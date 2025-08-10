ট্রাম্প এবং পুতিনের সম্পর্কের অভ্যন্তরে, তাদের শক্তি চলাচল করে এবং কীভাবে রাশিয়ান নেতা ‘আলফা ব্রো কোড’ ভেঙেছিলেন

তাদের ক্রাঞ্চ সভাটি শুক্রবারের জন্য সেট করা হয়েছে, ভেন্যুটি হবে আলাস্কা, এবং যখন তারা সেখানে পৌঁছে ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ভ্লাদিমির পুতিন দুর্বলতার লক্ষণগুলির জন্য হকসের মতো একে অপরকে দেখবেন।
ট্রাম্পের সাথে ছুরি প্রান্তে উত্তেজনা রয়েছে, পুতিনকে ইউক্রেনের তাত্ক্ষণিক যুদ্ধবিরতি, রাশিয়ার দিকে যাওয়া দুটি মার্কিন পারমাণবিক সাবমেরিন এবং মস্কো থেকে উদ্ভূত ডুমসডে অস্ত্র সম্পর্কে অশুভ হুমকির বিষয়ে একমত হতে সম্মত হন।
যেহেতু তারা 2019 সালের পর প্রথমবারের মতো ব্যক্তিগতভাবে একে অপরের মুখোমুখি হয়, উভয় পুরুষের আচরণটি তারা উপরের হাতটি অর্জনের চেষ্টা করায় মূল বিষয় হবে।
শারীরিক ভাষা বিশেষজ্ঞ জুডি জেমসের মতে, যিনি তাদের আগের সভাগুলি অধ্যয়ন করেছেন, ট্রাম্পের সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্রটি হাস্যরস হিসাবে পরিণত হতে পারে, যা তিনি পুতিনকে নিরস্ত্রীকরণ এবং বেল্টল করার জন্য ব্যবহার করতে পারেন।
তিনি ডেইলি মেইলকে বলেছেন, ‘পুতিন হিমশীতল শুভেচ্ছার সমাপ্তিতে থাকতে স্বাচ্ছন্দ্যের চেয়ে বেশি বলে মনে হচ্ছে।’
ট্রাম্প এবং পুতিন মার্কিন রাষ্ট্রপতির প্রথম মেয়াদে ছয়বার সাক্ষাত করেছিলেন।
জেমস বলেছিলেন, প্রাথমিকভাবে, ট্রাম্প পুতিনকে এক ধরণের ‘গ্লোবাল আলফা মেনস ক্লাবে নিয়োগে সফল হয়েছিল,’ জেমস বলেছিলেন।
তবে, সম্প্রতি, পুতিন ট্রাম্পকে হতাশ ও হতাশ রেখে তাদের ‘ব্রোমেন্স’ ছুঁড়ে ফেলেছেন।
পুতিন ‘আলফা ব্রো কোড’ ভেঙেছিলেন এবং এখন ট্রাম্প তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট, একটি দেহ ভাষা বিশেষজ্ঞের মতে
জেমস বলেছিলেন, ‘পুতিনের সাথে ট্রাম্পের বৈঠকগুলি বুদ্ধিজীবী না হয়ে ভিসারাল পর্যায়ে কাজ করে।’
‘তাঁর দেহ ভাষার আখ্যানটি আলফা বনাম আলফা এর ক্লাসিক গল্প হয়ে উঠেছে … পুতিনকে পারস্পরিক শ্রদ্ধার অবস্থার মধ্যে প্রলুব্ধ করার জন্য ব্যক্তিগত শক্তি এবং শক্তিটিকে প্রশ্রয় দিচ্ছে।
‘দুর্ভাগ্যক্রমে যদিও ট্রাম্পের পক্ষে, পুতিন যখন দেহের ভাষায় আসে তখন চাবুক-স্মার্ট হয়। পুতিন আলফা ব্রো কোডটি ভেঙেছিলেন এবং ট্রাম্প এখন খাঁটি মানুষ থেকে মানুষ স্তরে তাঁর সাথে কীভাবে আচরণ করেন তা দেখে আকর্ষণীয় হবে। ‘
এখানে তাদের পূর্ববর্তী কয়েকটি মূল মুখোমুখি বিশ্লেষণ রয়েছে এবং তাদের দেহের ভাষা তাদের সম্পর্কের অভ্যন্তরীণ কাজ সম্পর্কে আমাদের কী বলে।
2017: জার্মানির হামবুর্গে জি 20 সামিট
জি -২০ শীর্ষ সম্মেলনের পাশে দু’জন নেতা তাদের প্রথম সভাটি অনুষ্ঠিত হলে এটি একটি বিশ্রী শুরু ছিল।
জেমস বলেছিলেন, ‘তারা একে অপরের সাথে দূরের এবং বিভিন্ন ধরণের দেখার জন্য যথেষ্ট প্রচেষ্টা চালিয়েছিল বলে মনে হয়েছিল।’
‘ট্রাম্প তার সিটের কিনারায় বসেছিলেন, তার মাথাটি পিছলে গেল, তার জ্যাকেটের পেছনটি তার ঘাড়ের পিছনে তরঙ্গের মতো pp েউয়ের মতো হয়ে উঠল।’
তবে ট্রাম্প পুতিনের উপর দুটি মূল ‘পাওয়ার মুভস’ ব্যবহার করতে গিয়েছিলেন।
প্রথমত, তিনি তার বিপরীত সংখ্যায় আপাত বিচ্ছিন্নতা প্রকাশ করতে শুরু করেছিলেন, জ্বলজ্বলে এবং আস্তে আস্তে ঘরের চারপাশে, যে কোনও জায়গায় রাশিয়ান রাষ্ট্রপতির দিকে তাকিয়ে ছিলেন।
দ্বিতীয়ত, ট্রাম্প তার খেজুরের মুখোমুখি হয়ে একটি ‘হ্যান্ড প্লাটার’ কাঁপতে তার বাহুতে গুলি করেছিলেন।
ট্রাম্প 2017 সালে হামবুর্গের পুতিনের বিরুদ্ধে একটি বিদ্যুৎ পদক্ষেপে ‘হ্যান্ড প্লাটার’ হ্যান্ডশেকটি সম্পাদন করে
এটি পুতিনকে ঝুঁকতে বাধ্য করেছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পের শীর্ষে হাত রাখতে পারে। রাষ্ট্রপতি এটি আঁকড়ে ধরে এবং হ্যান্ডশেকের দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করে।
পুতিন আনুষ্ঠানিক ফটোগ্রাফগুলির সময় একটি ‘অস্পষ্টভাবে অনুগত বায়ু’ গ্রহণ করেছিলেন, একটি ‘দু: খিত অভিব্যক্তি’ দিয়ে নীচে তাকিয়ে ছিলেন।
কারা দায়িত্বে ছিলেন তা দেখানোর জন্য ট্রাম্প ‘হ্যান্ড প্লাটার’ শেকটি পুনরাবৃত্তি করেছিলেন।
2018: হেলসিঙ্কি
দু’জন লোক বন্ধ দরজার পিছনে দুই ঘন্টা আলোচনা করেছিল।
একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনের রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প তার নিজস্ব গোয়েন্দা সংস্থাগুলির বিরোধিতা করেছিলেন, পরামর্শ দিয়েছিলেন যে রাশিয়া ২০১ 2016 সালের মার্কিন নির্বাচনে কেন হস্তক্ষেপ করত তার কোনও কারণ নেই।
জেমস বলেছিলেন, ‘এতক্ষণে ট্রাম্প এবং পুতিনকে মনে হয়েছিল আলফা মনের একটি সভা ছিল, তাদের কোরিওগ্রাফ করা, মিররযুক্ত পোজগুলি সমমনা চিন্তাভাবনার পরামর্শ দিয়েছিল,’ জেমস বলেছিলেন।
‘তারা দুজনেই তাদের বুকের সাথে মার্ভেল সুপারহিরোদের মতো ফুঁপিয়ে উঠেছিল, এটি দেখতে নিখুঁত আলফা জুটির মতো লাগছিল।’
উভয় পুরুষই হেলসিঙ্কিতে তাদের ‘বুকে মার্ভেল সুপারহিরোদের মতো ফুঁপিয়েছিল’
যাইহোক, তখন পুতিনের একটি ‘নাটকীয় মেজাজ পরিবর্তন’ ছিল।
জেমস বলেছিলেন, ‘এটি লক্ষণীয় ছিল যে পুতিনের স্বাচ্ছন্দ্যময় ও উন্মুক্ত আত্মবিশ্বাসের ভঙ্গি বিলুপ্ত হয়ে গেছে, “জেমস বলেছিলেন।
ট্রাম্প এবার তার খেজুরটি ভেতরের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে একটি সাধারণ হ্যান্ডশেক অফার করলেন।
কিন্তু যখন তারা কাঁপল, সেখানে ‘জটিল ট্রুস’ পরামর্শ দেওয়ার জন্য ‘সতর্ক চোখের সামনে থাকা সংঘাতের চেহারা’ ছিল।
জেমস বলেছিলেন: ‘তারা লড়াইয়ের আগে বক্সিংয়ের মতো চকচকে করেছিল এবং উভয়ই দৃ ness ়তা এবং সমাধানের পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি ঠোঁট-বাতা পরিবেশন করেছিল।
‘এই আঁকড়ে ধরেছিল, ট্রাম্পের নাকলগুলি সাদা হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে এবং গুরুত্বপূর্ণভাবে, পুতিনের বাম হাতটি তার চেয়ারের হাতের চারপাশে কুঁকড়ে গেছে, যা বোঝায় যে ট্রাম্পের ঝাঁকুনির ঝাঁকুনির একটি, ইয়াঙ্কিং পাওয়ার কাঁপুনের দ্বারা ভারসাম্য বজায় রাখার কোনও ইচ্ছা নেই।’
পুতিন যখন ট্রাম্পকে উপহার হিসাবে একটি ফুটবল বল দিয়েছিলেন, তখন মার্কিন রাষ্ট্রপতি মেলানিয়ায় ফেলে দেওয়ার আগে এটিকে ‘কঠোরভাবে’ ধরেছিলেন।
হেলসিঙ্কিতে ‘সতর্ক চোখে নজরদারি করার চেহারা’ ছিল
2019: ওসাকা
ট্রাম্প এবং পুতিন যখন সর্বশেষ 2019 সালে জাপানের ওসাকায় ব্যক্তিগতভাবে দেখা করেছিলেন, তখন তাদের ‘ব্রোমেন্স’ এখনও অতিমাত্রায় ট্র্যাক ছিল।
পুতিন ঘরে walked ুকলেন এবং ট্রাম্প উভয় বাহু ছুঁড়ে মারলেন ‘সিগন্যালের জন্য তিনি অনুভব করেছিলেন যে তিনি একজন পুরানো বন্ধুকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন,’ জেমস বলেছিলেন।
তিনি আরও যোগ করেছেন, ‘যদিও এখানে মৌলিক মিররিংয়ের অভাব ছিল।’ ‘ট্রাম্প কম আনুষ্ঠানিক দেখানোর সময় পুতিনের পিঠ রামরোড সোজা ছিল।’
আবারও ট্রাম্পের হ্যান্ডশেক বলছিল।
তিনি একটি শক্ত তালি জন্য হাত বাড়িয়েছিলেন এবং তারপরে একটি ‘শেক অ্যান্ড ইয়াঙ্ক’ পরিবেশন করেছিলেন, পুতিনকে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য তার দিকে টানতে চেষ্টা করেছিলেন।
তবে পুতিন বাজে না।
ট্রাম্প ওসাকায় একটি ‘শেক অ্যান্ড ইয়াঙ্ক’ হ্যান্ডশেক চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পুতিনকে বাজে না
জেমস বলেছিলেন, ‘উভয় পক্ষেই একটি প্রতিষ্ঠিত বন্ধুত্বের নিবন্ধন করার জন্য হাসি ছিল।’
‘পুতিন দেখিয়েছিলেন যে তিনি ট্রাম্পের সাথে ইংরেজিতে রসিকতা করতে পারেন, এবং ট্রাম্প প্রিন্সিং ইশারা করেছিলেন যাতে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি সহকর্মী আলফার সাথে ব্যবসায়ের রসিকতা উপভোগ করছেন।
‘ট্রাম্পের দেহ ভাষার কৌশলগুলি মৌলিক এবং পার্থিব হতে থাকে। তিনি তার পাওয়ার প্যাটস এবং পাওয়ার কাঁপুনের সাথে দুর্দান্ত শক্তি-খেলোয়াড়। ‘
তবে এই জাতীয় আচারগুলি যে ‘ট্রাম্পের কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে এটি দীর্ঘমেয়াদী পুতিনের পক্ষে খুব কম বোঝায়,’ তিনি বলেছিলেন।