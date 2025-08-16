ট্রাম্প কথোপকথনের শর্ত হিসাবে ইউক্রেনে তার উচ্চ আগুনের অনুরোধে ভেঙে পড়েছেন

ওয়াশিংটন- আজ, মার্কিন রাষ্ট্রপতি যুদ্ধের শেষের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য রাশিয়ান এবং ইউক্রেনের মধ্যে সামরিক সংঘাতের যুদ্ধবিরতি পৌঁছানোর আহ্বানে তাঁর আহ্বানে একটি পাস ফিরিয়েছিলেন; পরিবর্তে, তিনি বলেছিলেন যে মস্কো এবং কিয়েভের মধ্যে বিবাদকে অবসান করার “সর্বোত্তম উপায়” হ’ল স্থায়ী শান্তি চুক্তিতে পৌঁছানো “সরাসরি”।
গতকাল শুক্রবার, ট্রাম্প এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন আলাস্কার অ্যাঙ্করেজের যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনে তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে একটি সভা করেছিলেন। এই শীর্ষ সম্মেলন শেষ হওয়ার আগে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন যে তিনি “জবাই বন্ধ করতে” চেয়েছিলেন বলে তিনি “দ্রুত আগুন দেখতে” চেয়েছিলেন।
যাইহোক, পুতিনের সাথে তার বৈঠকের পরে ফিরে আসার পরে এবং ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোদিমির জেলেনস্কির সাথে ইউরোপীয় নেতাদের এবং ন্যাটো সাধারণ সম্পাদক মার্ক রুটের সাথে কল করার পরে; আমেরিকান তার অবস্থান পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
“সকলেই একমত হয়েছেন যে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধের অবসান করার সর্বোত্তম উপায় হ’ল একটি শান্তি চুক্তিতে পৌঁছানো, যা যুদ্ধের অবসান ঘটাবে এবং উচ্চ আগুনের একটি সাধারণ চুক্তিতে নয়, যা প্রায়শই সমর্থন করে না”, তিনি তাঁর সামাজিক নেটওয়ার্ক সামাজিক লিখেছেন।
ট্রাম্প পুতিনের সাথে তাঁর বৈঠক উদযাপন করেছেন
একবার দুই নেতার মধ্যে বৈঠক শেষ হওয়ার পরে, ট্রাম্প “আলাস্কার দুর্দান্ত এবং খুব সফল দিন” উদযাপন করেছিলেন এবং ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি সোমবার ওয়াশিংটনে জেলেনস্কির সাথে বৈঠক করবেন, তাই তিনি আরও বলেছিলেন যে “যদি সবকিছু ঠিক থাকে” তবে তিনি একটি ত্রিপক্ষীয় শীর্ষ সম্মেলন নির্ধারণ করবেন যেখানে পুতিনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
“সম্ভবত, কয়েক মিলিয়ন মানুষের জীবন বাঁচানো হবে”, মার্কিন রাষ্ট্রপতি সমাপ্ত।
যদিও, ট্রাম্প এবং পুতিনের মধ্যে বৈঠকটি ইউক্রেনের উচ্চ আগুনের জন্য একটি চুক্তিতে পৌঁছে যাওয়া ছাড়া শেষ হয়েছিল, উভয় রাষ্ট্রপতিই তাদের সম্প্রীতির প্রকাশ করেছিলেন। আমেরিকান রাষ্ট্রপতি এই “অত্যন্ত উত্পাদনশীল” কথোপকথন উল্লেখ করেছেন।
শেষ অবধি, ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি আজ তাঁর আমেরিকান সমকক্ষের প্রস্তাবটি সমর্থন করেছেন যে পুতিনের সাথে তিনটি -ব্যান্ড বৈঠক হয়েছে এবং সোমবার ওয়াশিংটনে তাঁর ভ্রমণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন যে ট্রাম্পের সাথে চূড়ান্ত শান্তি প্রক্রিয়াটির “সমস্ত বিবরণ” সম্বোধন করার উদ্দেশ্যে।
