ট্রাম্প ওয়াশিংটনের বাইরে গৃহহীন চান
রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ওয়াশিংটন, ডিসির জন্য একটি “মুক্তি দিবস” ঘোষণা করেছে, ব্যাপক অপরাধ ও গৃহহীনতার শহরকে পরিষ্কার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। একটি জ্বলন্ত বিবৃতিতে সত্য সামাজিকতিনি ঘোষণা করেছিলেন যে গৃহহীন ব্যক্তিদের হোয়াইট হাউস থেকে অনেক দূরে স্থানান্তরিত করা হবে, অন্যদিকে অপরাধীদের “কারাগারের আকারে আরামদায়ক বাড়ি দেওয়া হবে।” জাতীয় গার্ডকে ইতিমধ্যে রাজধানীতে প্রেরণ করা হয়েছে।
ছবি: কমন্স.উইকিমিডিয়া.অর্গ ক্যারল এম। হাইস্মিথ,
জুলাই 4 র্থ আতশবাজি, ওয়াশিংটন, ডিসি (এলওসি)
ট্রাম্পের রাজধানী পুনরায় দাবি করার প্রতিশ্রুতি
“আমরা আমাদের মূলধনটি ফিরে চাই! আমি আমাদের রাজধানীটিকে আগের চেয়ে নিরাপদ এবং আরও সুন্দর করে তুলতে যাচ্ছি। গৃহহীনদের সাথে সাথেই সরে যেতে হবে, আমরা আপনাকে থাকার জায়গা দেব, তবে রাজধানী থেকে অনেক দূরে। অপরাধীরা, আপনাকে বাইরে চলে যেতে হবে না। আমরা আপনাকে কারাগারে রাখব, যেখানে আপনি সেখানে রাখব,” ট্রাম্প তাঁর সামাজিক মিডিয়া পোস্টে লিখেছিলেন।
আমেরিকান মিডিয়া সম্প্রতি জানিয়েছে যে ট্রাম্প অপরাধের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং গৃহহীন শিবিরগুলি অপসারণের জন্য রাজধানীতে ন্যাশনাল গার্ড ইউনিট মোতায়েন করার পরিকল্পনা করেছিলেন। এই সিদ্ধান্তটি একটি হিংস্র ঘটনার অনুসরণ করেছে যেখানে একদল কিশোর-কিশোরী 19 বছর বয়সী প্রাক্তন সরকারী কর্মচারীকে আক্রমণ করেছিল এডওয়ার্ড ব্যবহৃতট্রাম্পকে ওয়াশিংটনে অপরাধ “সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে” ঘোষণা করার জন্য অনুরোধ জানানো।
ফেডারেল নিয়ন্ত্রণ হুমকি এবং মেয়রকে আদেশ
ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে কলম্বিয়া জেলা যদি দ্রুত কাজ করতে ব্যর্থ হয় তবে ফেডারেল সরকারের শহরের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না। হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার পর থেকে তিনি মেয়রকে চাপ দিয়েছেন মুরিয়েল বাউজার গৃহহীন শিবিরগুলির রাস্তাগুলি সাফ করার জন্য, মূলধনকে জোর দেওয়া অবশ্যই “পরিষ্কার এবং নিরাপদ” হতে হবে। 10 আগস্ট, তিনি গৃহহীন বাসিন্দাদের “ওয়াশিংটন থেকে অনেক দূরে” স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলেন।
এফবিআই এবং ন্যাশনাল গার্ড সংহতি
জবাবে, এফবিআই শহরটিতে টহল দেওয়ার জন্য এবং গাড়ি চুরি ও সহিংস অপরাধ মোকাবেলায় আইন প্রয়োগকারীদের সহায়তা করার জন্য প্রায় 120 এজেন্টকে মোতায়েন করেছিল। সূত্র জানিয়েছে রয়টার্স এবং ওয়াশিংটন পোস্ট ট্রাম্প রাজধানীতে কয়েক শতাধিক ন্যাশনাল গার্ড সেনা প্রেরণ করতে পারেন। অনুযায়ী ওয়াশিংটন পোস্টনির্ধারিত এফবিআই এজেন্টদের মধ্যে অনেকগুলি হ’ল পাল্টা এবং দুর্নীতি দমন বিশেষজ্ঞ, রাস্তার টহলগুলির জন্য দক্ষতা এবং কর্তৃত্ব উভয়েরই অভাব রয়েছে। এমনকি ইউএস সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যরাও সিটিওয়াইড টহল প্রচেষ্টায় যোগদানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে জানা গেছে।
গৃহহীন অপসারণের জন্য নতুন নিয়ম
যেমন দ্বারা উল্লিখিত অক্ষগত মাসে ট্রাম্প পৌরসভাগুলিকে গৃহহীন মানুষকে উচ্ছেদ করার জন্য এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠানগুলি সহ দীর্ঘমেয়াদী সুবিধাগুলিতে রাখার প্রক্রিয়াটি সহজ করার একটি আদেশে স্বাক্ষর করেছিলেন-এমনকি যদি তারা কিছু শর্তে ভোগেন তবে তাদের সম্মতি ছাড়াই।
একটি বৈশ্বিক রাজনৈতিক কৌশল
গৃহহীন বাসিন্দাদের “সাফ করার” শহরগুলির অনুশীলন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অনন্য নয়। প্যারিসে ২০২৪ সালের অলিম্পিকের আগে ফরাসী কর্তৃপক্ষ ১২,০০০ এরও বেশি গৃহহীন মানুষ, অনিবন্ধিত অভিবাসী এবং মাদকাসক্তদের উপকণ্ঠে স্থানান্তরিত করেছিল। একই বছরে, দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউন কর্তৃপক্ষগুলি কেন্দ্রীয় রাস্তাগুলি থেকে প্রায় 200 গৃহহীন ব্যক্তিকে উচ্ছেদ করার জন্য অনুমোদিত হয়েছিল। কর্নওয়ালে 2021 জি 7 শীর্ষ সম্মেলনের আগে, যুক্তরাজ্য কর্তৃপক্ষ সামাজিক আবাসনের জন্য ব্যবহৃত হোটেলগুলি থেকে গৃহহীন বাসিন্দাদের সরিয়ে দেয়। ২০১২ সালে, জেরুজালেমের কর্মকর্তারা ম্যারাথনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য 30 টি গৃহহীন পরিবারকে একটি তাঁবু শহরকে ভেঙে ফেলেন। এবং ১৯৮০ সালের মস্কো অলিম্পিকের আগে, ভ্যাগ্র্যান্টস এবং অন্যান্য “অনাকাঙ্ক্ষিত” 101 কিলোমিটার চিহ্নের বাইরে পাঠানো হয়েছিল, কার্যকরভাবে রাজধানীটি সীলমোহর করে। তবুও, এই জাতীয় ব্যবস্থা সত্ত্বেও, গৃহহীন অনিবার্যভাবে শহরগুলিতে ফিরে আসে, উষ্ণতা, আশ্রয় এবং খাবারের আশা দ্বারা আঁকা – কখনও কখনও মাখনের সাথে।