ট্রাম্প কলেজগুলিকে ভর্তির ডেটা ভাগ করে নেওয়ার নির্দেশ দেয়: এনপিআর

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প স্বাক্ষর করেছেন রাষ্ট্রপতি স্মারকলিপি বৃহস্পতিবার কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে মার্কিন শিক্ষা বিভাগে প্রসারিত ভর্তির তথ্য জমা দেওয়ার প্রয়োজন। এই পদক্ষেপটি বৈচিত্র্য, ইক্যুইটি এবং অন্তর্ভুক্তি (ডিইআই) নীতিগুলির বিরুদ্ধে প্রশাসনের লড়াইয়ের সর্বশেষতম সালভো এবং ২০২৩ সালে সুপ্রিম কোর্ট স্বীকৃত পদক্ষেপ নিষিদ্ধ করার পরেও স্কুলগুলি এখনও ভর্তির ক্ষেত্রে রেসকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে কিনা তা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার মেমো দাবিগুলি “বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে উপলভ্য ভর্তির তথ্যের অভাব -” বৈচিত্র্য বিবৃতি “এবং অন্যান্য ওভারট এবং লুকানো জাতিগত প্রক্সিগুলির ব্যাপক ব্যবহারের সাথে জুটিবদ্ধ – বাস্তবে ভর্তির সিদ্ধান্তে জাতি আসলে ব্যবহৃত হয় কিনা তা নিয়ে উদ্বেগ উত্থাপন করে চলেছে।”
ফেডারেল ছাত্র loan ণ প্রোগ্রামে অংশ নেওয়া যে কোনও কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যে জমা দিতে হবে নির্দিষ্ট ডেটা তালিকাভুক্তি, স্নাতক হার এবং আর্থিক সহায়তা সম্পর্কে বিভাগের কাছে। বৃহস্পতিবারের এই পদক্ষেপটি কেবল তাদের তালিকাভুক্ত শিক্ষার্থীদের নয়, যারা আবেদন করে তাদের সম্পর্কে আরও বিশদ জানাতে তাদের বাধ্য করবে। এই তথ্যের সাহায্যে প্রশাসন বিশ্বাস করে যে এটি এমন স্কুলগুলিতে ক্ল্যাম্প করতে পারে যা এখনও শিক্ষাবিদদের চেয়ে আবেদনকারীদের জাতিদের পছন্দ করা হতে পারে।
মেমোর মুক্তির পরপরই শিক্ষা সচিব লিন্ডা ম্যাকমাহন নির্দেশিত তাদের আবেদনকারীদের সম্পর্কে স্কুলগুলি থেকে অতিরিক্ত ডেটা সংগ্রহ করা শুরু করার জন্য জাতীয় শিক্ষার পরিসংখ্যান কেন্দ্র। বিভাগের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, “উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকে এখন জাতি এবং লিঙ্গের দ্বারা পৃথক করা ডেটা রিপোর্ট করতে হবে,” এবং “আবেদনকারীদের পরিমাণগত ব্যবস্থা ‘এবং মানসম্মত পরীক্ষার স্কোর, জিপিএ এবং অন্যান্য আবেদনকারীর বৈশিষ্ট্য হিসাবে স্বীকৃত শিক্ষার্থীদের একাডেমিক কৃতিত্বের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।”
ম্যাকমাহন এক বিবৃতিতে বলেছেন, “আমরা প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাদের কঠোর পরিশ্রম এবং কৃতিত্বের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে শিক্ষার্থীদের স্বপ্নকে ঝাপসা করার অনুমতি দেব না।” “ট্রাম্প প্রশাসন নিশ্চিত করবে যে মেধা এবং শ্রেষ্ঠত্ব আবারও আমেরিকান উচ্চশিক্ষার বৈশিষ্ট্যযুক্ত।”
“এটি একটি ফিশিং অভিযান,” টেড মিচেল বলেছেন, আমেরিকান কাউন্সিল অন এডুকেশন (এসিই) এর সভাপতি এবং ওবামা প্রশাসনের প্রাক্তন আন্ডার সেক্রেটারি অফ এডুকেশন। মিচেল বলেছেন যে বিভাগটি “সত্যিই একটি বড় নেট” কাস্ট করছে এবং নতুন ডেটা সার্ফাইট ডিকোড করা কঠিন হবে কারণ ভর্তি অফিসগুলি সর্বদা শিক্ষাবিদদের বাইরে ভেরিয়েবল বিবেচনা করে।
মিচেল বলেছেন, “এই কারণেই আমাদের কাছে সুপারিশের চিঠি রয়েছে This এ কারণেই কেউ অ্যাথলেটিক দলে (বা) যদি তারা সেলিস্ট হন তবে আমরা যত্নশীল। কারণ আমরা এই সংখ্যাগুলির অর্থ কী তার আরও ভাল ছবি পেতে চাই,” মিচেল বলেছেন। “সমস্ত (সুপ্রিম কোর্ট) বলেছিল, আপনি জাতিকে একটি নির্ধারক কারণ হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন না, যদিও তারা আরও বলেছিলেন যে বৈচিত্র্য সত্যই গুরুত্বপূর্ণ।”
২০২৩ সালে, মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট উচ্চ শিক্ষায় জাতি সচেতন ভর্তি বিচ্ছেদ করে, জাতির উচ্চ-নির্বাচনী স্কুলগুলিকে বিভিন্ন শিক্ষার্থী সংস্থা ভর্তি অব্যাহত রাখার জন্য কিছু নতুন, আইনী পথের জন্য ঝাঁকুনি দিয়ে পাঠিয়েছে। প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস স্পষ্ট জানিয়েছিলেন যে আবেদনকারীরা এখনও তাদের ভর্তির প্রবন্ধগুলিতে জাতি নিয়ে আলোচনা করতে পারেন, যদিও লিখেছেন যে “এই মতামতের কোনও কিছুই বিশ্ববিদ্যালয়কে কীভাবে জাতি তার জীবনকে প্রভাবিত করেছিল সে সম্পর্কে কোনও আবেদনকারীর আলোচনা বিবেচনা করা থেকে নিষেধাজ্ঞা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়।”
কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয় উভয়ের সাথে সাম্প্রতিক নিষ্পত্তি চুক্তির জন্য উভয় বিদ্যালয়ের সমস্ত আবেদনকারীর জাতি, রঙ, পরীক্ষার স্কোর এবং গ্রেডের প্রতিবেদন করার প্রয়োজন। “কলম্বিয়া কোনওভাবেই ভর্তির ক্ষেত্রে জাতি, রঙ বা জাতীয় উত্সের ভিত্তিতে বেআইনীভাবে পছন্দসই আবেদনকারীদের পছন্দ করতে পারে না,” কলম্বিয়ার বন্দোবস্ত বলে। এটি “ব্যক্তিগত বিবৃতি, বৈচিত্র্য বিবরণ বা বৈষম্য প্রবর্তন বা ন্যায়সঙ্গত করার উপায় হিসাবে জাতিগত পরিচয়ের কোনও আবেদনকারী উল্লেখকে নিষিদ্ধ করে।”
পরে ব্রাউন চুক্তিযা কলম্বিয়ার, ম্যাকমাহনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এক বিবৃতিতে বলেছেন“ট্রাম্প প্রশাসন সফলভাবে আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কয়েক দশক ধরে জাগ্রত-ক্যাপচারকে বিপরীত করছে” এবং “উচ্চাকাঙ্ক্ষী শিক্ষার্থীদের তাদের জাতি বা লিঙ্গ নয়, কেবল তাদের গুণাবলীর ভিত্তিতে বিচার করা হবে।”
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় 4,000 কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে একটি তুলনামূলকভাবে ছোট ভগ্নাংশ-প্রায় 200 স্কুল-অত্যন্ত নির্বাচনী হিসাবে বিবেচিত হয়। এটি স্পষ্ট নয় যে ট্রাম্প প্রশাসনের তবুও এই অতিরিক্ত ডেটা সংগ্রহ এবং জমা দেওয়ার জন্য সমস্ত স্কুল – কমিউনিটি কলেজগুলির প্রয়োজন হবে কিনা।
দু’বছর আগে, জর্জিটাউন বিশ্ববিদ্যালয় গবেষকরা সিমুলেশন চালিয়েছিলেন কলেজের ভর্তি থেকে রেস অপসারণ করা হলে কী হবে তা দেখার জন্য। তারা দেখতে পেল যে একটি জাতীয় নিষেধাজ্ঞাগুলি নির্বাচিত কলেজগুলিতে শিক্ষার্থীদের জাতিগত বৈচিত্র্য হ্রাস করবে, যদি না “কলেজ ভর্তি সিস্টেমের একটি মৌলিক পুনর্নির্মাণ” না থাকে, যার মধ্যে উত্তরাধিকার এবং অ্যাথলেটিক নিয়োগ বাদ দেওয়া অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
২০২৪ সালের শুরুর দিকে, যখন স্কুলগুলি সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসরণ করে তাদের প্রথম নবীন শ্রেণিকে স্বাগত জানায়, তালিকাভুক্তি পরিবর্তন বিস্তৃতভাবে বিভিন্ন দেশের নির্বাচনী স্কুলগুলির মধ্যে। ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি এবং আমহার্স্ট কলেজ সহ কেউ কেউ কৃষ্ণাঙ্গ শিক্ষার্থীদের অংশে যথেষ্ট পরিমাণে ড্রপ দেখেছিল, আবার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যরা খুব কম পরিবর্তন দেখেছিল।
এটি পরিষ্কার নয় যে শিক্ষা বিভাগ কীভাবে নতুন তথ্যের বন্যা হবে-বা স্কুলগুলিতে ক্র্যাক ডাউন হবে তা কীভাবে সংগ্রহ করতে, পরিচালনা করতে এবং বিশ্লেষণ করতে পারে তা বিভাগ বিশ্বাস করে যে তার যোগ্যতা-ভিত্তিক ভর্তির মানদণ্ডটি আরও বেশি করে চলেছে। ছাঁটাই এবং প্রস্থানগুলির একটি ভেলা পরে, বিভাগটিতে এখন প্রায় ছয় মাস আগে প্রায় অর্ধেক কর্মী রয়েছে।
“এটি কোনও স্যুইচটি উল্টানো বা কিছু টাইপ করে না এবং বলছে না, ‘কেবল এটি করুন,'” শিক্ষা বিভাগের পোস্টসেকেন্ডারি এডুকেশন অফিসের প্রাক্তন ডেটা সমন্বয়কারী এবং বিভাগের কর্মচারীদের ইউনিয়ন, এএফজি স্থানীয় 252 এর সদস্য জেসন কোট্রেল বলেছেন। “এটি সময় নিবিড় হতে চলেছে, এবং তাদের আর এটি করার সংস্থান নেই। আমরা সবাই চলে এসেছি।”
এলিসা নাদওয়ার্নি এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছেন।