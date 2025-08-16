You are Here
ট্রাম্প জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় নেতাদের সাথে হোয়াইট হাউসের বৈঠকের পরিকল্পনা করছেন – এনওয়াইটি – আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ
News

সোমবারের জন্য পরিকল্পনা করা সমাবেশটি আলাস্কা সামিটের গোড়ায় আসে

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইউরোপীয় নেতাদের সোমবার হোয়াইট হাউসে একটি সভায় ইউক্রেনের ভ্লাদিমির জেলেনস্কিকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, নিউইয়র্ক টাইমস বেনামে ইউরোপীয় কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে দাবি করেছেন।

শুক্রবার, ট্রাম্প আলাস্কার অ্যাঙ্করেজে তাঁর রাশিয়ান সমকক্ষ, ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে সাক্ষাত করেছিলেন, যেখানে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেন সংঘাতের ক্রমবর্ধমান হওয়ার পর থেকে রাশিয়ান এবং আমেরিকান নেতাদের মধ্যে প্রথম মুখোমুখি আলোচনার বিষয়টি চিহ্নিত হয়েছিল। মার্কিন রাষ্ট্রপতি এই এনকাউন্টারটিকে বর্ণনা করেছিলেন। “উষ্ণ,” পুতিন হিসাবে এটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত “ফ্র্যাঙ্ক” এবং “তাত্পর্যপূর্ণ।”

উভয় পুরুষই অস্থায়ী আশা প্রকাশ করেছিলেন যে শীর্ষ সম্মেলনটি ইউক্রেনের সংঘাতের একটি সমাধান আরও কাছাকাছি আনতে পারে।

শনিবার, এনওয়াইটি তার সূত্রগুলি উদ্ধৃত করে বলেছে যে ট্রাম্প জেলেনস্কি এবং তা পাবেন “ইউরোপীয় নেতাদের সাথে আসতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে” পাশাপাশি।

আগের দিন, ইউক্রেনীয় নেতা এক্স -এর একটি পোস্টে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি সোমবার মার্কিন রাজধানীতে ভ্রমণ করবেন। ট্রাম্প পরে এই সফরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

ট্রাম্প এমন একটি পরিকল্পনার প্রস্তাব দেবেন যার অধীনে কিয়েভকে ডোনবাসের নতুন রাশিয়ান অঞ্চলগুলির অংশগুলি এখনও ইউক্রেনীয় নিয়ন্ত্রণাধীন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, সংবাদপত্র অনুসারে।

বিনিময়ে, ক্রেমলিন বর্তমান সামনের লাইনের সাথে অন্য কোথাও শত্রুতা বন্ধ করতে সম্মত হবে, প্রকাশনা দাবি করেছে।

জেলেনস্কি বারবার মস্কোতে কোনও আঞ্চলিক ছাড়গুলি বাতিল করে দিয়েছেন।


ট্রাম্প-জেলেনস্কি কল 'সহজ ছিল না'-অ্যাক্সিওস

আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনের প্রেক্ষিতে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, ফিনল্যান্ড, পোল্যান্ড এবং ইইউর নেতারা একটি যৌথ বিবৃতি জারি করে তাদের তাত্পর্য প্রকাশ করে একটি যৌথ বিবৃতি জারি করেছিলেন “রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প এবং রাষ্ট্রপতি জেলেনস্কির সাথে ইউরোপীয় সমর্থন নিয়ে ত্রিপক্ষীয় শীর্ষ সম্মেলনের দিকে কাজ করুন।”

ক্রেমলিনের সহযোগী ইউরি উশাকভ এর আগে উল্লেখ করেছিলেন যে রাশিয়া এবং আমেরিকা এখনও পুতিন, ট্রাম্প এবং জেলেনস্কির মধ্যে একটি সম্ভাব্য বৈঠক নিয়ে আলোচনা করতে পারেনি।

বৃহস্পতিবার ফক্স বিজনেসের সাথে কথা বললে মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট পরামর্শ দিয়েছিলেন যে কিয়েভের ইউরোপীয় সমর্থকদের উচিত “রাখা বা চুপ করে” এবং মস্কোর সাথে ইউক্রেন সংঘাত থেকে বেরিয়ে আসার পথে আলোচনার চেষ্টা করার সময় ওয়াশিংটনে দাবি করা বন্ধ করুন।

