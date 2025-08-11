ট্রাম্প ক্রকেটকে লো আইকিউ বলে, কলহ বাড়ার সাথে সাথে জ্ঞানীয় পরীক্ষার দাবি করে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি জ্ঞানীয় পরীক্ষা করার জন্য রেপ।
“‘কংগ্রেস মহিলা’ জেসমিন ক্রকেট একটি নিম্ন (খুব !!!) আইকিউ ব্যক্তি, অনেকটা এওসি প্লাস তিনটি দেশকে মুরনকে ধ্বংস করে দেওয়া – কেবল সামান্য ঘনত্বের ছাঁচের ছাঁচে,” ট্রাম্প সোমবার সত্য সামাজিক সম্পর্কে লিখেছেন।
ট্রাম্প বলেছিলেন, “এই প্রতিটি রাজনৈতিক হ্যাককে একটি জ্ঞানীয় পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা উচিত, যেমনটি আমি সম্প্রতি আমাদের দুর্দান্ত ওয়াশিংটন, ডিসি, সামরিক হাসপাতালে (ডাব্লুআর!) আমার ‘শারীরিক’ পাওয়ার সময় নিয়েছিলাম,” ট্রাম্প বলেছিলেন। “চিকিত্সকরা যেমন বলেছিলেন, ‘প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এটিকে কার্যকর করেছেন, এমন কিছু যা খুব কমই দেখা যায়!’ এই র্যাডিক্যাল বাম লুনাটিক্স সমস্ত পরীক্ষায় বোকামি এবং অক্ষমতার শোতে ব্যর্থ হবে !!!
প্রতিনিধি জেসমিন ক্রকেট লিবারেল সমাবেশের সময় ট্রাম্পকে ‘এস —‘ বলে অভিহিত করেছেন
ট্রাম্প এর আগে বলেছিলেন যে প্রগ্রেসিভ “স্কোয়াড” নেতা ইরানি পারমাণবিক সুবিধা নিয়ে মার্কিন ধর্মঘটের বিষয়ে তার অভিশংসনের দাবি জানালে জুনে রেপ। আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্টেজ, ডিএনওয়াই।
এদিকে, হোয়াইট হাউস প্রজাতন্ত্রের রাজ্যগুলিকে ২০২26 সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে মধ্য-চক্রকে পুনরায় বিতরণ করার দিকে ঠেলে দেওয়ার সাথে সাথে ক্রকেট ট্রাম্পকে “সাদা আধিপত্যের এজেন্ডা” এবং “বর্ণের মানুষের কণ্ঠকে হ্রাস করার জন্য” চাপ দেওয়ার অভিযোগ করেছেন। ট্রাম্প প্রশাসন দৃ ser ়ভাবে দাবি করে যে ডেমোক্র্যাটিক রাষ্ট্রগুলি বছরের পর বছর ধরে “জেরিম্যান্ডারিং” এ জড়িত এবং তাদের কংগ্রেসনাল প্রভাব বাড়াতে অবৈধ অভিবাসনকে উত্সাহিত করেছে।
টেক্সাসে, ডেমোক্র্যাটিক স্টেটের আইন প্রণেতারা জিওপি পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনায় ভোট বন্ধ করার প্রয়াসে রাজ্য থেকে পালিয়ে এসেছিলেন যার ফলস্বরূপ রিপাবলিকানরা পাঁচটি ঘরের আসন তুলে নিতে পারে।
ক্রকেট ট্রাম্পকে “বর্ণের মানুষ” হোস্ট চার্লাম্যাগনে থা গড সহ “রঙের মানুষকে” অপমান করার জন্য জাতিগতভাবে কোডেড কৌশল হিসাবে নিম্ন আইকিউ অপমানকে ছুঁড়ে মারার অভিযোগ করেছেন।
ট্রাম্প এওসি এবং জেসমিন ক্রকেটকে ‘খুব কম আইকিউ’ বলার পরে গোয়েন্দা পরীক্ষায় চ্যালেঞ্জ জানায়
“নিউজফ্ল্যাশ, ওয়ানাবে স্বৈরশাসক: আপনি কতবার এই স্কেচটি এই লাইনগুলি পুনরায় সাজানোর চেষ্টা করার জন্য স্কেচটি কাঁপিয়েছিলেন তা আমি যত্ন করি না,” ক্রকেট গত সপ্তাহে এক্সে লিখেছিলেন। “আমি অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছি না। আমি ফিরে আসব, এখনও আপনার প্রতিটি পদক্ষেপের পিছনে রয়েছে We
রাষ্ট্রপতি তাকে কম আইকিউ হিসাবে বর্ণনা করার পরেও ক্রকেট বলেছিলেন যে এই বছরের শুরুর দিকে সিগন্যাল-গেট কেলেঙ্কারির কথা উল্লেখ করে ট্রাম্পের “এই দেশের ইতিহাসের সবচেয়ে অযোগ্য মন্ত্রিসভা” রয়েছে।
ক্রকেট ট্রাম্পকে “তেমু স্বৈরশাসক” হিসাবে অভিহিত করেছেন। এই মাসের শুরুর দিকে অ্যারিজোনার ফিনিক্সে একটি প্রগতিশীল সমাবেশে কংগ্রেস মহিলা মঞ্চে বলেছিলেন, “ডোনাল্ড ট্রাম্প শে-এর একটি অংশ।”
তিনি সিএনএনকে বলেন, “এটি এমন একজন ব্যক্তি যার রঙিন মানুষের সাথে সমস্যা আছে। পিরিয়ড।” “(তাদের) টুপিগুলির সাথে কতগুলি কালো মাগা (আছে) এর বাইরে, আমি পরিষ্কার হতে চাই, যখন আমরা দেখি যে তিনি এই দেশ থেকে লাথি মারছেন, তখন এটি রঙিন মানুষ।”