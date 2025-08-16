ট্রাম্প এবং পুতিনের মধ্যে আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলন উষ্ণ শব্দ দেয় তবে কোনও চুক্তি নেই

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
এটি টিভির জন্য একটি তৈরি মুহূর্ত ছিল: দুই নেতা আলাস্কার অ্যাঙ্করেজের যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিকার্ডসন, এয়ার ফোর্স ওয়ান এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে দুটি এফ -35 যোদ্ধার সাথে টারম্যাকের সাথে দেখা করেছিলেন। তারা একসাথে চলার সাথে সাথে ওভারহেড সেই এফ -35-এর গর্জনে এসেছিল, তারপরে একটি বি -2 স্টিলথ বোমারু বিমানের নিম্ন, প্রায় ভুতুড়ে ঝাড়ু-মার্কিন বিমানশক্তিগুলির একটি প্রদর্শন যতটা দেশগুলির মধ্যে শীতল যুদ্ধের ইতিহাসের সম্মতি হিসাবে।
কয়েক ঘন্টা পরে, তাদের ক্লোজড-দরজা আলোচনার পরে, রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন আবার হাজির হন-এবার একটি উত্থিত পর্যায়ে, প্রতিটি একটি পডিয়ামের পিছনে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ান পতাকা উভয় পক্ষকে ঝাপটায়, তাদের পিছনে একটি নীল পটভূমি যা “শান্তি অনুসরণ করে” পড়েছিল। এটি মার্কিন সামরিক মাটিতে আমেরিকান এবং রাশিয়ান রাষ্ট্রপতিদের মধ্যে প্রথম মার্কিন-হোস্টেড শীর্ষ সম্মেলন ছিল।
ট্রাম্প, পুতিন ‘অত্যন্ত উত্পাদনশীল’ শীর্ষ সম্মেলন মোড়ানো কিন্তু যুদ্ধের অবসান ঘটাতে ‘এখনও সেখানে নেই’
ট্রাম্প ইউরোপীয় নেতাদের এবং ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কির সাথে সুরক্ষিত কলগুলির মাধ্যমে রিহার্সাল করার জন্য দিনগুলি কাটিয়েছিলেন, সভায় নেওয়ার জন্য “লাল রেখাগুলি” সমন্বয় করেছিলেন: রাশিয়ার প্রতি কোনও আঞ্চলিক ছাড়, সমস্ত আলোচনার জন্য কক্ষে ইউক্রেন এবং যে কোনও নিষেধাজ্ঞার ত্রাণের জন্য পরিষ্কার শর্ত নেই। তবুও, সামরিক আড়ম্বরপূর্ণ এবং সাবধানতার সাথে স্টেজক্রাফ্ট সত্ত্বেও, আলাস্কা থেকে যা উদ্ভূত হয়েছিল তা কোনও চুক্তি নয়, বরং একটি কূটনৈতিক বিরতি – উষ্ণ কথা, পাতলা বিবরণ এবং কঠোর পরিশ্রম এখনও এগিয়ে।
একটি সতর্ক সংবাদ সম্মেলন
পুতিন প্রথমে বক্তব্য রেখেছিলেন, আলোচনাটিকে “গঠনমূলক এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা” হিসাবে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি ইতিহাসের মুহুর্তগুলি স্মরণ করেছিলেন যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া “একসাথে কাজ করেছে” এবং বলেছিল যে তিনি একটি “দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত” চেয়েছিলেন। তিনি রাশিয়ার “বৈধ উদ্বেগ” স্বীকার করেছেন এবং বলেছিলেন যে এটি “আমাদের দেশগুলির পক্ষে পৃষ্ঠাটি ঘুরিয়ে দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ”। তিনি কথোপকথনে একটি “বিশ্বাসযোগ্য সুর” বর্ণনা করেছিলেন এবং ট্রাম্পকে “তিনি যা চান তার একটি ভাল ধারণা” থাকার জন্য প্রশংসা করেছিলেন। বাড়ি ফিরে ক্যামেরাগুলিকে স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করে একটি লাইনে পুতিন দাবি করেছিলেন যে ট্রাম্প তাকে বলেছিলেন যে তিনি যদি আগে রাষ্ট্রপতি হন তবে “যুদ্ধ ছিল না”, এবং নিশ্চিত করেছেন যে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে এটি সত্য।
ট্রাম্প অনুসরণ করেছিলেন, কোনও প্রশ্নও নেননি। “আমাদের উত্পাদনশীল সভা ছিল,” তিনি বলেছিলেন। “বড় চুক্তি। কোনও চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও চুক্তি নেই।” তিনি “জেলেনস্কিয়কে কল করতে” “ন্যাটো” কে কল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন, “আমরা আজ সত্যিই দুর্দান্ত অগ্রগতি করেছি।” তিনি তাঁর “পুতিনের সাথে দুর্দান্ত সম্পর্ক” শ্রোতাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন এবং বিচার করেছিলেন যে “সেখানে পৌঁছানোর একটি ভাল সুযোগ ছিল”, এমনকি “আমরা এখনও সেখানে না থাকলেও।” সবচেয়ে বড় কথা, ট্রাম্প বলেছিলেন, “আমাদের প্রতি সপ্তাহে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা বন্ধ করা দরকার।”
সমস্ত ইতিবাচক স্বরের জন্য, পদার্থটি বিনয়ী ছিল। পুতিন আলাস্কাকে যুদ্ধবিরতি হওয়ার সম্ভাবনা ঝুঁকিতে ফেলেছিলেন – তবে স্ট্রিংগুলি সংযুক্ত করে। আমরা পূর্বের বিবৃতি থেকে জানি যে তিনি চান যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছু নির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞাগুলি তুলে নেওয়া এবং ভারতের মতো দেশগুলিকে রাশিয়ান শক্তি কেনা তাদের লক্ষ্য করে শুল্কের হুমকি ফেলুক। তিনি ২০২২ সালে জব্দ করা দুটি পূর্ব ইউক্রেনীয় প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ রাখতে চান। সম্ভবত, ট্রাম্প এই বিষয়গুলি স্বীকার করেননি, তবে স্পষ্টতই তারা “শীঘ্রই” একটি ফলো-অন সভায় সম্মত হন।
মাটিতে বাস্তবতা
পতাকাগুলি অ্যাঙ্করেজে ঝাঁকুনির সময়, যুদ্ধ থামেনি। রাশিয়ান বাহিনী বিনয়ের কাছাকাছি এগিয়ে টিপেছে ডব্রোপিলিয়া ডোনেটস্ক অঞ্চলে, কোনও বিরতি দেওয়ার আগে তাদের কৌশলগত অবস্থান উন্নত করার প্রয়াসের মতো দেখতে ইউক্রেনীয় প্রতিরক্ষা পরীক্ষা করে। ইউক্রেন আপাতত লাইনটি স্থিতিশীল করে শক্তিবৃদ্ধি ছুটে এসেছিল, তবে লড়াই তীব্র রয়ে গেছে।
রাশিয়ার দূরপাল্লার বোমাবর্ষণ হ্রাসের কোনও চিহ্ন দেখায় না। একা জুলাইয়ে, মস্কো তার চেয়ে বেশি চালু করেছিল 70 ইউক্রেনীয় লক্ষ্যগুলিতে ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র এবং হাজার হাজার ইরানি তৈরি শাহেদ ড্রোন। ইউক্রেন উত্তর দিয়েছে গভীর ধর্মঘট – একটি রাশিয়ান তেল শোধনাগারের উপর আঘাত এবং ক্যাস্পিয়ান সাগরে ড্রোন অংশ বহনকারী একটি কার্গো জাহাজে বোমা হামলা সহ। উভয় পক্ষই এমন আচরণ করছে না যেন যুদ্ধের শেষটি আসন্ন।
এজন্য কোনও যুদ্ধবিরতি আলাপকে অবশ্যই আয়রনক্ল্যাড যাচাইকরণ দ্বারা সমর্থন করা উচিত: মাটিতে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক, স্যাটেলাইট নজরদারি, স্পষ্টভাবে ম্যাপযুক্ত লাইন এবং লঙ্ঘনের জন্য স্বয়ংক্রিয় “স্ন্যাপ-ব্যাক” নিষেধাজ্ঞাগুলি। তা ছাড়া, মস্কোর কূটনীতির কভারের আওতায় পুনর্নির্মাণের প্রতিটি উত্সাহ থাকবে।
শীর্ষ সম্মেলনটি কী স্পষ্ট করেছে
অন্য কিছু না হলে আলাস্কা নীচের লাইনগুলি প্রকাশ করেছিলেন।
পুতিনের পক্ষে, এটি আঞ্চলিক লাভগুলিতে লক করা এবং অর্থনৈতিক চাপকে তার যুদ্ধের মেশিনটি ক্ষয় করার বিষয়ে মুক্তি দেওয়ার বিষয়ে। যে দেশগুলিতে তাকে স্কার্ট নিষেধাজ্ঞাগুলি সহায়তা করতে সহায়তা করে তার উপর নিষেধাজ্ঞাগুলি ফিরিয়ে দেওয়া তার রাজস্বকে বাড়িয়ে তুলবে এবং অন্যদের কাছে সংকেত দেবে যে মার্কিন অর্থনৈতিক যুদ্ধ আলোচনাযোগ্য।
ট্রাম্পের পক্ষে, এটি আমাদের বিশ্বাসযোগ্যতা ত্যাগ না করে পুতিনকে ডি-এসক্লেশনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে কিনা তা পরীক্ষা করার বিষয়ে। জেলেনস্কিয়কে জড়িত করা ইউক্রেনের ভাগ্যকে অনুপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত রাখে এবং ন্যাটোর সমর্থনকে পুনরায় নিশ্চিত করে মিত্রদের আশ্বাস দেয়।
ইউক্রেনের জন্য, এটি একটি দ্বিগুণ তরোয়াল। একটি ফলো-অন সভা একটি কূটনৈতিক উদ্বোধনের প্রস্তাব দেয়, তবে পুতিনের সুস্পষ্ট আঞ্চলিক দাবিগুলি একটি রাজনৈতিক, আইনী এবং নৈতিক লাল রেখা হিসাবে রয়ে গেছে।
মূল খেলোয়াড়দের জন্য প্রভাব
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: ওয়াশিংটনকে অবশ্যই অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতির জন্য বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার ত্রাণকে প্রতিহত করতে হবে। নিষেধাজ্ঞার ব্যবস্থা হ’ল কয়েকটি লিভারগুলির মধ্যে একটি যা কাজ করে এবং যে কোনও স্বাচ্ছন্দ্যকে পরিমাপযোগ্য, টেকসই সম্মতিতে স্বতন্ত্র বুদ্ধিমত্তার পাশাপাশি নিরপেক্ষ মনিটরের দ্বারা যাচাই করা উচিত।
রাশিয়া: পুতিন আলাস্কাকে ইচ্ছুক আলোচক হিসাবে অপটিক্স দিয়ে ছেড়ে যান – তার ঘরোয়া চিত্রের জন্য দরকারী – তবে নিষেধাজ্ঞাগুলি বা তার জমি দখলকে পশ্চিমা স্বীকৃতি সম্পর্কে তাত্ক্ষণিক স্বস্তি নেই। আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে সীমিত বর্ধনের সাথে পশ্চিমা unity ক্যের তদন্ত করার প্রত্যাশা করুন।
ইউক্রেন: কিয়েভের প্রতিরক্ষা আরও শক্তিশালী করার জন্য এবং পরবর্তী সভার জন্য একটি পরিষ্কার কেস প্রস্তুত করার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত উইন্ডো রয়েছে: সুস্পষ্ট সুরক্ষা গ্যারান্টি, অস্ত্র সরবরাহের সময়সূচি এবং সার্বভৌমত্বের বিষয়ে একটি আলোচনাযোগ্য অবস্থান।
ইউরোপ: মিত্র রাজধানী একটি ছোট জয়ের দিকে ইঙ্গিত করতে পারে: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনও পক্ষের চুক্তি কাটেনি। তবে তাদের অবশ্যই কার্যকর করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং যদি আমাদের ওয়েভারগুলি সমাধান করে তবে কোনও ফাঁক পূরণ করতে হবে।
চীন: বেইজিং আলাস্কা নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করবে। পশ্চিম যদি নিষেধাজ্ঞাগুলি প্রয়োগের বিষয়ে ঝলক দেয় তবে এটি প্রশান্ত মহাসাগরে চীনা অ্যাডভেঞ্চারিজমকে উত্সাহিত করতে পারে। একটি ইউনিফাইড ওয়েস্টার্ন স্ট্যান্ড বিপরীত বার্তা প্রেরণ করবে।
এগিয়ে যাওয়ার উপায়
আমেরিকা যদি এই যুদ্ধবিরতি যে কোনও জায়গায় যেতে চায় তবে তিনটি পদক্ষেপ অপরিহার্য:
- প্রয়োগের ব্যবস্থা লক করুনএকটি নিরীক্ষণ কাঠামো তৈরি করুন যা নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক, মিত্র বুদ্ধি এবং প্রযুক্তিগত তদারকির সংমিশ্রণ করে। প্রতারণা প্রতিরোধে লঙ্ঘনকে ব্যয়বহুল এবং স্বয়ংক্রিয় করুন।
- কেন্দ্রে ইউক্রেন রাখুন“ইউক্রেন ব্যতীত ইউক্রেন সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত” অবশ্যই অ-আলোচনাযোগ্য থাকবে না। জেলেনস্কির যে কোনও আঞ্চলিক শর্তাবলীর উপর একটি আসল ভয়েস এবং ভেটো দরকার।
- মুদ্রা নয়, লিভারেজ হিসাবে নিষেধাজ্ঞাগুলি ব্যবহার করুনযে কোনও ত্রাণ পর্যায়ক্রমে, শর্তাধীন এবং বিপরীতমুখী হওয়া উচিত। নিষেধাজ্ঞাগুলি টেকসই সম্মতির জন্য পুরষ্কার হওয়া উচিত, একটি অগ্রিম ছাড় নয়।
আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনটি কিছু আশা করা ব্রেকথ্রু ছিল না, তবে এটি কোনও ব্যর্থতাও ছিল না। এটি উভয় পক্ষকে আলোচনার ভূখণ্ডের একটি পরিষ্কার চিত্র দিয়েছে এবং অবস্থানের জন্য সময় কিনেছিল। তবে সময়টি এটি সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করে এমন পক্ষের পক্ষে।
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য, এর অর্থ নিষেধাজ্ঞাগুলির উপর দৃ firm ়তা রাখা, ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা জোরদার করা এবং যুদ্ধের উপসংহার নয়, কোনও যুদ্ধবিরতি কঠোর যাচাই প্রক্রিয়া শুরু হিসাবে কোনও যুদ্ধবিরতিকে চিকিত্সা করা। ইউক্রেনের জন্য, এর অর্থ দুটি বিবিধ পথের জন্য প্রস্তুতি: অর্থবহ কূটনীতি বা তীব্র দ্বন্দ্ব। রাশিয়ার পক্ষে, এর অর্থ পশ্চিমারা জমিতে অর্থ প্রদান করতে অস্বীকার করলে ক্রমাগত যুদ্ধের জন্য ক্রমাগত যুদ্ধের পক্ষে উপযুক্ত কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়া।
যদি আলাস্কা কেবল বিরতি ছিল, তবে পরবর্তী সভাটি সিদ্ধান্ত নেবে যে এটি শান্তির সেতু হয়ে যায় – বা কোথাও কোনও সেতু হয়ে যায়।