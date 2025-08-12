ট্রাম্প ডিসি-তে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন করবেন-এমনকি 30 বছরের কম সময়ে ডেটা অপরাধ দেখায়

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সোমবার ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি সহিংস অপরাধে লাগাম লাগানোর ধাক্কা দেওয়ার অংশ হিসাবে ওয়াশিংটনের রাস্তায় কয়েকশো ডিসি ন্যাশনাল গার্ড সেনা মোতায়েন করবেন, এমনকি স্থানীয় পুলিশ তথ্য দেখিয়েছে যে এই ঘটনাগুলি এই বছর তীব্রভাবে হ্রাস পেয়েছে।
ট্রাম্প মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগকে ফেডারেলাইজ করতেও এগিয়ে যাচ্ছেন, পৌরসভা সংস্থাটিকে সরাসরি রাষ্ট্রপতির কাছে রিপোর্ট করা লোকদের নিয়ন্ত্রণে রাখছেন।
হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সময় ট্রাম্প দেশের রাজধানীকে অপরাধ-আক্রান্ত নরককে বর্ণনা করেছেন যার জন্য “রক্তপিপাসু” অপরাধী এবং “ড্রাগ-আউট পাগল” হিলের কাছে আনার জন্য একটি ভারী হাতের ফেডারেল পদ্ধতির প্রয়োজন।
ট্রাম্প বলেছিলেন, “এটি ডিসি -তে মুক্তি দিবস এবং আমরা আমাদের মূলধনটি ফিরিয়ে আনতে যাচ্ছি।” “আমাদের দেশের রাজধানী অপরাধ, রক্তপাত, বেদলাম, স্কোয়ালার এবং আরও খারাপ থেকে উদ্ধার করার জন্য এটি একটি historic তিহাসিক পদক্ষেপ।”
প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ বলেছিলেন যে এই সপ্তাহে প্রায় ৮০০ জন প্রহরী জেলায় “প্রবাহিত” হবে – এবং আগামী দিনগুলিতে আরও যুক্ত হতে পারে। ট্রাম্প নিজেই বলেছিলেন যে তিনি যদি জননিরাপত্তা “জরুরি অবস্থা” বলে অভিহিত করেছিলেন, তাকে আরও ত্যাগ করা প্রয়োজন বলে মনে করেন তবে তিনি মার্কিন সেনাবাহিনীতেও প্রেরণ করতে ইচ্ছুক।
অন্যান্য এখতিয়ারের বিপরীতে, ট্রাম্প হলেন ডিসি ন্যাশনাল গার্ডের কমান্ডার-ইন-চিফ এবং তিনি উপযুক্ত হিসাবে এটি মোতায়েন করা যেতে পারে। জেলাটি কোনও রাজ্য নয় এবং ফেডারেল ডিসি হোম রুল আইনের অধীনে রাষ্ট্রপতি এবং কংগ্রেস স্থানীয়ভাবে নির্বাচিত কর্মকর্তাদের দখল করতে পারে, যাদের প্রত্যেকেই ডেমোক্র্যাট।
দেশীয় আইন প্রয়োগকারী হিসাবে সেনা ব্যবহার করার রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত অন্য কোথাও ভ্রু উত্থাপন করেছে। ট্রাম্প এবং ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গাভিন নিউজমের প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবীরা লস অ্যাঞ্জেলেসে অভিবাসন অভিযানের মধ্যে নাগরিক অশান্তি ছুঁড়ে ফেলার জন্য ক্যালিফোর্নিয়ার ন্যাশনাল গার্ডকে একতরফাভাবে মোতায়েন করার জন্য রাষ্ট্রপতির পূর্বের সিদ্ধান্তকে মামলা করার জন্য সোমবার আদালতে বৈঠক করবেন।
তবে ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি আইনী চ্যালেঞ্জের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন হয়ে বলেছেন, “জেগে” ডিসি রাজনীতিবিদরা অতীতে ওয়াশিংটন পুলিশকে হ্যামস্ট্রিং করেছেন-এবং এটি এখন পরিবর্তন হতে চলেছে যে স্থানীয় আইন প্রয়োগকারীরা ট্রাম্পের অন্যতম-তৎকালীন লেফটেন্যান্ট, অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডিকে রিপোর্ট করবে।
ট্রাম্প পুলিশ সম্পর্কে বলেছিলেন, “এখন, তারা যা চায় তা তারা যা করতে চায় তা করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।” “এটি নাটকীয় পদক্ষেপের সময়। আমরা একটি নিরাপদ, সুন্দর রাজধানী করব এবং এটি খুব দ্রুত ঘটতে চলেছে।”
ডিসি অপরাধ তীব্রভাবে নিচে
এই পদক্ষেপটিও আসে যেমন তথ্যটি অপরাধকে ক্র্যাক করার স্থানীয় প্রচেষ্টা প্রকাশ করে।
অনুযায়ী ডিসি পুলিশ পরিসংখ্যান২০২৪ সালের একই সময়ের তুলনায় সহিংস অপরাধ বছরের তুলনায় প্রায় ২ per শতাংশ কমেছে-বিশেষত যৌন নির্যাতন, ডাকাতি এবং একটি বিপজ্জনক অস্ত্রের সাথে লাঞ্ছিত হওয়ার ক্ষেত্রে খাড়া হ্রাসের সাথে বিশেষত খাড়া হ্রাস রয়েছে।
পরিসংখ্যানগুলি থেকে জানা গেছে যে এ বছর এ পর্যন্ত প্রায় 1,600 টি সহিংস ঘটনা ঘটেছে, প্রায় 2024 সালে প্রায় 700,000 লোক নিয়ে একটি শহরে এই তারিখে রিপোর্ট করা 2,140 এর তুলনায়।
এবং 2024 বিশেষভাবে খারাপ বছর ছিল না।
ডিসিতে মার্কিন অ্যাটর্নি অফিস রয়েছে জেলায় সহিংস অপরাধের রিপোর্ট করা 30 বছরের সর্বনিম্ন হিট 2024 সালে, 2023 এর তুলনায় প্রায় 35 শতাংশ কমেছে, স্থানীয় পুলিশ ওয়াশিংটনের নির্দিষ্ট পকেটে কাজ করা অপরাধী “ক্রু” কে টার্গেট করেছিল।
সোমবার পরে এক সংবাদ সম্মেলনে ডিসি মেয়র মুরিয়েল বাউসার বলেছিলেন যে ট্রাম্পের পদক্ষেপগুলি “উদ্বেগজনক এবং অভূতপূর্ব”, তবে ওয়াশিংটন সম্পর্কে তার অতীতের বক্তৃতা দেওয়ার কারণে তিনি “সুন্দর শহর” বলেছিলেন, অন্যরা এ সম্পর্কে যা বলে তা সত্ত্বেও তিনি “সুন্দর শহর” বলেছিলেন।
বাউসার বলেছিলেন যে ট্রাম্পের ডিসির চিত্র তার “কোভিড-যুগের অভিজ্ঞতা” থেকে আসে যখন গৃহহীনতা এবং অপরাধের হার এখনকার তুলনায় অনেক বেশি ছিল।
তিনি বলেন, “আমরা অপরাধের পরিমাণ বাড়িয়ে দিচ্ছি না বরং অপরাধের হ্রাস হ্রাস করছি।” “আমরা 30 বছরের সহিংস-অপরাধের নীচে আছি।”
তিনি উল্লেখ করেছেন যে ক্রাইম-ফাইটিং প্রচেষ্টা জোরদার করা একটি শহরে পর্যটন এবং ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ উন্নত করতে সহায়তা করেছে যা মহামারী বাধা দ্বারা কঠোর ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল।
“আমরা গ্যাস থেকে পা ছাড়িনি।”
ট্রাম্পের ক্রিয়াকলাপের কথা বলার সময়, বাউসার বলেছিলেন যে তাকে থামাতে তিনি খুব কমই করতে পারেন, কারণ ডিসি রাষ্ট্রের মতো সাংবিধানিক সুযোগ-সুবিধা ছাড়াই একটি ফেডারেল জেলা।
নগরীর পুলিশ প্রধান পামেলা স্মিথ এখনও এই বাহিনীর কমান্ডে থাকবেন, তবে তিনি ইতিমধ্যে ফেডারেল কর্তৃপক্ষের সাথে আলাদাভাবে কী করা হবে তা নিয়ে যোগাযোগ করছেন, বোসার বলেছিলেন।
এদিকে, এই অঞ্চলের একজন প্রবীণ ডেমোক্র্যাট ভার্জিনিয়া সেন টিম কাইন বলেছেন, ট্রাম্পের পুলিশ টেকওভারটি ছিল “করদাতা ডলারের অপচয়” এবং “ট্রাম্প প্রশাসনের কাছ থেকে ক্রমবর্ধমান দাম এবং অযোগ্যতার মতো বিষয়গুলি থেকে আমেরিকানদের স্পষ্টভাবে বিভ্রান্ত করার জন্য একটি অপ্রয়োজনীয় বৃদ্ধি”।
এবং হোয়াইট হাউস থেকে ব্লকগুলি, ট্রাম্পের ক্রিয়াকলাপের প্রতিবাদ করতে কমপক্ষে 100 জন লোক লাফায়েট স্কয়ারের সামনে জড়ো হয়েছিল।
“আমরা এখানে দাঁড়িয়ে ওয়াশিংটন, ডিসিতে স্বৈরাচারবাদকে অনুমতি দেব না,” ফ্রি ডিসির সহ-প্রতিষ্ঠাতা নী নী টেলর বলেছেন, যা এই সমাবেশটি সংগঠিত করেছিল এবং নগরীতে হোম রুল রক্ষার জন্য গঠিত হয়েছিল, যা কিছু স্থানীয় বাসিন্দাদের আশঙ্কা ট্রাম্পের ঘড়ির অবসান ঘটাতে পারে।
টেলর বলেছিলেন, “আমরা এখানে যাব এবং আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি না।”
তবুও, ট্রাম্প ফেডারেল হস্তক্ষেপকে এমন একটি শহরে অর্ডার ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসাবে তৈরি করেছিলেন যা অন্য কয়েকটি বড় লোকালগুলির তুলনায় আরও বিপজ্জনক – এমনকি সাম্প্রতিক রিপোর্ট করা হ্রাসের পরেও।
কিছু ডিসি ওয়ার্ডের histor তিহাসিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছু সর্বোচ্চ অপরাধের হার ছিল, হত্যাকাণ্ডের হার সবচেয়ে বিপজ্জনক শহরগুলির চেয়েও বেশি আমেরিকাতে, যেমন নিউ অরলিন্স, লা। এবং মেমফিস, টেন।
হোয়াইট হাউস গবেষণার দিকে নির্দেশিত এটি দেখায় যে রাষ্ট্রপতির অসাধারণ পদক্ষেপের ন্যায্যতা হিসাবে গত বছর দেশে ডিসি চতুর্থ সর্বোচ্চ হত্যাকাণ্ডের হার ছিল। যদিও এই পরিসংখ্যানগুলিও দেখায় যে এই ধরণের অপরাধে 30 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।
হোয়াইট হাউস এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে, “যদিও ভুয়া সংবাদ সাংবাদিক এবং রাজনীতিবিদরা অন্যথায় দাবি করার পথ থেকে দূরে চলে যান, বাস্তবতা হ’ল আমাদের দেশের রাজধানী নিরাপদ কিছু নয়,” হোয়াইট হাউস এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেছে।
আগ্রাসীভাবে জেলায় বিদেশী অপরাধীদের অনুসরণ ও নির্বাসন এবং “হোমগ্রাউন” গ্যাং সদস্যদেরকে নির্বাসিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ট্রাম্প বলেছিলেন যে তিনি “একটি নোংরা, জঘন্য, একসময় সুন্দর রাজধানী” বলে অভিহিত করার জন্য তার নিষ্পত্তি প্রতিটি সম্ভাব্য সরঞ্জাম ব্যবহার করতে প্রস্তুত।
“তারা রুক্ষ এবং শক্ত,” তিনি ডিসি অপরাধীদের সম্পর্কে বলেছিলেন। “তবে আমরা রাউগার এবং আরও কঠোর।”
এবং কিছু স্থানীয় কর্মকর্তার কাছ থেকে পুশব্যাকের মুখোমুখি হওয়ার সময়, ডিসি পুলিশ ইউনিয়ন, যা আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের এখন ফেডারেল নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, ট্রাম্পের হস্তক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছে।
ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গ্রেগ পেমবার্টন এক বিবৃতিতে বলেছেন, “ওয়াশিংটন, ডিসি, এই ট্র্যাজেক্টোরিতে চালিয়ে যেতে পারে না তা স্বীকৃতি দিয়ে আমরা রাষ্ট্রপতির সাথে দাঁড়িয়েছি।”
“অপরাধ নিয়ন্ত্রণের বাইরে, এবং আমাদের অফিসাররা তাদের সীমা ছাড়িয়ে যায়।”
ট্রাম্প গৃহহীন শিবিরগুলি সাফ করে, শহরের রাস্তাগুলি পুনর্নির্মাণ, ভাঙা মিডিয়ানগুলি ঠিক করে এবং তার মতো নতুন স্থান যুক্ত করে রাজধানীতে “বিউটিফিকেশন” প্রচারকে যা বলছেন তাও শপথ করছেন প্রতিশ্রুতি হোয়াইট হাউস বলরুম।
রাজনীতি ও অপরাধ নিয়ে পড়াশোনা করা হার্ভার্ড কেনেডি স্কুলের পাবলিক পলিসির সহযোগী অধ্যাপক জাস্টিন ডি বেনেডিক্টিস-কেসনার বলেছেন, ট্রাম্পের পুলিশ টেকওভারটি একটি উন্নয়ন সম্পর্কিত।
তিনি একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন, “বেসামরিক জনগোষ্ঠীকে চেষ্টা ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সামরিক বাহিনীকে একত্রিত করা – এটি বিশ্বের অন্যান্য দেশে স্বৈরাচারের প্রতি আমরা প্রথম যে পদক্ষেপগুলি দেখি তার মধ্যে একটি,” তিনি একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন।
“গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যের বিষয়ে যত্নশীল – আমার অন্তর্ভুক্ত – এটি দেখার জন্য এটি অন্যতম ভয়ঙ্কর বিষয়।”
ডি বেনেডিক্টিস-কেসনার বলেছেন, Jan জানুয়ারী, ২০২১, ট্রাম্প সমর্থকদের দ্বারা মূলত ক্যাপিটল হিলের দাঙ্গা, সাম্প্রতিক স্মৃতিতে ডিসির সবচেয়ে গুরুতর অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপগুলির মধ্যে ছিল।
“এই রাষ্ট্রপতি এই লোকদের ক্ষমা করেছিলেন,” তিনি বলেছিলেন। “ডিসি -তে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের বাইরে বলা তাঁর পক্ষে কেবল অবিশ্বাস্যভাবে ভণ্ডামি বলে মনে হচ্ছে।”