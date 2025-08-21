ট্রাম্প টেক্সাসকে দেশব্যাপী জিওপি পার্টির জন্য ‘বিগ উইন’ হিসাবে পুনরায় বিতরণ করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প টেক্সাসের আইনজীবিদেরকে রিপাবলিকানদের জন্য পাঁচটি নতুন জিওপি-ঝুঁকির কংগ্রেসনাল আসন যুক্ত করার জন্য একটি সুস্পষ্ট পুনর্নির্মাণ পরিকল্পনার অনুমোদনের আহ্বান জানিয়েছেন।
Trump fired off a post via Truth Social hailing the state for “never letting us down,” saying the victory was more than a state win but a national turning point. তিনি লোন স্টার স্টেটের নেতৃত্ব অনুসরণ করার জন্য অন্যান্য রিপাবলিকান নেতৃত্বাধীন রাজ্যগুলিকে অনুরোধ করেছিলেন।
“টেক্সাসের দুর্দান্ত রাজ্যের জন্য বড় জয় !!! আরও পাঁচটি কংগ্রেসনাল আসন এবং আপনার অধিকার, আপনার স্বাধীনতা এবং আপনার দেশকে বাঁচানোর পথে সমস্ত কিছু কেটে গেছে। টেক্সাস আমাদের কখনই হতাশ করতে দেয় না। ফ্লোরিডা, ইন্ডিয়ানা এবং অন্যরাও একই কাজ করতে চাইছে। আরও আসন কম অপরাধ, একটি দুর্দান্ত অর্থনীতি এবং একটি শক্তিশালী দ্বিতীয় সংশোধনীর সমান।”
টেক্সাসের জিওপি আইন প্রণেতারা ডেম পুনরায় বিতরণ করার পরে ট্রাম্প-সমর্থিত মানচিত্রটি চূড়ান্ত করার জন্য প্রস্তুত
ট্রাম্প আরও পরামর্শ দিয়েছিলেন যে এই দিকের একটি পদক্ষেপটি যদি তারা মামলা অনুসরণ করে তবে দেশব্যাপী জিওপি -র জন্য প্রায় 100 টি অতিরিক্ত আসন সুরক্ষিত করতে পারে।
“তবে রিপাবলিকানরা, আরও ভাল একটি জিনিস রয়েছে – মেল -ইন ভোটদান বন্ধ করুন, মোট জালিয়াতি যার কোনও সীমা নেই।
টেক্সাস রিপাবলিকানরা বুধবার স্টেট হাউসের মাধ্যমে নতুন কংগ্রেসনাল মানচিত্রকে ৮৮-৫২ দল-লাইনের ভোটে ঠেলে দিয়েছেন, ২০২26 সালে কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় জিওপি’র হোল্ডকে শক্তিশালী করার জন্য গণতান্ত্রিক আপত্তিগুলি একপাশে রেখে।
টেক্সাস ডেমস ফিরে আসার সাথে সাথে ট্রাম্প আইনসভার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন: ‘এই মানচিত্রটি পাস করুন, ASAP’
ট্রাম্প একটি প্রধান রিপাবলিকান জয় হিসাবে পুনর্নির্মাণকে উদযাপন করার সময়, ডেমোক্র্যাটরা এটিকে অনেক বড় আইনী লড়াইয়ের সূচনা হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন।
“লড়াইয়ের এই অংশটি শেষ, তবে এটি কেবল প্রথম অধ্যায় … আমাদের সেরা শটটি আদালতে রয়েছে This এটি শেষ হয়নি। আমরা লড়াই চালিয়ে যাব,” হিউস্টনের রেপ। জিন উ বলেছেন।
টেক্সাসের হাউস ডেমোক্র্যাটরাও জিওপিকে সংখ্যালঘু ভোটদানের শক্তি হ্রাস করার চেষ্টা করার অভিযোগ এনেছিলেন এবং বলেছেন যে মানচিত্রটি অবৈধ এবং জাতিগতভাবে বৈষম্যমূলক ছিল।
“সদস্যরা, এই অবৈধ এবং কারচুপি, মধ্য দশকের পুনর্নির্মাণ প্রকল্পটি কীভাবে আমাদের রাজ্য এবং আমাদের দেশকে বিভক্ত করছে তা দেখার জন্য এটি আমার হৃদয়কে ভেঙে দেয়,” ডেমোক্র্যাট রেপ। ক্রিস টার্নার বলেছেন। “এটি টেক্সাস, এটি ওয়াশিংটন ডিসি নয় বাইরের রাজনীতিবিদদের আবেগ এবং তাদের বিলিয়নেয়ার সমর্থকদের এই বাড়িতে, আমরা এই চেম্বারে যা করি তা নির্ধারণ করা উচিত নয়।”
“এই প্রক্রিয়াটি প্রথম থেকেই সম্পূর্ণ লজ্জা ছিল … এটি একটি বর্ণবাদী শক্তি দখল যা বিশেষত আমাদের আফ্রিকান আমেরিকান এবং লাতিনো প্রতিনিধিদের অনুসরণ করে,” রেপ। জোন রোসান্থাল বলেছেন
রিপাবলিকানরা জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ভোটারদের প্রতিনিধিত্ব সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় হিসাবে মানচিত্রটিকে রক্ষা করেছিলেন।
“অন্য সবার থেকে আলাদা, আমি আপনাকে বলছি, আমি গুল্মের চারপাশে মারধর করছি না,” রেপ। টড হান্টার, মানচিত্রের লক্ষ্য সম্পর্কে বলেছিলেন। “আমাদের পাঁচটি নতুন জেলা রয়েছে এবং এই পাঁচটি নতুন জেলা রাজনৈতিক পারফরম্যান্সের ভিত্তিতে।”
ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউজম এবং ক্যালিফোর্নিয়া ডেমোক্র্যাটরা টেক্সাস রিপাবলিকানরা যে মানচিত্র তৈরি করছিল তা বাতিল করার প্রয়াসে গত সপ্তাহে তাদের নতুন মানচিত্রটি উন্মোচন করেছে। যদি সেই বিলটি পাস হয় তবে এটি টেক্সাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের বিরুদ্ধে পাঁচটি নতুন ডেমোক্র্যাটিক-ঝুঁকির কংগ্রেসনাল জেলা তৈরি করবে।
দ্বন্দ্বের মানচিত্রগুলি হাউস নিয়ন্ত্রণের জন্য উচ্চ-অংশীদার লড়াইকে হাইলাইট করে, উভয় পক্ষই 2026 এর আগে তাদের সুবিধার্থে লক করার চেষ্টা করার জন্য পুনর্নির্মাণের ব্যবহার করে।