ট্রাম্প চীনের দিকে নজর রেখে শুল্ক ফাঁকি লক্ষ্য করে

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী প্রধান ব্যবসায়ের অংশীদারদের উপর শুল্ক বাড়িয়ে দেওয়ার কারণে, রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পও – চীনা সংস্থাগুলি বা অন্যরা – তাদের অবরুদ্ধ করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে এমন কৌশলগুলিও ব্যাহত করছে।
বৃহস্পতিবার ট্রাম্পের শুল্কের আগত তরঙ্গের অধীনে অতিরিক্ত ৪০ শতাংশ শুল্কের মুখোমুখি হওয়া পণ্যগুলিকে “ট্রান্সশিপড” হিসাবে গণ্য করা বা তৃতীয় দেশের মাধ্যমে প্রেরণ করা পণ্যগুলি অতিরিক্ত 40 শতাংশ শুল্কের মুখোমুখি হবে।
ওয়াশিংটন যা অন্যায় বাণিজ্য অনুশীলন বলে মনে করে, তাইওয়ান থেকে ভারত পর্যন্ত কয়েক ডজন অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে তা লক্ষ্য করে “পারস্পরিক পারস্পরিক” শুল্কের সর্বশেষতম ট্র্যাঞ্চ।
ট্রান্সশিপমেন্ট বিধি দেশগুলির নাম দেয় না, তবে এটি একটি উত্পাদন পাওয়ার হাউস হিসাবে চীনকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
ওয়াশিংটন সম্ভবত চীনের উপর কম নির্ভরশীল সরবরাহকারী চেইনগুলি বিকাশ করতে চায়, বিশ্লেষকরা বলেছেন, কারণ বিশ্বের দুটি বৃহত্তম অর্থনীতির মধ্যে উত্তেজনা একরকম এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বেইজিংয়ের অতিরিক্ত শিল্প ক্ষমতার উপর উদ্বেগ প্রকাশ করে।
“তবে” আটলান্টিক কাউন্সিলের আন্তর্জাতিক অর্থনীতির চেয়ারম্যান জোশ লিপস্কি বলেছেন, “এটি একটি ডিকোপলিং কৌশল সম্পর্কে চেয়ে শুল্ক শাসনকে শক্তিশালী করার স্বল্পমেয়াদী প্রভাব সম্পর্কে আরও কিছুটা বেশি।”
“মূল কথাটি হ’ল দেশগুলিকে এ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন করা এবং তারপরে এটি না করার পক্ষে তাদের ভুল করা, কারণ তারা জানে যে ট্রাম্প তখন শুল্কের হারগুলি আবার আরও বেশি করে তুলতে পারে,” তিনি যোগ করেছেন, শুল্ক ফাঁকি দেওয়ার কথা উল্লেখ করে।
কনজারভেটিভ হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের কর ও বাজেট বিশেষজ্ঞ রিচার্ড স্টার্ন বলেছেন, তীব্রভাবে উচ্চতর শুল্কের সম্ভাবনা হ’ল দেশগুলির সাথে “আলোচনায় চিরস্থায়ী কাঠি”।
তিনি এএফপিকে বলেছিলেন যে বিশ্বজুড়ে জরিমানা সম্প্রসারণ করা বেইজিং থেকে একা ফোকাসকে দূরে সরিয়ে দেয়।
বিকল্প সরবরাহ
বিশেষজ্ঞরা উল্লেখ করেছেন যে ভিয়েতনাম ২০১ 2018 সালের প্রথম ট্রাম্পের শুল্কের পর থেকে চীন থেকে সাপ্লাই চেইন ডাইভার্সনের বৃহত্তম বিজয়ী ছিলেন, যখন ওয়াশিংটন এবং বেইজিং একটি বাণিজ্য যুদ্ধে নিযুক্ত ছিলেন।
এবং ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশন সিনিয়র সহকর্মী রবিন ব্রুকস এই বছর চীনা পণ্যগুলির উল্লেখযোগ্য ট্রান্সশিপমেন্টের লক্ষণগুলির দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন।
তিনি জুনের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছিলেন যে ২০২৫ সালের গোড়ার দিকে ট্রাম্প ব্যাপক শুল্কের হুমকি দেওয়ার কারণে দক্ষিণ -পূর্ব এশীয় কিছু দেশগুলিতে চীনা রফতানি “অসাধারণভাবে” বাড়তে শুরু করে।
যদিও এই সমস্ত পণ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শেষ হয় কিনা তা স্পষ্ট নয়, ব্রুকস থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনামের মতো দেশগুলিতে ঘরোয়া চাহিদা ঠিক যেমন ট্রাম্পের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছিল ঠিক তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল।
“ট্রান্সশিপমেন্ট বিধানগুলির একটি উদ্দেশ্য হ’ল চীনা ইনপুটগুলি বাদ দেয় এমন সরবরাহ শৃঙ্খলার বিকাশকে বাধ্য করা,” সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের সিনিয়র উপদেষ্টা উইলিয়াম রেইনস বলেছেন।
“অন্য উদ্দেশ্যটি হ’ল চীনা অত্যধিক ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া এবং তাদের নিজস্ব উদ্বৃত্ত খেতে বাধ্য করা,” তিনি যোগ করেন।
তবে পরবর্তী লক্ষ্যে ওয়াশিংটনের সাফল্য অন্যান্য দেশগুলিকে বোর্ডে পাওয়ার দক্ষতার উপর নির্ভর করে।
“ট্রান্সশিপমেন্ট জরিমানা এটি উত্সাহিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে,” রেইনস বলেছিলেন।
লিপস্কি যোগ করেছেন: “ভিয়েতনাম এবং মেক্সিকোয়ের মতো অন্যান্য দেশে কিছু চীনা উত্পাদনকে অফশোর করার চেষ্টা করার জন্য প্রথম ট্রাম্পের মেয়াদে যে কৌশলটি কাজ করেছিল তা এখন সম্পাদন করার জন্য আরও অনেক কঠিন কৌশল হতে চলেছে।”
চীন প্রতিক্রিয়া?
লিপস্কি উল্লেখ করেছেন যে বেইজিং ট্রান্সশিপমেন্ট ক্লজটিকে চীনকে বাণিজ্য সম্পর্কে লক্ষ্যবস্তু হিসাবে দেখাতে পারে, “কারণ এটি।”
“প্রশ্নটি হ’ল, চীন কীভাবে গত দুই মাস ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে গলার সম্পর্ক ছিল তার বিস্তৃত প্রসঙ্গে কীভাবে তা গ্রহণ করে,” তিনি যোগ করেন।
উভয় দেশই অস্থায়ীভাবে একে অপরের রফতানিতে ট্রিপল-ডিজিটের শুল্ককে হ্রাস করেছে, সেই যুদ্ধের 12 আগস্টের মেয়াদ শেষ হবে।
দেশগুলি সম্ভাব্যভাবে ডি-এসকেলেশন বাড়ানোর জন্য আলোচনায় রয়েছে, যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ট্রাম্পের কাছে রয়েছে।
বিশ্লেষকরা বলছেন, পণ্যের উত্সকে সংজ্ঞায়িত করে একটি লাইন আঁকানো শক্ত হবে।
শুল্ক জালিয়াতি কিছু সময়ের জন্য অবৈধ ছিল, তবে ওয়াশিংটন চীন বা অন্য কোথাও যেগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে রূপান্তরিত হয়েছে সেগুলি কীভাবে দেখবে তা এখনও স্পষ্ট নয়।
বোঝা ট্রান্সশিপমেন্ট সনাক্ত করতে এবং বর্ধিত দায়িত্বগুলি মূল্যায়নের জন্য শুল্ক কর্তৃপক্ষের সাথে রয়েছে।
“এটি কঠিন হবে, বিশেষত এমন দেশগুলিতে যাদের চীনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে এবং আমাদের রীতিনীতি এবং সীমান্ত সুরক্ষায় সহায়তা করার জন্য কোনও বিশেষ উত্সাহ নেই,” রেইনস যোগ করেছেন।
