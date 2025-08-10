You are Here
ট্রাম্প কোন মি। ডিসি অপরাধ এবং গৃহহীনতার সাথে মোকাবিলা করার জন্য দুর্দান্ত লোকের দৃষ্টিভঙ্গি
ট্রাম্প কোন মি। ডিসি অপরাধ এবং গৃহহীনতার সাথে মোকাবিলা করার জন্য দুর্দান্ত লোকের দৃষ্টিভঙ্গি

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প রবিবার ওয়াশিংটন, ডিসি, “নিরাপদ এবং আরও সুন্দর” করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কারণ তাঁর প্রশাসন অপরাধ এবং দেশের রাজধানীতে ক্রমবর্ধমান গৃহহীন জনসংখ্যার মোকাবেলার প্রচেষ্টায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

ট্রাম্প একটিতে লিখেছেন, “গৃহহীনদের অবিলম্বে চলে যেতে হবে। আমরা আপনাকে থাকার জায়গা দেব, তবে রাজধানী থেকে অনেক দূরে,” ট্রাম্প লিখেছেন সত্য সামাজিক পোস্টতাঁর বার্তাটিকে আন্ডারস্কোর করতে তাঁবু শিবিরগুলির বেশ কয়েকটি ছবি ভাগ করে নেওয়া।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সহিংস অপরাধের তীব্রতার পরে ডিসিতে ফেডারেল আইন প্রয়োগের উপস্থিতি বৃদ্ধি করেছেন

তিনি লিখেছেন, “অপরাধীরা, আপনাকে বাইরে যেতে হবে না। আমরা আপনাকে যেখানেই কারাগারে রাখব,” তিনি লিখেছেন, উভয় ইস্যুতে নতুন ক্র্যাকডাউনগুলি “খুব দ্রুত ঘটতে চলেছে”।

2022 সালের 31 মে ওয়াশিংটন ডিসিতে ইউনিয়ন স্টেশনের সামনের মার্কিন ক্যাপিটলের দৃষ্টিতে একজন লোক ঘুমায়। (মাইকেল এস। উইলিয়ামসন/দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট/গেটি চিত্র)

“কোনও হবে না” মি। নিস গাই। “আমরা আমাদের রাজধানী ফিরে চাই,” ট্রাম্প লিখেছেন, সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে এই প্রচেষ্টা সম্পর্কে আরও বিশদ বিবরণ দেওয়া হবে।

ট্রাম্প বারবার ওয়াশিংটন, ডিসিকে “বিশ্বের যে কোনও জায়গায় অন্যতম বিপজ্জনক শহর” হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। শনিবার ট্রাম্প বলেছিলেন যে তাঁর প্রশাসন দেশের রাজধানীতে “মূলত, সহিংস অপরাধ বন্ধ” করবে।

গত সপ্তাহে, ট্রাম্প বলেছিলেন যে রাজধানীতে ক্রমবর্ধমান অপরাধের মুখোমুখি হওয়ার জন্য তিনি জাতীয় গার্ডের সম্ভাব্য মোতায়েন সহ ডিসির পুলিশ বাহিনীর একটি ফেডারেল টেকওভারকে ওজন করছেন।

ইউএস পার্ক পুলিশ ওয়াশিংটন, ডিসিতে 8 ই আগস্ট, 2025 এ ট্র্যাফিক স্টপ করে। (অ্যান্ড্রু লেডেন/গেটি চিত্র)

নতুন করে ফোকাসটি শহরের একাধিক সহিংস ঘটনা অনুসরণ করে, কেউ কেউ ফেডারেল কর্মীদের জড়িত, সরকারী দক্ষতা অধিদফতরের (ডোগে) একজন উচ্চ-প্রোফাইল কর্মচারী সহ যারা একটি চেষ্টা করা কারজ্যাকিংয়ের শিকার হয়েছিলেন।

প্রাক্তন ডোজ কর্মচারীকে মারধর করার পরে ট্রাম্প ফেডারেলাইজ করার হুমকি দিয়েছেন

“আমাদের কাছে একটি রাজধানী রয়েছে যা খুব অনিরাপদ, আপনি জানেন, আমরা প্রায় এক যুবক, সুন্দরী, সুদর্শন লোককে হারিয়েছি যে তার কাছ থেকে নরক ছিটকে গেছে,” ট্রাম্প বলেছেন, ডোগে প্রাক্তন কর্মচারী এডওয়ার্ড কোরিস্টিনকে উল্লেখ করে ট্রাম্প বলেছিলেন।

রাষ্ট্রপতি ডিসি -তে অপরাধকে “নিয়ন্ত্রণের বাইরে” এবং “গ্যাং সদস্যদের” যারা “এলোমেলোভাবে আক্রমণ, মগিং, মাইমিং এবং নিরীহ নাগরিকদের গুলি চালাচ্ছেন” বলে বর্ণনা করেছেন।

হোয়াইট হাউস প্রেস সেক্রেটারি কারোলাইন লেভিট ফক্স নিউজকে দেওয়া এক বিবৃতিতে গত সপ্তাহে বলেছিলেন যে “রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প নিরীহ নাগরিকদের রক্ষার জন্য ফেডারেল আইন প্রয়োগকারীদের বর্ধিত উপস্থিতি পরিচালনা করেছেন। আজ রাতেই, ডিসি -তে সহিংস অপরাধীদের জন্য কোনও নিরাপদ আশ্রয়স্থল হবে না” “

“ওয়াশিংটন, ডিসি একটি আশ্চর্যজনক শহর, তবে এটি অনেক দিন ধরে সহিংস অপরাধ দ্বারা জর্জরিত ছিল,” লিভিট যোগ করেছেন।

