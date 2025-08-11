ট্রাম্প কি ইস্রায়েল ও ইরানের মধ্যে পরবর্তী যুদ্ধে অংশ নেবে?

ইস্রায়েল সম্ভবত ডিসেম্বরের আগে ইরানের সাথে আরও একটি যুদ্ধ শুরু করবে – সম্ভবত আগস্টের শেষের দিকেও।
ইরান হামলার প্রত্যাশা এবং প্রস্তুতি নিচ্ছে। এটি প্রথম যুদ্ধে দীর্ঘ খেলাটি খেলেছিল, এর ক্ষেপণাস্ত্রের আক্রমণগুলিকে প্রশ্রয় দেয় কারণ এটি একটি দীর্ঘায়িত সংঘাতের প্রত্যাশা করেছিল। তবে পরের দফায়, ইরান ইস্রায়েলি সামরিক আধিপত্যের আওতায় বশীভূত হতে পারে এমন কোনও ধারণাটি দূর করার লক্ষ্যে শুরু থেকেই সিদ্ধান্তের সাথে আঘাত হানতে পারে।
ফলস্বরূপ, আগত যুদ্ধ সম্ভবত প্রথমটির চেয়ে অনেক বেশি রক্তাক্ত হবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি আবার ইস্রায়েলি চাপের সাথে গুহাগুলি এবং লড়াইয়ে যোগ দেন তবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইরানের সাথে একটি পূর্ণ-বিকাশযুক্ত যুদ্ধের মুখোমুখি হতে পারে যা ইরাককে তুলনা করে সহজ দেখায়।
ইস্রায়েলের জুন যুদ্ধ কখনই কেবল ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি সম্পর্কে ছিল না। বরং এটি মধ্য প্রাচ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে ছিল, ইরানি পারমাণবিক ক্ষমতাগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ তবে সিদ্ধান্তমূলক কারণ নয়। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে ইস্রায়েল ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এটি দুর্বল করতে এবং একটি অনুকূল আঞ্চলিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনার জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে চাপ দিয়েছে – এমন একটি যা ইস্রায়েল নিজেই অর্জন করতে পারে না।
এই প্রসঙ্গে, ইস্রায়েলের ধর্মঘটের ইরানের পারমাণবিক অবকাঠামোকে দুর্বল করার বাইরে তিনটি প্রধান লক্ষ্য ছিল। এটি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে ইরানের সাথে সরাসরি সামরিক সংঘাতের দিকে আকৃষ্ট করার, ইরান সরকারকে বাতিল করতে এবং দেশটিকে পরবর্তী সিরিয়া বা লেবাননে পরিণত করার চেষ্টা করেছিল – ইস্রায়েল দায়মুক্তি দিয়ে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জড়িত না হয়ে বোমা ফেলতে পারে। তিনটি গোলের মধ্যে একটি মাত্র উপলব্ধি হয়েছিল। আরও কী, ট্রাম্প ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি “বিলুপ্ত” করেননি, বা এটি এমন একটি পর্যায়েও ফিরিয়ে দেওয়া হয়নি যেখানে বিষয়টি সমাধান করা বিবেচনা করা যেতে পারে।
অন্য কথায়, এর জুনের আক্রমণগুলির সাথে, ইস্রায়েল সর্বোত্তমভাবে একটি আংশিক বিজয় অর্জন করেছিল। এর পছন্দের ফলাফলটি ছিল ট্রাম্পের পক্ষে পুরোপুরি জড়িত হওয়া, ইরানের প্রচলিত শক্তি এবং অর্থনৈতিক অবকাঠামো উভয়কেই লক্ষ্য করে। ট্রাম্প যখন দ্রুত সামরিক পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত নেন, তিনি পুরোপুরি যুদ্ধের আশঙ্কা করছেন। ইরানের পারমাণবিক সুবিধাগুলিতে আক্রমণ করার বিষয়ে তাঁর কৌশলটি এভাবে প্রসারিত করার পরিবর্তে ক্রমবর্ধমান সীমাবদ্ধ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। স্বল্পমেয়াদে, ট্রাম্প সফল হয়েছিলেন – অনেকটা ইস্রায়েলের চাগ্রিনে – তবে দীর্ঘমেয়াদে তিনি ইস্রায়েলকে তাকে একটি এস্কেলেটরি চক্রে ফাঁদে ফেলার অনুমতি দিয়েছেন।
সীমিত বোমা হামলার অভিযানের বাইরে আরও বাড়তে অস্বীকার করা তার মূল কারণ ছিল যে ইস্রায়েল যুদ্ধবিরতি-দরিদ্রে সম্মত হয়েছিল। যুদ্ধ অব্যাহত থাকায়, ইস্রায়েল মারাত্মক ক্ষতি নিয়েছিল: এর বিমান প্রতিরক্ষা অবনতি ঘটেছিল এবং ইরান তাদের ক্ষেপণাস্ত্রগুলি দিয়ে অনুপ্রবেশ করতে আরও কার্যকর হয়েছিল। যদিও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র পুরোপুরি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলে ইস্রায়েল সম্ভবত এই দ্বন্দ্ব অব্যাহত রাখত, তবে ক্যালকুলাসটি পরিবর্তিত হয়েছিল যখন এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে ট্রাম্পের ধর্মঘট এক-অফ ছিল। ইস্রায়েল ট্রাম্প এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যুদ্ধে আঁকতে সফল হয়েছিল, তবে তাদের সেখানে রাখতে ব্যর্থ হয়েছিল।
ইস্রায়েলের অন্য দুটি উদ্দেশ্য অবশ্য স্পষ্ট ব্যর্থতা ছিল। প্রাথমিক গোয়েন্দা সাফল্য সত্ত্বেও – যেমন হত্যা ৩০ জন সিনিয়র কমান্ডার এবং ১৯ টি পারমাণবিক বিজ্ঞানী – এটি কেবল সাময়িকভাবে ইরানি কমান্ড এবং নিয়ন্ত্রণকে ব্যাহত করতে সক্ষম হয়েছিল। 18 ঘন্টার মধ্যে, ইরান এই সমস্ত কমান্ডার না হলে সবচেয়ে বেশি প্রতিস্থাপন করেছিল এবং একটি ভারী ক্ষেপণাস্ত্র ব্যারেজ চালু করেছিল, উল্লেখযোগ্য ক্ষতিগুলি শোষণ করার ক্ষমতা প্রদর্শন করে এবং এখনও একটি মারাত্মক পাল্টা আক্রমণে মাউন্ট করে।
ইস্রায়েল আশা করেছিল যে এর প্রাথমিক ধর্মঘটগুলি ইরানী শাসনের মধ্যে আতঙ্ককে উজ্জীবিত করবে এবং এর পতন ত্বরান্বিত করবে। অনুযায়ী ওয়াশিংটন পোস্টমোসাদ এজেন্টস, ফারসি ভাষায় সাবলীল, কল করা হয়েছে সিনিয়র ইরানি কর্মকর্তারা তাদের সেলফোনে তাদের এবং তাদের পরিবারকে হত্যা করার হুমকি দিয়েছেন যদি না তারা এই সরকারকে এই সরকারকে নিন্দা করে এবং প্রকাশ্যে ত্রুটিযুক্ত ভিডিওগুলি চিত্রায়িত না করে। যুদ্ধের প্রথম দিকে এই জাতীয় ২০ টিরও বেশি কল করা হয়েছিল, যখন ইরানের শাসকগোষ্ঠী এখনও হতবাক হয়ে গিয়েছিল এবং উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি থেকে বিরত ছিল। তবুও কোনও ইরানি জেনারেল হুমকির মুখোমুখি হওয়ার কোনও প্রমাণ নেই এবং শাসনের সংহতি অক্ষত ছিল না।
ইস্রায়েলের প্রত্যাশার বিপরীতে, ইসলামিক বিপ্লবী গার্ড কর্পস থেকে সিনিয়র কমান্ডারদের হত্যার ফলে ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ বা বিদ্রোহের দিকে পরিচালিত হয়নি। পরিবর্তে, সমস্ত রাজনৈতিক স্ট্রাইপের ইরানীরা পতাকাটির চারপাশে সমাবেশ করেছিল, যদি নিজেও সরকার না হয়, দেশজুড়ে জাতীয়তাবাদের তরঙ্গ বেড়েছিল।
ইস্রায়েল ইরানি শাসনের বিস্তৃত অপ্রিয়কেই পুঁজি করতে পারেনি। গাজায় প্রায় দুই বছর অত্যাচার চালানোর পরে এবং পারমাণবিক আলোচনার মধ্যে ইরানের উপর একটি প্রতারণামূলক হামলা চালানোর পরে, কেবল ইরানীদের একটি ছোট্ট অংশ – বেশিরভাগ প্রবাসে – ইস্রায়েলকে ইতিবাচকভাবে দেখেছেন।
প্রকৃতপক্ষে, জনগণকে সরকারের বিরুদ্ধে জড়ো করার পরিবর্তে ইস্রায়েল ইসলামী প্রজাতন্ত্রের আখ্যানকে জীবন সম্পর্কে নতুন ইজারা দিতে সক্ষম হয়েছিল। পারমাণবিক কর্মসূচিতে বিনিয়োগের জন্য শাসনের নিন্দা করার পরিবর্তে, ক্ষেপণাস্ত্র এবং মিত্র ননস্টেট অভিনেতাদের একটি নেটওয়ার্ক, অনেক ইরানীয় এখন ক্ষুব্ধ যে ইরানের ডিটারেন্সের এই উপাদানগুলি অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়েছিল।
জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর নারজগলিকে বলেছেন, “আমি তাদের মধ্যে একজন ছিলাম যারা লেবানন বা ফিলিস্তিনে ইরানি টাকা না পাঠানোর প্রতিবাদ চলাকালীন জপ করতাম।
এই শিফটটি স্থায়ী হবে কিনা তা অস্পষ্ট। তবে স্বল্পমেয়াদে ইস্রায়েলের আক্রমণগুলি ইরান সরকারকে বিকৃতভাবে আরও শক্তিশালী করেছে বলে মনে হয় – অভ্যন্তরীণ সংহতিকে নিবিড় করে এবং রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে ব্যবধানকে সংকুচিত করে।
ইস্রায়েলও ইরানকে দ্বিতীয় সিরিয়ায় পরিণত করতে এবং মার্কিন সমর্থন থেকে পৃথক টেকসই বিমানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ইস্রায়েল যুদ্ধের সময় ইরানি আকাশসীমা নিয়ন্ত্রণ করেছিল, তবে এটি দায়মুক্তির সাথে কাজ করে নি। ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের প্রতিক্রিয়া অস্থির ক্ষতি করেছে।
যথেষ্ট পরিমাণে মার্কিন সহায়তা ছাড়াই – এর ব্যবহার সহ 25 শতাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের থাড ক্ষেপণাস্ত্রের ইন্টারসেপ্টরগুলির মধ্যে মাত্র 12 দিনের মধ্যে – ইস্রায়েল সম্ভবত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে অক্ষম হতে পারে।
এটি সম্ভবত একটি নতুন ইস্রায়েলি আক্রমণাত্মক করে তোলে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইস্রায়েল কাটজ এবং সামরিক চিফ অফ স্টাফ আইয়াল জামির উভয়ই রয়েছেন সংকেত যতটা। জামিরের মতে জুন যুদ্ধটি কেবল প্রথম পর্যায়ে ছিল, যিনি যোগ করেছেন যে ইস্রায়েল এই সংঘাতের “এখন একটি নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করছে”।
ইরান ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধি পুনরায় শুরু করে কিনা তা নির্বিশেষে, ইস্রায়েল তার ক্ষেপণাস্ত্র অস্ত্রাগার পুনরায় পূরণ করতে, বায়ু প্রতিরক্ষা পুনরুদ্ধার করতে বা উন্নত ব্যবস্থা মোতায়েন করার জন্য সময় অস্বীকার করার জন্য দৃ determined ় প্রতিজ্ঞ। এই যুক্তিটি ইস্রায়েলের “ঘাসের কাঁচা” কৌশলটির কেন্দ্রবিন্দু: বিরোধীদের ইস্রায়েলি সামরিক আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে এমন সক্ষমতা বিকাশ থেকে বিরোধীদের নিষিদ্ধ করার জন্য প্রতিরোধমূলকভাবে এবং বারবার ধর্মঘট করুন।
এর অর্থ হ’ল, ইরান ইতিমধ্যে তার সামরিক সম্পদ পুনর্নির্মাণের সাথে সাথে ইস্রায়েলের পরে খুব শীঘ্রই ধর্মঘট করার উত্সাহ রয়েছে। আরও কী, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র তার মধ্যবর্তী নির্বাচনের মরসুমে প্রবেশের পরে অন্য আক্রমণটির চারপাশে রাজনৈতিক ক্যালকুলাস আরও জটিল হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ, আগামী কয়েক মাসের মধ্যে একটি ধর্মঘট খুব ভাল হতে পারে।
এটি অবশ্যই ইরানীয় নেতারা যে ফলাফলটি প্রতিরোধ করতে চান তা ফলাফল। ইস্রায়েলের “ঘাস কাটা” কৌশলটি কাজ করে এমন কোনও বিভ্রমটি দূর করতে ইরান পরবর্তী যুদ্ধের শুরুতে কঠোর এবং দ্রুত আঘাত হানতে পারে।
ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি যদি আগ্রাসন পুনরাবৃত্তি হয় তবে আমরা আরও সিদ্ধান্তমূলক পদ্ধতিতে এবং এমনভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে দ্বিধা করব না, ” পোস্ট এক্স। ইরানি নেতারা বিশ্বাস করেন যে ইস্রায়েলের জন্য ব্যয় অবশ্যই অপ্রতিরোধ্য হতে হবে, অন্যথায় এটি ধীরে ধীরে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্রের ক্ষমতা হ্রাস করবে এবং দেশটিকে প্রতিরক্ষামূলকহীন ছেড়ে দেবে।
জুন যুদ্ধটি অনির্বচনীয়ভাবে শেষ হওয়ার পরে, পরবর্তীটির ফলাফলটি কোন পক্ষের উপর আরও বেশি কিছু শিখেছে এবং দ্রুত কাজ করবে: ইস্রায়েল কি ইরান তার লঞ্চারদের পুনর্নির্মাণকারীদের পুনর্নির্মাণের চেয়ে দ্রুত তার ইন্টারসেপ্টরগুলি পুনরায় পূরণ করতে পারে এবং এর ক্ষেপণাস্ত্রের অস্ত্রাগার পুনরুদ্ধার করতে পারে? মোসাদের কি এখনও ইরানের অভ্যন্তরে গভীর উপস্থিতি রয়েছে, বা প্রথম যুদ্ধের সময় শাসনের পতনের জন্য ব্যয় করা বেশিরভাগ সম্পদ ছিল? ইস্রায়েলের ব্যবধান বন্ধ করার চেয়ে ইস্রায়েলের বিমান প্রতিরক্ষা অনুপ্রবেশ সম্পর্কে ইরান কি আরও অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করেছে? আপাতত, উভয় পক্ষই আত্মবিশ্বাসের সাথে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না।
এটি স্পষ্টতই কারণ ইরান নিশ্চিত হতে পারে না যে আরও জোরালো প্রতিক্রিয়া ইস্রায়েলের কৌশলকে নিরপেক্ষ করবে যে এটি সম্ভবত তার পারমাণবিক ভঙ্গিটি পুনরায় মূল্যায়ন করতে পারে-বিশেষত এখন যে প্রতিরোধের তথাকথিত অক্ষগুলি সহ তার প্রতিরোধের অন্যান্য স্তম্ভগুলি অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হয়েছে।
ইরানের সাথে দ্বিতীয় ইস্রায়েলি যুদ্ধের বিষয়ে ট্রাম্পের প্রতিক্রিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হতে পারে। তিনি দীর্ঘায়িত দ্বন্দ্বের সাথে জড়িত থাকতে অনিচ্ছুক বলে মনে করেন। রাজনৈতিকভাবে, তার প্রাথমিক ধর্মঘটগুলি মাগা আন্দোলনের মধ্যে একটি গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত করেছিল। সামরিকভাবে, 12 দিনের যুদ্ধ উন্মুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্র মজুদে সমালোচনামূলক ফাঁক। ট্রাম্প এবং প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বিডেন উভয়ই এমন একটি অঞ্চলে মার্কিন বিমান প্রতিরক্ষা ইন্টারসেপ্টরগুলির একটি যথেষ্ট অংশ শুকিয়েছিলেন যা উভয়ই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বার্থের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচনা করে না।
তবুও উদ্বোধনী সালভোকে সবুজ আলো দিয়ে ট্রাম্প ইস্রায়েলের ফাঁদে ফেলেছেন-এবং তিনি কোনও উপায় খুঁজে পেতে পারেন কিনা তা স্পষ্ট নয়, বিশেষত যদি তিনি ইরানের সাথে একটি চুক্তির বেসলাইন হিসাবে শূন্য সমৃদ্ধিতে আঁকড়ে থাকেন। সীমিত ব্যস্ততা সম্ভবত আর কোনও বিকল্প নয়। ট্রাম্পকে হয় পুরোপুরি যুদ্ধে যোগ দিতে হবে বা এটি বসতে হবে। এবং বাইরে থাকার জন্য এককালীন প্রত্যাখ্যানের চেয়েও বেশি প্রয়োজন-এটি ইস্রায়েলি চাপের বিরুদ্ধে টেকসই প্রতিরোধের দাবি করে, এমন কিছু যা তিনি এখনও পর্যন্ত ইচ্ছা বা শক্তি ছাড়ার শক্তি দেখিয়েছেন না।