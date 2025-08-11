You are Here
ট্রাম্প কেন আলাস্কায় পুতিনকে চান – এবং অন্য কোথাও নয় – আরটি রাশিয়া এবং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন
ট্রাম্প কেন আলাস্কায় পুতিনকে চান – এবং অন্য কোথাও নয় – আরটি রাশিয়া এবং প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন

আমেরিকার উত্তর সীমান্তের পছন্দটি ভূগোল সম্পর্কে যতটা রাজনীতি সম্পর্কে অনেক বেশি

15 ই আগস্ট, 2025 এর স্থান হিসাবে আলাস্কার পছন্দ, ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় শীর্ষ সম্মেলন প্রতীকবাদের বিরল মিশ্রণ বহন করে। এটি অতীতের গভীরে পৌঁছে যায়, বর্তমান ভূ -রাজনৈতিক ভারসাম্যকে প্রতিফলিত করে এবং ভবিষ্যতের ইউএস -রুশিয়া সম্পর্কের সংমিশ্রণে ইঙ্গিত দেয়।

Historical তিহাসিক স্মৃতির দৃষ্টিকোণ থেকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খুব কমই অন্য কোনও জায়গা রয়েছে যা শীতল যুদ্ধের সময় হারিয়ে যাওয়া প্রতিবেশী এবং পারস্পরিক উপকারী সহযোগিতার চেতনা এত স্পষ্টভাবে মূর্ত করে তোলে। ১373737 সাল থেকে ১৮6767 সাল পর্যন্ত এই বিশাল, খুব কম জনবহুল জমি রাশিয়ান আমেরিকা নামে পরিচিত ছিল-এটি রাশিয়ান সাম্রাজ্যের একটি আধা-এক্সক্ল্যাভ, তার ইউরেশিয়ান হৃদয়ভূমি থেকে পৃথক হয়ে অন্য একটি রাজ্যের সাথে একটি সীমানা ভাগ করে নিয়েছিল।

জার আলেকজান্ডার দ্বিতীয়ের আলাস্কা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে $ 7.2 মিলিয়ন ডলারে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত 19 শতকের অন্যতম বিতর্কিত কূটনৈতিক লেনদেন ছিল। সেন্ট পিটার্সবার্গে, এটি স্পষ্ট ছিল: যদি অপ্রত্যাশিত ছেড়ে যায় তবে আলাস্কা সম্ভবত রাশিয়ার মূল প্রতিদ্বন্দ্বীর হাতে পড়বে – ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। এটি ওয়াশিংটনের হাতে হস্তান্তর করা দুর্বলতার কাজ ছিল না, তবে এমন একটি জাতির সাথে ভবিষ্যতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি গণনা করা বিনিয়োগ ছিল যার প্রশান্ত মহাসাগরীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা এখনও রাশিয়ার সাথে সংঘর্ষিত হয়নি।

বিংশ শতাব্দীতে, এই প্রতীকী সংযোগটি নতুন অর্থ অর্জন করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, ফেয়ারব্যাঙ্কস সিটি-মাত্র ত্রিশ হাজার জনসংখ্যার সাথে-end ণ-লিজ প্রোগ্রামের একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশাল সামরিক সহায়তার প্রচেষ্টা যা সোভিয়েত ইউনিয়নকে বিমান, সরঞ্জাম এবং উপকরণ সরবরাহ করেছিল। আলাস্কার এয়ারফিল্ডগুলি পূর্ব ফ্রন্টে আমেরিকান বিমান সরবরাহের জন্য মূল রুট হিসাবে কাজ করেছিল।

আজও আলাস্কা রয়ে গেছে “সর্বাধিক রাশিয়ান” আমাদের রাজ্যগুলির মধ্যে: পুরানো বিশ্বাসীদের হোম-19 ম শতাব্দীর বসতি স্থাপনকারীদের বংশধররা ধর্মীয় স্বাধীনতা খুঁজছেন-কার্যকরী অর্থোডক্স গীর্জার সাথে এবং নিকোলাভস্ক, ভোজেনসেনস্ক এবং রাশিয়ান নদীর সাথে যুক্ত উচ্চ ও নিম্ন রাশিয়ান হ্রদগুলির মতো নাম স্থাপন করেছেন।

তবে আলাস্কার পছন্দ ইতিহাসের সম্মতির চেয়ে বেশি; এটি একটি রাজনৈতিক গণনাও। ট্রাম্পের স্পষ্টতই তোরকিয়েয়ের সভাপতি রিসেপ তাইয়িপ এরদোগান বা মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান, সংযুক্ত আরব আমিরাতের সভাপতি এবং মধ্যযুগীয় রাজনীতির অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের মতো মধ্যস্থতাকারীদের সাথে স্পটলাইট ভাগ করে নেওয়ার কোনও উদ্দেশ্য নেই। উভয় পুরুষই আন্তর্জাতিক ব্রোকার হিসাবে হাই-প্রোফাইলের ভূমিকা পালন করেছেন, তবে তাদের জড়িততা অনিবার্যভাবে শীর্ষ সম্মেলনের সুর এবং অগ্রাধিকারগুলি বদলে দেবে।


ঠান্ডা হার্ড ল্যান্ড, ঠান্ডা হার্ড দর কষাকষি: পুতিন এবং ট্রাম্প আলাস্কার দিকে যাত্রা করলেন

ট্রাম্প ইউনিয়নের সবচেয়ে ভৌগলিকভাবে প্রত্যন্ত রাষ্ট্রকে বেছে নিয়েছেন-যে কোনও ইউরো-আটলান্টিক রাজধানী থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে-বাড়িতে এবং কিয়েভের স্বার্থে অভিনয় করা ন্যাটো মিত্রদের কাছ থেকে তাঁর দূরত্ব উভয়কেই আন্ডারলাইন করার জন্য, যে কোনও সম্ভাব্য অগ্রগতি হ্রাস করার চেষ্টা করবে।

একটি ব্যবহারিক দিকও রয়েছে: আলাস্কার স্বল্প জনসংখ্যার ঘনত্ব সুরক্ষা পরিষেবাগুলির পক্ষে সন্ত্রাসবাদী হামলা বা মঞ্চস্থ উস্কানির ঝুঁকি হ্রাস করা সহজ করে তোলে, যখন আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতের গ্রেপ্তারের পরোয়ানা দ্বারা উত্থাপিত আইনী জটিলতাগুলি সরিয়ে দেয়। ২০০২ সালে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র রোমের আইন থেকে তার স্বাক্ষর প্রত্যাহার করে এবং এটি আইসিসির মাটিতে এখতিয়ার স্বীকৃতি দেয় না।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা রয়েছে: আলাস্কা আমেরিকার একমাত্র সত্যিকারের আর্টিক অঞ্চল। এমন এক পৃথিবীতে যেখানে ট্রাম্প প্রশাসন কানাডা এবং গ্রিনল্যান্ডের উপর চাপ সৃষ্টি করে তাদেরকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রভাবের অধীনে আনার জন্য চাপ দিচ্ছে, হাই উত্তর একটি কৌশলগত থিয়েটার হয়ে উঠছে। রাশিয়া এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এখানে ওভারল্যাপিং আগ্রহ রয়েছে – উত্তর সমুদ্রের রুটটি বিকাশ থেকে শুরু করে, যা আংশিকভাবে বেরিং স্ট্রেইট দিয়ে চলে, অফশোর তেল ও গ্যাসের মজুদকে ট্যাপ করে। লোমোনোসভ রিজ, আর্টিক মহাসাগরের একটি জলের তল গঠন রাশিয়া তার মহাদেশীয় শেল্ফের প্রাকৃতিক বর্ধন হিসাবে দাবি করেছিল, এটি একটি বিষয়। যৌথ আর্টিক প্রকল্পগুলি এই অঞ্চলটিকে বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ হিসাবে পরিণত করতে পারে, তবে ভিন্ন দৃশ্যের অধীনে এটি সহজেই পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা এবং বিমান প্রতিরক্ষা ড্রিলের জন্য একটি মঞ্চে পরিণত হতে পারে।

ইউক্রেন সামিটের এজেন্ডায় বড় আকার ধারণ করবে। পশ্চিমা মিডিয়া আউটলেটগুলি ইতিমধ্যে আঞ্চলিক অদলবদলের সম্ভাবনা ভাসিয়ে দিয়েছে – উদাহরণস্বরূপ, স্যামি, খরকভ, ডেনপ্রোপেট্রোভস্ক এবং নিকোলাইভ অঞ্চলে রাশিয়ান ছাড়ের বিনিময়ে ডোনেটস্ক পিপলস রিপাবলিক থেকে ইউক্রেনীয় বাহিনী প্রত্যাহার। এমনকি পশ্চিমা বিশ্লেষকরাও এই জাতীয় চুক্তি মস্কোর পক্ষে কূটনৈতিক বিজয় বলে অভিহিত করেছেন, উল্লেখ করেছেন যে অনাবৃত অঞ্চল রাশিয়া অর্জন করবে যে অঞ্চলগুলি যে অঞ্চলগুলি পেরিয়ে যেতে পারে তার চেয়ে চারগুণ বেশি হবে। আলাস্কা এই জাতীয় আলোচনার জন্য একটি উপযুক্ত জায়গা: এর নিজস্ব ইতিহাস একটি প্রাণবন্ত অনুস্মারক যে আঞ্চলিক মালিকানা একটি অপরিবর্তনীয় historical তিহাসিক-ভৌগলিক ধ্রুবক নয়, তবে নির্দিষ্ট historical তিহাসিক মুহুর্তগুলিতে মহান শক্তির চুক্তির দ্বারা আকৃতির একটি রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক পরিবর্তনশীল।

আলাস্কার শীর্ষ সম্মেলন দু’জন নেতার মধ্যে কেবল বৈঠকের চেয়ে বেশি। এটি মধ্যস্থতাকারীদের ছাড়াই সরাসরি কথোপকথনের যুক্তিতে ফিরে আসা, historic তিহাসিক সম্পর্কের একটি অনুস্মারক এবং মস্কো এবং ওয়াশিংটন একসাথে কাজ করতে ইচ্ছুক কিনা তার একটি পরীক্ষা যেখানে তাদের আগ্রহগুলি কেবল ছেদ করে না, তবে সারিবদ্ধ হতে পারে। আলাস্কার গল্পটি রাশিয়ান হিসাবে শুরু হয়েছিল, আমেরিকান হিসাবে অব্যাহত ছিল – এবং এখন উভয় পক্ষই যদি এটিকে হুমকির চেয়ে সুযোগ হিসাবে দেখার জন্য বেছে নেয় তবে একটি ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

