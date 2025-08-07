You are Here
ট্রাম্প এই সতর্কতা পুনরাবৃত্তি করেছেন যে কিমেল, ফ্যালন যেতে হবে ‘পরবর্তী’
ট্রাম্প এই সতর্কতা পুনরাবৃত্তি করেছেন যে কিমেল, ফ্যালন যেতে হবে ‘পরবর্তী’

বুধবার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিগুণ হয়ে গেছেন যে দেরী-রাতের আয়োজক জিমি ফ্যালন এবং জিমি কিমেল একটি সংবাদ সম্মেলনের সময় বাতিল হওয়ার জন্য “পরবর্তী” হবে।

প্রেসার চলাকালীন, রিয়েল আমেরিকার ভয়েস রিপোর্টার ব্রায়ান গ্লেন এই প্রতিবেদন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে রেডিও হোস্ট হাওয়ার্ড স্টার্ন তার চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে সিরিয়াস এক্সএমের সাথে অংশ নিতে পারে। এই বিষয়টি মাথায় রেখে গ্লেন জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে “ঘৃণা ট্রাম্প” বিনোদন মডেল আমেরিকানদের কাছে জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে কিনা।

ট্রাম্প সিবিএসের সাম্প্রতিক “দ্য লেট শো উইথ স্টিফেন কলবার্ট” বাতিল করার উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন এবং যোগ করেছেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে ফ্যালন এবং কিমেল পরবর্তী রয়েছেন।

ট্রাম্প কলবার্টকে সিবিএস দ্বারা আনন্দিত সত্য সামাজিক পোস্টে উদযাপন করে

বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনের সময় রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প স্টিফেন কলবার্ট, জিমি কিমেল এবং জিমি ফ্যালনকে দেরী-রাতের আয়োজককে ডেকেছিলেন। (এপি ফটো/অ্যালেক্স ব্র্যান্ডন))

“আচ্ছা, এটি কার্যকর হয়নি,” ট্রাম্প বলেছিলেন। “এবং এটি দীর্ঘকাল ধরে কাজ করে নি, এবং আমি প্রথম থেকেই বেশ কিছু বলব। কলবার্টের কোনও প্রতিভা নেই। আমি বলতে চাইছি, আমি এখানে কাউকে নিতে পারতাম। আমি সুন্দর রাস্তায় বাইরে যেতে পারতাম এবং বেশ কয়েকজন লোককে বেছে নিতে পারি যা কেবল তার চেয়ে বেশি বা আরও ভাল করে। তারা তার চেয়ে বেশি রেটিং পেতেন। তিনি কোনও প্রতিভা পান না।”

তিনি আরও বলেছিলেন, “ফ্যালনের কোনও প্রতিভা নেই। কিমেলের কোনও প্রতিভা নেই।

গত মাসে কলবার্টের শো বাতিল হওয়ার পরে ট্রাম্প সত্য সামাজিক সম্পর্কে একই রকম ঘোষণা করেছিলেন।

ট্রাম্প লিখেছেন, “শব্দটি হ’ল, এবং এটি একটি দৃ strong ় কথা, জিমি কিমেল অবিচ্ছিন্ন গভীর রাতে সুইপস্টেকগুলিতে যাওয়ার পরে এবং এর খুব শীঘ্রই, ফ্যালন চলে যাবে,” ট্রাম্প লিখেছেন।

ট্রাম্প গত মাসে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে জিমি কিমেল এবং জিমি ফ্যালন তাদের গভীর রাতে শো বাতিল করে দেবে সিবিএস ঘোষণা করার পরে যে “দ্য লেট শো উইথ স্টিফেন কলবার্ট” মে মাসে শেষ হবে। (গেটি চিত্র)

তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন, “এগুলি একেবারে কোনও প্রতিভা নেই, যাদের জন্য কয়েক মিলিয়ন ডলার দেওয়া হয়েছিল, সব ক্ষেত্রেই দুর্দান্ত টেলিভিশন যা ব্যবহার করা হত তা ধ্বংস করে দেয় them তাদের যেতে দেখে সত্যিই ভাল, এবং আমি আশা করি আমি এতে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছি!”

যদিও কিছু উদারপন্থী ভাষ্যকাররা দাবি করেছেন যে ট্রাম্পকে সন্তুষ্ট করার রাজনৈতিক কারণে সিবিএস কলবার্টের শো বাতিল করেছে, প্যারামাউন্ট – সিবিএসের মূল সংস্থা – এটি “নিখুঁতভাবে আর্থিক সিদ্ধান্ত” ছিল।

স্টারন সম্পর্কে, ট্রাম্প মন্তব্য করেছিলেন যে তিনি যখন তাঁর শোতে হাজির হন তখন তিনি কীভাবে “মজা” করতেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে ২০১ 2016 সালে রাষ্ট্রপতির হয়ে হিলারি ক্লিনটনকে সমর্থন করার পরে স্টার্ন উতরাই গিয়েছিলেন।

ট্রাম্প বলেছিলেন, “তিনি তার শ্রোতাদের হারিয়েছেন।

লিন্ডসে কর্নিক ফক্স নিউজ ডিজিটালের সহযোগী সম্পাদক। গল্পের টিপস লিন্ডসে.কোর্নিক @fox.com এবং টুইটারে প্রেরণ করা যেতে পারে: @এলএমকর্নিক।

