেছিলেন এবং তাদের ছাড়ের জন্য গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং, রাশিয়া দ্বারা প্রয়োজনীয় খোনসন এবং জাপোরোজহে থেকে ইউক্রেনীয়দের “শান্তিপূর্ণ প্রস্থান”, তিনি এই অঞ্চলগুলি থেকে আক্রমণকারীদের “শান্তিপূর্ণ প্রস্থান” এর প্রস্তাব হিসাবে বুঝতে পেরেছিলেন।
ইউক্রেনীয় সরকারী কর্মকর্তা প্রকাশনাকে বলেছেন, “ভিটকফ জানেন না তিনি কী সম্পর্কে কথা বলছেন।” বিল্ডের মতে, জার্মান সরকারের প্রতিনিধিরা এ জাতীয় মূল্যায়ন ভাগ করে নেন।
প্রসঙ্গ
মস্কোতে 6 আগস্ট হয়েছিল সভা পুতিন এবং উইটকফ।
Investorty ই আগস্ট ভিটকফের মস্কো সফরের ফলাফলের ভিত্তিতে বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য পুতিনের বিশেষ প্রতিনিধি কিরিল দিমিত্রিভ ঘোষণা করেছেন “গঠনমূলক সংলাপ” এর ধারাবাহিকতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে। রাশিয়ান ফেডারেশনের অবৈধ রাষ্ট্রপতি ইউরি উশাকভের সহকারীটির মতে, মস্কো “কিছু সংকেত হস্তান্তর করেছিলেন” ইউক্রেনের যুদ্ধের ইস্যুতে এবং ওয়াশিংটন থেকে “উপযুক্ত সংকেত প্রাপ্ত”। তিনি আরও যোগ করেছেন যে ভিটকফ ট্রাম্পের কথোপকথনে রিপোর্ট করতে পারলে পরিস্থিতি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।
সন্ধ্যায় of ই আগস্ট পরিচালনায় ভ্লাদিমির জেলেনস্কি বলেছিলেন রাশিয়ান ফেডারেশনের আগ্রাসী দেশের কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে ইউক্রেনের যুদ্ধের শেষের চেয়ে আগের চেয়ে আরও বেশি সুর করা হয়েছে।
গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, ক্রেমলিনের কর্মকর্তারা ইউক্রেনের দাবি করেছেন ডোনেটস্ক অঞ্চলে রাশিয়া নিওকড টেরিটরির কাছে হারিয়েছেন এবং যুদ্ধবিরতি চুক্তির অংশ হিসাবে অন্যান্য ক্ষেত্রে সামনের লাইনটি হিমায়িত করে।