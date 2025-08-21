ট্রাম্প টেক্সাসের জয়কে আরও ১০০ কংগ্রেসনাল আসন অর্জনের পথ হিসাবে উদযাপন করেছেন এবং প্রকাশ করেছেন যে তিনি কোনটি পরবর্তী বাঁচানোর পরিকল্পনা করছেন

ডোনাল্ড ট্রাম্প টেক্সাসে বিজয় উদযাপন করেছিলেন কারণ জিওপি একটি নতুন পুনর্নির্মাণ আইন পাস করেছে যা ট্রাম্প বলেছেন যে দলটিকে কংগ্রেসে ১০০ টি আসন অর্জনের পথে যেতে পারে।
টেক্সাসের হাউস বুধবার পুনরায় নতুন মানচিত্রকে অনুমোদন দিয়েছে যা ২০২26 সালে জিওপিটিকে আরও বড় প্রান্ত দেবে, যা সমালোচকরা ডেমোক্র্যাটদের দ্বারা কয়েক সপ্তাহের প্রতিবাদ শুরু করেছিল এবং পুনরায় বিতরণের বিষয়ে আরও বিস্তৃত জাতীয় লড়াই শুরু করেছিল, এটি একটি পক্ষপাতদুষ্ট গেরিম্যান্ডারকে ডেকেছিল।
ট্রাম্প কেবল সত্যের সামাজিক নিয়ে বিলের পাসটি উদযাপন করেননি, বরং দেশব্যাপী আরও রিপাবলিকান বিজয়ের জন্য তাঁর গেমপ্ল্যানের বানান করেছিলেন।
‘টেক্সাসের দুর্দান্ত রাজ্যের জন্য বড় জয় !!! আরও পাঁচটি কংগ্রেসনাল আসনে যাওয়ার পথে এবং আপনার অধিকার, আপনার স্বাধীনতা এবং আপনার দেশ নিজেই সংরক্ষণ করে সবকিছু কেটে গেছে। টেক্সাস কখনই আমাদের হতাশ করতে দেয় না, ‘তিনি লিখেছিলেন।
তারপরে তিনি তালিকাভুক্ত করেছিলেন যে কোন রাজ্যগুলি এই পথে যেতে পারে: ‘ফ্লোরিডা, ইন্ডিয়ানা এবং অন্যরাও একই কাজ করতে চাইছে। আরও আসন কম অপরাধ, একটি দুর্দান্ত অর্থনীতি এবং একটি শক্তিশালী দ্বিতীয় সংশোধনীর সমান। এর অর্থ সুখ এবং শান্তি। ‘
ট্রাম্প বলেছিলেন যে পরবর্তী পদক্ষেপটি হ’ল, যেমনটি তিনি বলেছিলেন, ‘মেইল-ইন ভোটদান বন্ধ করুন, মোট জালিয়াতি যার কোনও সীমা নেই’ পাশাপাশি কাগজের ব্যালট প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি।
‘যদি আমরা এই দুটি কাজ করি তবে আমরা আরও ১০০ টি আসন তুলে নেব এবং রাজনীতির আঁকাবাঁকা খেলা শেষ। God শ্বর আশীর্বাদ আমেরিকা !!! ‘
রিপাবলিকানদের আরও পাঁচটি বিজয়ী আসন দেবে এমন মানচিত্রগুলি জিওপি-নিয়ন্ত্রিত রাজ্য সিনেট কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া এবং রিপাবলিকান গভর্নর গ্রেগ অ্যাবট অফিসিয়াল হওয়ার আগে স্বাক্ষরিত হওয়া দরকার।
অ্যাবট বিলটি পাস করার উদযাপন করেছিলেন এবং এটিকে একটি ডাকনাম দিয়েছিলেন যা অনেক ট্রাম্পের ভক্তদের কাছে পরিচিত।
‘একটি বড় সুন্দর মানচিত্রটি পাস করার জন্য টেক্সাসের বাড়িতে অভিনন্দন। এটি টেক্সাস এবং কংগ্রেসকে লাল রঙের একটি উজ্জ্বল ছায়া তৈরি করবে, ‘তিনি লিখেছিলেন।
তবে টেক্সাস হাউস ভোটটি ডেমোক্র্যাটদের রেড্রোকে লেনদেন করার সর্বোত্তম সুযোগ উপস্থাপন করেছিল।
ডেমোক্র্যাটরা রাজ্য থেকে পালিয়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিলেন। আগস্টের গোড়ার দিকে, 57 জন আইন প্রণেতারা জিওপি -র মানচিত্রের ভোটকে অবরুদ্ধ করার নাটকীয় প্রচেষ্টায় ইলিনয় এবং নিউইয়র্কে উড়ন্ত শহরটি এড়িয়ে যান।
তারপরে তারা বলেছিল যে তাদের পলাতকগুলির মতো আচরণ করা হচ্ছে কারণ তাদের গ্রেপ্তারের হুমকি দেওয়া হচ্ছে যদি তারা কংগ্রেসে রিপাবলিকানদের এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাঁচটি অতিরিক্ত আসনকে হস্তান্তর করতে পারে এমন এক তীব্র পুনর্নির্মাণ লড়াইয়ের সময় হাউসকে ভোট দেওয়ার জন্য দেখাতে না পারে।
রাষ্ট্রীয় সৈন্যদের তাদের বাচ্চাদের স্কুলে ফেলে দেওয়ার পরেও, তারা ভোটের জন্য থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য তাদের বাচ্চাদের স্কুলে ফেলে দেওয়ার পরেও ডেমোক্র্যাটদের ছায়া দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছিল।
তাদের জোরপূর্বক উপস্থিতি টেক্সাস হাউসকে একটি কোরাম দিয়েছে, আইনজীবিদের আইনটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম সংখ্যক আইনজীবি।
অন্যতম ডিফিয়ান ডেমোক্র্যাটরা হলেন ফোর্ট ওয়ার্থের রেপ। নিকোল কলিয়ার। তিনি ডিপিএস মনিটরিংয়ের অনুমোদনের জন্য কাগজপত্রে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেছিলেন এবং পরিবর্তে 30 ঘন্টারও বেশি সময় ধরে চেম্বারের ভিতরে থাকতেন, এমনকি মেঝেতে রাতারাতি ঘুমাচ্ছেন।
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তার স্ট্যান্ড সমর্থকদের ক্যাপিটলের দিকে আকৃষ্ট করেছিল, তবে সোশ্যাল মিডিয়ায় কেউ যখন অন্যকে ‘ক্যাপিটালে গিয়ে গুলি করে হত্যা করতে এবং যারা আইনজীবিদের চলে যেতে দেয় না তাদের হত্যা করার জন্য তাদের হত্যা করার আহ্বান জানিয়ে’ হুমকি পোস্ট করার সময় জনতা সরিয়ে নেওয়া হয়।
তিনি বুধবার আগে বুধবারের আগে বিব্রত বোধ করেছিলেন যখন তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউজম এবং নিউ জার্সি সিনেটর কোরি বুকারকে একটি সম্মেলনের আহ্বানে যোগ দিয়েছিলেন এবং হঠাৎ করেই তিনি একটি অপরাধ করছেন বলে জানার পরে।
এদিকে, কলিয়ার মাউন্ট করা সমর্থন, ফোর্ট ওয়ার্থ প্রতিনিধি প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের কাছ থেকে কল পেয়েছিলেন।
কলিয়ার এক্সকে ভাগ করে নিয়েছিলেন যে হ্যারিস তাকে বলেছিলেন: ‘আপনি যে ইতিহাস প্রকাশ করবেন তাদের মধ্যে আপনি এই মুহুর্তের নায়কদের মধ্যে ছিলেন, তাই আপনি কেবল দৃ strong ় থাকুন’ ‘
তিনি টেক্সাসের বিরুদ্ধে একটি মামলাও দায়ের করেছেন, ‘সরকার কর্তৃক অবৈধ সংযম’ ছাড়ার অনুমতি না দেওয়ার জন্য অভিযোগ করেছেন।
কলিয়ার বলেছেন, ‘আমি এই অযৌক্তিক, অ-আমেরিকান এবং অপ্রয়োজনীয় অনুরোধ মেনে চলতে অস্বীকার করি সিবিএস নিউজ।
বুধবারের মধ্যে, টেক্সাস হাউস নতুন মানচিত্রে সংশোধনীতে ভোট দিচ্ছিল, দিনের পরে একটি চূড়ান্ত ভোট অনুমোদিত হয়েছিল।
৮৮-৫২ দল-লাইনের ভোটে টেক্সাসের মানচিত্রের পরিবর্তনের ফলে ক্যালিফোর্নিয়ার ডেমোক্র্যাটিক-নিয়ন্ত্রিত রাজ্য আইনসভা এই সপ্তাহে একটি নতুন বাড়ির মানচিত্র অনুমোদনের জন্য পাঁচটি নতুন ডেমোক্র্যাটিক-ঝুঁকির জেলা তৈরি করতে পারে।
তবে নিউজম দ্বারা ধাক্কা দেওয়া ক্যালিফোর্নিয়ার মানচিত্রে নভেম্বরে ভোটারদের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।
ডেমোক্র্যাটরাও আদালতে নতুন টেক্সাসের মানচিত্রকে চ্যালেঞ্জ জানানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং অভিযোগ করেছেন যে গত মাসে রাজ্যকে প্রবাহিত করে এমন মারাত্মক বন্যার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে আইন পাস করার আগে রিপাবলিকানরা রাজনৈতিক ক্ষমতা পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।
টেক্সাস রিপাবলিকানরা প্রকাশ্যে বলেছিল যে তারা তাদের দলের আগ্রহ নিয়ে কাজ করছে। স্টেট রেপ।
রিপাবলিকান হান্টার মেঝেতে বলেছেন, ‘এই পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত লক্ষ্যটি সরাসরি এগিয়ে: রিপাবলিকান রাজনৈতিক কর্মক্ষমতা উন্নত করুন।’
প্রায় আট ঘন্টা বিতর্কের পরে, হান্টার আবারও মেঝে নিয়েছিল পুরো বিরোধকে পক্ষপাতদুষ্ট লড়াই ছাড়া আর কিছুই নয়।
‘পার্থক্য কী, পুরো পৃথিবী শুনছে? রিপাবলিকানরা এটি পছন্দ করে, এবং ডেমোক্র্যাটরা তা করে না। ‘
ডেমোক্র্যাটরা বলেছিলেন যে মতবিরোধ পক্ষপাতিত্বের চেয়ে বেশি ছিল।
‘গণতন্ত্রে লোকেরা তাদের প্রতিনিধিদের বেছে নেয়,’ স্টেট রেপ। ক্রিস টার্নার বলেছিলেন।
ডেমোক্র্যাটিক আইন প্রণেতা টেক্সাস রেপ। জিন উ, বাম, এবং রেপ। নিকোল কলিয়ার, ডান, বিতর্কের আগে কথা বলেছেন। তারা দু’জন বিক্ষোভকারী যারা রিপাবলিকানদের কোরাম গঠনের হাত থেকে রক্ষা করতে রাজ্য থেকে পালিয়ে এসেছিলেন।
‘এই বিলটি তার মাথায় উল্টে যায় এবং ওয়াশিংটন, ডিসিতে রাজনীতিবিদদের তাদের ভোটারদের বেছে নিতে দেয়।’
রাজ্য প্রতিনিধি জন এইচ। বুকি রাষ্ট্রপতিকে দোষ দিয়েছেন। ‘এটি ডোনাল্ড ট্রাম্পের মানচিত্র,’ বুকি বলেছিলেন।
‘এটি স্পষ্টভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে কংগ্রেসে আরও পাঁচটি রিপাবলিকান আসন তৈরি করেছে কারণ ট্রাম্প নিজেই জানেন যে ভোটাররা তার এজেন্ডা প্রত্যাখ্যান করছেন।’
রিপাবলিকান পাওয়ার প্লে ইতিমধ্যে ডেমোক্র্যাটিক স্টেটের আইন প্রণেতারা বৃহস্পতিবার ক্যালিফোর্নিয়ায় এই রাজ্যের মানচিত্রটি পাঁচটি নতুন ডেমোক্র্যাটিক আসন তৈরির জন্য সমবেত করার জন্য প্রস্তুত হওয়ার কারণে একটি জাতীয় শিরোনাম যুদ্ধের সূত্রপাত করেছে।
বুধবার সাংবাদিকদের সাথে এক আহ্বানে নিউজম বলেছিলেন, ‘এটি একটি নতুন ডেমোক্র্যাটিক পার্টি, এটি একটি নতুন দিন, এটি এই দেশ জুড়ে নতুন শক্তি।
‘এবং আমরা আগুনের সাথে আগুনের সাথে লড়াই করতে যাচ্ছি।’
নভেম্বরে একটি বিশেষ নির্বাচনে ভোটারদের দ্বারা একটি নতুন ক্যালিফোর্নিয়ার মানচিত্র অনুমোদিত হতে হবে কারণ সেই রাজ্যটি সাধারণত একটি নিরপেক্ষ কমিশনের সাথে কাজ করে যা মানচিত্রটি আঁকছে যে খুব ধরণের রাজনৈতিক ঝগড়া এড়াতে পারে।
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামার মতো নিউজম নিজেই সেই প্রক্রিয়াটি তৈরি করতে ২০০৮ সালের ব্যালট পরিমাপকে সমর্থন করেছিলেন।
টেক্সাস ক্যাপিটালে হাউস চেম্বারের বাইরে রোটুন্ডায় বিক্ষোভকারীরা জড়ো হওয়ার কারণে আইন প্রণেতারা একটি বিশেষ অধিবেশন চলাকালীন টেক্সাসে মার্কিন কংগ্রেসনাল মানচিত্রের বিতর্ক করে বিতর্ক করেন
টেক্সাসের সৈন্যরা বারান্দা থেকে আইনজীবিদের বিতর্ক হিসাবে দেখেন। অনেক রাষ্ট্রীয় সৈন্যকে এসকর্ট ডেমোক্র্যাটদের তাদের ছেড়ে যেতে বাধা দেওয়ার জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল
তবে ডেমোক্র্যাটসকে কঠোর সমাধানের একটি চিহ্নে ওবামা মঙ্গলবার রাতে ক্যালিফোর্নিয়ার মানচিত্রটি পুনর্নির্মাণের জন্য নিউজমের বিডকে সমর্থন করে বলেছিলেন যে জিওপি’র টেক্সাসের পদক্ষেপটি বন্ধ করার জন্য এটি একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ছিল।
ওবামা ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মূল পুনর্নির্মাণ বাহিনীর জন্য তহবিলাকারীর সময় বলেছিলেন, ‘আমি মনে করি যে পদ্ধতির একটি স্মার্ট, পরিমাপ করা পদ্ধতির,’ ওবামা বলেছিলেন।
আগত রাষ্ট্রপতির দল সাধারণত মধ্যবর্তী নির্বাচনে আসন হারায় এবং জিওপি বর্তমানে হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভকে মাত্র তিনটি ভোট দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে।
মানচিত্রটি রিমেক করার জন্য ট্রাম্প টেক্সাসের বাইরে যাচ্ছেন।
তিনি ইন্ডিয়ানা এবং মিসৌরির মতো রক্ষণশীল রাজ্যে রিপাবলিকান নেতাদেরও নতুন রিপাবলিকান আসন তৈরির চেষ্টা করতে বাধ্য করেছিলেন। ওহিও রিপাবলিকানরা টেক্সাস সরানোর আগে ইতিমধ্যে তাদের মানচিত্রটি সংশোধন করছিল।
ডেমোক্র্যাটরা, ইতিমধ্যে, মেরিল্যান্ডস এবং নিউ ইয়র্কের মানচিত্রগুলিও পুনরায় খোলার বিষয়টি মুল করছে।
তবে, আরও গণতান্ত্রিক পরিচালিত রাজ্যে ক্যালিফোর্নিয়ার মতো কমিশন সিস্টেম রয়েছে বা রিপাবলিকানদের তুলনায় অন্যান্য পুনর্নির্মাণের সীমাবদ্ধতার মতো কমিশন সিস্টেম রয়েছে, জিওপিটিকে দ্রুতগতিতে পুনরায় রেড্রো মানচিত্রের জন্য একটি মুক্ত হাত রেখে।
উদাহরণস্বরূপ, নিউ ইয়র্ক 2028 অবধি নতুন মানচিত্র আঁকতে পারে না এবং তারপরেও কেবল ভোটার অনুমোদনের সাথে।
টেক্সাসে, খুব কমই ছিল যে অগণিত ডেমোক্র্যাটরা ফিউম ব্যতীত অন্য কিছু করতে পারে এবং মানচিত্রটি অবরুদ্ধ করার জন্য মামলা -মোকদ্দমার হুমকি দিতে পারে।
যেহেতু সুপ্রিম কোর্ট খাঁটি পক্ষপাতদুষ্ট গেরিম্যান্ডারিংকে আশীর্বাদ করেছে, তাই প্রতিপক্ষরা নতুন টেক্সাসের মানচিত্র বন্ধ করতে পারে এমন একমাত্র উপায় হ’ল এটি এই যুক্তি দিয়ে যে এটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে একত্রে রাখার জন্য ভোটিং রাইটস আইনের প্রয়োজনীয়তা লঙ্ঘন করে যাতে তারা তাদের পছন্দের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে।
ডেমোক্র্যাটরা উল্লেখ করেছেন যে, ১৯ 1970০ এর দশকের পর থেকে প্রতি দশকে আদালতগুলি আবিষ্কার করেছে যে টেক্সাস আইনসভা পুনরায় বিতরণে ভোটিং রাইটস অ্যাক্ট লঙ্ঘন করেছে এবং নাগরিক অধিকার গোষ্ঠীগুলির একটি সক্রিয় মামলা ছিল যা ২০২১ সালের মানচিত্রের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ করে যে রিপাবলিকানরা আঁকেন।
রিপাবলিকানরা দাবি করেন যে নতুন মানচিত্রটি আগেরটির চেয়ে আরও নতুন সংখ্যাগরিষ্ঠ-সংখ্যালঘু আসন তৈরি করে।