ট্রাম্প ওয়াশিংটনের অপরাধ মোকাবেলায় ন্যাশনাল গার্ডকে মোতায়েন করছেন, গৃহহীন

ট্রাম্প বলেছিলেন, ‘আমরা বস্তি থেকেও মুক্তি পাচ্ছি,’ আরও বলেছেন, আমেরিকা তার শহরগুলি হারাবে না এবং ওয়াশিংটন কেবল একটি শুরু ছিল।
ওয়াশিংটন – প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ওয়াশিংটনে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন সহ গৃহহীনতা ও অপরাধ মোকাবেলায় নতুন পদক্ষেপের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, শহরের মেয়রকে দেশের রাজধানীতে রাস্তায় কারা টহল দিচ্ছেন সে সম্পর্কে আইনী উদ্বেগের কথা বলতে অনুরোধ করছেন।
ট্রাম্প সোমবারের একটি নিউজ ব্রিফিংয়ে বলেছিলেন যে তিনি “ওয়াশিংটন ডিসিতে আইন শৃঙ্খলা এবং জননিরাপত্তা পুনঃপ্রকাশের জন্য জাতীয় গার্ডকে মোতায়েন করছেন এবং তাদের সঠিকভাবে তাদের কাজ করার অনুমতি দেওয়া হবে।”
রিপাবলিকান রাষ্ট্রপতি আমেরিকান রাজধানীতে অপরাধের সাথে অন্যান্য বড় শহরগুলিতে তুলনা করে বলেছিলেন যে ওয়াশিংটন ইরাক, ব্রাজিল এবং কলম্বিয়ার রাজধানীগুলির তুলনায় অন্যদের মধ্যে সুরক্ষার উপর খারাপভাবে পারফর্ম করে।
ট্রাম্প বলেছিলেন, “আমরাও বস্তি থেকে মুক্তি পাচ্ছি,” মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার শহরগুলি হারাবে না এবং ওয়াশিংটন কেবল একটি শুরু ছিল।
ট্রাম্পের পক্ষে, ওয়াশিংটনে জননিরাপত্তা গ্রহণের প্রচেষ্টা অবৈধ সীমান্ত ক্রসিংগুলি বন্ধ করার জন্য তার আক্রমণাত্মক ধাক্কা দেওয়ার পরে তার আইন প্রয়োগকারী এজেন্ডার পরবর্তী পদক্ষেপের প্রতিফলন ঘটায়। তবে এই পদক্ষেপে কমপক্ষে ৫০০ ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের পাশাপাশি ন্যাশনাল গার্ডের সাথে জড়িত, ক্রমবর্ধমান উত্সাহিত ফেডারেল সরকার কীভাবে তার রাজ্য এবং স্থানীয় অংশগুলির সাথে যোগাযোগ করবে সে সম্পর্কে মৌলিক প্রশ্ন উত্থাপন করে।
বিরুদ্ধে লড়াই করা
রাষ্ট্রপতি তার সোশ্যাল মিডিয়া এবং হোয়াইট হাউস মেগাফোনসকে এই বার্তা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করেছেন যে তাঁর প্রশাসন অপরাধের পক্ষে কঠোর, তবুও তার নীতি গঠনের ক্ষমতা ওয়াশিংটনের বাইরে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে, যা কংগ্রেসলি প্রতিষ্ঠিত ফেডারেল জেলা হিসাবে একটি অনন্য মর্যাদা রয়েছে। বা কীভাবে তাঁর ধাক্কা গৃহহীনতা এবং অপরাধের মূল কারণগুলিকে সম্বোধন করবে তাও পরিষ্কার নয়।
ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি ন্যাশনাল গার্ডের সদস্যদের মোতায়েন করার জন্য কলম্বিয়া হোম রুল আইনের জেলা 740 ধারা প্রার্থনা করছেন।
এই বিষয়ে পরিচিত একজন ব্যক্তি সোমবার অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে জানিয়েছেন, ট্রাম্প প্রশাসনের অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে প্রায় ৫০০ ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের দেশের রাজধানী জুড়ে মোতায়েন করার দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে।
এই পরিকল্পনার বিষয়ে ব্রিফ করা এই ব্যক্তি জানিয়েছেন, ওয়াশিংটনে টহল দেওয়ার জন্য ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী কর্মীদের নিয়োগের মধ্যে অন্যদের মধ্যে অ্যালকোহল, তামাক, আগ্নেয়াস্ত্র এবং বিস্ফোরক ব্যুরো সহ প্রায় ১০০ টিরও বেশি এফবিআইয়ের এজেন্ট এবং প্রায় ৪০ জন এজেন্ট রয়েছে। ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ইমিগ্রেশন এবং শুল্ক প্রয়োগকারী এবং মার্শাল সার্ভিসও অবদান রাখছে।
ব্যক্তিটি জনসাধারণের বিষয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করার জন্য অনুমোদিত হয়নি এবং নাম প্রকাশ না করার শর্তে এপি -র সাথে কথা বলেছিল। সোমবার সকালে বিচার বিভাগের তাত্ক্ষণিকভাবে কোনও মন্তব্য হয়নি।
গৃহহীনতার দিকে মনোনিবেশ করা
রবিবার সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে ট্রাম্প ওয়াশিংটনের গৃহহীন জনসংখ্যা অপসারণের উপর জোর দিয়েছিলেন, যদিও হাজার হাজার মানুষ কোথায় যাবে তা অস্পষ্ট ছিল।
ট্রাম্প রবিবার লিখেছিলেন, “গৃহহীনদের অবিলম্বে চলে যেতে হবে। “আমরা আপনাকে থাকার জায়গা দেব, তবে রাজধানী থেকে অনেক দূরে। অপরাধীরা, আপনাকে সরে যেতে হবে না। আমরা আপনাকে যেখানেই কারাগারে রাখব।”
গত সপ্তাহে, রিপাবলিকান রাষ্ট্রপতি ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে সাত দিনের জন্য ওয়াশিংটনে তাদের উপস্থিতি বাড়ানোর জন্য নির্দেশনা দিয়েছিলেন, “প্রয়োজন হিসাবে প্রসারিত করার” বিকল্পটি সহ।
শুক্রবার রাতে, সিক্রেট সার্ভিস, এফবিআই এবং ইউএস মার্শালস পরিষেবা সহ ফেডারেল এজেন্সিগুলি ওয়াশিংটনে সহায়তার জন্য 120 টিরও বেশি অফিসার এবং এজেন্টকে নিয়োগ দিয়েছে।
ট্রাম্প গত সপ্তাহে বলেছিলেন যে তিনি ফেডারেল সরকারকে ওয়াশিংটনের নিয়ন্ত্রণ দখল করার উপায় বিবেচনা করছেন, তিনি দৃ ser ়ভাবে বলেছিলেন যে এই অপরাধটি “হাস্যকর” ছিল এবং শহরটি সরকারী দক্ষতা বিভাগের হাই-প্রোফাইল সদস্যের সাম্প্রতিক হামলার পরে “অনিরাপদ” ছিল।
ন্যাশনাল গার্ড
ডেমোক্র্যাট মেয়র মুরিয়েল বাউসার নগর আইন প্রয়োগের জন্য গার্ডকে ব্যবহার করার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন এবং বলেছিলেন যে ফেডারেল সরকার আরও বেশি প্রসিকিউটরদের অর্থায়নে বা ডিসি সুপিরিয়র কোর্টে ১৫ টি শূন্যপদ পূরণ করে আরও বেশি সহায়ক হতে পারে, যার কয়েকটি বছরের পর বছর ধরে উন্মুক্ত রয়েছে।
বোসার নিজেই ন্যাশনাল গার্ডকে সক্রিয় করতে পারবেন না, তবে তিনি পেন্টাগনে একটি অনুরোধ জমা দিতে পারেন।
“আমি কেবল মনে করি এটি আমাদের প্রহরীটির সবচেয়ে কার্যকর ব্যবহার নয়,” তিনি রবিবার এমএসএনবিসির “উইকএন্ডে” বলেছিলেন, এটি স্বীকার করে যে “গার্ডকে কীভাবে মোতায়েন করবেন সে সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির আহ্বান।”
ট্রাম্প গত সপ্তাহে ওয়াশিংটনে অপরাধ সম্পর্কে পোস্ট করা শুরু করার পর থেকে বোসার তার প্রথম জনসাধারণের মন্তব্য করেছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে ২০২৩ সালে বেড়ে যাওয়ার পর থেকে ওয়াশিংটনে সহিংস অপরাধ হ্রাস পেয়েছে। ট্রাম্পের উইকএন্ড পোস্টগুলি জেলাটিকে “বিশ্বের যে কোনও জায়গায় অন্যতম বিপজ্জনক শহর” হিসাবে চিত্রিত করেছে।
বাউসারের পক্ষে, “যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের সাথে যে কোনও তুলনা হাইপারবোলিক এবং মিথ্যা” “
অপরাধের পরিসংখ্যান
পুলিশ পরিসংখ্যান দেখায় যে ২০২৪ সালে এই সময়ের সাথে তুলনা করার সময় এই বছর হত্যাকাণ্ড, ডাকাতি এবং চুরিগুলি হ্রাস পেয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এক বছর আগে এই সময়ের তুলনায় সহিংস অপরাধ 26% হ্রাস পেয়েছে।
ট্রাম্প সাপ্তাহিক ছুটির দিনে সত্যিকারের সামাজিক পোস্টগুলিতে কোনও বিশদ সরবরাহ করেননি যে অপরাধের স্তরগুলি সমাধান করার জন্য সম্ভাব্য নতুন পদক্ষেপগুলি সম্পর্কে তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন যে নাগরিক, পর্যটক এবং শ্রমিকদের জন্য একইভাবে বিপজ্জনক। হোয়াইট হাউস সোমবারের ঘোষণা সম্পর্কে অতিরিক্ত বিবরণ দিতে অস্বীকার করেছে।
পুলিশ বিভাগ এবং মেয়রের কার্যালয় ট্রাম্প পরবর্তী কী করতে পারে সে সম্পর্কে প্রশ্নের জবাব দেয়নি।
রাষ্ট্রপতি জেলাটিকে “তাঁবু, বকবক, নোংরামি এবং অপরাধ” দ্বারা পরিপূর্ণ হিসাবে সমালোচনা করেছিলেন এবং মনে হয় ডগে নামে পরিচিত আমলাতন্ত্র-কাটার প্রচেষ্টার সর্বাধিক দৃশ্যমান ব্যক্তিত্বের মধ্যে এডওয়ার্ড কোরিস্টিনের উপর আক্রমণে তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে মনে হয়। কারজ্যাকিংয়ের চেষ্টায় পুলিশ দু’জন 15 বছর বয়সী গ্রেপ্তার করে বলেছিল যে তারা অন্যদের সন্ধান করছে।
ট্রাম্প বুধবার বলেছিলেন, “এটি দেশের সেরা রান স্থান হতে হবে, দেশের সবচেয়ে খারাপ রান জায়গা নয়।”
তিনি বাউসারকে “একজন ভাল ব্যক্তি যিনি চেষ্টা করেছেন, তবে তাকে অনেক সুযোগ দেওয়া হয়েছে।”
ট্রাম্প বারবার পরামর্শ দিয়েছেন যে ওয়াশিংটনের শাসন ফেডারেল কর্তৃপক্ষকে ফিরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এটি করার জন্য কংগ্রেসে 1973 সালের হোম রুল আইন আইন বাতিল করতে হবে, ট্রাম্পের এক ধাপে আইনজীবীরা পরীক্ষা করছেন। এটি খাড়া পুশব্যাকের মুখোমুখি হতে পারে।
বাউসার স্বীকার করেছেন যে আইনটি রাষ্ট্রপতিকে শহরের পুলিশের উপর আরও নিয়ন্ত্রণ নিতে দেয়, তবে কেবলমাত্র কিছু শর্ত পূরণ করা হলে।
“এই মুহুর্তে আমাদের শহরে এই শর্তগুলির কোনওটিই বিদ্যমান নেই,” তিনি বলেছিলেন। “আমরা অপরাধের স্পাইকের অভিজ্ঞতা নিচ্ছি না। বাস্তবে আমরা আমাদের অপরাধের সংখ্যা কমতে দেখছি।”
