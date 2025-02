ট্রাম্প চীনকে আবার দুর্দান্ত করতে পারে – বৈদেশিক নীতি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চীন হকস রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে ফাউস্টিয়ান চুক্তির পরিমাণ তৈরি করেছে। বেইজিংয়ের শক্তি ওয়াশিংটনের চেয়েও বেশি দূরে ছিল এবং ডেমোক্র্যাটদের সমালোচনা করে যেমন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের এটিকে ফিরিয়ে দিতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য, ট্রাম্পকে চীনের প্রতি আরও দৃ ust ় পদ্ধতির জন্য সেরা বিকল্প বলে মনে হয়েছিল। তবে নতুন প্রশাসনের ঘূর্ণিঝড় শুরুর পরে, এই দর কষাকষি ইতিমধ্যে নড়বড়ে দেখায়, চীন নীতিতে ট্রাম্পের বহুল প্রত্যাশিত পিভটকে পরিবর্তে বেইজিংয়ের ভূ-রাজনৈতিক জয় হিসাবে পরিণত হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে।

ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গি একটি কনড্রাম উপস্থাপন করে। একদিকে, তিনি গুরুতর চীন হককে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেছেন, জাতীয় সুরক্ষা কাউন্সিলদ্য স্টেট ডিপার্টমেন্টএবং প্রতিরক্ষা বিভাগ। এই দলটি আরও প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতির উপাদানগুলি তৈরি করে চলেছে – বিডেনের দলের সাথে কিছুটা ধারাবাহিকতা সহ।

অন্যদিকে, এটি এখনই স্পষ্ট হওয়া উচিত যে ট্রাম্পের কৌশলগত এজেন্ডা কেবল তা নয় আরও র‌্যাডিক্যাল and far-reaching than in his first term, but also that his ferocious transactional instincts risk pulling his approach to China in directions that would be entirely welcomed by Chinese President Xi Jinping.

প্রকৃতপক্ষে, বেইজিং থেকে যেমন দেখা হয়েছে, হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের দ্বিতীয় শুরু ইতিমধ্যে চীনকে কাজে লাগানোর জন্য অগণিত অপ্রত্যাশিত সুযোগগুলি উপস্থাপন করেছে।

যারা আরও প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতির সমর্থন করেন তারা এখনও প্রাথমিক জয়ের দিকে ইঙ্গিত করতে পারেন। ট্রাম্প ইউরোপীয় মিত্রদের ঝাঁকুনি দিয়েছেন তবে এশিয়ায় অনেক মৃদু ছিলেন। জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইবিবা ফেব্রুয়ারির গোড়ার দিকে ওয়াশিংটনে একটি সফল ভ্রমণ উপভোগ করেছিলেন এবং গত সপ্তাহে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি সফর আপাতদৃষ্টিতে অভদ্র স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে একটি ইন্দো-মার্কিন সম্পর্কের প্রদর্শন করেছিল। ট্রাম্পের দল পুনরায় নিশ্চিত হয়েছে অস্ট্রেলিয়া-ইউনাইটেড কিংডম-ইউনাইটেড স্টেটস চুক্তি (অউকাস নামে পরিচিত) এর জন্য এটির সমর্থন যখন মার্কিন যুদ্ধবিমানগুলি পরিচালিত ফিলিপাইনদের সমর্থন করার জন্য দক্ষিণ চীন সাগরের উপরে যৌথ টহল। এবং পানামাকে ব্রাউজ করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র চীন এর বেল্ট এবং রোড উদ্যোগ ত্যাগ করতে রাজি করেছিল।

আরও স্পষ্টতই, ইউক্রেনের প্রতি ট্রাম্পের দৃষ্টিভঙ্গি – তাঁর দাবি যে ইউরোপীয় দেশগুলি যে কোনও শান্তি চুক্তির পাশাপাশি প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথের সুরক্ষার গ্যারান্টি সরবরাহ করে ঘোষণা যে ওয়াশিংটন আর ইউরোপের সুরক্ষার দিকে “প্রাথমিকভাবে মনোনিবেশিত” নয়-এমন একটি প্রশাসনের বৈশিষ্ট্য যা বিশ্বের অন্যান্য অংশের তুলনায় ইন্দো-প্যাসিফিককে অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়ে গুরুতর। “আমেরিকা, আমেরিকান স্বার্থ রক্ষার ফ্রি ওয়ার্ল্ডের নেতা হিসাবে, আমরা কমিউনিস্ট চীনাগুলিতে সঠিকভাবে মনোনিবেশ করেছি তা নিশ্চিত করা দরকার,” হেগসেথ ড 12 ফেব্রুয়ারি জার্মানি ভ্রমণের সময়।

তবুও চীনের সাথে প্রতিযোগিতাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার এই আপাত ড্রাইভটি ট্রাম্পের বিস্তৃত ভূ -রাজনৈতিক পদ্ধতির তীব্র বিপরীতে দাঁড়িয়েছে – যার মধ্যে সম্ভবত বেইজিংয়ে শান্ত তৃপ্তির কারণ হতে পারে। মিত্রদের সাথে ট্রাম্পের রুক্ষ-ও-ঘোরাঘুরির চিকিত্সার পাশাপাশি চীনের দীর্ঘমেয়াদী আশা যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের গ্লোব-স্প্যানিং অ্যালায়েন্স সিস্টেমটি ভেঙে পড়তে পারে তার কয়েকটি লিঙ্ক। ট্রাম্পের দুর্দান্ত শক্তি রাজনীতির কাঁচা রূপের নতুন আলিঙ্গন ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ।

তাঁর উদ্বোধনী ভাষণটি ব্যতীত চীনের সামান্য সমালোচনা বৈশিষ্ট্যযুক্ত দুটি রেফারেন্স বেইজিংকে পানামা খালটি ফিরিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনার ন্যায্যতা হিসাবে উল্লেখ করে। গ্রিনল্যান্ডের জন্য তাঁর নব্য-সাময়িক আকাঙ্ক্ষাগুলি সহ এর অন্যান্য থিমগুলি চীন দ্বারা স্বাগত জানানো হবে-তারা তাইওয়ানকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এর উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাথে একত্রিত হয় এবং একটি নিয়ম-ভিত্তিক আদেশের জন্য মার্কিন সমর্থনের সংঘর্ষের ইঙ্গিত দেয় যা চীন দীর্ঘদিন ধরে শেষ করতে চেয়েছিল।

ট্রাম্প যেভাবে ইউক্রেনে একটি দুর্দান্ত-শক্তি চুক্তি অনুসরণ করছেন তার ক্ষেত্রে অনেকটা একই রকম সত্য ছাড় ছাড় রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনকে ইউরোপকে সরিয়ে দেওয়ার সময়। এই সমস্ত নাটক বেইজিংয়ের ভূ-রাজনৈতিক সুবিধার জন্য, মস্কোর সাথে এর আধিক্য এবং সেইসাথে ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিভক্ত হওয়ার এবং ন্যাটোকে ক্ষুন্ন করার দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যগুলি যাতে এটি এশিয়ায় জড়িত না হয়।

অন্য কোথাও, ট্রাম্পের নীতিগুলি সম্ভাব্য চীনা প্রভাবের জন্য উদ্বোধন তৈরি করছে। গাজার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার তাঁর বিতর্কিত পরিকল্পনাটি কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃহত্তর মধ্য প্রাচ্যের মধ্যে নয়, তবে এশিয়ার মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলির মধ্যেও বিশেষত ইন্দোনেশিয়া এবং মালয়েশিয়া সহ। আন্তর্জাতিক উন্নয়নের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এজেন্সি শাটার করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা, যদিও ওয়াশিংটনের দুর্দান্ত-শক্তি প্রতিযোগিতা পরিচালনার ক্ষমতাকে গুরুতর আঘাত নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে বেইজিংয়ের আখ্যানকে আরও শক্তিশালী করে তোলে।

মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাগুলি থেকে শুরু করে সামরিক নেতাদের সম্ভাব্য শুদ্ধতা পর্যন্ত বেইজিংয়ের আরও উপকারে আসবে এমন আরও প্রাতিষ্ঠানিক বাধা সম্ভবত অনুসরণ করতে পারে।

চীন অবশ্যই এই সুযোগগুলি পুঁজি করতে সক্ষম হতে পারে না। তবে এটি অবশ্যই এটি করার চেষ্টা করবে। জিন ইয়িনান হিসাবে, চীনের জাতীয় প্রতিরক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামরিক কৌশল বিভাগের অধ্যাপক, একবার 2018 এ উল্লেখ করেছিলেন সাক্ষাত্কার সঙ্গে নিউ ইয়র্কারচীন প্রায়শই জনসাধারণের কাছে দাবি করবে যে ট্রাম্পের নীতিগুলি ক্ষতিগ্রস্থ করে, যখন তারা চুপচাপ স্বীকৃতি দেয় যে তারা সুযোগগুলি সরবরাহ করে। “আমেরিকা বিশ্বব্যাপী পিছু হটানোর সাথে সাথে চীন দেখায়,” তিনি ম্যাগাজিনকে বলেছেন।

এগুলির কোনওটি অবাক হওয়ার মতো হওয়া উচিত নয়। চীনের প্রতি ট্রাম্পের লেনদেনের পদ্ধতির দুর্বলতাগুলি তার প্রথম মেয়াদে পরিষ্কার ছিল। সেই সময়, তিনি চীন এবং রাশিয়ার সাথে দুর্দান্ত-শক্তি প্রতিযোগিতায় একটি নতুন, হার্ড-লাইন পদ্ধতির দিকে ঠেলে দিয়েছিলেন। তবে তিনি শুল্কের চুক্তি থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত অনিয়মিত ব্যবস্থাও করেছিলেন জেডটিই সংরক্ষণ করার পরিকল্পনা করুনএকটি চীনা টেলিযোগাযোগ সংস্থা। ট্রাম্পের সাথে তাঁর দর কষাকষির অংশ – মার্কিন পণ্য ক্রয়ের তীব্র বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতিবদ্ধ – কখনও পূরণ বা প্রয়োগ করা হয়নি। ট্রাম্পের চুক্তি তৈরির প্রবৃত্তিগুলি স্পষ্ট থেকে যায়, তাঁর আমন্ত্রণ থেকে একাদশের কাছে তাঁর উদ্বোধন করতে অংশ নিতে টিকটোকের চীনা নিয়ন্ত্রণ রক্ষার জন্য তাঁর ইউ-টার্নে অংশ নিতে।

বেইজিংয়ের মূল আশা হ’ল ট্রাম্পকে তাইওয়ানের মর্যাদায় জড়িত একটি বড় চুক্তিতে প্রলুব্ধ করা। ট্রাম্প দ্বীপটিকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে খুব কম আগ্রহ দেখিয়েছেন। তিনি চীনের একীকরণের দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যকে আটকাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষতা সম্পর্কে হতাশাবাদী বলে পরিচিত। ট্রাম্পের নীতিনির্ধারণী স্টাইলটি কুখ্যাতভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত, এবং তাঁর কয়েকটি নির্দিষ্ট আদর্শিক দোষ রয়েছে, তবে তিনি একজন লেনদেনের নেতা রয়েছেন। বেইজিংয়ের হাই-প্রোফাইল পরিদর্শন, একাদশের সাথে ভবিষ্যতের শীর্ষ সম্মেলন এবং একটি বড় চুক্তি করার ধারণাটি তার কাছে আবেদন করবে। একটি নতুন অর্থনৈতিক দর কষাকষি অবশ্যই অনুমেয় হতে হবে – সম্ভবত এটি এমন একটি যেখানে চীন প্রযুক্তি রফতানি নিয়ন্ত্রণ হ্রাসের বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

আপাতত, তাইওয়ানের ভবিষ্যতের বিষয়ে একটি দুর্দান্ত দর কষাক মার্কিন-চীন সম্পর্কের জন্য বোঝার সেট।

যেভাবেই হোক, ট্রাম্পের পদ্ধতির খুব অনিশ্চয়তা – আগ্রাসী শুল্কের হুমকি থেকে উষ্ণ ব্যক্তিগত কূটনীতিতে দ্রুত স্থানান্তরিত করার পক্ষে – তিনি যে হকস নিযুক্ত করেছিলেন তাদের পক্ষে বা সত্যই আমাদের মিত্রদের পক্ষে চূড়ান্তভাবে কী করতে পারে তা বিচার করার পক্ষে এটি অত্যন্ত কঠিন করে তোলে।

যদিও তারা ট্রাম্পকে তলদেশে স্বাগত জানিয়েছে, এই মিত্ররা স্পষ্টতই গভীরভাবে নার্ভাস। তাদের বৈঠকের সময়, ইসিবা ট্রাম্পকে জুড়ে স্থিতিশীলতার গুরুত্ব নিশ্চিত করতে সক্ষম হন তাইওয়ান স্ট্রেইট– তবে জাপান বা অন্য কেউ কীভাবে হঠাৎ রাষ্ট্রপতির ঝাঁকুনিতে বিপরীত না হয়ে কোনও বিবৃতিতে নির্ভর করতে পারে তা দেখা মুশকিল। এদিকে, সিঙ্গাপুরের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লি হসিয়েন লুং একটি দিয়েছেন আকর্ষণীয় বক্তৃতা ৮ ফেব্রুয়ারি যেখানে তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন যে “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর বিশ্বব্যাপী আদেশের আন্ডাররাইট করার জন্য প্রস্তুত নয়,” তার নিজের মতো দেশগুলিকে মোকাবেলা ও মানিয়ে নেওয়ার জন্য ঝাঁকুনির মতো দেশ ছেড়ে চলে যায়।

স্বাভাবিকভাবেই, চীনের নেতৃত্ব প্রকাশ্যে প্রকাশ করতে পারে না যে এটি একটি ভূ -রাজনৈতিক সুযোগকে অনুভূত করে। আরও সম্ভবত, এটি পরামর্শ দিতে থাকবে যে দু’জন পরাশক্তি “একে অপরের মূল আগ্রহ এবং প্রধান উদ্বেগকে সম্মান করে”, যেমন শি এটিকে একটিতে রেখেছিল ট্রাম্পের সাথে কল করুন জানুয়ারীতে। তবে ওয়াশিংটনের মিত্ররা যেমন বিদ্যমান আন্তর্জাতিক আদেশের মূল নীতিগুলি সমর্থন করার জন্য ট্রাম্পের ইচ্ছুকতা সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে উদ্বিগ্ন, তেমনি বেইজিংও গণনা করছেন যে তাঁর দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি চীন দীর্ঘকাল অর্জন করতে চেয়েছিলেন এমন পরিবর্তনগুলি ত্বরান্বিত করবে।