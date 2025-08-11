ট্রাম্প এনভিডিয়া, এএমডি চিপ বিক্রয় চীনে 15% কাটাকে রক্ষা করেছেন

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প তার বিতর্কিত চুক্তির পক্ষে এনভিডিয়া এবং এএমডিকে তাদের চীন বিক্রয় রাজস্বের 15% এরও বেশি রফতানি নিয়ন্ত্রণগুলি স্কার্ট করার জন্য কাঁটাচামচ করার জন্য রক্ষা করেছেন – জড়িত কম্পিউটার চিপগুলি পুরানো প্রযুক্তি বলে জোর দিয়ে।
“না, এটি একটি পুরানো চিপ যা চীন ইতিমধ্যে রয়েছে,” ট্রাম্প সোমবার এনভিডিয়ার এইচ 20 প্রসেসরকে উল্লেখ করে বলেছিলেন যে “চীন ইতিমধ্যে এটি আলাদা রূপে রয়েছে, আলাদা নাম, তবে তাদের কাছে এটি রয়েছে।”
রাষ্ট্রপতি জোর দিয়েছিলেন যে আমেরিকার সর্বাধিক উন্নত চিপগুলি চীনের কাছে সীমাবদ্ধ থাকবে, এনভিডিয়ার নতুন ব্ল্যাকওয়েল প্রসেসরকে “সুপার, সুপার অ্যাডভান্সড” প্রযুক্তি হিসাবে বর্ণনা করে যা “কারও নেই” এবং “পাঁচ বছরের জন্য” থাকবে না।
দুটি প্রযুক্তি সংস্থা তাদের অর্ধপরিবাহীদের জন্য রফতানি লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থার অধীনে এই চুক্তিতে সম্মত হয়েছিল।
ট্রাম্প সোমবার নিজেকে একজন কঠোর আলোচক হিসাবে চিত্রিত করেছিলেন যিনি আমেরিকার প্রযুক্তিগত প্রান্তটি রক্ষা করার সময় চীনা বাজারে অ্যাক্সেসের জন্য অর্থ প্রদান বের করেছিলেন।
তিনি এনভিডিয়ার সিইও জেনসেন হুয়াংয়ের সাথে তার আলোচনার পরিমাণ শতাংশের চেয়ে পিছনে পিছনে হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন।
ট্রাম্প প্রাথমিকভাবে 20% বিক্রয় অর্থ চেয়েছিলেন, তবে হুয়াং তাকে 15% এ নামিয়ে দিয়েছিলেন, রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন।
“এবং তিনি বললেন, ‘আপনি কি এটি 15 করবেন?’ সুতরাং আমরা কিছুটা চুক্তি নিয়ে আলোচনা করেছি, ”ট্রাম্প বলেছিলেন।
রাষ্ট্রপতি বারবার জোর দিয়েছিলেন যে এইচ 20 চিপগুলি মূলত অপ্রচলিত।
তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন, “এটি সেই বিষয়গুলির মধ্যে একটি। তবে এটি এখনও একটি বাজার রয়েছে,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন, চীন তাদের নিজস্ব সংস্থা হুয়াওয়ে সহ অন্য কোথাও সহজেই অনুরূপ প্রযুক্তি পেতে পারে বলে পরামর্শ দেয়।
এর ‘ব্ল্যাকওয়েল চিপ, ইতিমধ্যে, 208 বিলিয়ন ট্রানজিস্টর এবং কাটিয়া-এজ এআই ক্ষমতা সহ পূর্ববর্তী প্রজন্মের গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট (জিপিইউ) এর পারফরম্যান্সের দুই থেকে চারগুণ বেশি সরবরাহ করে।
আমেরিকা এর আগে সংস্থাগুলিকে চীনের কাছে নির্দিষ্ট চিপ বিক্রি করতে বাধা দিয়েছিল, এই আশঙ্কা করেছিল যে উন্নত প্রযুক্তি চীনকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো ক্ষেত্রে আমেরিকার সাথে প্রতিযোগিতা করতে সহায়তা করতে পারে।
ট্রাম্প আমেরিকার জন্য সেরা প্রযুক্তি রাখার বিষয়ে অনড় ছিলেন।
উন্নত ব্ল্যাকওয়েল চিপ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, “আমি এটি নিয়ে কোনও চুক্তি করব না, যদিও এটি সম্ভব আমি একটি চুক্তি করব … এর থেকে 30% থেকে 50% ছাড়।”
তিনি এনভিডিয়া এবং এএমডির সাথে তার এমআই 308 চিপগুলির সাথে এই চুক্তির সাথে তুলনা করেছেন আমেরিকা কীভাবে অন্য দেশে ফাইটার জেট বিক্রি করে তবে নিজের জন্য সেরা বৈশিষ্ট্য রাখে।
“আমরা মাঝে মাঝে কোনও দেশে ফাইটার জেট বিক্রি করব এবং আমরা তাদের আমাদের তুলনায় 20% কম দেব,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন।
এএমডির শেয়ারের দাম সোমবার 2% এরও বেশি লাফিয়ে উঠেছে, যখন এনভিডিয়া শেয়ারগুলি বিনয়ীভাবে উঠেছিল।
বিনিয়োগকারীরা চিত্রিত করেছেন যে চীন বিক্রয় থেকে 85% অর্থ রেখে কোনও অর্থোপার্জন না করে, যা এই সংস্থাগুলি দেখছিল।
ট্রাম্প এই চুক্তিটিকে আমেরিকা প্রথমে স্থাপন হিসাবে তৈরি করেছিলেন, জোর দিয়ে অর্থটি দেশে যায়, তাকে ব্যক্তিগতভাবে নয়।
“যখন আমি বলি যে আমি 20 (শতাংশ) চাই, আমি দেশের জন্য চাই I
চীন ব্যবস্থা সম্পর্কে শিহরিত নয়। মূলত রফতানি নিষেধাজ্ঞাগুলি সুরক্ষার বিষয়ে দাবি করার পরে তাদের রাষ্ট্র পরিচালিত সংবাদপত্র আমেরিকাটিকে “অর্থনৈতিক লিভারেজ” ব্যবহারের জন্য ডেকেছিল।
এদিকে, চীনা আধিকারিকরা প্রশ্ন করছেন যে আমেরিকান চিপস গোপন “পিছনের” থাকতে পারে যা তাদের উপর গুপ্তচরবৃত্তি করতে পারে – অভিযোগগুলি এনভিডিয়া দৃ ly ়ভাবে অস্বীকার করে।
এনভিডিয়ার এক মুখপাত্র পোস্টকে বলেছেন, “আমরা বিশ্বব্যাপী বাজারগুলিতে আমাদের অংশগ্রহণের জন্য মার্কিন সরকার নির্ধারিত নিয়মগুলি অনুসরণ করি।”
“যদিও আমরা কয়েক মাস ধরে এইচ 20 কে চীনে প্রেরণ করি নি, আমরা আশা করি রফতানি নিয়ন্ত্রণের নিয়ম আমেরিকা চীন এবং বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা করতে দেবে।”
সংস্থাটি সতর্ক করেছিল যে “আমেরিকা 5 জি পুনরাবৃত্তি করতে পারে না এবং টেলিযোগাযোগ নেতৃত্ব হারাতে পারে না।”
“আমেরিকার এআই টেক স্ট্যাকটি যদি আমরা প্রতিযোগিতা করি তবে বিশ্বের মান হতে পারে,” মুখপাত্র যোগ করেছেন।
এই পদটি এএমডি এবং চীন সরকারের কাছ থেকে মন্তব্য চেয়েছে।