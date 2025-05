ট্রাম্প কাতার থেকে বিলাসবহুল জেটলাইনার গ্রহণ করে রাজনৈতিক আইলটির উভয় পক্ষেই অ্যালার্ম উত্থাপন করেছেন

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প তার দ্বিতীয় প্রশাসনের প্রথম বড় বিদেশ ভ্রমণে ব্যয় করেছেন – কাতারে বুধবার বুধবার স্টপ – তিনি ব্যক্তিগতভাবে একটি গ্রহণ করে বিদেশী নেতাদের কাছ থেকে লাভ করছেন বলে অভিযোগকে পরাজিত করেছেন $ 400 মিলিয়ন বিলাসবহুল বিমান উপসাগরীয় রাজ্যের রাজ পরিবার থেকে।

ট্রাম্প এই ধারণাটি নিয়ে এই ধারণাটিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন যে এই জাতীয় উপহারটি প্রত্যাখ্যান করা উচিত, তিনি বলেছিলেন যে তিনি এটি করার জন্য “বোকা” হবেন এবং ডেমোক্র্যাটরা ছিলেন “বিশ্ব শ্রেণির ক্ষতিগ্রস্থ”পরামর্শ দেওয়ার জন্য এটি কেবল ভুল ছিল না তবে অসাংবিধানিকও ছিল।

তবে ট্রাম্প কাতারি রাজধানী দোহার বিস্তৃত বাণিজ্য আলোচনার জন্য প্রস্তুত হওয়ায় এই ব্যবস্থাটির সমালোচনা করার ক্ষেত্রে ডেমোক্র্যাটরা খুব কমই একা ছিলেন।

কংগ্রেসে বেশ কয়েকটি শীর্ষ রিপাবলিকান রয়েছে চুক্তি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেনসহ বিমানটি একটি সুরক্ষা ঝুঁকি হবে। সিনেট মেজরিটি লিডার জন থুন (আরএসডি। সম্পদ

এই চুক্তির সমালোচনা এমনকি গভীর-লাল মাগা র‌্যাঙ্কগুলির মধ্যেও উত্থিত হয়েছে। ট্রাম্পের কক্ষপথে অন্যান্য ডানপন্থী প্রভাবশালীদের দ্বারা প্রতিধ্বনিত একটি অনলাইন পোস্টে, অনুগত লৌরা লুমার লিখেছেন যে তিনি যখন “ট্রাম্পের জন্য গুলি চালাবেন,” কাতারের চুক্তি হবে “একটি দাগ”তাঁর প্রশাসনে।

কিছু উপায়ে এই বিস্তৃত ক্ষোভ চুক্তির স্টার্ক অপটিক্সকে প্রতিফলিত করে, যা ট্রাম্পকে সুপারলাক্সারি বোয়িং 7৪7-৮ জাম্বো জেট সরবরাহ করবে-যা “নামে পরিচিত”আকাশে প্রাসাদ” – নিখরচায়, অফিস থেকে চলে যাওয়ার পরে তার ব্যক্তিগত রাষ্ট্রপতি লাইব্রেরিতে স্থানান্তরিত হতে।

পার্সিয়ান উপসাগরীয় জাতির কাছ থেকে একটি দুর্দান্ত উপহার গ্রহণ করা এমনকি ট্রাম্পের মিত্রদের কিছুটা হুড়োহুড়ি করে তোলে কারণ কাতারের শিয়া মুসলিম সংখ্যালঘু এবং হামাসের অর্থায়নের বিরুদ্ধে কাতারের অপব্যবহারের রেকর্ডের কারণে ইস্রায়েলের উপর আক্রমণ এই অঞ্চলে দীর্ঘায়িত যুদ্ধ বন্ধ করে দিয়েছে।

সমালোচকরা কাতারি রাজপরিবারের ভবিষ্যতের প্রভাবের জন্য এই চুক্তিকে একটি বহিরাগত-ঘুষ বলে অভিহিত করেছেন এবং এটি যে কোনও এক পর্যায়ে স্পষ্টভাবে আসবে-কাতারের পরিবর্তে ভবিষ্যতে তার নিজস্ব ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থের সাথে কাজ করার ক্ষমতা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গুরুতর প্রশ্ন উত্থাপন করেছে।

ট্রাম্প এবং কাতার এই ফ্রেমিংটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তবে কাতার জেটের বিনিময়ে কী গ্রহণের প্রত্যাশা করেছেন সে সম্পর্কেও প্রশ্নগুলিও প্রতিবিম্বিত করেছেন।

টাইমসের বিশদ প্রশ্নের জবাবে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারোলিন লেভিট এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে ট্রাম্প “সমস্ত দ্বন্দ্ব-স্বার্থের নিয়মের সাথে মেনে চলেন, এবং কেবল আমেরিকান জনগণের সর্বোত্তম স্বার্থে কাজ করেন-এ কারণেই তারা তাকে এই অফিসে অতিমাত্রায় পুনরায় নির্বাচিত করেছিলেন, যদিও তিনি এবং তার বিরুদ্ধে ভুয়া নিউজ মিডিয়া থেকে মিথ্যা অভিযোগ ও মিথ্যা অভিযোগের পরেও এই অফিসে পুনরায় নির্বাচিত হন।”

লেভিট এর আগে বলেছিলেন যে মিডিয়ার পক্ষে এটি “হাস্যকর” ছিল “রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প তার নিজের সুবিধার জন্য কিছু করছেন”, কারণ তিনি “বিলাসবহুল জীবন এবং একটি জীবনকে কেবল একবার নয়, দু’বার জনসেবার জন্য একটি অত্যন্ত সফল রিয়েল এস্টেট সাম্রাজ্য পরিচালনার জীবন রেখেছিলেন।”

ওয়াশিংটনের কাতারি দূতাবাসের মিডিয়া সংযুক্তি আলী আল-আনসারি মন্তব্যের জন্য অনুরোধের জবাব দেয়নি।

ট্রাম্পের উপরে কাতারের সম্ভাব্য প্রভাব রাখার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট উদ্বেগের বাইরেও জেট চুক্তিটি সমালোচকদের মধ্যে আরও গভীর উদ্বেগকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল যে ট্রাম্প, তার পরিবার এবং তাঁর প্রশাসন তাদের রাজনৈতিক প্রভাবকে আরও বিস্তৃতভাবে সমৃদ্ধ করার জন্য তাদের রাজনৈতিক প্রভাব ব্যবহার করছে – সহ একটি তৈরি করার মাধ্যমে। $ ট্রাম্প ক্রিপ্টোকারেন্সি মেম মুদ্রা এবং একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ওয়াশিংটন ডিনার এর শীর্ষ বিনিয়োগকারীদের জন্য।

বিশেষজ্ঞরা এবং অন্যান্য সমালোচকরা বছরের পর বছর ধরে ট্রাম্পকে কংগ্রেসের প্রকাশের অনুমোদন ছাড়াই বিদেশী রাজ্যগুলি থেকে রাষ্ট্রপতি এবং অন্যান্য ফেডারেল কর্মকর্তাদের উপহার গ্রহণ বা “ইমোলমেন্টস” গ্রহণের বিষয়ে সাংবিধানিক বাধা লঙ্ঘন করার অভিযোগ করেছেন।

During Trump’s first term, allegations that he was flouting the law and using his office to enrich himself — including by maintaining an active stake in his golf courses and former Washington hotel while foreign dignitaries seeking to curry favor with him racked up massive bills there — went all the way to the Supreme Court before being dismissed as moot after he’d been voted out of office.

ট্রাম্পের অফিসে ফিরে আসার পর থেকে, যদিও তার দেশের সর্বোচ্চ অফিসকে নগদীকরণ এবং এর সাথে যে শক্তি ও প্রভাব আসে তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে – এবং রাজনৈতিক প্রাকৃতিক দৃশ্যের ভিন্ন কোণ থেকে আরও একবার বিস্ফোরিত হয়েছে।

সেন। ক্রিস মারফি (ডি-কন।), বামে সেনা কেটি ব্রিট (আর-আলা।) এর সাথে কথা বলেছেন, ওয়াশিংটনের ক্যাপিটল হিলের 8 ই মে, 2025-এ হোমল্যান্ড সিকিউরিটি ওভারসাইট শুনানিতে সিনেট বরাদ্দের উপকমিটি চলাকালীন। (জুলিয়া ডেমারি নিখিনসন / অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস)

গত মাসে সিনেটের তলায় এক বক্তৃতায় সেন ক্রিস মারফি (ডি-কন।) ট্রাম্প এবং তার পরিবার ও প্রশাসনের অন্যান্যদের কয়েক ডজন উদাহরণ অভিযোগ করেছেন ব্যক্তিগত লাভের জন্য তাদের অবস্থানের অপব্যবহার করা -মারফি ট্রাম্পের প্রথম 100 দিনে “মাইন্ড-ব্লোিং দুর্নীতি” বলে।

মারফি উল্লেখ করেছেন, অন্যান্য উদাহরণগুলির মধ্যে, মেম মুদ্রা এবং রাতের খাবার; ফেডারেল তদন্তের অধীনে কর্পোরেশনগুলি ট্রাম্পের উদ্বোধনী তহবিলের জন্য লক্ষ লক্ষ দান করে এবং সেই তদন্তগুলি তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই বন্ধ হয়ে যাচ্ছেন; ট্রাম্প তার সাথে ফ্লোরিডার মার-এ-লেগো রিসর্টে কয়েক মিলিয়ন ডলারে বৈঠক বিক্রি করেছেন বলে রিপোর্ট করেছেন; এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়রের একটি তৈরি প্রাইভেট ওয়াশিংটন ক্লাব মিলিয়ন ডলারের বকেয়া এবং প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে মিথস্ক্রিয়াগুলির প্রতিশ্রুতি সহ।

মারফিও ট্রাম্পের পরিদর্শকদের জেনারেল এবং অন্যান্য নজরদারিগুলির আদেশের অর্থ ফেডারেল সরকারে দুর্নীতি এবং পে-টু-প্লে কৌশলগুলির জন্য নজর রাখা এবং তার আইনগুলির স্কেলিং ব্যাক আইটিকে নিরুৎসাহিত করার অর্থ যেমন বিদেশী এজেন্ট রেজিস্ট্রেশন আইন, বিদেশী দুর্নীতি অনুশীলন আইন এবং কর্পোরেট ট্রান্সপারেন্সি আইন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল।

“ডোনাল্ড ট্রাম্প এই দেশকে বিশ্বাস করে এই দেশকে অসাড় করতে চান যে এইভাবেই সরকার কাজ করে। তিনি এই owed ণী ছিলেন। প্রত্যেক রাষ্ট্রপতি এই owed ণী। যে সরকার সর্বদা দুর্নীতিগ্রস্থ ছিল, এবং তিনি কেবল এটি উন্মুক্তভাবেই করছেন,” মারফি বলেছিলেন। “তবে সরকার এভাবে কাজ করে না।”

কাতার জেট চুক্তির খবর যখন ভেঙে যায়, মারফি সিনেটের বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটির অন্যান্য ডেমোক্র্যাটিক সহকর্মীদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন, এটি একটি বিবৃতিতে।

সিনেটররা লিখেছেন, “যে কোনও রাষ্ট্রপতি যিনি এই ধরণের উপহার গ্রহণ করেন, যা বিদেশী সরকারের কাছ থেকে $ 400 মিলিয়ন ডলার মূল্যের স্বার্থের সুস্পষ্ট দ্বন্দ্ব তৈরি করে, গুরুতর জাতীয় সুরক্ষা প্রশ্ন উত্থাপন করে, বিদেশী প্রভাবকে আমন্ত্রণ জানায় এবং আমাদের সরকারে জনসাধারণের আস্থা হ্রাস করে,” সিনেটররা লিখেছেন। “কেউ – এমনকি রাষ্ট্রপতিও নয় – আইনের above র্ধ্বে নেই।”

উভয় পক্ষের – অন্যান্য আইন প্রণেতারাও ওজন করেছেন।

সেন। অ্যাডাম শিফ (ডি-ক্যালিফ।) ট্রাম্পের বিমানটিকে তার “সর্বশেষতম কন” হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা এবং কাতারি সরকারের দ্বারা তাঁর সাথে “তরকারী পক্ষ” করার জন্য একটি সুস্পষ্ট প্রচেষ্টা হিসাবে ব্লাস্ট করেছিলেন।

শিফ বলেছিলেন, “এ কারণেই ইমোলিউমেন্টস ধারাটি সংবিধানে শুরু হবে। এটি একটি কারণে সেখানে রাখা হয়েছিল,” শিফ বলেছিলেন। “এবং কারণটি ছিল যে প্রতিষ্ঠাতা পিতারা নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক যে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, বা খোলামেলাভাবে ফেডারেল পাবলিক অফিসে থাকা অন্য কোনও ব্যক্তি, কিছু বড় উপহার পাওয়ার দ্বারা প্রভাবিত হবে না।”

সেন র‌্যান্ড পল (আর-কি।) সোমবার এমএসএনবিসির সাথে একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন যে তিনি ট্রাম্পের পক্ষে জেটটি গ্রহণ করা “ভাল ধারণা” বলে মনে করেননি-যা তিনি বলেছিলেন যে তিনি বলেছিলেন না “গন্ধ পরীক্ষা পাস”অনেক আমেরিকানদের জন্য।

বিশেষজ্ঞরা এবং আমেরিকান রাজনৈতিক বর্ণালী সম্পর্কে আরও যারা সম্মত হন।

ইউসি বার্কলে স্কুল অফ ল এর ডিন এবং সাংবিধানিক আইনের বিশেষজ্ঞ এরউইন চেমেরিনস্কি জেটের উপহারটি বলেছিলেন, “যদি এটি ব্যক্তিগতভাবে ট্রাম্প করা হয়,” স্পষ্টতই এমন একটি বিধান লঙ্ঘন করেছে যা রাষ্ট্রপতির বিদেশি দেশের কাছ থেকে কোনও সুবিধা গ্রহণ থেকে রাষ্ট্রপতি নিষিদ্ধ করে, যা আমেরিকা বিদেশী সরকারকে “রাষ্ট্রপতির উপর প্রভাব ফেলেছে বলে উদ্বিগ্ন ছিল।”

রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লু বুশের অধীনে শীর্ষস্থানীয় হোয়াইট হাউসের নীতিশাস্ত্রের আইনজীবী রিচার্ড পেইন্টার বলেছেন যে ট্রাম্প জেটটি গ্রহণ করে অসাংবিধানিক হবে। এবং তিনি এমন একটি জাতির সাথে ব্যবসা করার নৈতিকতা নিয়ে উপহাস করেছিলেন যা মানবাধিকারের রেকর্ড হিসাবে সমালোচিত হয়েছে।

ট্রাম্প এক্স -তে লিখেছিলেন, “হামাসকে টানেল এবং রকেট তৈরিতে সহায়তা করতে লক্ষ লক্ষ লোক ব্যয় করার পরে, কাতারের পক্ষে এই ইমলুমেন্টাল উপহারটি কেনার পক্ষে যথেষ্ট ছিল”

চিত্রশিল্পী হোয়াইট হাউসের সমালোচনা করেছিলেন যে এটিটি এই বলে এই চুক্তির ন্যায্যতা প্রমাণ করে। জেনারেল পাম বন্ডি কাতারি সরকারের পক্ষে বন্ডির অতীতের কাজকে দিয়েছিলেন, এবং বলেছিলেন যে কংগ্রেসের অনুমোদন ব্যতীত কোনও প্রেসিডেন্টের কোনও প্রজন্মের উপহার গ্রহণের কোনও নজির তিনি জানেন না। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে রাষ্ট্রদূত বেনজামিন ফ্র্যাঙ্কলিন ফ্রান্সের কিং লুই XVI এর কাছ থেকে একটি হীরা-এনক্রাস্টেড স্নুফ বক্স পেয়েছিলেন, তবে কেবল কংগ্রেসের ওকে দিয়ে।

প্রগ্রেসিভ অলাভজনক পাবলিক সিটিজেনের সহ-সভাপতি রবার্ট ওয়েইসম্যান বলেছিলেন যে ট্রাম্প তার নিজের দলের মধ্যে থেকে আসা সতর্কতা নোটগুলিতে মনোযোগ দেবেন কিনা তা স্পষ্ট নয়, তবে রিপাবলিকান-নিয়ন্ত্রিত কংগ্রেসের উচিত এই জেটটি প্রাপ্তির জন্য উপযুক্ত উপহার ছিল কিনা তা নিয়ে ভোট দেওয়া উচিত।

“কংগ্রেসের সদস্যরা যদি এটি ঠিক আছে বলে মনে করেন তবে তারা তা বলতে পারেন,” ওয়েইসম্যান বলেছিলেন, “এবং ভোটাররা তাদের জবাবদিহি করতে পারে।”

ট্রাম্পের বিশিষ্ট সমর্থক দৈনিক তারের সহ-প্রতিষ্ঠাতা বেন শাপিরো, চুক্তির সমালোচনা সোমবার তার পডকাস্টে, ট্রাম্পের পূর্বসূরি জো বিডেন যদি এটি গ্রহণ করে থাকেন তবে ট্রাম্প সমর্থকরা সবাই “বেরিয়ে আসবেন” বলে জানিয়েছেন।

শাপিরো বলেছিলেন, “রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প জলাবদ্ধতা নিষ্কাশনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।” “এটি আসলে জলাভূমিকে জল ফেলে দেয় না।”