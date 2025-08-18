রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কিয়ের একটি অসাধারণ তিরস্কার জারি করেছেন, তাকে বলেছিলেন যে তিনি ‘রাশিয়ার সাথে যুদ্ধ শেষ করতে পারেন’।
ট্রাম্প জেলেনস্কির ইউক্রেনকে ন্যাটোতে যোগদানের জন্য দেখতে জেলেনস্কির আশা স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছেন এবং ইঙ্গিত করেছেন যে ক্রিমিয়া ইউক্রেনীয় শাসনে ফিরে আসার জন্য তাঁর কোনও ইচ্ছা নেই।
সোমবার ওয়াশিংটনে জেলেনস্কির সাথে তার নির্ধারিত বৈঠকের মাত্র কয়েক ঘন্টা আগে তাঁর শক অবস্থান আসে।
ট্রাম্প রবিবার রাতে সত্য সামাজিক বিষয়ে লিখেছিলেন, ‘ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কি রাশিয়ার সাথে প্রায় অবিলম্বে যুদ্ধ শেষ করতে পারেন, যদি তিনি চান, বা তিনি লড়াই চালিয়ে যেতে পারেন,’
‘মনে আছে এটি কীভাবে শুরু হয়েছিল। ওবামাকে ক্রিমিয়াকে (12 বছর আগে গুলি চালানো না করে) দেওয়া হয়নি, এবং ইউক্রেনের দ্বারা ন্যাটোতে যাবেন না।
‘কিছু জিনিস কখনও পরিবর্তন হয় না !!!’
ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি এবং ফিনল্যান্ডের নেতারা ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতির আশেপাশে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন এবং সোমবার যে ফাঁদে পড়ছেন এই আশঙ্কায় সোমবার অত্যন্ত প্রত্যাশিত বৈঠকের জন্য ওয়াশিংটনে তাঁর সাথে যোগ দেবেন।
জেলেনস্কির পক্ষে থাকার তাদের প্রতিশ্রুতি হ’ল ফেব্রুয়ারির শেষের চেয়ে বৈঠকটি আরও ভাল হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য একটি স্পষ্ট প্রচেষ্টা, যখন ট্রাম্প জেলেনস্কিয়কে উত্তপ্ত ওভাল অফিসের মুখোমুখি হয়ে উঠেছিলেন।
সেই সময়, ইউক্রেনীয় নেতাকে উত্তপ্ত দ্বন্দ্বের পরে শীর্ষস্থানীয় ট্রাম্পের পরামর্শদাতাদের দ্বারা হোয়াইট হাউস ছেড়ে যেতে বলা হয়েছিল।
ট্রাম্প জেলেনস্কিকে বলেছিলেন, ‘আপনি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাথে জুয়া খেলছেন, এবং আপনি যা করছেন তা দেশের প্রতি অত্যন্ত অসম্মানজনক, এই দেশটি আপনাকে অনেক বেশি লোকের চেয়ে অনেক বেশি সমর্থন করেছে যা তাদের বলা উচিত,’ ট্রাম্প জেলেনস্কিকে বলেছিলেন।
ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যানস চিম করে দাবী করে জেলেনস্কি কৃতজ্ঞতা দেখান – জিজ্ঞাসা করে, ‘আপনি কি একবার’ ধন্যবাদ ‘বলেছেন?’
অবসরপ্রাপ্ত ফরাসী জেনারেল ডোমিনিক ট্রিনকুয়ান্ড বলেছেন, ‘ওভাল অফিসের দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হওয়ার কারণে ইউরোপীয়রা খুব ভয় পায় এবং তাই তারা মিঃ জেলেনস্কিয়কে এই উত্তরের পক্ষে সমর্থন করতে চায়।’
‘এটি একটি শক্তি সংগ্রাম এবং শক্তির একটি অবস্থান যা ট্রাম্পের সাথে কাজ করতে পারে।’
রবিবার রাতে ট্রুথ সোশ্যাল -এ লিখেছিলেন: ‘আগামীকাল হোয়াইট হাউসে বিগ ডে -এ লিখেছেন, জেলেনস্কিয়কে তাকে একটি বার্তা পাঠানোর জন্য ইইউ নেতাদের সাথে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্তে ট্রাম্প অকার্যকর হয়ে পড়েছিলেন:’ আগামীকাল হোয়াইট হাউসে বড় দিন।
‘এক সময় কখনও এত বেশি ইউরোপীয় নেতা ছিল না। তাদের হোস্ট করার জন্য আমার মহান সম্মান !!! ‘
তিনি আরও যোগ করেছেন: ‘ভুয়া সংবাদ বলবে যে আমাদের সুন্দর হোয়াইট হাউসে এত বড় ইউরোপীয় নেতাদের হোস্ট করা রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের পক্ষে বড় ক্ষতি। আসলে, এটি আমেরিকার জন্য একটি দুর্দান্ত সম্মান !!! ‘
আশঙ্কা করা হচ্ছে যে জেলেনস্কি সোমবার রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এই শর্তাদি মেনে নেওয়ার বা আমেরিকান সমর্থন হারাতে ঝুঁকির জন্য শক্তিশালী সশস্ত্র হতে পারেন। চিত্রযুক্ত: জেলেনস্কি এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ফেব্রুয়ারিতে ওভাল অফিসে মিলিত হন
চলমান সংঘাতের বিষয়ে আলাস্কায় আড়াই ঘন্টা আলোচনার জন্য ট্রাম্প পুতিনের সাথে দেখা হওয়ার কয়েকদিন পর বৈঠকটি আসে
লন্ডন ভিত্তিক রয়্যাল ইউনাইটেড সার্ভিসেস ইনস্টিটিউটের আন্তর্জাতিক সুরক্ষার পরিচালক নীল মেলভিন বলেছেন, ইউরোপীয় নেতারা ‘এই দ্রুত বিকশিত এজেন্ডাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছেন।’
চলমান সংঘাতের বিষয়ে আলাস্কায় আড়াই ঘন্টা আলোচনার জন্য ট্রাম্পের সাথে দেখা করার কয়েকদিন পরে এই বৈঠকটি এসেছিল।
এরপরে, ট্রাম্প স্বীকার করেছিলেন যে তিনি এবং পুতিন সংকট নিয়ে কোনও চুক্তি করতে পারেননি, তবে জোর দিয়েছিলেন: ‘আমাদের একটি অত্যন্ত উত্পাদনশীল সভা হয়েছিল, এবং অনেক পয়েন্টের সাথে একমত হয়েছিল।
‘আমরা সেখানে পাইনি, তবে আমাদের সেখানে যাওয়ার খুব ভাল সুযোগ রয়েছে।’
আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনের পরে, যুদ্ধবিরতি ধারণাটি সর্ব-পরিত্যক্তভাবে প্রদর্শিত হবে, যা পুতিনের ইউক্রেন ন্যাটো বা এমনকি ইইউতে যোগদান না করে তা নিশ্চিত করার জন্য পুতিনের এজেন্ডার দিকে বর্ণিত হয়ে যায়।
জেলেনস্কি এর আগে ট্রাম্পের এই দাবির বিরুদ্ধে পিছনে চাপ দিয়েছিলেন – যা পুতিনের পছন্দের সাথে একত্রিত হয়েছিল – যে উভয় পক্ষকে যুদ্ধের সম্পূর্ণ সমাপ্তি নিয়ে প্রথমে যুদ্ধবিরতি সুরক্ষিত করার পরিবর্তে আলোচনা করা উচিত।
জেলেনস্কি বলেছিলেন যে যুদ্ধবিরতি পুতিনের দাবি পর্যালোচনা করার জন্য শ্বাসকষ্ট সরবরাহ করবে।
‘অস্ত্রের চাপে এটি করা অসম্ভব,’ তিনি বলেছিলেন। ‘পুতিন হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে চায় না, তবে তাকে অবশ্যই তা করতে হবে।’