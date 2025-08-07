ট্রাম্প এবং ব্রাজিলের শুল্কের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক লড়াইয়ে রাষ্ট্রপতি, বলসনারো

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের বৈশ্বিক শুল্ক কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি লুইজ ইনসিও লুলা দা সিলভা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চুক্তি করার জন্য কঠোর বিরোধী রয়েছেন, দক্ষিণ আমেরিকার নেতার সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুল্কের একজন স্পষ্টবাদী সমালোচক ছিলেন, যা তিনি বুলিং কৌশল হিসাবে দেখেন।
“যেদিন আমার অন্তর্দৃষ্টি বলেছে ট্রাম্প কথা বলতে প্রস্তুত, আমি তাকে ফোন করতে দ্বিধা করব না,” লুলা রয়টার্সকে বলেছিল। “তবে আজ আমার অন্তর্দৃষ্টি বলে যে সে কথা বলতে চায় না। এবং আমি নিজেকে অপমান করব না।”
বৃহস্পতিবার মধ্যরাতের ঠিক পরে 60 টিরও বেশি দেশ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন নতুন শুল্কের সাথে আঘাত পেয়েছিল। যদিও বেসলাইন হার 10%, ব্রাজিলের মতো নির্বাচন করা দেশগুলি অতিরিক্ত জরিমানার মুখোমুখি হয় যা মোট শুল্ককে 50%পর্যন্ত ঠেলে দেয়।
অতীতে, লুলা ট্রাম্পের শুল্ককে “অগ্রহণযোগ্য ব্ল্যাকমেইল” হিসাবে নিন্দা করেছিলেন।
ট্রাম্পের বিশ্বব্যাপী বাণিজ্য সম্পর্কের পুনরায় সেট এই সপ্তাহে স্পটলাইটে থাকবে
31 জুলাই, ব্রাজিলের অতিরিক্ত 40% শুল্ক ঘোষণার একদিন পরে ট্রাম্প বলেছিলেন যে লুলা “যে কোনও সময় তিনি আমার সাথে কথা বলতে পারেন।” ব্রাজিলিয়ান রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের নাম উল্লেখ না করে এক্স -এর একটি পোস্টে সাড়া ফেলেছেন বলে মনে হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে তাঁর দেশ “সর্বদা কথোপকথনের জন্য উন্মুক্ত ছিল।”
লুলা লিখেছেন, “যারা ব্রাজিলের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে তারা হলেন ব্রাজিলিয়ান এবং তাদের প্রতিষ্ঠানগুলি। এই মুহুর্তে আমরা আমাদের অর্থনীতি, ব্যবসায় এবং শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য এবং মার্কিন সরকারের শুল্ক ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া জানাতে কাজ করছি,” লুলা লিখেছেন।
ট্রাম্প ব্রাজিলিয়ান প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জায়ার বলসনারোর ‘অন্যায়’ বিচারের তাত্ক্ষণিক সমাপ্তির আহ্বান জানিয়েছেন
ট্রাম্প এবং লুলার মধ্যে বিরোধ বাণিজ্য চুক্তির চেয়ে আরও গভীর। ব্রাজিলের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জাইর বলসনারোর সাথে ব্রাজিলের চিকিত্সার বিরোধিতা সম্পর্কে হোয়াইট হাউস উন্মুক্ত ছিল।
এটি একটিতে জোর দেওয়া হয়েছিল এক্সিকিউটিভ অর্ডার ট্রাম্প গত মাসে স্বাক্ষর করেছিলেন যেখানে তিনি বলসনারোর “ব্রাজিলের রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত অত্যাচার, ভয় দেখানো, হয়রানি, সেন্সরশিপ এবং প্রসিকিউশন” সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।
লুলা রয়টার্সকে বলেছিলেন যে ব্রাজিলের সুপ্রিম কোর্ট “ট্রাম্প কী বলে তা যত্ন করে না এবং এটি করা উচিত নয়।” তিনি আরও বলেছিলেন যে বলসনারো একজন “স্বদেশের বিশ্বাসঘাতক” ছিলেন, যিনি ট্রাম্পের হস্তক্ষেপকে উস্কে দেওয়ার জন্য আরও একটি বিচারের মুখোমুখি হওয়া উচিত।
লুলা বলেছিলেন, “তবে এটি এখন কোনও ছোট হস্তক্ষেপ নয়। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ভেবেছিলেন যে তিনি ব্রাজিলের মতো সার্বভৌম দেশের জন্য নিয়ম নির্ধারণ করতে পারেন। এটি অগ্রহণযোগ্য,” লুলা বলেছিলেন।
ব্রাজিলের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এবং মেজর ট্রাম্পের সহযোগী বোলসনারো গৃহবন্দি
২০২২ সালে লুলার কাছে পরাজিত হওয়া বলসনারোকে সম্প্রতি দেশটির রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাহার করার অভিযোগে তার অভিযোগের বিরুদ্ধে চলমান আইনী কার্যক্রমের মধ্যে সম্প্রতি গৃহবন্দি করা হয়েছিল।
ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সাথে আলোচনায় প্রবেশ করতে আপাতদৃষ্টিতে নির্ভীক। যদিও তিনি বলেছিলেন যে কোনও পারস্পরিক শুল্ক মুলতুবি নেই, লুলা রয়টার্সকে বলেছিলেন যে তিনি ব্রিকস সদস্য দেশগুলির নেতাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সম্ভাব্য যৌথ প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করার জন্য আহ্বান করার পরিকল্পনা করছেন
অধিকন্তু, রয়টার্সের মতে লুলা বলেছিলেন যে ব্রাজিল বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার অন্যান্য দেশের সাথে একটি সম্মিলিত অভিযোগে যোগদানের দিকে নজর দিচ্ছিল।