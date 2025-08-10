ট্রাম্প একসময় প্রকাশ্যে পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। কি হয়েছে?

13 ফেব্রুয়ারি, রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প সত্যিই বিরল কিছু করেছে – সে বোধগম্য হয়েছিল।
ওভাল অফিস প্রেস সভায়, কয়েক দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো একজন বসতি স্থাপন রাষ্ট্রপতি প্রকাশ্যে আলোচনা করেছেন পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ: “আমাদের ব্র্যান্ডের নতুন পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির কোনও কারণ নেই। আমাদের ইতিমধ্যে অনেক রয়েছে … আপনি বিশ্বকে 50 বার, 100 বার ওভারকে ধ্বংস করতে পারেন। এবং এখানে আমরা নতুন পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করছি, এবং তারা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করছে,” তিনি ড।
সে ঠিক আছে। চীন এবং ভারত জায়গায় নিঃশর্ত নো-ফার্স্ট-ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। তাই করেছি রাশিয়া যতক্ষণ না আমরা আমাদের ইতিমধ্যে উন্মাদ পারমাণবিক অস্ত্রাগার প্রসারিত করতে এবং এ বিএম চুক্তি এবং আইএনএফ চুক্তির মতো অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তিগুলি থেকে প্রস্থান করতে থাকি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র টেবিলে আসতে অস্বীকার করেছিল। এজন্য ট্রাম্পের আলোচনায় ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করা এতটা আশাব্যঞ্জক ছিল।
আলোচনায় ফিরে আসা ন্যূনতম কার্যকর ডিটারেন্সের ভিত্তিতে বহুপাক্ষিক পারমাণবিক হ্রাস চুক্তিগুলিকে বোঝায়।
স্মরণ 80থ হিরোশিমার বার্ষিকী এবং এই গত সপ্তাহে এর মারাত্মক টোল আমাদের কী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তা বোঝার সুযোগ দেয়। পারমাণবিক বোমার এই প্রথম ধ্বংসাত্মক ব্যবহারটি তাত্ক্ষণিকভাবে কমপক্ষে, 000০,০০০ মানুষকে হত্যা করেছিল, ট্র্যাজেডির উত্তরাধিকার বিশ্বকে ভুলে যাবে না।
হায়, ট্রাম্পের পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি স্বল্পস্থায়ী ছিল। এবং বিশৃঙ্খলায় সাফল্য অর্জনকারী নেতার কাছ থেকে এই অপ্রত্যাশিত মুহুর্তের স্পষ্টতার পরে আসলে কী ঘটেছে? আরও বিশৃঙ্খলা। ট্রাম্প ইরানের পারমাণবিক ঘাঁটিগুলির বিরুদ্ধে সামরিক ধর্মঘট শুরু করার ক্ষেত্রে যুদ্ধক্ষেত্রের ধারাটি লঙ্ঘন করেছেন এবং এখন তিনি আরও ধর্মঘটকে অস্বীকার করতে অস্বীকার করেছেন। এমনকি যদি তিনি ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচিকে বাধা দেন তবে এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অন্যান্য পারমাণবিক শক্তির সাথে সরাসরি বিরোধিতা করে। প্রাক্তন রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি দিমিত্রি মেদভেদেভ এমনকি তা বলেছিলেন অন্যান্য দেশগুলি কেবল ইরানকে পারমাণবিক ওয়ারহেড সরবরাহ করবে।তার কর্মের মাধ্যমে, ট্রাম্প আমাদের আরও একবার পারমাণবিক যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তের নিকটে ঠেলে দিয়েছিলেন। ইউএস ওয়ার মেশিন এবং এর অনেক উপকারকারীরা এটিকে স্টোক করবেন, তাদের পকেটগুলি লাইনের জন্য একটি নতুন অস্ত্রের প্রতিযোগিতায় উত্সাহিত করবেন।
আসল বিষয়টি হ’ল, আরও বোমা পারমাণবিক বিস্তার সমাধান করবে না – এগুলি তৈরি করে নয়, তাদের সংগ্রহের মাধ্যমে নয়, এবং অবশ্যই অন্যান্য দেশে তাদের ব্যবহার করে নয়। রাষ্ট্রপতিকে অবশ্যই একটি পছন্দ করতে হবে: আমাদের জাতি এবং বিশ্বকে রক্ষা করুন, বা পারমাণবিক আর্মেজেডনকে প্ররোচিত করুন।
আমেরিকা ডেনুক্লিয়ারাইজেশনের নেতৃত্ব নিতে পারে, আমাদের ফুলে যাওয়া সামরিক বাজেট কেটে ফেলতে পারে, শেষ পর্যন্ত কোনও প্রথম-ব্যবহারের প্রতিশ্রুতিতে স্বাক্ষর করতে পারে এবং বাস্তবে বিশ্বকে আরও নিরাপদ করে তুলতে পারে। অথবা আমরা অস্ত্র নির্মাতাদের খাওয়ানো চালিয়ে যেতে পারি, পেন্টাগনে বছরে প্রায় এক ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় করে আমাদের সবচেয়ে বড় হুমকি – জলবায়ু পরিবর্তন, দারিদ্র্য এবং স্বাস্থ্যসেবা অ্যাক্সেস – বোমা দিয়ে সমাধান করা যায় না এই বিষয়টি উপেক্ষা করে।
তবে এখনই, আমরা ভুল পথে আছি – অতিরিক্ত সামরিকীকরণের পথ এবং মোট ধ্বংসের ঝুঁকি। অতৃপ্ত যুদ্ধের লাভকারীদের খাওয়ানোর জন্য আমাদের পরিবেশ, জীবিকা নির্বাহ এবং আমাদের আত্মাকে বন্ধক দেয় এমন পথ।
আশি বছর আগে, একটি পারমাণবিক বোমা হিরোশিমায় এক লক্ষেরও বেশি লোককে জ্বলজ্বল করেছিল। এখনই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আছে 50,000 হিরোশিমা আকারের বোমার সমতুল্য। এবং পেন্টাগন হয় $ 2 ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় পারমাণবিক অস্ত্রের সম্পূর্ণ নতুন প্রজন্মের উপর।
দুটি পারমাণবিক পরাশক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক আশ্বাসপ্রাপ্ত ধ্বংসের সময় শেষ। আমাদের সর্বশেষ জিনিসটি হ’ল একটি নতুন পারমাণবিক অস্ত্রের দৌড়। তবে এটিই আমাদের দুর্নীতিগ্রস্থ কংগ্রেস এবং যুদ্ধের লাভকারীরা বাজি ধরছেন।
ট্রাম্প যদি ডেনুক্লিয়ারাইজেশন পথ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন তবে এটি আমেরিকার খুব ফ্যাব্রিক পরিবর্তন করতে পারে। লিড-ফ্রি পাইপ এবং নিরাপদ পানীয় জল, সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন এবং সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার দিকে যাওয়ার পেন্টাগনের বাজেটের মাত্র 15% এর প্রভাব কল্পনা করুন।
এটি এককভাবে আমেরিকান স্বপ্নকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে। আমরা যদি আমাদের বর্তমান $ 1 ট্রিলিয়ন ডলারের পরিবর্তে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে বছরে মাত্র 850 বিলিয়ন ডলার ব্যয় করি তবে আমরা কি সত্যিই কম সুরক্ষিত থাকব?
এই নিবন্ধটি মূলত প্রকাশিত হয়েছিল Msnbc.com