ট্রাম্প এবং পুতিন বলেছেন যে একটি সভা ‘উত্পাদনশীল’ ছিল, তবে তারা যুদ্ধের অবসানের জন্য চুক্তি অস্বীকার করে

আমেরিকান রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেছেন যে তিনি ন্যাটো সদস্য এবং ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতির আলোচনায় যোগাযোগের জন্য ফোন করবেন
15 আগে
2025
– 20H15
(বিকাল সাড়ে ৮ টায় আপডেট হয়েছে)
শুক্রবার রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন বলেছিলেন যে আলাস্কায় অনুষ্ঠিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে বৈঠকটি “উত্পাদনশীল” ছিল। তবে মার্কিন রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেছিলেন যে কোনও যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়নি।
বন্ধ দরজার পিছনে বৈঠকের পর এক বক্তৃতায় পুতিন ট্রাম্পকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে দেশগুলির ভাগ করে নেওয়া ইতিহাসের কারণে স্থানের পছন্দটি “যুক্তি” ছিল। আলাস্কা অঞ্চলটি ইতিমধ্যে রাশিয়ান সাম্রাজ্যকে সংহত করেছে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সহযোগিতার দৃশ্য ছিল।
“আমাদের একটি খুব উত্পাদনশীল সভা ছিল। আমাদের অনেক পয়েন্ট রয়েছে যা আমরা সম্মত হয়েছি। কিছু বড় লোক এখনও সেখানে অর্জন করতে পারেনি, তবে আমাদের একটি অগ্রগতি ছিল না।
ট্রাম্প আরও বলেছিলেন যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এই মুহুর্তের সর্বাধিক জনপ্রিয় দেশে পরিণত হয়েছে। “অনেক লোক অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের সাথে আলোচনা করতে চেয়েছিল। আমরা এটি মোকাবেলা করতে এবং এটি শেষ করার চেষ্টা করতে আগ্রহী।” তিনি জোর দিয়েছিলেন যে তিনি রাশিয়ান রাষ্ট্রপতির সাথে ভাল অগ্রগতি করেছেন এবং “সর্বদা একটি ভাল সম্পর্ক ছিল”, যদিও তাদের কঠিন কথোপকথন ছিল।
যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে, বিশেষত, তিনি বলেছিলেন: “আমরা সেখানে পাই না, তবে আমি ভাবতে চাই যে ভবিষ্যতে আমাদের ভাল সভা হবে […] আসুন হাজার হাজার মানুষকে এক সপ্তাহ নিহত হতে বাধা দিন এবং রাষ্ট্রপতি পুতিন এটি আমার মতো দেখতে চান। “
আমেরিকান রাষ্ট্রপতি রাশিয়ান নেতার ধন্যবাদ জানিয়ে এই বক্তব্যটি শেষ করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি শীঘ্রই তাকে দেখার আশা করছেন। “পরের বার মস্কোতে,” পুতিন জবাব দিল। ট্রাম্প বলেছিলেন, “আমার সমালোচিত হতে পারে তবে আমি এটি ঘটতে দেখছি।”
*আপডেট