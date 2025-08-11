You are Here
ট্রাম্প চীনের সাথে আমাদের শুল্কের ট্রুস প্রসারিত করেছেন: প্রতিবেদনগুলি
News

ট্রাম্প চীনের সাথে আমাদের শুল্কের ট্রুস প্রসারিত করেছেন: প্রতিবেদনগুলি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চীনের সাথে শুল্ক যুদ্ধের 90 দিনের মধ্যে একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন, সোমবার বেশ কয়েকটি মিডিয়া আউটলেট রিপোর্ট করেছে, যুদ্ধবিরতি শেষ হওয়ার কয়েক ঘন্টা আগে তাত্ক্ষণিক ক্রমবর্ধমান হওয়ার ঝুঁকি সরিয়ে দিয়েছে, তবে বাণিজ্য সম্পর্কের ভঙ্গুর রেখে গেছে।

যদি মঙ্গলবারের সময়সীমা বাড়ানো না হয়, তবে বিশ্বের দুটি বৃহত্তম বাণিজ্য দেশগুলির মধ্যে শুল্ক যুদ্ধের উচ্চতায় এপ্রিল মাসে চীনা আমদানির বিষয়ে মার্কিন কর্তব্যগুলি তাদের স্তরে ফিরে যেত।

সিএনবিসি এবং রয়টার্স বলেছিলেন যে এই সিদ্ধান্তটি হোয়াইট হাউসের এক আধিকারিক দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছিল, চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুইডেনের স্টকহোমে বাণিজ্য আলোচনার সমাপ্তির পরে ওয়াশিংটনের কাছ থেকে দু’সপ্তাহ জল্পনা ও মিশ্র সংকেত অনুসরণ করেছে।

আলোচনার পরে, চীনা আলোচকরা শুল্কের বিরতি বাড়ানোর জন্য sens ক্যমত্য ঘোষণা করে, যখন আমেরিকান পক্ষ জোর দিয়েছিল যে কোনও চুক্তি চূড়ান্ত হবে না ট্রাম্পের সুস্পষ্ট অনুমোদন ছাড়া

শুল্ক-প্রশিক্ষণের সময়সীমার ঠিক আগে, ট্রাম্প চীনকে আমেরিকান সয়াবিনের ক্রয়কে আরও চতুর্দিক দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন-এটি চীনের একটি বড় রফতানি।

“চীন সয়াবিনের ঘাটতি নিয়ে উদ্বিগ্ন। আমাদের মহান কৃষকরা সবচেয়ে শক্তিশালী সয়াবিন উত্পাদন করেন,” তিনি রবিবার দেরিতে একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে বলেছিলেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।