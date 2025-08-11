You are Here
ট্রাম্প চীন শুল্ককে আরও 90 দিন বৃদ্ধি করে বিলম্ব করে
News

ট্রাম্প চীন শুল্ককে আরও 90 দিন বৃদ্ধি করে বিলম্ব করে

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প আরও 90 দিনের জন্য চীনের সাথে নিম্ন শুল্ক বাড়িয়ে একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন, সিএনবিসি রিপোর্ট। পূর্ববর্তী চুক্তিটি 12 আগস্ট মধ্যরাতে শেষ হওয়ার আগে নতুন এক্সিকিউটিভ আদেশটি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

এই সম্প্রসারণটি চীন থেকে পণ্যগুলিতে বর্তমান 30 শতাংশ শুল্ক বজায় রাখবে এবং উভয় দেশের প্রতিনিধিরা একটি নতুন বাণিজ্য চুক্তির বিষয়ে আলোচনা করে। পূর্ববর্তী চুক্তি মার্কিন শুল্ককে ১৪৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৩০ শতাংশে নেমেছে এবং চীনা শুল্ক ১৪৫ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশে নেমেছে।

এই সময়ে, এই পদক্ষেপটি কীভাবে চীনে উত্পাদিত ইলেকট্রনিক্সের দামকে প্রভাবিত করবে তা স্পষ্ট ছিল না, তবে কমপক্ষে কিছু সংস্থার জন্য এটি এখনও বেশি ব্যয়ের দিকে পরিচালিত করে। যদিও স্যুইচ 2 এর দাম একই রকম রয়েছে, নিন্টেন্ডো আগস্টের শুরুতে ঘোষণা করেছিলেন যে স্যুইচ 1 এর দাম 40 ডলার বা তার বেশি বৃদ্ধি পাবে। সোনোস বলেছেন যে এর কিছু পণ্য দাম বাড়বে, তবে বিশদটি ভাগ করে নি। ডিজেআই এবং মাইক্রোসফ্ট উভয়ই মে মাসে তাদের কিছু পণ্যগুলিতে দাম বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছিল।

বিদেশে পণ্য উত্পাদনকারী সংস্থাগুলির জন্য, ট্রাম্প প্রশাসন বাণিজ্য নীতিতে হঠাৎ ঝাঁকুনির ফলে শুল্কগুলি নিজেরাই মোকাবেলা করা প্রায় তত কঠিন বলে মনে হয়। এই অনিয়মিত সুরক্ষাবাদ বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যকে পুনরায় আকার দিচ্ছে এবং এটি সাধারণ হিসাবে ব্যবসা করার চেষ্টা করছে এমন সংস্থাগুলির কাছ থেকে ছাড়ও জিতেছে। অ্যাপল শুল্কের শিকার হওয়া এড়াতে গত সপ্তাহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অতিরিক্ত $ 100 বিলিয়ন ব্যয় করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এবং আজকের প্রথম দিকে, এএমডি এবং এনভিডিয়া উভয়ই তাদের 15 শতাংশ লাভের জন্য চীনে জিপিইউ বিক্রির অনুমতি দেওয়ার জন্য সম্মত হয়েছে বলে জানা গেছে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।