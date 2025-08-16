You are Here
ট্রাম্প এবং পুতিন অগ্রগতি করেছেন তবে কোনও ধর্মঘট যুদ্ধবিরতি চুক্তি নেই
ট্রাম্প এবং পুতিন অগ্রগতি করেছেন তবে কোনও ধর্মঘট যুদ্ধবিরতি চুক্তি নেই

নেতারা অগ্রগতির উদ্ধৃতি দিয়ে বৈঠক ছেড়ে চলে যান তবে এখনও কোনও চুক্তি নেই।

15 আগস্ট, 2025 প্রকাশিতসর্বশেষ আপডেট 31 মিনিট আগে3 মিনিট পড়া

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (ডান) এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন 15 আগস্ট, 2025 -এ আলাস্কার অ্যাঙ্করেজে তাদের আলোচনা শেষ করার পরে একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেন।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (ডান) এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন 15 আগস্ট, 2025 -এ আলাস্কার অ্যাঙ্করেজে তাদের আলোচনা শেষ করার পরে একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনে অংশ নেন। উ জিয়াওলিং দ্বারা ছবি /অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস

ডোনাল্ড ট্রাম্প আলাস্কার অ্যাঙ্করেজের রেড কার্পেটে দাঁড়িয়েছিলেন এয়ার ফোর্স ওয়ান ছেড়ে যাওয়ার পরে এবং তালি দেওয়ার সাথে সাথে ভ্লাদিমির পুতিন তার দিকে হাঁটতে হাঁটতে। এরপরে এই দুই নেতা একটি মঞ্চে একটি ফটো-অপের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন যা বলেছিল যে আলাস্কা 2025 এফ -22 ফাইটার জেটস এবং একটি বি -2 বোমা হামলাকারী আমেরিকান শক্তির শোতে তাদের উপর উড়ে এসেছিল।

সেখান থেকে পুতিন এবং ট্রাম্প তাদের সভায় যাওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতি লিমুজিনে বিস্টে প্রবেশ করেছিলেন।

দু’জন নেতা একা একা ছিলেন এমন এক সময় হতে পারে। এটি একের পর এক বৈঠক হওয়ার কথা ছিল এবং ধীরে ধীরে কর্মী এবং মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের সাথে পরাস্ত একটি স্ট্যান্ডার্ড শীর্ষ সম্মেলনে পরিণত হয়েছিল।

রাশিয়ান নেতার জন্য ট্রাম্পের উষ্ণ শুভেচ্ছা কঠোর আলোচনার আগে একটি সর্বজনীন প্রদর্শন ছিল যেখানে ট্রাম্প তার বিকল্পগুলি পুতিন করার জন্য ব্যাখ্যা করেছিলেন বলে আশা করা হয়েছিল। বৈঠকে ট্রাম্প পুতিনকে ব্যাখ্যা করবেন বলে আশা করা হয়েছিল যে তিনি ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষ করতে পারেন এবং অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন করতে পারেন বা লড়াই চালিয়ে যেতে পারেন এবং পরিণতির মুখোমুখি হতে পারেন।

প্রায় তিন ঘন্টা আলোচনার পরে তারা যখন আবির্ভূত হয়েছিল, ট্রাম্প পুতিনকে প্রথমে কথা বলার জন্য ইঙ্গিত করেছিলেন। তারা যে কথা বলেছিল তা সত্য যে কিছু অগ্রগতি হয়েছিল তা একটি চিহ্ন ছিল। উভয় নেতার দ্বারা নেওয়া কোনও প্রশ্ন ছিল না এমন একটি চিহ্ন ছিল যে তারা কোনও চুক্তিতে পৌঁছায়নি।

পুতিন তার আক্রমণ করার সিদ্ধান্তের জন্য অজুহাত দেখিয়ে বলেছেন, “ইউক্রেনের পরিস্থিতি আমাদের সুরক্ষার জন্য মৌলিক হুমকির সাথে সম্পর্কযুক্ত।”

কয়েক বছর ধরে পুতিন দাবি করার চেষ্টা করেছেন যে রাশিয়ার ইউক্রেনের আক্রমণ ন্যাটোর সম্প্রসারণের কারণে হয়েছিল, তবে বাস্তবতা হ’ল ন্যাটোর সম্প্রসারণ রাশিয়ার আগ্রাসন দ্বারা পরিচালিত হয়েছে কারণ সুইডেন এবং ফিনল্যান্ডের মতো দেশগুলি সদস্যতার জন্য আবেদন করেছিল।

পুতিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আলাস্কার মাধ্যমে তাদের সম্পর্ক এবং সহযোগিতা সহ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের মন্তব্য করার সময় তার মন্তব্য করার চেষ্টা করেছিলেন। তবুও, এটি স্পষ্ট ছিল যে কিছু অগ্রগতি করার সময়, কোনও চুক্তি করা হয়নি।

“টিকোনও চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত এখানে কোনও চুক্তি নেই, “পুটিনের মন্তব্যের পরে ট্রাম্প বলেছিলেন।

ট্রাম্প বলেছিলেন যে বৈঠকের পরপরই তিনি ন্যাটো নেতাদের ফোন করবেন এবং পুতিনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে ইউরোপীয় নেতারা পুতিন এবং ট্রাম্পের যে অগ্রগতি করছেন তা বন্ধ করার চেষ্টা করবেন না। যদিও উভয় নেতা বৈঠকে কী অগ্রগতি হয়েছে তা ভাগ করে নিতে রাজি ছিলেন না।

ট্রাম্প বলেছিলেন, “আমি অবশ্যই প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিয়কে ফোন করব এবং তাদের আজকের সভা সম্পর্কে বলব।”

“আমাদের একটি অত্যন্ত উত্পাদনশীল সভা ছিল, এবং অনেকগুলি পয়েন্টের সাথে একমত হয়েছিল। এখানে খুব কম লোকই বাকি রয়েছে, কিছু এটি তাত্পর্যপূর্ণ নয়, সম্ভবত একটি সম্ভবত সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ, তবে আমাদের সেখানে যাওয়ার খুব ভাল সুযোগ রয়েছে।”

বৈঠকের আগে ট্রাম্প যে কোনও আলোচনার বন্দোবস্তে জমি অদলবদল সম্পর্কে কথা বলেছিলেন। এটি ছিল ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি বিরোধিতা করেছিলেন।

“ইউক্রেনীয়রা তাদের জমি দখলদারকে দেবে না,” জেলেনস্কি গত সপ্তাহে বলেছিলেন।

যদি শান্তির জন্য সত্যিকারের চুক্তি টেবিলে থাকে তবে তিনি সেই কঠিন কথাটি ধরে রাখতে পারবেন না। ইউক্রেনের সাম্প্রতিকতম গ্যালাপ পোল দেখায় যে বেশিরভাগ ইউক্রেনীয়রা এই যুদ্ধের জন্য একটি আলোচ্য রেজোলিউশন চায়।

2022 সালে, 73৩% ইউক্রেনীয় বলেছেন যে তাদের দেশ “যুদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাওয়া উচিত। ” এখন এই সংখ্যাটি 24% এ বসে আছে এবং যারা বলছেন যে “ইউক্রেনের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যুদ্ধের সমাপ্তির বিষয়ে আলোচনার চেষ্টা করা উচিত” যুদ্ধের শুরুতে 22% থেকে বেড়েছে এখন 69৯%।

ইউক্রেনের জনসংখ্যা এবং সম্ভবত রাশিয়ার জনসংখ্যা যুদ্ধ ক্লান্ত এবং এটি শেষ হওয়ার জন্য প্রস্তুত।

ট্রাম্প বৈঠক সম্পর্কে বলেছিলেন, “আমরা সেখানে পাইনি, তবে সেখানে যাওয়ার আমাদের খুব ভাল সুযোগ রয়েছে।”

“পরের বার মস্কোতে,” পুতিন ট্রাম্পকে মিডিয়ায় তাদের বক্তব্য জড়িয়ে দেওয়ার সময় বলেছিলেন।

ট্রাম্প স্বীকার করেছেন যে মস্কোতে বৈঠক কিছুটা উত্তাপ এবং কিছু সমস্যা নিয়ে আসতে পারে তবে তা না বলে।

এই দুই নেতা, যাদের স্পষ্টতই তাদের মধ্যে সমস্যা রয়েছে, তারা হাত কাঁপিয়েছিলেন এবং তাদের নিজ নিজ বিমানগুলিতে বাড়ি যাওয়ার আগে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন।

