ওয়াশিংটন, ডিসি, একটি অপরাধ-আক্রান্ত সেসপুল এবং দুঃখের বিষয়, কিছু সময়ের জন্য ছিল। খুন, সশস্ত্র ডাকাতি, কারজ্যাকিংস এবং আরও অনেক দুষ্ট অপরাধ নিরীহ বাসিন্দাদের সন্ত্রস্ত করে, যাদের মধ্যে অনেকেই দরিদ্র জাতিগত সংখ্যালঘু। গত চার বছর ধরে বিডেন প্রশাসন, বিডেন ডিসিইউএস অ্যাটর্নি ম্যাথিউ গ্রাভসের নেতৃত্বে, January জানুয়ারীর সাথে বামপন্থীদের আবেশের সন্ধানে ডিসি অপরাধ তদন্ত ও মামলা -মোকদ্দমার দিকে যাওয়া উচিত ছিল এমন মূল্যবান সম্পদ নষ্ট করে।
রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এই উন্মাদনাটি থামাতে সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছেন ডিসি মেট্রোপলিটন পুলিশ ফেডারেলাইজিং। অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি পুলিশ বিভাগ পরিচালনার জন্য মেয়র মুরিয়েল বাউসারের সাথে কাজ করার জন্য ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট প্রশাসনের পরিচালক টেরেন্স কোলকে মনোনীত করেছেন। এটি বিভাগের প্রাক্তন “চিফ ইক্যুইটি অফিসার” পুলিশ প্রধান পামেলা স্মিথকে আরও বিভ্রান্ত করা উচিত, যিনি এই সপ্তাহে ভ্রু উত্থাপন করেছিলেন যখন তিনি হাজির হয়েছিলেন জানতে না “কমান্ডের চেইন” শব্দটি কী বোঝায়।
ওয়াশিংটনে ফেডারেল পর্যবেক্ষণ – আমেরিকা নিজেই পুরানো হিসাবে একটি বিশেষ কেস
রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এবং দেশের রাজধানীতে আইন প্রয়োগের দায়িত্বে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর দলের কাজ ভয়ঙ্কর, কিছুটা হলেও কিছুটা আলোচিত আইন যাও যেতে হবে।
১৯ 1970০ এর দশকের গোড়ার দিকে, ডেমোক্র্যাট-নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস দুটি আইন পাস করেছিল যার ফলস্বরূপ ডিসি অবিস্মরণীয় হয়ে ওঠে। প্রথম সীমাবদ্ধ স্থানীয় ডিসি আদালতে বিচারক নিয়োগের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা। রাষ্ট্রপতির ডিসিতে ফেডারেল আদালতের প্রতি একই অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্ষমতা রয়েছে যে তিনি অন্যান্য জেলাগুলিতে করেন, তবে স্থানীয় আদালত, ডিসি সুপিরিয়র কোর্ট এবং ডিসি কোর্ট অফ আপিল, স্থানীয় অপরাধের সাথে জড়িত বেশিরভাগ ফৌজদারি বিষয় শুনেন। এই বিচারের জন্য, রাষ্ট্রপতির অবশ্যই সাত সদস্যের দ্বারা নির্বাচিত প্রার্থীদের কাছ থেকে বেছে নেওয়া উচিত, ডেমোক্র্যাট-নিয়ন্ত্রিত মনোনীত কমিশন। রাষ্ট্রপতি কেবল একজন সদস্য নিয়োগ করেন। মেয়র এবং ডিসি বার সহ আরও বিভিন্ন, সদস্য নিয়োগ করেন।
ডিসি বার একটি প্রহসন। উদাহরণস্বরূপ, এটি অতিমাত্রায় নির্যাতন এবং ডিসবার করার চেষ্টা করা জেফ ক্লার্ক, একজন ট্রাম্প 45 বিচার বিভাগ এবং ট্রাম্প 47 হোয়াইট হাউস অফিস অফ ম্যানেজমেন্ট এবং বাজেটের সিনিয়র কর্মকর্তা, একটি স্মারকলিপি যা তিনি খসড়া করেছিলেন এবং যা কখনও প্রকাশ্যে করা হয়নি। স্থানীয় ডিসি বিচারক নিয়োগের প্রকল্পটি মার্কিন সংবিধানের অ্যাপয়েন্টমেন্টের ধারা লঙ্ঘন করে। কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতি এবং সিনেটের এই জাতীয় অ্যাপয়েন্টমেন্টে ভূমিকা থাকতে হবে, কোনও শহরের মেয়র বা স্থানীয় বার অ্যাসোসিয়েশন নয়।
এই স্থানীয় ডিসি বিচারকরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, রেবিড বামপন্থী। উদাহরণস্বরূপ, রাষ্ট্রপতি রোনাল্ড রেগান ডিসি সুপিরিয়র কোর্টের বিচারক হিসাবে র্যাডিক্যাল বামপন্থী এবং ভবিষ্যতের ওবামা-যুগের ডেমোক্র্যাট অ্যাটর্নি জেনারেল এরিক হোল্ডারকে নিয়োগের জন্য আটকে গেছেন। এমনকি যখন নিরীহ বেসামরিক নাগরিকদের সন্ত্রাসিত ঠগরা গ্রেপ্তার করা হয়, তখনও বামপন্থী ডিসি বিচারকগণ, র্যাডিকাল ডিসি সিটি কাউন্সিল দ্বারা সক্ষম হয়ে, এই পাঙ্কগুলি – যেমন নতুন ডিসিএস অ্যাটর্নি জিনাইন পিরো তাদের ডেকেছিল – এই রাস্তায় আরও বেশি ধ্বংসযজ্ঞের কারণ হিসাবে ডেকে আনে।
কিশোররা প্রায়শই তাদের অপরাধের জন্য সুপিরিয়র কোর্টেও যায় না। ফ্যামিলি কোর্টে সর্বাধিক প্রবাহিত, যা “পুনর্বাসন” এর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এই কিশোরীদের আর্টস এবং কারুশিল্পের প্রয়োজন নেই পিরো বলেছেন। তাদের লোহার বার দরকার। কংগ্রেস যদি এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট স্কিম পরিবর্তন না করে, বা সুপ্রিম কোর্ট এটিকে না নামায়, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প শূন্যপদ উত্থাপিত হলেও পরিস্থিতি সংশোধন করতে পারবেন না। এই অসাংবিধানিক কমিশনে বামপন্থীদের দ্বারা প্রদত্ত নৃশংস প্রার্থীদের একটি স্লেট থেকে তাকে বেছে নিতে হবে। পরিস্থিতি ইস্রায়েলের সঙ্কটের স্মরণ করিয়ে দেয়, যেখানে নেটওয়ার্ক-বিরোধী সুপ্রিম কোর্ট বেশিরভাগ বিচারিক নির্বাচন কমিটির নিয়োগ দেয় যা পরে শূন্যপদগুলি ঘটে যখন নতুন বিচারপতি নির্বাচন করে।
আর একটি বিশাল সমস্যা অসাংবিধানিক জড়িত 1973 এর হোম রুল আইনযা আমাদের দেশের রাজধানীতে প্রতিদিনের বিষয়গুলি তদারকি করার জন্য অতি-নীল ডিসি তার নিজস্ব উগ্র স্থানীয় সরকারকে দিয়েছে। কয়েক দশক ধরে, স্থানীয় অপরাধীরা এবং নগর সরকার এবং আদালতে তাদের সক্ষমরা আমাদের দেশের রাজধানীকে অপরাধ, গৃহহীন শিবির, বিশৃঙ্খলা এবং নোংরামি দিয়ে জিম্মি করে রেখেছে। প্রকৃত অপরাধীদের কোডিং করে এবং তার রাজনৈতিক শত্রুদের উপর অত্যাচার করে, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিডেন ডিসিগুলিকে এমন স্তরে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন যা আমরা কয়েক দশক ধরে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারি নি। রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প সম্প্রতি ডিসি পুলিশ বিভাগকে ফেডারেলাইজ করার জন্য এই সংবিধির 740 ধারাটি আহ্বান জানিয়েছেন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ডিসি ন্যাশনাল গার্ডকেও নিয়ন্ত্রণ করেন এবং শত শত শতকে শত শত শতকে আদেশ ফিরিয়ে আনার জন্য মোতায়েন করছেন। 1973 সালের এই ডিসি হোম রুল আইনটি অর্ধ শতাব্দী দীর্ঘ জাতীয় দুর্যোগ। কংগ্রেসকে অবশ্যই আমেরিকান জনগণের কাছে ওয়াশিংটনের নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে দেওয়া, যেখানে এটি আমাদের সংবিধানের অধীনে রয়েছে, তার বাতিলকরণকে অবশ্যই একটি উচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।
এই দৃশ্যটি অদম্য। ওয়াশিংটন তিনবার রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এতটাই ভোট দিয়েছিল যে, এটি কিম জং উন এবং ইরানের রাষ্ট্রপতি এই ধরণের নির্বাচনী সংখ্যার বিপরীতমুখী সম্পর্কে ব্লাশকে ব্লাশ করার মতো স্বৈরশাসকদের মতো করে তুলবে, তবে এর কোনও ফলস্বরূপ নয়। রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প যেমন বলেছেন, আমাদের মূলধন হ’ল আমাদের জাতির চিত্র যা অন্যান্য নেতারা যখন হোয়াইট হাউসে যান তখন তারা দেখেন। রাজধানী শহরের অনেক অংশ তৃতীয় বিশ্বের বস্তির মতো দেখায়। গৃহহীন শিবিরগুলি ড্রাগের সূঁচ, ছিন্নভিন্ন কাপড় এবং গাঁজন মলগুলির ছদ্মবেশী দুর্গন্ধযুক্ত দুর্গন্ধগুলি ফুটপাতকে অশুচি করে এবং মানুষের ইন্দ্রিয়গুলি পুড়িয়ে দেয়। গত বছর, সুপ্রিম কোর্ট অনুষ্ঠিত অনুদান শহর পাস বনাম জনসন যে শহরগুলি এই নোংরা শিবিরগুলিকে থামিয়ে দিতে পারে এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সেই কর্তৃত্বের পুরোপুরি সুবিধা গ্রহণ করবেন। সংবিধানের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতিকে ডিসির মতো ফেডারেল ছিটমহল পরিচালনা করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে; তবুও কংগ্রেস অসাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রপতির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দ্বিতীয় শক্তিটিকে একটি ভয়াবহ অক্ষম মেয়র এবং সিটি কাউন্সিলের কাছে অর্পণ করেছে।
কয়েক দশক ধরে, অযোগ্য বোকা সিটি কাউন্সিল এবং মেয়রশিপকে জঞ্জাল করেছিল, বিশেষত প্রাক্তন মেয়র মেরিয়ন ব্যারি। দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরে তার অনুসরণ গ্রেপ্তার একটি মাদকদ্রব্য স্টিং অপারেশনে যেখানে তিনি একটি হোটেল কক্ষে একটি পতিতা সহ ভিডিওতে ক্র্যাক ধূমপান করেছিলেন, ডিসির অপ্রতিরোধ্য ডেমোক্র্যাট ভোটাররা ব্যারি পুনরায় নির্বাচিত করেছিলেন। সিটি কাউন্সিলের একজন সদস্য যিনি সম্প্রতি ফেডারেলভাবে ছিলেন অভিযুক্ত দুর্নীতির জন্য সবেমাত্র পুনরায় নির্বাচন জিতেছে। এজন্য রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পকে এই বুফুনগুলিতে মাথা নত করা উচিত নয় এবং তার অধিকার রয়েছে একটি জাতীয় জরুরী ঘোষণা।
ডিসি হ’ল দুর্ভোগের একটি ব্যাপক, বামপন্থী সাংবাদিক এবং অন্যান্য লিমুজিন উদারপন্থীরা যারা জর্জিটাউনে, প্যালিসেডস বা 3 এবং 4 ওয়ার্ডের চেভি চেজে আমাদের বলুন। তারা তাদের শহরের ছোট্ট অংশে বা পুরোপুরি সুরক্ষিত এবং সুরক্ষিত। ডিসির বাকি বাসিন্দারা এত ভাগ্যবান নন। এই নিরীহ লোকেরা ১৯ 197৩ সালের অর্ধ শতাব্দীর পুরানো হোম রুল আইনের প্রতিদিনের পরিণতি এবং বামপন্থী বিচারকদের প্রবেশের জন্য আইন সরবরাহকারী আইন যারা ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাটিকে অপরাধীদের জন্য একটি ঘূর্ণায়মান দরজায় রূপান্তরিত করেছে তাদের দৈনিক পরিণতি ভোগ করে।
ডেমোক্র্যাটদের স্থিতাবস্থা পরিবর্তন করার কোনও ইচ্ছা নেই। তারা ফিলিবাস্টারকে বিলুপ্ত করতে এবং ডিসি একটি রাজ্য বানাতে চায়, এটি জেনে যে এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে দুটি ডেমোক্র্যাটকে নির্ভরযোগ্যভাবে নির্বাচিত করবে এবং ফেডারেল দখল থেকে সার্বভৌম সুরক্ষা পাবে। বিশিষ্ট ডেমোক্র্যাটিক কৌশলবিদ জেমস কারভিল এই লক্ষ্যটি গত সপ্তাহে পুনরাবৃত্তি করেছিলেন।
সিনেট রিপাবলিকানদের অবশ্যই এই বাস্তবতায় জেগে উঠতে হবে যে ফিলিবাস্টার কেবল পরবর্তী ডেমোক্র্যাট ত্রিফেক্টা পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। আমাদের মূলধনকে অপরাধ-আক্রান্ত, তৃতীয় বিশ্বের মার্কসবাদী হেলহোলে পরিণত করেছে এমন আইন বাতিল সহ এখন একটি প্রাক-ধর্মীয় ধর্মঘট অনেক মানের আইন পাস করার দিকে পরিচালিত করবে।