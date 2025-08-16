ট্রাম্প এবং পুতিন ‘খুব ভাল অগ্রগতি’ দিয়ে ইউক্রেনের যুদ্ধে আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলন করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শুক্রবার তার ঘনিষ্ঠভাবে দেখা শীর্ষ সম্মেলনকে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনকে 10 এর মধ্যে “10” রেট দিয়েছিলেন এবং ইউক্রেনের পিস টু পিসে “খুব ভাল অগ্রগতি” এড়িয়ে গিয়েছিলেন, তবে “হ্যানিটিতে” একচেটিয়া সাক্ষাত্কারে “কোনও চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও চুক্তি নেই।”
“আমি আপনাকে বলতে পারি, সভাটি খুব উষ্ণ সভা ছিল,” প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ফক্স নিউজকে বলেছেন। “আপনি জানেন, তিনি একজন শক্তিশালী লোক, তিনি এই সমস্ত কিছুর উপর নরকের মতো শক্ত, তবে সভাটি দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেশের মধ্যে খুব উষ্ণ বৈঠক ছিল এবং তারা যখন একসাথে আসবে তখন এটি খুব ভাল। আমি মনে করি আমরা একটি চুক্তির খুব কাছাকাছি। এখন দেখুন, ইউক্রেনকে এতে একমত হতে হবে।”
শুক্রবার বিকেলে ইউক্রেনের যুদ্ধের অবসানের দিকে শান্তিপূর্ণভাবে কাজ করার আশায় দুই বিশ্ব নেতা আলাস্কায় জড়ো হন। এয়ার ফোর্স ওয়ান -এ, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি রাশিয়ান নেতার সাথে “প্রচুর জীবন বাঁচাতে” বৈঠক করছেন এবং একটি আশা প্রকাশ করেছেন থামানো ভবিষ্যতে। কমান্ডার-ইন-চিফ পরে জানিয়েছিলেন যে শীর্ষ সম্মেলনটি “অত্যন্ত উত্পাদনশীল”, তবে তারা যে সংঘাতের অবসান ঘটাতে “এখনও সেখানে ছিল না”।
ট্রাম্প বৈঠকের পরের সংবাদমাধ্যমকে বলেছিলেন, “অনেকগুলি পয়েন্ট ছিল যা আমরা একমত হয়েছি, তাদের বেশিরভাগই আমি বলব,” “বেশ কয়েকটি বড় বড় যা আমরা সেখানে বেশ পাইনি, তবে আমরা কিছুটা অগ্রগতি করেছি। সুতরাং, কোনও চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও চুক্তি নেই।”
রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন একই রকম অনুভূতি প্রকাশ করেছিলেন, শীর্ষ সম্মেলনটি একটি “পারস্পরিক শ্রদ্ধার গঠনমূলক পরিবেশ” ছিল।
কমান্ডার-ইন-চিফ “হ্যানিটি” দ্য লিডারস “খুব আন্তরিকভাবে কথা বলেছিলেন” এবং তিনি মনে করেন পুতিন “এটি দেখতে চান।”
শান্তির আলোচনার পরবর্তী পদক্ষেপগুলির মধ্যে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প, ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতির মধ্যে কল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ভলোডিমির জেলেনস্কি এবং অন্যান্য ন্যাটো নেতা। ট্রাম্প “হ্যানিটি” কে বলেছিলেন যে তিনি জেলেনস্কিয়কে “একটি চুক্তি করার” পরামর্শ দেবেন।
“তারা একটি বড় যুদ্ধের মেশিনের সাথে লড়াই করছে, এবং আমরা মনে করি, একটি চুক্তির কাছাকাছি, তবে আমি এটি বলতে পছন্দ করি না I “
রাষ্ট্রপতি দ্বন্দ্বের অবসান সন্ধানের গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন।
“যদি আমরা এটি সমাধান করি তবে এটি সত্যিই একটি বড় দিন কারণ আমরা প্রচুর জীবন বাঁচাতে যাচ্ছি,” তিনি বলেছিলেন।
