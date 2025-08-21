ট্রাম্প এমএসএনবিসি নাম পরিবর্তনকে বিস্ফোরিত করেছেন, বলেছেন নেটওয়ার্ক সোশ্যাল মিডিয়া রেন্টে একটি ‘ব্যর্থতা’

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প এমএসএনবিসির পুনর্নির্মাণকে এখন বৃহস্পতিবার প্রথম দিকে এমএস হিসাবে নিন্দা করেছিলেন, একটি অল-ক্যাপস সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে লিখেছেন যে নেটওয়ার্কটি “কোনও নামেই ব্যর্থতা”।
“এমএসএনবিসি রেটিংগুলিতে এতটা খারাপভাবে করছে যে তারা তাদের নকল সংবাদ পণ্যটির দুর্গন্ধ থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য তাদের নাম পরিবর্তন করতে চাইছে,” ট্রাম্প লিখেছেন সত্য সামাজিক উপর।
এমএসএনবিসি এই সপ্তাহের শুরুতে ঘোষণা করেছিল যে এটি নেটওয়ার্কের কমকাস্ট স্পিন অফের অংশ হিসাবে এটির নামটি “আমার সোর্স নিউজ মতামত জগত” বা এমএস এখন পরিবর্তন করবে।
“ডোপেই ব্রায়ান রবার্টসের নেতৃত্বে তাদের দুর্বল এবং অকার্যকর মালিক ‘কনকাস্ট’ দেখতে এত মজা, আশাহীনভাবে এবং লক্ষ্যহীনভাবে বাতাসে ঝাপটায় ঝাপটায় তারা যে আবর্জনা তৈরি করেছিল তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াসে! এমএসএনবিসি যে কোনও নাম দ্বারা ব্যর্থতা !!!” ট্রাম্প যোগ করেছেন।
কোনও ট্রাম্প বাম্প নেই: নির্বাচনের দিন থেকে এমএসএনবিসি হেমোরেজিং দর্শকদের, প্রাইমটাইম শ্রোতাদের অর্ধেকেরও বেশি শেড করে
নতুন নামটি সোশ্যাল মিডিয়ায় সমালোচনা করেছে, ব্যবহারকারীরা এটিকে একটি ব্যর্থ সফ্টওয়্যার পণ্য এবং কোনও রোগের জন্য তহবিল সংগ্রহকারীকে তুলনা করে।
কমকাস্টের নতুন স্পিন অফ সংস্থা, ভার্স্যান্ট, সিএনবিসি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অক্সিজেন এবং ই সহ আরও কয়েকটি এনবিসি ব্র্যান্ডের বৈশিষ্ট্যযুক্ত করবে! সিএনবিসি এর নাম রাখবে তবে একটি নতুন লোগো গ্রহণ করবে।
এগিয়ে গিয়ে, এনবিসি ইউনিভার্সাল নিউজ গ্রুপে কেবল এনবিসি নিউজ, এনবিসি নিউজ এখন স্ট্রিমিং সার্ভিস, টেলিমুন্ডো এবং মালিকানাধীন এবং পরিচালিত স্থানীয় স্টেশনগুলি নিয়ে গঠিত হবে।
মার্ক লাজারাস, যিনি ভার্স্যান্টের নেতৃত্ব দেবেন, ওয়াল স্ট্রিট জার্নালকে বলেছে যে সংস্থাটি স্পিন অফে “ব্র্যান্ড বিভ্রান্তি” হ্রাস করার আশা করেছিল।
উদার মিডিয়া বিভক্ত: অগোছালো এনবিসি-এমএসএনবিসি বিবাহবিচ্ছেদে কে কী পায়?
লাজার আরও যোগ করেছেন যে এমএস এখন “উভয় পক্ষের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে অ্যাকাউন্টে ধরে রাখার” অগ্রাধিকার দেওয়ার সময় একটি প্রগতিশীল দর্শকদের যত্ন নেওয়া চালিয়ে যাবে।
“আমাদের নাম নির্বিশেষে, এই সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি যতটা ছিল ততটা শক্তিশালী থেকে যায় এবং সামনের মাসগুলিতে আমরা সরাসরি আপনার সাথে সংযোগ স্থাপনের নতুন উপায় উন্মোচন করব,” এমএসএনবিসি একটি বার্তায় ভাগ করেছে এর ওয়েবসাইটে পাঠকদের কাছে।
রোববার ট্রাম্প সত্য সামাজিক বিষয়ে বলেছিলেন যে এমএসএনবিসির “ডেডলাইন: হোয়াইট হাউস” হোস্ট নিকোল ওয়ালেস শীঘ্রই বরখাস্ত করা হবে।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
ট্রাম্প ওয়ালেসকে ক্লাউন হিসাবে চিত্রিত করে এমন একটি মেমের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, তিনি লিখেছিলেন যে তিনি “তার চাকরি হারাতে ভয় পান” এবং একটি নিবন্ধের সাথে তাকে “ডিসিনফর্মেশন টাইফয়েড মেরি” বলে অভিহিত করেছিলেন।
“তিনি ক্ষতিগ্রস্থ, খারাপ রেটিং সহ, যাকে ইতিমধ্যে” দ্য ভিউ “থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। তাকে শীঘ্রই বরখাস্ত করা হবে! এমএসএনবিসি মারা গেছে!” ট্রাম্প লিখেছেন সত্য সামাজিক।
এমএসএনবিসি তাত্ক্ষণিকভাবে ফক্স নিউজ ডিজিটাল থেকে মন্তব্য করার জন্য একটি অনুরোধ ফেরত দেয়নি।