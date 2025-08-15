ট্রাম্প এবং পুতিন ‘অগ্রগতি’ করেছেন তবে ইউক্রেন শান্তি চুক্তি সুরক্ষিত করতে ব্যর্থ হয়েছে | বিশ্ব | খবর

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে মাত্র তিন ঘন্টা উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনার পরে, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধকে একটি দ্রুতগতিতে রেজুলেশনে আনতে আনুষ্ঠানিকভাবে সুস্পষ্ট অগ্রগতি হয়েছে।
আমেরিকান ডোনাল্ড ট্রাম্প, স্টিভ উইটকফ এবং মার্কো রুবিও এবং রাশিয়ানরা ভ্লাদিমির পুতিন, সের্গেই ল্যাভরভ এবং ইউরি উশাকভের মধ্যে অত্যন্ত প্রশংসিত বৈঠক, ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারির পর থেকে ইউক্রেনের সাথে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে সফলভাবে আলোচনার চেষ্টা করার চেষ্টা করেছিলেন।
এখনও অবধি, রাশিয়া তার প্রতিবেশীর উপর চলমান পেশা ও হামলার মাঝে কোনও আপস করতে নারাজ ছিল, তবে ট্রাম্পের সাথে বৈঠকের পরে, এটি আর এই ঘটনাটি বলে মনে হয় না, রাশিয়া বেশ কয়েকটি মূল বিষয় নিয়ে একমত হয়েছিলেন, তবে যুদ্ধবিরতি সুরক্ষিত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।
তবুও যদিও এটি অনেকে আশা করেছিল ফলাফল নাও হতে পারে, এটি অগ্রগতির একটি স্পষ্ট লক্ষণ এবং দ্বন্দ্বের অবসান ঘটাতে এক ধাপ কাছাকাছি যা এখন পর্যন্ত 1 মিলিয়নেরও বেশি ব্যক্তির জীবন দাবি করেছে।
একটি সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের সম্বোধন করে ট্রাম্প অবশ্য কতটা অগ্রগতি অর্জন করেছিলেন সে সম্পর্কে ইতিবাচক ছিলেন এবং পুতিনের সাথে ভাল আত্মায় ছিলেন বলে মনে হয়েছিল, যখন তার রাশিয়ান সমকক্ষের পরামর্শ দিয়েছিল যে উভয় জাতির মধ্যে পরবর্তী বৈঠকটি মস্কোতে হওয়া উচিত।
কোন বিষয়গুলির বিষয়ে কোন বিষয়গুলিতে একমত হয়েছে সে সম্পর্কে কোনও বিবরণ দেওয়া হয়নি, ট্রাম্প একটি চুক্তি সুরক্ষার বিষয়ে তার পরবর্তী পদক্ষেপে ইঙ্গিত করেছিলেন, কারণ তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তিনি পরবর্তী পদক্ষেপগুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য ন্যাটো এবং ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভোলোডোমির জেলেনস্কির কাছে পৌঁছে যাবেন।
