ট্রাম্প ‘ক্ষমা জজার’ অ্যালিস মেরি জনসন নতুন ভূমিকার জন্য অগ্রাধিকারের রূপরেখা

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সদ্য নিযুক্ত “ক্ষমা জজার” সোমবার তার ভূমিকার জন্য অগ্রাধিকারগুলির রূপরেখা দিয়েছেন, “আমেরিকার নিউজরুম” তিনি “প্রস্তুত” এবং শুরু করার জন্য আগ্রহী বলে জানিয়েছেন।

ট্রাম্পের প্রথম প্রশাসনের সময় তাকে ক্ষমা করা প্রাক্তন বন্দী অ্যালিস মেরি জনসন বলেছিলেন, “রাষ্ট্রপতি আমার মধ্যে যে বিশ্বাস রেখেছিলেন তা আমি পূরণ করার পরিকল্পনা করছি।”

“তিনি আমাকে নির্দিষ্ট মার্চিং অর্ডার দিয়েছেন এবং আসলে, আমি আমার মুক্তির পর থেকেই এই ননস্টপে কাজ করছি This এটি সত্যই আমি ইতিমধ্যে যে কাজটি করছি তার একটি ধারাবাহিকতা। আমি রাষ্ট্রপতির সামনে অনেক ক্ষমা মামলা এনেছি অতীত এবং একটি জিনিস আমি রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প সম্পর্কে বলতে পারি [is]তিনি তাদের পরিবারে খুব আগ্রহী ছিলেন। তিনি জানতে চেয়েছিলেন যে তাদের কাছে শক্ত রেন্ট্রি প্রোগ্রাম রয়েছে কিনা, “তিনি যোগ করেছেন।

ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে ব্ল্যাক হিস্ট্রি মাসের ইভেন্টের সময় অ্যালিস মেরি জনসন ‘ক্ষমা জজার’ নিয়োগ করেছেন

আলাবামার কারাগারে 21 বছর দায়িত্ব পালন করার পরে ট্রাম্প 2018 সালে অহিংস মাদক পাচারের জন্য জনসনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড শুরু করেছিলেন।

তার ছেলের মৃত্যু, আর্থিক ঝামেলা এবং বিবাহবিচ্ছেদের মৃত্যু সহ একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাগুলির একটি সিরিজ টেনেসির মেমফিসে 1990 এর দশকে কোকেন ব্যবসায়ীদের সাথে জড়িত থাকার কারণ হয়েছিল। যদিও জনসন দাবি করেছেন যে তিনি কখনও “কোনও একক ড্রাগ স্পর্শ করেছেন, দেখেছেন বা বিক্রি করেননি”, তিনি যোগাযোগে সহায়তা করার জন্য স্বীকার করেছেন।

ট্রাম্প দ্য ব্ল্যাক হিস্ট্রি মাসের ইভেন্টে দাদির অ্যাপয়েন্টমেন্ট ঘোষণা করেছিলেন হোয়াইট হাউস বৃহস্পতিবার ।

জনসন বলেছিলেন যে তিনি ট্রাম্পের কাছে সেরা ক্ষমা প্রার্থীদের সুপারিশ করেছেন তা নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়েছে এবং এর অর্থ একটি উপলব্ধ চাকরি এবং তাদের জন্য অপেক্ষা করা একটি বাড়ি সহ তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে পুনরায় সংহত করার জন্য তাদের প্রস্তুতি মূল্যায়ন করা।

অ্যালিস মেরি জনসন কে, দাদী ট্রাম্প ট্রাম্পকে মহিমা দিয়েছেন?

“[I want to make sure] যে তারা কেবল দ্বিতীয় সুযোগের জন্যই নয়, তাদের সাফল্যের সর্বোত্তম সুযোগের জন্য তাদের ক্ষমতা রাখে, “তিনি বলেছিলেন।

“তারপরে এটি ফলোআপ নেয় কারণ আমি লোকদের বাড়িতে আসতে সহায়তা করতে চাই না, এবং তারপরে একই সাথে তারা ব্যর্থতার জন্য প্রস্তুত We আমরা নিশ্চিত করব যে আমরা তাদের সাথে চেক ইন করেছি। কনসার্টে নয় প্রবেশন সহ, তাদের কিছু ভুল করা ধরার জন্য নয়, তবে তাদের কাছে এমন কিছু আছে যা তাদের তৈরি করতে সহায়তা করবে তা নিশ্চিত করার জন্য [the] সঠিক সিদ্ধান্ত। “

জনসন বলেছিলেন যে ক্ষমা করা ব্যক্তিদের জন্য উপলব্ধ বিভিন্ন সমর্থন পদ্ধতিতে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা এবং পরিবার এবং বিশ্বাসের সহায়তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

ট্রাম্প তার প্রথম হোয়াইট হাউসের মেয়াদে 144 ক্ষমা জারি করেছিলেন। 20 জানুয়ারী অফিসে ফিরে আসার কয়েক ঘন্টা পরে, তিনি প্রায় 1,500 জানুয়ারী 6 জন অংশগ্রহণকারীদের ক্ষমা করেছিলেন।

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

ফক্স নিউজ ‘আলেকজান্দ্রা কোচ এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।