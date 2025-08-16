ট্রাম্প এবং পুতিন শেষ আলাস্কা ইউক্রেনের কোনও চুক্তি ছাড়াই কথা বলেছেন

রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন এবং মার্কিন সমকক্ষ ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন যে তারা আলাস্কার একটি উচ্চ-শীর্ষ সম্মেলনে ইউক্রেনের যুদ্ধের অবসান ঘটাতে অগ্রগতি অর্জন করেছে তবে উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রাম্পের আশা করা ল্যান্ডমার্ক শান্তি চুক্তিতে পৌঁছেনি।
যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনের historic তিহাসিক শীর্ষ সম্মেলনটি তিন বছর আগে রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণ করার পর থেকে পুতিন এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতির মধ্যে প্রথম চিহ্নিত হয়েছিল।
তবে পুতিনের জন্য একটি লাল কার্পেট সংবর্ধনা এবং উভয় নেতার দ্বারা কেনাবেচা করা উষ্ণ শব্দ সত্ত্বেও, উভয় পক্ষই কীভাবে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পারে সে সম্পর্কে তাদের সম্পূর্ণ পার্থক্যের পুনর্মিলন করতে অক্ষম বলে মনে হয়েছিল।
তাদের পিছনে পটভূমিতে মুদ্রিত “শান্তি অনুসরণ” শব্দের সাথে কথা বলতে গিয়ে ট্রাম্প বলেছিলেন যে উভয় পক্ষই ইউক্রেনের যুদ্ধের অবসান ঘটাতে অনেক মতবিরোধের মধ্য দিয়ে কাজ করেছিল এবং কেবল “বেশ কয়েকটি বড় লোক” আউট করার প্রয়োজন ছিল।
ট্রাম্প বলেছিলেন, “এখানে খুব কম (স্টিকিং পয়েন্ট) রয়েছে।” “কিছু এটি তাত্পর্যপূর্ণ নয়। একটি সম্ভবত সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ – তবে আমাদের সেখানে যাওয়ার খুব ভাল সুযোগ রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন, এই বিষয়গুলির কোনওটি কী তা উল্লেখ না করেই।
“আমরা এক সপ্তাহে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা থেকে বিরত রাখতে যাচ্ছি,” তিনি যোগ করেছেন।
ট্রাম্প বলেছিলেন, “কোনও চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও চুক্তি নেই,” তিনি উল্লেখ করেছেন যে তিনি ইউক্রেনীয় নেতা ভলোডাইমির জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় নেতাদের পরের দিকে ডাকার পরিকল্পনা করেছিলেন।
তার পক্ষে, পুতিন আলাস্কার রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দৃ strong ় historical তিহাসিক সম্পর্কের প্রশংসা করেছিলেন এবং ইউক্রেনের যুদ্ধের “রেজুলেশনকে সহজতর করার” জন্য ট্রাম্প প্রশাসনের প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছিলেন।
উভয় নেতা সভার ফলাফল নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, পুতিন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে এটি মার্কিন-রাশিয়ান সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি মোড়কে চিহ্নিত করেছে।
“এটি প্রতীকী যে খুব বেশি দূরে নয়, রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্তে তথাকথিত ‘আন্তর্জাতিক তারিখ লাইন’ পাস হয়েছে, যেখানে আপনি গতকাল থেকে আগামীকাল থেকে আক্ষরিক অর্থে পদক্ষেপ নিতে পারবেন,” রাশিয়ান নেতা বলেছিলেন। “আমি আশা করি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এটি আমাদের মতো হবে।”
পুতিন তারপরে রাশিয়ায় তাঁর সাথে দেখা করার জন্য ট্রাম্পকে একটি আমন্ত্রণ বাড়িয়ে ইংরেজিতে বলেছিলেন: “পরের বার মস্কোতে।”
এরপরে দুই নেতা সাংবাদিকদের কাছ থেকে প্রশ্ন না নিয়ে মঞ্চ ছেড়ে চলে যান, প্রেস রুমে শ্রুতিমধুর প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে দেন।
ট্রাম্প এবং পুতিনের যৌথ সংবাদ সম্মেলনটি দুটি প্রতিনিধি দলের সাথে একটি “কর্মক্ষম মধ্যাহ্নভোজ” অনুসরণ করবে বলে আশা করা হয়েছিল, তবে এটি বাতিল করা হয়েছিল এবং দুই রাষ্ট্রপতি তাদের ফ্লাইটে চড়েছিলেন।
এটি শুরু থেকেই পরিষ্কার ছিল না যে জিনিসগুলি সুচারুভাবে চলবে। ট্রাম্প আলাস্কা যাওয়ার পথে কথা বলছি ড যে তিনি যুদ্ধবিরতির জন্য চাপ দিতেন এবং সভাটি খারাপভাবে চলে গেলে “রিয়েল ফাস্ট হাউস ফাস্ট” করতে রাজি ছিলেন।
“আমি দ্রুত যুদ্ধবিরতি দেখতে চাই,” ট্রাম্প বলেছি বোর্ড এয়ার ফোর্স ওয়ান -এ সাংবাদিকরা। “আমি জানি না এটি আজ হতে চলেছে কিনা, তবে আমি যদি আজ না হয় তবে আমি খুশি হব না।”
কোরিওগ্রাফড নাটকে, ট্রাম্প এবং পুতিন প্রত্যেকে তাদের প্রেসিডেন্ট জেটসে এসেছিলেন এবং টারম্যাকের উপর একে অপরকে শুভেচ্ছা জানাতে ধূসর আকাশের নিচে হেঁটেছিলেন, একটি অনার গার্ড স্যালুটে একসাথে একটি রেড কার্পেটে হাঁটার আগে।
যোদ্ধা জেটস যখন ওভারহেড প্রদক্ষিণ করেছিল, তখন একজন প্রতিবেদক পুতিনকে শ্রুতিমধুরভাবে চিৎকার করেছিলেন, “আপনি কি বেসামরিক লোকদের হত্যা বন্ধ করবেন?”
পুতিনকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ এবং ক্রেমলিন বিদেশ নীতি সহযোগী ইউরি উশাকভের সাথে “তিন-অন-তিন” আলোচনায় যোগ দিয়েছিলেন, যখন ট্রাম্পের সাথে ছিলেন সেক্রেটারি অফ স্টেট অফ মার্কো রুবিও এবং বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ।
ট্রাম্প জানুয়ারিতে দায়িত্ব গ্রহণের পরে দ্রুত যুদ্ধের অবসান ঘটিয়েছিলেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তবে একাধিক রাউন্ড শাটল কূটনীতির ফলাফল অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল এবং রাশিয়া ইউক্রেনীয় শহরগুলিকে বোমা ফাটিয়ে এবং সামনের লাইনে এগিয়ে যেতে থাকে।
পুতিনের প্রতি ক্রমশ হতাশ হয়ে বেড়ে ওঠা, তিনি মস্কোকে গৌণ নিষেধাজ্ঞাগুলি দিয়ে আঘাত করার হুমকি দিয়েছিলেন যদি এটি ৮ ই আগস্টের মধ্যে যুদ্ধ শেষ করতে রাজি না হয় – এমন একটি আলটিমেটাম যা ক্রেমলিন মনোযোগ দেয়নি।
আলোচনার দিকে এগিয়ে যাওয়ার পরে, যুদ্ধের অবসান ঘটাতে রাশিয়ার শর্তে কিছুটা বিচলিত হতে দেখা গেছে। পুতিন তার সর্বাধিকবাদী দাবিতে আপোষহীন ছিলেন, ইউক্রেন সহ চারটি আংশিক দখলকৃত অঞ্চল এবং সংযুক্ত ক্রিমিয়ার সাথে দাবী ত্যাগ করার জন্য।
তবুও রাশিয়ান নেতা আলাস্কার ইউক্রেন ছাড়াই শান্তির চুক্তি করার জন্য উন্মুক্ত উপস্থিত হয়েছিলেন, কলিং যুদ্ধের অবসান ঘটাতে ট্রাম্পের প্রচেষ্টা “বরং শক্তিশালী এবং আন্তরিক”।
ইউক্রেনীয়রা, ইতিমধ্যে, আঞ্চলিক ছাড় বা অদলবদলের প্রস্তাবকে স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করে, যুক্তি দিয়ে যে ফ্রন্টলাইন অঞ্চলগুলি থেকে সরে আসা রাশিয়াকে ভবিষ্যতে নতুন আগ্রাসনের জন্য একটি পা রাখবে।
রাষ্ট্রপতি ভলোডাইমির জেলেনস্কি, যিনি আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনে আমন্ত্রিত হননি, তিনি বৈঠকে নেতৃত্বের সময় বারবার বলেছিলেন যে ইউক্রেনের ইনপুট ছাড়া শান্তি থাকতে পারে না।
জেলেনস্কি “রাশিয়ার অবশ্যই যুদ্ধের অবসান ঘটাতে হবে এবং বছরের পর বছর ধরে টেনে নিয়েছে,” ড শুক্রবার একটি ঠিকানায়। “হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা দরকার। নেতাদের একটি সভা দরকার। খুব কমপক্ষে – ইউক্রেন, আমেরিকা, রাশিয়ান পক্ষ এবং এই ফর্ম্যাটে কার্যকর সমাধানগুলি সম্ভব।”
ইউরোপীয় নেতারা রাশিয়ানদের সাথে আলোচনার সময় ট্রাম্পকে ইউক্রেনের স্বার্থকে সম্মান করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।
তবে জেলেনস্কিকে একপাশে রেখে নেতারা এই আলোচনার বিস্তৃত ক্ষেত্রের ইঙ্গিত দিয়েছেন, যা কেবল যুদ্ধকেই নয়, দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতাও ঘিরে ফেলবে বলে আশা করা হয়েছিল।
এয়ার ফোর্স ওয়ান -এর উপরে কথা বলতে গিয়ে ট্রাম্প ড যে তিনি ব্যবসায়ের সুযোগগুলি নিয়ে আলোচনা করতে রাজি হবেন – তবে যোগ করেছেন যে “আমরা যুদ্ধের সমাধান না হওয়া পর্যন্ত” কোনও চুক্তি সম্মত হবে না। “
আমেরিকান নেতা আলোচনার জন্য জাপানের ওসাকায় জি -২০ শীর্ষ সম্মেলনের সময় ট্রাম্প এবং পুতিন সর্বশেষ ২০১৯ সালে দেখা করেছিলেন কল করা হয়েছে “অসাধারণ।”
তিনি তার প্রথম মেয়াদে পুতিনের পক্ষে বিখ্যাতভাবে প্রশংসা করেছিলেন, মার্কিন গোয়েন্দা সম্প্রদায়ের মূল্যায়নগুলি ভেঙে ফেলেছিলেন যে রাশিয়া তার পক্ষে ২০১ US মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে দমন করতে কাজ করেছিল।
এএফপি রিপোর্টিং অবদান।
