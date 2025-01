ট্রাম্প ডিইআই ক্র্যাকডাউনগুলি ওষুধে মেধা ফিরিয়ে আনার জন্য প্রশংসিত: ‘স্বাস্থ্যসেবাকে আবার দুর্দান্ত করুন’

রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সত্তায় নিহিত বৈচিত্র্য, সমতা এবং অন্তর্ভুক্তি (DEI) দর্শনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাচ্ছেন, একটি স্বাক্ষর করছেন নির্বাহী আদেশ তিনি কর্মক্ষেত্রে যোগ্যতাকে অগ্রাধিকার দিতে সরকারী এবং বেসরকারী খাতের কোম্পানিগুলিকে উত্সাহিত করার কারণে অনুশীলনটি ফিরিয়ে আনা।

“এটি কেবল বিশাল, এবং আমি মনে করি রাষ্ট্রপতি সত্যিই, সত্যিই স্বাস্থ্যসেবাকে আবারও দুর্দান্ত করতে চলেছেন,” ডাক্তার স্ট্যানলি গোল্ডফার্ব, “ডু নো হার্ম” অলাভজনক সংস্থার চেয়ারম্যান ফক্স নিউজকে চিকিৎসা শিল্পে সম্ভাব্য পরিবর্তনগুলিকে সম্বোধন করার সময় বলেছেন৷

“আমি মনে করি এটি তিনটি জিনিস করতে যাচ্ছে। এটি মেডিকেল স্কুলে ভর্তির উপর একটি বিশাল প্রভাব ফেলবে। প্রথমত, এটি দাবি করতে যাচ্ছে যে মেডিকেল স্কুলগুলি এখন মেনে চলছে… ন্যায্য ভর্তির জন্য ছাত্র, সুপ্রিম কোর্টে বিখ্যাত মামলা হার্ভার্ডের বিরুদ্ধে এবং [the University of] উত্তর ক্যারোলিনা,” তিনি যোগ করেছেন, 2023 সালের ল্যান্ডমার্ক রায়ের উল্লেখ করে যা উচ্চ শিক্ষার বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের জন্য জাতি-ভিত্তিক “ইতিবাচক পদক্ষেপ” ভর্তি অনুশীলনকে বাধা দেয়।

ট্রাম্প উচ্চ শিক্ষাকে ‘বিপজ্জনক, অবমাননাকর এবং অনৈতিক’ DEI শিক্ষার জন্য নোটিশে রেখেছেন

“দ্বিতীয় জিনিস… এটি DEI-এর বেসরকারী খাতের সমস্যাগুলির উপর একটি বিশাল প্রভাব ফেলতে চলেছে, তাই এটি মেডিকেল স্কুল এবং প্রাইভেট মেডিক্যাল সোসাইটিগুলি তৈরি করতে চলেছে এবং আরও কিছুকে মেনে চলতে হবে যে আর কোনও DEI থাকবে না…, “তিনি চালিয়ে গেলেন।

“এবং আমি মনে করি, মেডিকেল স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে এটি যতটা গুরুত্বপূর্ণ, এটি ফেডারেল সরকার যে চুক্তি এবং অনুদান প্রদান করে তাতে পরিবর্তনগুলি জারি করতে চলেছে৷ বেশিরভাগ মেডিকেল স্কুল এবং স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা অবিশ্বাস্যভাবে ফেডারেলের উপর নির্ভরশীল তাদের অনুদান ও চুক্তির জন্য সরকার এবং এই নির্বাহী আদেশে বলা হয়েছে [there will be] এই অনুদান-প্রদান কার্যক্রমে সেই কার্যক্রম আর চলছে না।”

গোল্ডফার্ব কিছু সময়ের জন্য ওষুধের ক্ষেত্রে DEI-এর উপর অ্যালার্ম বাজিয়েছে, যার ফলে “কোন ক্ষতি করবেন না”, যা, দলের কথায়পরিচয়ের রাজনীতির “বিপর্যয়কর পরিণতি” থেকে স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের রক্ষা করে।

ট্রাম্প ‘জাতীয় সাফল্যের নতুন যুগের’ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, উদ্বোধনী ভাষণে বলেছেন আমেরিকার ‘পতন শেষ’

DEI ম্যান্ডেটের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের আক্রমণে সমস্ত ফেডারেল DEI কর্মীদের বুধবার তাদের অফিস বন্ধ রেখে বেতনের প্রশাসনিক ছুটিতে রাখা হয়েছে।

ওয়ালমার্ট, ম্যাকডোনাল্ডস, ফোর্ড এবং মেটা-এর মতো বেসরকারী সংস্থাগুলি DEI উদ্যোগগুলিকে পিছিয়ে বা বাদ দেওয়ার জন্য তাদের নিজস্ব পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে বলে এই পরিবর্তনটি আসে।

ফক্স নিউজ অ্যাপ পেতে এখানে ক্লিক করুন

ফক্স নিউজের লিন্ডসে কর্নিক এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছেন।