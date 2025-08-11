ট্রাম্প ডিসি পুলিশ বিভাগের কার্যক্রম ফেডারেল টেকওভার ঘোষণা করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
সোমবার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই ঘোষণার প্রতি এমএসএনবিসির একজন অবদানকারীর দৃ strong ় প্রতিক্রিয়া ছিল যে তাঁর প্রশাসন ওয়াশিংটন, ডিসি পুলিশ বিভাগের দায়িত্ব নেবে এবং দাবি করেছে যে রাষ্ট্রপতি এপস্টাইন গল্প থেকে বিভ্রান্ত হওয়ার চেষ্টা করছেন।
“আমি আমার মেজাজকে ধরে রাখার চেষ্টা করছি … ডোনাল্ড ট্রাম্পের জাতিগত রাজনীতির প্রসঙ্গে এবং এপস্টাইনকে সামনের পৃষ্ঠাগুলি থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য তার প্রচেষ্টার প্রসঙ্গে আপনাকে এটি বুঝতে হবে,” এমএসএনবিসির ভাষ্যকার এডি গ্লাড বলেছেন।
ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি ওয়াশিংটন, ডিসিতে ৮০০ ন্যাশনাল গার্ড সেনা প্রেরণ করছেন এবং সোমবার জেলার পুলিশ বিভাগকে ফেডারেল নিয়ন্ত্রণে রাখছেন। তিনি নগদ জামিনের অনুশীলন শেষ করার জন্য ফেডারেল আইনও ঘোষণা করেছিলেন, যা বিচারকদের জামিন না দিয়ে সন্দেহভাজনদের কারাগার থেকে বাড়িতে পাঠাতে দেয়।
মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগের ৩,৪০০ কর্মকর্তা ডিইএ প্রশাসক টেরি কোলের কমান্ডে থাকবেন। ন্যাশনাল গার্ড সেনাদের সেনাবাহিনী সচিব ড্যান ড্রিসকোলের আদেশ দেওয়া হবে, প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ ঘোষণা করেছেন। ট্রাম্প শহরটির চারপাশে গৃহহীন শিবিরগুলি সরিয়ে ফেলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং মার্কিন পার্ক পুলিশকে দেশের রাজধানীতে গ্রাফিতিকে সরিয়ে ফেলবে।
গ্লাড আরও বলেছিলেন, “ডিসি -তে একটি নির্দিষ্ট স্তরে আসলে কী ঘটছে সে সম্পর্কে তিনি সত্যিই চিন্তা করেন না কারণ তিনি অন্তর্নিহিত মূল কারণগুলি পেতে চেষ্টা করছেন না,” গ্লাড আরও বলেছিলেন।
১৯ 197৩ সালে দেশের মূলধন স্ব-শাসিত অধিকার মঞ্জুর করে হোম রুল আইন অনুসারে জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে স্থানীয় ডিসি পুলিশকে ফেডারেলাইজ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
“তাদের দেখুন, পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, এবং তাদের কোনও অনুসন্ধানের অধীনে কিছু না করার জন্য বলা হয়েছে এবং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে তারা এটি পেতে চান And
ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরে দেশের রাজধানীতে নিয়ন্ত্রণের অপরাধ হিসাবে যা দেখছেন তার বিরুদ্ধে তিনি দীর্ঘকাল ধরে রেখেছেন। মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগের তথ্য দেখায় যে হত্যাকাণ্ডের হার হ্রাস পাওয়ায়, গত পাঁচ বছরে ২০০৮ সাল থেকে সর্বাধিক সংখ্যক খুন দেখেছিল।
প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের আফ্রিকান আমেরিকান স্টাডিজের অধ্যাপক গ্লুড দাবি করেছেন যে ট্রাম্পের এই ঘোষণাটি জেফ্রি এপস্টেইন কেস থেকে তাদের বিভ্রান্ত করার প্রয়াসে তার ঘাঁটিতে “লাল মাংস” ফেলে দেওয়ার চেষ্টা ছিল।
ট্রাম্পের প্রাক্তন দীর্ঘকালীন বন্ধু, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিল ক্লিনটন এবং অন্যান্য উচ্চ-প্রোফাইলের ব্যক্তি এপস্টেইন নাবালিকাদের অভিযোগের যৌন পাচারের জন্য বিচারের অপেক্ষায় ফেডারেল কারাগারে নিজেকে হত্যা করেছিলেন। মাগা বিশ্বের অনেকে তথাকথিত “এপস্টাইন ফাইল” প্রকাশের দাবি করেছেন, যখন ট্রাম্প এই বিষয়টি “বেশ বিরক্তিকর জিনিস” হিসাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং “অতীত সমর্থকদের” এর চারপাশে আন্দোলন করার নিন্দা করেছেন।
