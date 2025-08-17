You are Here
ট্রাম্প জেলেনস্কিকে বলেছিলেন যে পুতিন ইউক্রেনের আরও বেশি কিছু চান, কিয়েভকে একটি চুক্তি করার আহ্বান জানিয়েছেন

ওয়াশিংটন/মস্কো/কিয়েভ, 16 আগস্ট (রয়টার্স) – মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প শনিবার বলেছিলেন যে ইউক্রেনের উচিত শেষ করার জন্য একটি চুক্তি করা উচিত রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ কারণ “রাশিয়া একটি খুব বড় শক্তি, এবং তারা তা নয়”, একটি শীর্ষ সম্মেলনের পরে যেখানে ভ্লাদিমির পুতিনকে ইউক্রেনীয় আরও জমির দাবি করা হয়েছিল বলে জানা গেছে।

শুক্রবার আলাস্কায় দুই নেতা বৈঠকের পরে ট্রাম্প ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতিকে বলেছিলেন ভলোডিমির জেলেনস্কি এই বিষয়টির সাথে পরিচিত একটি সূত্র জানিয়েছে, পুতিন বেশিরভাগ সামনের লাইন হিমশীতল করার প্রস্তাব দিয়েছিল যদি কিয়েভ মস্কোর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য, শিল্প অঞ্চল সমস্ত ডোনেটস্ককে সজ্জিত করে, বিষয়টির সাথে পরিচিত একটি সূত্র জানিয়েছে।

জেলেনস্কি দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন, সূত্রটি জানিয়েছে। রাশিয়া ইতিমধ্যে নিয়ন্ত্রণ করে একটি পঞ্চম ডোনেটস্ক প্রদেশের প্রায় তিন চতুর্থাংশ সহ ইউক্রেনের, যা এটি প্রথম 2014 সালে প্রবেশ করেছিল।

ট্রাম্প আরও বলেছিলেন যে তিনি পুতিনের সাথে একমত হয়েছিলেন যে ইউক্রেন এবং এর ইউরোপীয় মিত্ররা যে দাবি করেছিল তা পূর্বে যুদ্ধবিরতি ছাড়াই একটি শান্তি চুক্তি চাওয়া উচিত। শীর্ষ সম্মেলনের আগে তার অবস্থান থেকে এটি পরিবর্তন ছিল, যখন তিনি বলেছিলেন যে কোনও যুদ্ধবিরতি সম্মত না হলে খুশি হবেন না।

“এটি সমস্ত দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল যে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধের সমাপ্তির সর্বোত্তম উপায় হ’ল সরাসরি একটি শান্তি চুক্তিতে যাওয়া, যা যুদ্ধের অবসান ঘটাবে, এবং নিছক যুদ্ধবিরতি চুক্তি নয়, যা প্রায়শই ধরে রাখে না,” ট্রাম্প সত্য সামাজিক পোস্টে পোস্ট করেছিলেন।

জেলেনস্কি বলেছিলেন যে লড়াইটি বিরতি দেওয়ার জন্য রাশিয়ার অনিচ্ছুকতা স্থায়ী শান্তি তৈরির প্রচেষ্টা জটিল করে তুলবে। “হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা যুদ্ধ বন্ধ করার মূল উপাদান,” তিনি এক্সে বলেছিলেন।

তবুও, জেলেনস্কি বলেছিলেন যে তিনি সোমবার ওয়াশিংটনে ট্রাম্পের সাথে দেখা করবেন।

এই পুলের ছবিতে রাশিয়ান স্টেট এজেন্সি স্পুটনিক দ্বারা বিতরণ করা হয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন টারম্যাকের সাথে তাদের আগমনের পরে টারম্যাকের বিষয়ে আলাপচারে আলাস্কারেজের যৌথ বেস এলমেনডরফ-রিচার্ডসনের অ্যাঙ্কারেজের জয়েন্ট বেসে ইউএস-রাশিয়া সামিটের জন্য আগস্ট / এএফপি দ্বারা) (ছবি) দ্বারা ছবি)

গেটি ইমেজের মাধ্যমে সের্গেই ববলেভ

এটি একটি স্মৃতি জাগিয়ে তুলবে সভা ফেব্রুয়ারিতে হোয়াইট হাউস ওভাল অফিসে, যেখানে ট্রাম্প এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস জেলেনস্কিকে একটি নৃশংস পাবলিক ড্রেসিং-ডাউন দিয়েছেন। ট্রাম্প বলেছেন, পুতিন এবং জেলেনস্কিয়ের সাথে ত্রি-মুখী বৈঠকটি অনুসরণ করতে পারে।

কিয়েভের ইউরোপীয় মিত্ররা স্বাগত জানায় ট্রাম্পএর প্রচেষ্টা কিন্তু ইউক্রেনকে ফিরিয়ে দেওয়ার এবং রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞাগুলি শক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ইউরোপীয় নেতারা হতে পারে সোমবারের হোয়াইট হাউস সভায় যোগদান করুন পাশাপাশি, জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোহান ওয়াদেফুল বলেছেন।

রাশিয়া ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনের একটি পূর্ণ স্কেল আক্রমণ শুরু করেছিল এবং ধীরে ধীরে কয়েক মাস ধরে অগ্রসর হচ্ছে। বিশ্লেষকরা জানিয়েছেন, যুদ্ধ – ৮০ বছরের জন্য ইউরোপের সবচেয়ে মারাত্মক – উভয় পক্ষের এক মিলিয়ন লোককে হত্যা বা আহত করেছে, বেশিরভাগ ইউক্রেনীয় বেসামরিক নাগরিক সহ, বিশ্লেষকরা জানিয়েছেন।

রাশিয়া সম্ভবত ট্রাম্পের মন্তব্যকে স্বাগত জানাতে পারে

পুতিনের সাথে তিন ঘন্টার বৈঠকে ট্রাম্পের বিভিন্ন মন্তব্য বেশিরভাগের সাথে একত্রিত পাবলিক অবস্থান মস্কোর, যা বলে যে একটি সম্পূর্ণ বন্দোবস্ত জটিল হবে কারণ অবস্থানগুলি “ডায়ামেট্রিকভাবে বিরোধিতা”।

পুতিন রাশিয়ার দীর্ঘকালীন দাবিতে কোনও আন্দোলনের ইঙ্গিত দেয়নি, যার মধ্যে ন্যাটো জোটে কিয়েভের কাঙ্ক্ষিত সদস্যপদ সম্পর্কে একটি ভেটো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তিনি জেলেনস্কির সাথে বৈঠকের বিষয়ে কোনও উল্লেখ করেননি। ক্রেমলিনের সহযোগী ইউরি উশাকভ বলেছেন, ত্রি-মুখী শীর্ষ সম্মেলন নিয়ে আলোচনা করা হয়নি।

ফক্স নিউজের শান হ্যানিটিকে দেওয়া একটি সাক্ষাত্কারে ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে তিনি এবং পুতিন ইউক্রেনের জন্য ভূমি স্থানান্তর এবং সুরক্ষা গ্যারান্টি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন এবং “মূলত সম্মত” ছিলেন।

তিনি বলেন, “আমি মনে করি আমরা একটি চুক্তির খুব কাছাকাছি,” তিনি আরও বলেন: “ইউক্রেনকে এতে সম্মত হতে হবে। সম্ভবত তারা ‘না’ বলবে।”

তিনি জেলেনস্কিকে কী করার পরামর্শ দেবেন জানতে চাইলে ট্রাম্প বলেছিলেন: “একটি চুক্তি করতে হবে।”

“দেখুন, রাশিয়া একটি খুব বড় শক্তি, এবং তারা তা নয়,” তিনি যোগ করেছেন।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ওয়াশিংটনে শুক্রবার, ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ সালে হোয়াইট হাউসে ওভাল অফিসে ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কির সাথে সাক্ষাত করেছেন। (এপি ফটো/ মাইস্টিস্লাভ চেরনভ)

ইউক্রেনের সুরক্ষা গ্যারান্টি প্রয়োজন

জেলেনস্কি ধারাবাহিকভাবে বলেছিলেন যে তিনি ইউক্রেনের সংবিধানে পরিবর্তন ব্যতীত অঞ্চল স্বীকার করতে পারবেন না, এবং কিয়েভ ডোনেটস্কের “দুর্গ শহরগুলি” যেমন স্লোভিয়ানস্ক এবং ক্রেমেটরস্ককে আরও রাশিয়ান অগ্রগতির বিরুদ্ধে বুলওয়ার্ক হিসাবে দেখেন।

জেলেনস্কি রাশিয়াকে আবার আক্রমণ করতে বাধা দেওয়ার জন্য সুরক্ষা গ্যারান্টিগুলিতেও জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি এবং ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অংশ নেওয়ার বিষয়ে “ইতিবাচক সংকেত” নিয়ে আলোচনা করেছিলেন এবং ইউক্রেনের একটি স্থায়ী শান্তি প্রয়োজন, রাশিয়ান আক্রমণগুলির মধ্যে “কেবল অন্য বিরতি” নয়।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি একটি শান্তি চুক্তির আওতায় ইউক্রেনকে সুরক্ষার গ্যারান্টি প্রদানের ক্ষেত্রে ট্রাম্পের উন্মুক্ততা হিসাবে বর্ণনা করেছেন এমনটি স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন যে সুরক্ষার গ্যারান্টিগুলি “যে কোনও ন্যায়বিচার এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তির জন্য অপরিহার্য ছিল।”

পুতিন, যিনি বিদেশী স্থল বাহিনীর সাথে জড়িত ছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি ট্রাম্পের সাথে একমত হয়েছিলেন যে ইউক্রেনের সুরক্ষা অবশ্যই “নিশ্চিত” হওয়া উচিত।

জন্য পুতিনসবেমাত্র ট্রাম্পের সাথে বসে একটি জয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই তাকে পশ্চিমা নেতারা উজ্জীবিত করেছিলেন এবং মাত্র এক সপ্তাহ আগে ট্রাম্পের কাছ থেকে নতুন নিষেধাজ্ঞার হুমকির মুখোমুখি হয়েছিল।

আলাস্কা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র – ১৫ ই আগস্ট: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা রাজ্যে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে প্রথম আলোচনার প্রথম দফায় আলাস্কা আলাস্কা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কার অ্যাঙ্করেজে সমাপ্ত হয়েছে।

‘পুতিনের জন্য 1-0’

ট্রাম্প ওয়াশিংটনে ফিরে আসার পরে ইউরোপীয় নেতাদের সাথে কথা বলেছেন। বেশ কয়েকটি চাপ রাশিয়ার উপর চাপ রাখার প্রয়োজন।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার বলেছিলেন যে ট্রাম্পকে ধন্যবাদ, যুদ্ধের অবসান আগের চেয়ে কাছাকাছি ছিল, তবে তিনি বলেছিলেন যে যুদ্ধ অব্যাহত থাকলে তিনি রাশিয়ার উপর আরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবেন।

ইউরোপীয় নেতারা এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে ইউক্রেনের অবশ্যই “আয়রনক্ল্যাড” সুরক্ষা গ্যারান্টি থাকতে হবে এবং রাশিয়া যেমন চেয়েছিল তেমনি তার সশস্ত্র বাহিনীর উপর বা ন্যাটো সদস্যপদ গ্রহণের অধিকারের উপর কোনও সীমাবদ্ধতা রাখা উচিত নয়।

কিছু ইউরোপীয় রাজনীতিবিদ এবং ভাষ্যকাররা শীর্ষ সম্মেলন সম্পর্কে ভয়ঙ্কর ছিলেন।

এক্স -এ পোস্ট করা ওয়াশিংটনের প্রাক্তন জার্মান রাষ্ট্রদূত ওল্ফগ্যাং ইসচিংগার ওল্ফগ্যাং ইসচিংগার “ট্রাম্পের সাথে তার রেড কার্পেট চিকিত্সা পেয়েছিলেন,”

রাশিয়া এবং ইউক্রেন উভয়ই রাতারাতি বিমান হামলা চালিয়েছিল, একটি দৈনিক ঘটনা, যখন লড়াইয়ের লড়াইয়ে লড়াই হয়েছিল।

ট্রাম্প ফক্সকে বলেছিলেন যে তিনি চাপিয়ে দেবেন চীন উপর শুল্ক রাশিয়ান তেল কেনার জন্য, তবে তাকে দুই বা তিন সপ্তাহের মধ্যে “এটি সম্পর্কে” ভাবতে হতে পারে।

তিনি পুতিনকে জানিয়ে শীর্ষ সম্মেলনের পরে তাঁর মন্তব্য শেষ করেছিলেন: “আমরা খুব শীঘ্রই আপনার সাথে কথা বলব এবং সম্ভবত খুব শীঘ্রই আপনাকে আবার দেখতে পাব।”

“পরের বার মস্কোতে,” একটি হাসিখুশি পুতিন ইংরেজিতে প্রতিক্রিয়া জানালেন।

(ইউলিয়া ডিসা, কানিশকা সিংহ, ট্রেভর হুনিকুট্ট, জেফ ম্যাসন, লিডিয়া কেলি, জ্যাস্পার ওয়ার্ড, কস্টাস পিটাস, ইসমাইল শাকিল, ভার্গব আচার্য, অ্যালান চার্লিশ, ড্যাভেল, গিউল্ড, গোউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউইউ, রিনকে, ফেলিক্স লাইট এবং মস্কো ব্যুরো;

