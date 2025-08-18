You are Here
ট্রাম্প-জেলেনস্কি সভায় চোখ ঘুরতে মস্কো স্টক সূচক পিছলে যায়
সোমবার রাশিয়ার প্রধান স্টক সূচক ২% এরও বেশি কমেছে কারণ ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি এবং ইউরোপীয় মিত্ররা ওয়াশিংটনে যুদ্ধ শেষ করার লক্ষ্যে আলোচনার জন্য প্রস্তুত ছিল।

মস্কো এক্সচেঞ্জ সূচক, যা রাশিয়ার বৃহত্তম সংস্থাগুলির প্রায় 40 টি ট্র্যাক করে, ওপেনে 2,945 পয়েন্টে নেমে গেছে। আরটিএস সূচকটি 1,160 এ পিছলে গেছে।

শিপিং ফার্ম সোভকমফ্লট এবং ব্যাংক সেন্ট পিটার্সবার্গের সাথে এনার্জি জায়ান্টস গাজপ্রম, রোসনেফ্ট এবং ট্যাটনেফ্টের শেয়ারগুলি হ্রাসের নেতৃত্ব দিয়েছে, সমস্তই 3%এরও বেশি হারিয়েছে।

এদিকে, রুবেল উচ্চতর, মার্কিন ডলারের বিপরীতে ০.০7% বৃদ্ধি পেয়ে ৮০.২, ইউরোয়ের বিরুদ্ধে ০.০৯% এবং চীনা ইউয়ানের বিরুদ্ধে ০.১০% থেকে ১১.১17 এ দাঁড়িয়েছে, রয়টার্সের মতে ডেটা। বিশ্লেষকরা ভবিষ্যদ্বাণী সোমবার পরে ট্রাম্প-জেলেনস্কির বৈঠকের আগে মুদ্রা সম্ভবত অস্থির থাকবে।

রাশিয়ান বাজারও প্রত্যাশিত বিনিয়োগ সংস্থা ফিনামের কৌশল পরিচালক ইয়ারোস্লাভ কাবাকভ বলেছেন, ইউক্রেনের যুদ্ধের অবসান ঘটাতে চলমান আলোচনার বিষয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে আগামী দিনে “উচ্চতর অস্থিরতার” মুখোমুখি হওয়া।

যদি আলোচনা সফল হয়, “সক্রিয় বাজারের অংশগ্রহণকারীরা ভবিষ্যতের ত্রিপক্ষীয় আলোচনার প্রত্যাশায় মূল্য নির্ধারণ শুরু করার সম্ভাবনা রয়েছে,” বিকেএস বিশ্লেষক মিখাইল জেলটসার, যিনি পূর্বাভাস দিয়েছিলেন যে মোইক্স 3,000 এর উপরে উঠতে পারে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার ভ্লাদিমির পুতিন শুক্রবার আলাস্কায় একটি উচ্চ-অংশীদার শীর্ষ সম্মেলন করেছেন, যদিও তারা ব্যর্থ হয়েছে আমেরিকান নেতা আশা করেছিলেন যে ল্যান্ডমার্ক ইউক্রেন শান্তি চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য।

