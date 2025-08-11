ট্রাম্প ডিসিতে সেনা চান তবে তিনি সেখানে থামবেন বলে আশা করবেন না

ভাল, কমপক্ষে তারা না বিড়াল এবং কুকুর খাওয়া।
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে এটি শুনতে শুনতে, ওয়াশিংটন, ডিসি একটি বর্বর হেলহোলে পরিণত হয়েছে – এটি স্প্রিংফিল্ড, ওহিওর চেয়েও খারাপ, মনে হয়, যেখানে তিনি অভিযান চলাকালীন গত বছর পোষা প্রাণীর বিরুদ্ধে কালো অভিবাসীদের, সোমালিয়া থেকে অনেকেই অভিযোগ করেছিলেন।
তারপরে, ট্রাম্প কেবল একজন প্রার্থী ছিলেন। লস অ্যাঞ্জেলেসে তার অভিবাসন এজেন্ডা প্রয়োগ করা বা দেশের রাজধানীতে গাড়ি চুরি বন্ধ করার জন্য, আমেরিকান রাস্তায় যুদ্ধের সৈন্যদের ব্যবহার করার সুস্পষ্ট ইচ্ছা নিয়ে এখন তিনি মার্কিন সামরিক বাহিনীর কমান্ডার ইন।
“এটি সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ অনাচারের পরিস্থিতি হয়ে উঠছে,” ট্রাম্প সোমবার একটি সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি ডিসি -তে ঘরোয়া পুলিশিংয়ে সহায়তা করার জন্য ন্যাশনাল গার্ড সেনাদের ডাকছেন
“আমরা বস্তি থেকেও মুক্তি পাব। আমাদের এখানে বস্তি রয়েছে। আমরা সেগুলি থেকে মুক্তি পাব,” তিনি বলেছিলেন। “আমি জানি এটি রাজনৈতিকভাবে সঠিক নয় You আপনি বলবেন, ‘ওহ, এত ভয়ঙ্কর।’ না, আমরা যে বস্তিগুলি থাকেন সেগুলি থেকে আমরা মুক্তি পাচ্ছি ””
যেখানে “তারা” থাকে।
আমেরিকান রাস্তায় সামরিক বাহিনীর ব্যবহার উদ্বেগজনক হলেও, এই রাষ্ট্রপতি কেবল অপরাধের সাথে নয়, তবে সহিংসতার জন্য এতটা অনিয়ন্ত্রিতের পক্ষে এতটা ভয়াবহভাবে ভয়ঙ্কর হওয়া উচিত। অপরাধের সাথে লড়াইয়ের সাথে বেঁধে দেওয়া অবশ্যই নতুন কিছু নয়। এটি আমেরিকান ইতিহাসের একটি বড় অংশ এবং আমাদের ন্যায়বিচার ব্যবস্থা দুর্ভাগ্যক্রমে এতে জড়িত হয়েছে, জিম ক্রো যুগ থেকে ১৯৯০ এর দশকের মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, যা ট্রাম্প এখন পুনর্ব্যবহার করছে এমন একই বক্তৃতা দিয়ে অভ্যন্তরীণ শহরগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করেছিল।
সংখ্যালঘুদের উপর সেই শেষ আক্রমণ – এর মধ্যে পার্থক্য – রাষ্ট্রপতি নিক্সন দ্বারা শুরু করা এবং রাষ্ট্রপতি রেগান এবং জর্জ এইচডাব্লু বুশের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে আইন -শৃঙ্খলার আড়ালে – এবং আমাদের বর্তমান পরিস্থিতি হ’ল এই উদাহরণে, যুদ্ধের ধারণাটি কেবল হাইপারবোল নয়। আমরা আক্ষরিক অর্থে রাস্তায় সৈন্যদের কথা বলছি, কালো এবং বাদামী লোকদের লক্ষ্য করে। তারা ক্যালিফোর্নিয়ায় গাড়ি ধোয়ার কর্মচারী বা ডিসিতে স্কুল বিরতিতে কিশোর -কিশোরীরা হোক না কেন, প্রকৃত অপরাধের বিষয়টি মনে হয় না। আইন প্রয়োগকারী তদন্তের জন্য ত্বকের রঙ যথেষ্ট, নাগরিক অধিকারের আগে কোনও যুগে একটি দুঃখজনক এবং বিপজ্জনক প্রত্যাবর্তন।
ইউসি বার্কলে স্কুল অফ ল এর ডিন এরউইন চেমেরিনস্কি বলেছেন, “অবশ্যই প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ডিসির বিষয়ে যে ভাষায় ব্যবহার করছেন তার একটি বার্তা রয়েছে যা জাতিগতভাবে ভিত্তিক।”
চেমেরিনস্কি উল্লেখ করেছিলেন যে মাত্র কিছু দিন আগে, মার্কিন নবম সার্কিট কোর্ট আপিল আপিল ট্রাম্প প্রশাসনকে অভিবাসন অভিযানের জন্য ডেকে আনা হয়েছিল যা অসাংবিধানিক ছিল কারণ তারা মূলত জাতিগত সুইপ ছিল। তবে সে নিরবচ্ছিন্ন। রঙের মানুষের বিরুদ্ধে সহিংসতার জন্য তাঁর আহ্বান বাড়ছে। এটি ক্রমবর্ধমানভাবে দেখা যায় যে লস অ্যাঞ্জেলেসে সেনা আনা বেসামরিক সেটিংগুলিতে সামরিক বাহিনীর বৃহত্তর ব্যবহারের জন্য একটি পরীক্ষার কেস ছিল।
“এটি আরও এগিয়ে যাবে,” ট্রাম্প অশুভভাবে বলেছিলেন, এটি পরিষ্কার করে দিয়েছিল যে তিনি আমেরিকা জুড়ে সৈন্যদের পুলিশ দেখতে চান।
“আমাদের অন্যান্য শহরগুলিও খারাপ, খুব খারাপ। আপনি শিকাগোর দিকে তাকান, এটি কতটা খারাপ,” তিনি এগিয়ে গেলেন। “আমাদের অন্যান্য শহর রয়েছে যা খুব খারাপ। নিউ ইয়র্কের একটি সমস্যা রয়েছে And
বাস্তবে, ওয়াশিংটন সহ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে অপরাধ হ্রাস পাচ্ছে। ওয়াশিংটন পোস্ট যেমন নির্দেশিতহত্যাকাণ্ড সহ সহিংস অপরাধের হারগুলি বেশিরভাগ অংশে ২০২৩ সাল থেকে নিম্নমুখী প্রবণতায় রয়েছে। তবে সত্যকে আন্তরিকতা থেকে বিরত রাখতে কয়েকটি বিস্ফোরক উদাহরণ যা লাগে তা হ’ল। ট্রাম্প কিছু মর্মান্তিক এবং ভয়াবহ উদাহরণ দেখিয়েছিলেন – মারধর সহ এডওয়ার্ড “বিগ বলস” কোরিস্টিনরাষ্ট্রপতির সরকারী দক্ষতার বিভাগের একজন প্রাক্তন কর্মচারী যিনি হোয়াইট হাউস থেকে খুব বেশি দূরে নয়, সম্প্রতি কারজ্যাকিংয়ের সময় একজন মহিলাকে রক্ষার চেষ্টা করার পরে আক্রমণ করেছিলেন।
এগুলি এমন অপরাধ যা শাস্তি দেওয়া উচিত, এবং অবশ্যই সহ্য করা উচিত নয়। তবে আমরা ট্রাম্পের কাছ থেকে যে শোষণটি দেখছি তা দেশীয় আইন প্রয়োগের জন্য সামরিক বাহিনীর ন্যায্যতা প্রমাণ করার একটি বিপজ্জনক নজির, যা এখন পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা হয়েছে – বা কমপক্ষে নিষিদ্ধ বলে মনে করা হয়েছে – – 1878 এর কাউন্টি আইন হতে পারে।
এই সপ্তাহে, সান ফ্রান্সিসকো কোর্টরুমে এই নিষেধাজ্ঞার কতটা শক্তিশালী তা বিতর্কিত হবে লস অ্যাঞ্জেলেসে সেনা মোতায়েনের বিষয়ে তিন দিনের বিচার। এই মামলাটি কীভাবে সমাধান হবে তা অনিশ্চিত থাকলেও, “লস অ্যাঞ্জেলেস যখন ফেডারেল সেনাবাহিনীতে প্রেরণের সম্ভাব্য হুমকি রয়েছে তখন ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে পিছনে চাপ দেওয়ার জন্য যে কোনও এখতিয়ারের জন্য কিছুটা রাস্তা মানচিত্র সরবরাহ করতে পারে,” লয়োলা ল স্কুলের সাংবিধানিক আইনী পন্ডিত জেসিকা লেভিনসন আমাকে বলেছিলেন।
আবার, ক্যালিফোর্নিয়া ট্রাম্প স্বৈরাচারের সবচেয়ে বড় ফয়েল হিসাবে বেরিয়ে আসছে।
তবে আমরা যখন এই আশায় অপেক্ষা করি যে আদালত ট্রাম্পের কাছে আসবে, তখন আমরা আমাদের রাস্তায় যা ঘটছে তা সম্পর্কে আমরা অন্ধ হতে পারি না। জাতি এবং অপরাধ বর্ণবাদ ব্যতীত অন্য কোনও কিছুর সাথে যুক্ত নয়।
আমাদের সামরিক বাহিনীকে আইন শৃঙ্খলার আড়ালে কালো ও বাদামী মানুষকে সন্ত্রস্ত করার অনুমতি দেওয়া আমাদের অন্ধকার স্বভাবের শোষণের ভিত্তিতে বিদ্যুৎ দখল ছাড়া আর কিছুই নয়।
এটি ট্রাম্পের একটি কৌশল নিখুঁত হয়েছে, তবে এটি যদি আমরা এটি বন্ধ না করি তবে আমেরিকান ন্যায়বিচারকে মৌলিকভাবে পরিবর্তিত হবে এবং দুর্বল করবে।