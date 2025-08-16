You are Here
ট্রাম্প ওয়াশিংটন ডিসি সরকারকে ফেডারেলাইজ করার জন্য তার প্রচারের ব্রতটি পূরণ করেছেন

যদিও এই সপ্তাহে ট্রাম্প প্রশাসনের জনসাধারণের সুরক্ষার নামে জাতির রাজধানী ফেডারেলাইজ করার পদক্ষেপে এই পদক্ষেপ বিতর্ক সৃষ্টি করেছে, রাষ্ট্রপতির পূর্ববর্তী মন্তব্যগুলি দেখায় যে সাহসী পদক্ষেপটি সরাসরি প্রচারের প্রতিশ্রুতি ছিল।

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরে শত শত ন্যাশনাল গার্ড সেনা এবং ফেডারেল এজেন্টদের অপরাধ রোধ এবং শহরটিকে “সুন্দর” করার জন্য মোতায়েন করা হয়েছিল মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগকে ফেডারেলাইজড সোমবার

ফেডারেল সরকারের সাথে সমন্বয় হওয়ার পরে ওয়াশিংটন, ডিসিতে প্রাক্তন ডোগে কর্মচারী ‘বিগ বলস’ সহিংসভাবে পরাজিত হওয়ার পরে এসেছিল, ২০২৪ সালে ট্রাম্পের রাষ্ট্রপতি প্রচারের সময় একাধিক অনুষ্ঠানে কমান্ডিং পদক্ষেপের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

হোয়াইট হাউস অ্যাবিগাইল জ্যাকসন ফক্স নিউজকে বলেছেন, “আমেরিকানরা তার কমনসেন্স নীতিগুলির কারণে আমেরিকান জনগণের কাছে প্রচুর জনসাধারণের কাছে জনসাধারণের কাছে জনপ্রিয় হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল – আইন -শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার সহ। “ডেমোক্র্যাট রাজনীতিবিদরা যারা এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করছেন তারা ট্রাম্পের ডেরেঞ্জমেন্ট সিনড্রোমের মারাত্মক ক্ষেত্রে ভুগছেন এবং তাদের অনুমোদনের রেটিং রেকর্ড কমে যাওয়ার কারণগুলির মধ্যে এটি একটি মাত্র।

মঙ্গলবার, 12 আগস্ট, 2025 -এ ওয়াশিংটন, ডিসি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওয়াশিংটন স্মৃতিসৌধের নিকটবর্তী ন্যাশনাল গার্ড এবং সাঁজোয়া যানবাহনের সদস্যরা। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন যে তিনি ওয়াশিংটনের ডিসি মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগের নিয়ন্ত্রণ নেবেন এবং জাতীয় গার্ডকে দেশের রাজধানীতে অপরাধ ও গৃহহীনতা হ্রাস করার অংশ হিসাবে মোতায়েন করবেন। (গেটি ইমেজের মাধ্যমে স্টেফানি রেনল্ডস/ব্লুমবার্গ)

‘র‌্যাডিক্যাল’ ডিসি কর্মকর্তারা কর্মকর্তাদের সাথে চিকিত্সা করেছেন ‘ক্রেপের মতো,’ পুলিশ নেতা বলেছেন – trump টি আক্রমণ যা ট্রাম্পকে গ্রহণের দিকে পরিচালিত করে

২০২৪ সালের জানুয়ারিতে ওয়াশিংটন ডিসিতে ওবামা ও ট্রাম্প প্রশাসনের অধীনে কাজ করা রিপাবলিকান মাইক গিলের হত্যার পরে ট্রাম্প সত্যের বিষয়ে পোস্ট করেছেন যে সহিংসতাটিকে অগ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করে।

“ট্রাম্প প্রশাসনের একজন অত্যন্ত সম্মানিত সদস্য ওয়ান্ডারফুল এবং উজ্জ্বল মাইক গিল ওয়াশিংটন ডিসিতে কারজ্যাকিংয়ের সময় নির্মমভাবে এবং দুষ্টুভাবে মাথায় গুলি করেছিলেন,” ট্রাম্প সত্যিকারের সামাজিক রবিবার সকালে পোস্ট করেছিলেন। “তার পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব বিধ্বস্ত। ফেডারেল সরকারকে অবশ্যই ডিসির দায়িত্ব নিতে হবে”

গিলকে ২৯ শে জানুয়ারী, ২০২৪ সালে ব্রড ডাইটলাইটে গুলি করা হয়েছিল যখন তার গাড়িতে বসে জাতীয় মলের কয়েক ব্লক উত্তরে পার্ক করা হয়েছিল।

যখন একজন সশস্ত্র কারজ্যাকার গুলি চালায় তখন তিনি তার স্ত্রীকে কাজ থেকে তুলে নেওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি মাথায় গুলিবিদ্ধ আঘাতের শিকার হয়েছিলেন এবং তিন দিন পরে মারা যান।

প্রাক্তন ওবামা এবং ট্রাম্প প্রশাসনের অফিসিয়াল মাইক গিলকে ২০২৪ সালের কারজ্যাকিং স্প্রির সময় ওয়াশিংটন ডিসিতে গুলি করা হয়েছিল এবং পরে মারা যান। (ফক্স 5)

লাস ভেগাসে একটি প্রচার অনুষ্ঠানে ট্রাম্প রাজধানীতে আইন -শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি দ্বিগুণ করেছিলেন।

“আমরা এটি ফেডারেলাইজ করতে যাচ্ছি,” তিনি বলেছিলেন। “আমরা দেশে সবচেয়ে কঠিন আইন প্রয়োগকারী হতে যাচ্ছি।”

প্রাক্তন রিপাবলিকান হাউস স্পিকার নিউট জিঙ্গরিচ গিলের মৃত্যুর পরে এই বিষয়টিতেও ওজন করেছিলেন, কংগ্রেসকে “নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনার” আহ্বান জানিয়েছিলেন।

“ওয়াশিংটনের 14 তম স্ট্রিটে একজন কারজ্যাকার দ্বারা আক্রমণ থেকে মাইক গিলের মৃত্যুর মৃত্যুর সময় স্ত্রীকে কাজ থেকে তুলে নেওয়ার সময় কংগ্রেসকে কেন আমাদের জাতীয় রাজধানীর নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে নেওয়া দরকার তার আরও একটি উদাহরণ,” জিঙ্গরিচ লিখেছেন একটি এক্স পোস্টে।

মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগের আধিকারিকরা ওয়াশিংটন ডিসিতে ১১ ই আগস্ট, ২০২৫ সালে একটি শ্যুটিং তদন্ত করেন। ডিসি পুলিশের একটি ফেডারেল টেকওভার এবং ন্যাশনাল গার্ডকে একত্রিত করার মধ্যে শুটিংটি এসেছে যে রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন যে শহরে শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার করা জরুরি। (অ্যান্ড্রু লেডেন/গেটি চিত্র)

আমি ট্রাম্পকে ডিসি পুলিশ নিয়ন্ত্রণে সমর্থন করি – সংবিধান তার পক্ষে রয়েছে

মেয়র মুরিয়েল বাউসার বলেছেন, ডিসিতে সহিংস অপরাধ 30 বছরের সর্বনিম্নে রয়েছে, তবে নগরীর তথ্য দেখায় যে মহামারী পরে ছিনতাই এবং হত্যাকাণ্ড দেখা গেছে।

ডিসি রেকর্ডে দেখা গেছে যে বন্দুকের সহিংসতা 460% শহরতলিতে লাফিয়ে উঠেছে, যখন দক্ষিণ -পশ্চিম/ওয়াটারফ্রন্ট এবং এইচ স্ট্রিটের মতো আশেপাশে হোমসাইডগুলি 500% পর্যন্ত বেড়েছে।

ট্রাম্পের বর্তমান আইনের অধীনে মূলধনের 30 দিনের অস্থায়ী জরুরি নিয়ন্ত্রণের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং সতর্ক করেছিলেন যে কংগ্রেস প্রতিরোধ করলে তিনি এটি দীর্ঘায়িত করার জন্য একটি জাতীয় জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন।

“আপনার 30 দিন থাকতে পারে না,” তিনি কেনেডি সেন্টারে একটি সংবাদ সম্মেলনের সময় বলেছিলেন। “আমরা খুব তাড়াতাড়ি এটি করতে যাচ্ছি, তবে আমরা এক্সটেনশন চাই। আমি কোনও জাতীয় জরুরি অবস্থা কল করতে চাই না, তবে যদি আমার হয় তবে আমি তা করব।”

হোয়াইট হাউস তাত্ক্ষণিকভাবে ফক্স নিউজ ডিজিটালের মন্তব্যের জন্য অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায় না।

