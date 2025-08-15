রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনকে একটি উষ্ণ জনসাধারণের সংবর্ধনা দিয়েছিলেন, ইউক্রেন আক্রমণ করার জন্য গত তিন বছরে কার্যকরভাবে তার কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতা শেষ করেছিলেন। তবে মিঃ পুতিন যুদ্ধ বন্ধ করতে রাজি হননি।
ট্রাম্প এবং পুতিন শীর্ষ সম্মেলনে একটি অনুষ্ঠান করেছিলেন, তবে কোনও ইউক্রেনের কোনও চুক্তি হয়নি
