ট্রাম্প জেলেনস্কিকে হস্তান্তর করেছিলেন যে পুতিন পুরো ডোনবাস পেতে চান। একমত বা না – ইউক্রেনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য, মার্কিন রাষ্ট্রপতি – মেডুজা বলেছেন
ট্রাম্প জেলেনস্কিকে হস্তান্তর করেছিলেন যে পুতিন পুরো ডোনবাস পেতে চান। একমত বা না – ইউক্রেনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য, মার্কিন রাষ্ট্রপতি – মেডুজা বলেছেন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতির সাথে কথোপকথনে ভ্লাদিমির জেলেনস্কি জানিয়েছেন যে ভ্লাদিমির পুতিন ডনবাসের পুরো অঞ্চল থেকে ইউক্রেনীয় সেনা প্রত্যাহারের দাবি করেছেন। এটি উত্সগুলির রেফারেন্স সহ ব্লুমবার্গ লিখেছেন।

এজেন্সি অনুসারে একই সময়ে ট্রাম্প জোর দিয়েছিলেন যে ইউক্রেনের এই অঞ্চলটি নিয়ে কী করা উচিত তা সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

ব্লুমবার্গের সূত্রটি আরও বলেছে যে ইউরোপে তারা উদ্বিগ্ন যে ট্রাম্প, যিনি দ্রুত একটি শান্তি চুক্তি শেষ করতে চান, তিনি জেলেনস্কির উপর চাপ চাপিয়ে দেবেন যাতে তিনি আঞ্চলিক ছাড়ের দিকে যান।

ট্রাম্পের সাথে টেলিফোন কথোপকথনের পরে জেলেনস্কি বলেছিলেন যে ১৮ ই আগস্ট তিনি হোয়াইট হাউসে মার্কিন রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাত করবেন।

পুতিনের সাথে এবং পরবর্তীকালে জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় নেতাদের সাথে আলোচনার পরে, তিনি সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে সত্য সামাজিক লিখেছিলেন যে “প্রত্যেকেই sens ক্যমত্যে এসেছিল” যে যুদ্ধটি সম্পূর্ণ করার সর্বোত্তম উপায়টি তাত্ক্ষণিকভাবে একটি সম্পূর্ণ শান্তি চুক্তি শেষ করা ছিল, এবং অস্থায়ী যুদ্ধে একমত নয়।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল ৮ ই আগস্টের প্রথম দিকে সূত্রের বরাত দিয়ে লিখেছেন যে ভ্লাদিমির পুতিন যদি ইউক্রেন ডোনেটস্ক অঞ্চল থেকে সেনা প্রত্যাহার করে নেন তবে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হতে প্রস্তুত। অন্যান্য অঞ্চলের সামনের লাইনটি হিমশীতল হবে।

