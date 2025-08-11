You are Here
ট্রাম্প ডিসি গৃহহীন সংকট ও অপরাধ মোকাবেলায় ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করেছেন

মাত্র কয়েক বছর আগে, ওয়াশিংটন, ডিসিতে ট্রেনে পৌঁছে ভ্রমণকারীদের একটি ঝাঁকুনির জাস্টসপজিশনের সাথে দেখা হয়েছিল: ক্যাপিটল বিল্ডিং – দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী আইন প্রণেতাদের বাড়ি – পটভূমিতে উঠে এবং অগ্রভাগে ইউনিয়ন স্টেশনের বাইরে গৃহহীন শিবির।

যদিও শহরটি তার আইকনিক ল্যান্ডমার্কের নিকটে এককালীন বিস্তৃত শিবিরগুলি সরিয়ে দিয়েছে এবং অপরাধ হ্রাস করার প্রয়াসে বেশ কয়েকটি প্রগতিশীল নীতিমালা ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসন অসন্তুষ্ট রয়ে গেছে।

অনেক ওয়াশিংটন এখনও মানসিকভাবে অসুস্থ বা মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের তাদের প্রতিদিনের যাতায়াতগুলিতে ডজ করে। গত সপ্তাহে, রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের অন্যতম সরকারী দক্ষতা বিভাগের (ডোজ) কর্মীদের মধ্যে একটিকে লাঞ্ছিত করা হয়েছিল – একটি “শেষ খড়” যা ট্রাম্পকে ন্যাশনাল গার্ডকে মোতায়েন করতে এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগকে ফেডারেলাইজ করতে প্ররোচিত করেছিল।

ট্রাম্প গৃহহীন জনগোষ্ঠীকে উচ্ছেদ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে সরকার “আপনাকে থাকার জায়গা দেবে, তবে রাজধানী থেকে অনেক দূরে।” তিনি বলেন, জেলার গৃহহীন শিবিরগুলি অপসারণের জন্য সপ্তাহান্তে একটি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল।

ট্রাম্পের ডিসি -তে জাতীয় গার্ডকে মোতায়েন করার পরিকল্পনা বাসিন্দাদের কাছ থেকে স্পার্কস ব্যাকল্যাশ স্পার্কস – তবে কেউ কেউ এটি স্বাগত জানায়

লোকেরা শহরতলির সিটি স্ট্রিট কর্নারে তাঁবু এবং তাদের জিনিসপত্রের সাথে জড়ো হয়। (ফক্স নিউজ ডিজিটাল)

ফক্স নিউজ ডিজিটালের একটি সফরে দেখা গেছে যে অসহায়দের জন্য অনেক প্রাক্তন হটস্পটগুলি পরিষ্কার করা হয়েছে, কেবলমাত্র পরিত্যক্ত পোশাক এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খাবারের পাত্রে সাম্প্রতিক জীবনের লক্ষণ হিসাবে পিছনে ফেলে রাখা হয়েছে।

শহরের অন্যান্য অংশে – ডাউনটাউনের হৃদয় সহ – অসহায় জনগোষ্ঠী ঘুমের জন্য এবং পার্কগুলিতে বা ব্যস্ত রাস্তার কোণে জড়ো হওয়ার জায়গাগুলি বন্ধ করে দিয়েছিল।

একটি পার্কে, প্রায় এক ডজন লোক তাদের জিনিসপত্র এবং কয়েকটি তাঁবুগুলির সাথে একসাথে ক্লাস্টার করা হয়েছিল, যা নতুন ক্র্যাকডাউন সম্পর্কে আপাতদৃষ্টিতে অজানা ছিল। একটি শুকনো লাল পদার্থ তাদের অস্থায়ী শিবিরের বাইরে ফুটপাত জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল।

অন্য কোণে, কয়েক মুঠো ব্যক্তিরা আশেপাশের আওয়াজ দ্বারা নিরবচ্ছিন্নভাবে শহরের মধ্যাহ্নভোজনের ভিড় দিয়ে ঘুমিয়েছিলেন।

ট্রাম্প ন্যাশনাল গার্ড এবং আরও অনেক কিছুর সাথে ‘ফেডারেলাইজ’ ডিসি হুমকি দিচ্ছেন। এখানে কীভাবে খেলতে পারে তা এখানে

ফেলে দেওয়া পোশাক, টয়লেট পেপার এবং খাবারের পাত্রে হ’ল স্টেট ডিপার্টমেন্টের নিকটে একটি প্রাক্তন গৃহহীন হটস্পটের রয়ে গেছে। (ফক্স নিউজ ডিজিটাল)

যদিও গৃহহীনদের সাথে বেশিরভাগ মিথস্ক্রিয়া জাগতিক এবং অহিংস, যদিও এই শহরে উদ্বেগের বিস্তৃত ধারণা রয়েছে-এটি প্রায়শই এলোমেলো আক্রমণ দ্বারা চালিত একাধিক হাই-প্রোফাইল দ্বারা চালিত। কিছু অসহায় জনগোষ্ঠীর সদস্য জড়িত; অন্যরা তা করে না, তবে সম্মিলিতভাবে তারা এই ধারণাটিতে অবদান রেখেছে যে ডিসি কম নিরাপদ হয়ে গেছে।

তাদের মধ্যে: উইকএন্ডে নেভি ইয়ার্ডের অন্যান্য কিশোরদের একটি গ্রুপে একটি নাবালিকা গুলি চালিয়েছিল; 21 বছর বয়সী কংগ্রেসনাল ইন্টার্নকে গত মাসে তার যাতায়াতের সময় একটি মেট্রো স্টেশনের বাইরে মারাত্মকভাবে গুলি করা হয়েছিল; এবং ইস্রায়েলি দূতাবাসের দু’জন কর্মচারীকে মে মাসে রাজধানী ইহুদি যাদুঘরের একটি অনুষ্ঠানের বাইরে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।

যেখানে তাঁবুগুলি একসময় পিচ করা হয়েছিল সেখানে এখন কেবল ট্র্যাশব্যাগ রয়েছে, কী ব্রিজের নীচে আর্লিংটন, ভ্যা।, জর্জিটাউন, ওয়াশিংটন, ডিসি এর সাথে সংযুক্ত রয়েছে (ফক্স নিউজ ডিজিটাল)

তবুও, ডিসি অতীতে অনেক বেশি বিপজ্জনক ছিল। 2024 সালে সহিংস অপরাধের জন্য শহরটি 30 বছরের সর্বনিম্ন আঘাত করেছিল; আগের বছরের তুলনায় 35% কম। এবং এই বছর, এটি এই সময়ে গত বছরের তুলনায় 26% বছর কমেছে। হ্যামিসাইডগুলি 12% হ্রাস পেয়েছে, কারজ্যাকিংস 37%, ডাকাতি 28% এবং 20% একটি বিপজ্জনক অস্ত্রের সাথে হামলার জন্য 20%।

হিংস্র অপরাধ 2023 সালে 274 হত্যাকাণ্ডের সাথে জ্বরের পিচে পৌঁছেছিল। 2024 সালে, 187 ছিল।

ট্রাম্প পরিসংখ্যানকে “ফনি” দেখানোর পরিসংখ্যানকে ডেকেছিলেন এবং বলেছিলেন যে তাঁর প্রশাসন “এটি অনুসন্ধান করবে”।

“এটি সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ অনাচারের পরিস্থিতি হয়ে উঠছে,” রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন। তিনি আরও যোগ করেছেন যে এমপিডি এবং ফেডারেল কর্তৃপক্ষগুলি 800 ডিসি জাতীয় গার্ডম্যান এবং সম্ভাব্য “আরও অনেক কিছু” দ্বারা সমর্থিত হবে।

গৃহহীনদের সহায়তা করার জন্য উত্সর্গীকৃত গোষ্ঠীগুলি প্রশাসনের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে কথা বলেছে।

জর্জিটাউন মন্ত্রক কেন্দ্র – গৃহহীন পরিষেবাগুলিতে মনোনিবেশ করা একটি বেসরকারী অর্থায়িত সংস্থা – জর্জিটাউন মন্ত্রক কেন্দ্র – এক বিবৃতিতে বলেছে, “যে কেউ গৃহহীনতার ঝুঁকিতে পড়তে পারে।” “যখন আমাদের সবচেয়ে দুর্বল নাগরিকরা ভূত এবং অপরাধী হয়, তখন আমরা আমাদের ভাগ করা মানবতাকে ক্ষয় করি।”

ডিসি সিটি কাউন্সিল ট্রাম্পের পদক্ষেপকে “স্থানীয় কর্তৃপক্ষের উপর উত্পাদিত অনুপ্রবেশ” বলে অভিহিত করেছে।

“মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগকে ফেডারেলাইজ করা অনিয়ন্ত্রিত কারণ এখানে কোনও ফেডারেল জরুরি অবস্থা নেই। আরও, ন্যাশনাল গার্ডের স্থানীয় আইন সম্পর্কে কোনও জননিরাপত্তা প্রশিক্ষণ বা জ্ঞান নেই। গার্ডের ভূমিকা জেলায় অপরাধ তদন্ত বা সমাধানের অন্তর্ভুক্ত নয়। ন্যাশনাল গার্ডকে আহ্বান জানানো কোনও বাস্তব মিশন ছাড়াই একটি অপ্রয়োজনীয় মোতায়েন,” একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে।

“জননিরাপত্তা বিশ্বাস, ধারাবাহিক প্রয়োগ এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক কৌশলগুলির উপর নির্মিত। আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে আমাদের সুরক্ষার সন্ধানে আমরা আইনের অধীনে নজরদারি, ভয় দেখানো বা অসম চিকিত্সার পরিবেশ তৈরি করি না।”

