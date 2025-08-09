ট্রাম্প কার্টেল সন্ত্রাসী সংগঠনের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপের অনুমোদন দিয়েছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিদেশী সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে মনোনীত লাতিন আমেরিকান ড্রাগ কার্টেলগুলির বিরুদ্ধে গোপনে সামরিক বাহিনীকে অনুমোদন দিয়েছেন।
নিউইয়র্ক টাইমস দ্বারা প্রকাশিত এই পদক্ষেপটি আমাদের বাহিনীকে কার্টেলগুলিতে জড়িত করার অনুমতি দেবে, যা মার্কিন-মেক্সিকো সীমান্ত জুড়ে ফেন্টানিলের মতো ট্র্যাফিক ড্রাগগুলি,
হোয়াইট হাউসের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র বলেছে, “রাষ্ট্রপতি কেবল ভেঙে ফেলার জন্য নয় – তবে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে – (ভেনিজুয়েলার স্বৈরশাসক নিকোলাস) মাদুরোর কার্টেল ডি লস সোলস এবং পশ্চিম গোলার্ধে তাদের কার্যক্রমকে বিলুপ্ত করতে এবং হোয়াইট হাউসের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র বলেছে,” নিউ ইয়র্ক পোস্ট রিপোর্ট
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভেনিজুয়েলার সরকারকে ট্রেন দে আরাগুয়ার সাথে জোটের বিষয়ে নার্কো-সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ করেছে, সিনালোয়া কার্টেল
সূত্রটি যোগ করেছে, প্রতিরক্ষা বিভাগ, বিচার বিভাগ, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ, জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক এবং ট্রেজারি অফিস সহ বেশ কয়েকটি বিভাগের মধ্যে কার্টেল বিরোধী প্রচেষ্টা সমন্বয় করা হচ্ছে।
ফক্স নিউজ ডিজিটালকে এক বিবৃতিতে ডেপুটি হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি আনা কেলি বলেছিলেন, “রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের শীর্ষস্থানীয় অগ্রাধিকার স্বদেশকে রক্ষা করা, এ কারণেই তিনি বেশ কয়েকটি কার্টেল এবং গ্যাংকে বিদেশী সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে মনোনীত করার জন্য সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।”
মেক্সিকান রাষ্ট্রপতি ক্লাউডিয়া শেইনবাউম শুক্রবার জানিয়েছে যে ওয়াশিংটন কার্টেলগুলি মোকাবেলায় ব্যবস্থা নিতে পারে এমন খবরের পরে মার্কিন সেনাবাহিনী মেক্সিকান অঞ্চলে প্রবেশ করবে না।
রুবিও ভেনিজুয়েলার মাদুরোকে ‘নার্কো-সন্ত্রাসবাদী’ নেতা হিসাবে ছিঁড়ে ফেলেছে বিতর্কিত নির্বাচনের এক বছর পর আমাদের হুমকি দিচ্ছে
“মেক্সিকান অঞ্চলটির সাথে এর কোনও যোগসূত্র নেই,” তিনি বলেছিলেন। “এটি তাদের দেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এটি আমাদের অঞ্চলকে জড়িত করে না।”
ট্রাম্প এর আগে দক্ষিণ সীমান্ত জুড়ে মাদক ও অবৈধ অভিবাসীদের প্রবাহ বন্ধ করার প্রয়াসে মাদক কার্টেলের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনী ব্যবহার করে আলোচনা করেছেন। তিনি মেক্সিকোয় অন্যতম সহিংস মাদক পাচারকারী সংস্থা এবং মার্কিন-মনোনীত কার্টেল ডেল নরেস্টের উচ্চ পদস্থ সদস্যদেরও অনুমোদন দিয়েছেন বিদেশী সন্ত্রাসী সংস্থা।
অতি সম্প্রতি, তিনি মেক্সিকো এবং কানাডাকে স্মাগ বিরোধী প্রচেষ্টায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে বাধ্য করার জন্য শুল্কের হুমকি ব্যবহার করেছেন।
লাতিন আমেরিকান কার্টেলগুলির সাথে সম্পর্কিত, প্রশাসন বৃহস্পতিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চেয়েছিল ভেনিজুয়েলার রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরোকেও একত্রিত করেছে, অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি তার গ্রেপ্তারের দিকে পরিচালিত তথ্যের জন্য $ 50 মিলিয়ন ডলার পুরষ্কার ঘোষণা করেছেন।
ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন
“মাদুরো আমাদের দেশে মারাত্মক সহিংসতা আনার জন্য টিডিএ (ট্রেন দে আরাগুয়া), সিনালোয়া এবং কার্টেল অফ দ্য সানস (কার্টেল ডি সোলস) এর মতো বিদেশী সন্ত্রাসী সংগঠনগুলি ব্যবহার করে,” বন্ডি একটি ভিডিও বার্তায় বলেছিলেন। “তিনি বিশ্বের বৃহত্তম নার্কো ট্র্যাফিকারদের একজন এবং আমাদের জাতীয় সুরক্ষার জন্য হুমকি।”
দায়িত্ব নেওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরে, হোয়াইট হাউস বিভিন্ন মেক্সিকান ড্রাগ কার্টেলগুলির 29 সদস্যের প্রত্যর্পণের ঘোষণা দিয়েছে।
“পূর্ববর্তী প্রশাসন এই অপরাধীদের সারা বিশ্ব জুড়ে মুক্ত ও অপরাধ করার অনুমতি দিয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসন এই ঠগকে সন্ত্রাসী হিসাবে ঘোষণা করছে, কারণ তারা এটাই, এবং আমেরিকান জনগণের জন্য ন্যায়বিচারের দাবি করে,” হোয়াইট হাউস এ সময় বলেছিল।