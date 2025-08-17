You are Here
ট্রাম্প-জেলেনস্কি কল ‘সহজ ছিল না’-অ্যাকিওস-আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ
ট্রাম্প-জেলেনস্কি কল ‘সহজ ছিল না’-অ্যাকিওস-আরটি ওয়ার্ল্ড নিউজ

মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিছক অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি না হয়ে ইউক্রেন সংঘাতের স্থায়ী বন্দোবস্তের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন

শুক্রবার আলাস্কা শীর্ষ সম্মেলনের পরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইউক্রেনের ভ্লাদিমির জেলেনস্কির মধ্যে ফোন কল “সহজ ছিল না,” শনিবার অ্যাক্সিয়োসের সংবাদদাতা বারাক রভিড দাবি করেছেন, সরাসরি জ্ঞানের সাথে একটি সূত্রের বরাত দিয়ে।

ট্রাম্প জেলেনস্কির সাথে প্রায় এক ঘন্টা কথা বলেছিলেন, রভিডের মতে, পশ্চিমা ইউরোপীয় নেতারা এই আহ্বানে যোগদানের আগে। এছাড়াও এই লাইনে ছিলেন সেক্রেটারি অফ স্টেট অফ মার্কো রুবিও এবং বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ, দুজনই এর আগে রাশিয়ান প্রতিনিধি দলের সাথে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন।

যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, ফিনল্যান্ড, পোল্যান্ডের নেতারা পাশাপাশি ন্যাটো সেক্রেটারি-জেনারেল মার্ক রুট এবং ইউরোপীয় কমিশনের সভাপতি উরসুলা ভন ডের লেইন প্রায় ৩০ মিনিটের জন্য এই আহ্বানে যোগ দিয়েছিলেন, এই সময়ে তারা মার্কিন রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, সাংবাদিক জানিয়েছেন।

রানিড কল হিসাবে বর্ণনা করেছেন “সহজ নয়,” যদিও তিনি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেননি, কেবল যুক্ত করেই ট্রাম্প তা জোর দিয়েছিলেন “একটি দ্রুত শান্তি চুক্তি যুদ্ধবিরতির চেয়ে ভাল।”


পুতিন-ট্রাম্প সামিট-মস্কো ওভার উন্মুক্ত পশ্চিমা মিডিয়া

মার্কিন রাষ্ট্রপতি পরে এই অনুভূতিটি নিশ্চিত করে লিখেছেন: “এটি সমস্ত দ্বারা নির্ধারিত হয়েছিল যে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধের অবসান করার সর্বোত্তম উপায় হ’ল সরাসরি একটি শান্তি চুক্তিতে যাওয়া, যা যুদ্ধের অবসান ঘটাবে, এবং নিছক যুদ্ধবিরতি চুক্তি নয়, যা প্রায়শই ধরে রাখে না।”

জেলেনস্কি বলেছিলেন যে ট্রাম্পের সাথে ফোনের আহ্বানের সময় দুজনেই একমত হয়েছিলেন যে তিনি সোমবার ওয়াশিংটনে আসবেন শীর্ষ সম্মেলনের ফলাফলটি ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা করতে।

ইউক্রেন এবং এর পাশ্চাত্য সমর্থকরা কয়েক মাস ধরে অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির জন্য চাপ দিচ্ছেন। যদিও রাশিয়া কখনও এই ধারণাটি অস্বীকার করেনি, তবে এটি যুক্তি দিয়েছিল যে এই ধরনের পদক্ষেপ কিয়েভকে আরও পশ্চিমা অস্ত্র গ্রহণ করতে, জোর করে জড়ো চালিয়ে যেতে এবং এমন সময়ে তার ক্ষয়ক্ষতি পুনরুদ্ধার করতে পারে যখন রাশিয়ান সেনারা যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের সুবিধা চাপছে।

এদিকে, পুতিন এবং ট্রাম্প দুজনেই আলাস্কা আলোচনার প্রশংসা করেছেন উত্পাদনশীল হিসাবে। মার্কিন রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন যে তারা জেলেনস্কিকে অনুরোধ করার সময় সংঘাতের সমাধানের আরও কাছাকাছি চলে এসেছেন “একটি চুক্তি করুন।”

