ট্রাম্প চ্যাম্পিয়নস পুতিন কথা বলেছেন, পরের জেলেনস্কির সাথে 3-ওয়ে বৈঠকের সংকেত দিয়েছেন
News

ট্রাম্প চ্যাম্পিয়নস পুতিন কথা বলেছেন, পরের জেলেনস্কির সাথে 3-ওয়ে বৈঠকের সংকেত দিয়েছেন

রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে আলাস্কার উচ্চ প্রত্যাশিত শীর্ষ সম্মেলন কোনও দৃ concrete ় চুক্তি ছাড়াই শেষ করেছেন, যদিও উভয় নেতা সভার প্রশংসা করেছেন ইতিবাচক হিসাবে।

শুক্রবার বিকেলে ট্রাম্প এবং পুতিনের মধ্যে যৌথ প্রেস ইভেন্টে আলোচনার যথাক্রমে “অত্যন্ত উত্পাদনশীল” এবং “গঠনমূলক” হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল, তবে কোনও নেতা কোন নির্দিষ্ট অগ্রগতি হয়েছে সে সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করবেন না।

ট্রাম্প বলেছিলেন যে আলোচনায় গিয়ে তিনি ইউক্রেন বা আঞ্চলিক ছাড়ের বিষয়ে কোনও চুক্তি করবেন না। পরিবর্তে, তিনি পুতিন এবং ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কিয়কে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দ্বিতীয় বৈঠকের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছিলেন – যা ক্রেমলিন প্রধান এ পর্যন্ত করতে অস্বীকার করেছেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (আর) এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন (এল) আলাস্কার অ্যাঙ্করেজে 15 ই আগস্ট, 2025-এ যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনে একটি সভা করেছেন। (অ্যান্ড্রু হার্নিক/গেটি চিত্র)

ট্রাম্প, পুতিন ‘অত্যন্ত উত্পাদনশীল’ শীর্ষ সম্মেলন মোড়ানো কিন্তু যুদ্ধের অবসান ঘটাতে ‘এখনও সেখানে নেই’

প্রেস ইভেন্টের সময় জেলেনস্কির সাথে দেখা করার পুতিনের ইচ্ছার কোনও পক্ষই ঘোষণা করেনি – যদিও উভয় নেতা সাংবাদিকদের কাছ থেকে কোনও প্রশ্ন করেননি – তবে শীর্ষ সম্মেলনের পরে ফক্স নিউজের শান হ্যানিটির সাথে একটি সাক্ষাত্কারে ট্রাম্প পরামর্শ দিয়েছিলেন যে এই জাতীয় সভা দিগন্তে রয়েছে।

ট্রাম্প বলেছিলেন, “প্রচুর পয়েন্টে একমত হয়েছিল।” “এখানে একটি বা দুটি দুর্দান্ত উল্লেখযোগ্য আইটেম রয়েছে তবে আমি মনে করি সেগুলি পৌঁছতে পারে।

“এখন এটি সম্পন্ন করার জন্য এখন প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কির উপর নির্ভর করে। এবং আমি ইউরোপীয় দেশগুলিকেও বলব, তাদের জড়িত থাকতে হবে,” তিনি যোগ করেছেন। “এবং যদি তারা চান, আমি পরবর্তী সভায় থাকব – তারা এখন রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কি এবং রাষ্ট্রপতি পুতিন এবং আমার মধ্যে একটি সভা স্থাপন করতে যাচ্ছেন, আমার ধারণা।”

যদিও রাষ্ট্রপতি পুতিনের সাথে সংবাদ সম্মেলনের সময় তিনি যে বক্তব্য দিয়েছিলেন, তিনি যখন বলেছিলেন, “কোনও চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও চুক্তি নেই।”

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে টারম্যাকের সাথে হাত মিলিয়েছিলেন তারা আলাস্কার অ্যাঙ্করেজের যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনে পৌঁছানোর পরে, 2025 সালের 15 আগস্ট। (অ্যান্ড্রু ক্যাবলেরো-রেইনল্ডস/এএফপি গেটি চিত্রের মাধ্যমে)

ট্রাম্প, পুতিন আলাস্কার বৈঠকের পরে গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেছেন: ‘চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত কোনও চুক্তি নেই’

তিনি এবং পুতিন যে বিষয়গুলিতে সম্মত হয়েছিলেন বা যে বিষয়গুলি বিতর্কিত রয়ে গেছে সে বিষয়ে কী বিষয়গুলি ছিল সে সম্পর্কে ট্রাম্প কোনও মন্তব্য করবেন না।

রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন যে তিনি পুতিনের সাথে দশটির মধ্যে “দশ” এর সাথে কথোপকথনটি রেট করবেন, আলোচনার আপাত সৌহার্দ্য সম্পর্কে – বিশেষত, তিনি যখন দাবি করেছিলেন যে তিনি রাশিয়ার রাষ্ট্রপতির মন্তব্যের প্রশংসা করেছিলেন যখন তিনি দাবি করেছিলেন যে তিনি ইউক্রেন আক্রমণ করতে পারতেন না ট্রাম্প ২০২০ সালের রাষ্ট্রপতি পদে জিতেছিলেন।

পুতিন বা ট্রাম্প কেউই এই মন্তব্যের পিছনে ক্রেমলিন প্রধানের যুক্তি ব্যাখ্যা করেননি।

রাশিয়ার কর্মকর্তারাও শীর্ষ সম্মেলনের পরে আলোচনার প্রশংসা করেছিলেন, যদিও জেলেনস্কি বা ন্যাটো মিত্ররা আলোচনায় কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে তা এখনও অস্পষ্ট রয়ে গেছে, যা ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি প্রেস ইভেন্টের পরে অবিলম্বে তাদের কাছে রিলে করবেন।

জেলেনস্কি বা অন্যান্য ইউরোপীয় নেতাদের সাথে কীভাবে তাঁর কথোপকথন হয়েছে তা ট্রাম্প আলোচনা করেননি।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, ডান, রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন শুক্রবার, 15 আগস্ট, 2025 এর যৌথ বেস এলমেনডর্ফ-রিচার্ডসনে একটি যৌথ সংবাদ সম্মেলনে পৌঁছেছেন। ((এপি ফটো/জা সি হংক))

ন্যাটো বা জেলেনস্কির অফিস তত্ক্ষণাত ফক্স নিউজ ডিজিটালের ট্রাম্পের সাথে কল, বা সভার আপাত ফলাফল সম্পর্কে প্রশ্নের জবাব দেয়নি।

ট্রাম্প এবং পুতিন দুজনেই শীর্ষ সম্মেলন জড়ানোর পরেই অ্যাঙ্কারেজ থেকে রওনা হন।

ক্যাটলিন ম্যাকফল ফক্স নিউজ ডিজিটাল কভারিং রাজনীতি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ওয়ার্ল্ড নিউজের একজন সাংবাদিক।

